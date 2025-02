Le Juiice, bec et ongles

Quand elle était petite fille, Le Juiice transcrivait les paroles de Rohff (et d’autres rappeurs du 94) dans ses carnets. À 10 ans, elle collait des photos de 50 Cent torse nu sur ses agendas. Des années après, elle entrait pour la première fois dans un studio d’enregistrement du Bronx. Les disques d’or affichés dans le couloir, les murs tagués des rues de New York la poussaient alors à franchir un cap : filmer son premier freestyle.

Aujourd’hui, la jeune femme est une artiste accomplie qui enchaîne les disques et implante sa plume et sa personnalité dans le hip-hop français. La dualité qu’elle incarne captive : d’une trap incisive à une voix délicate quand elle chante, Le Juiice jongle avec ses forces et sa richesse musicale. Dans son dernier album NOUS ART : MASTERPIECE, elle explore ses zones d’ombre et de lumière et se montre sous un nouveau jour. Le Juiice fait partie de celles qui provoquent le destin. Pour l’Abcdr du Son, elle revient sur ses doutes, le cheminement musical qu’elle parcourt encore et son besoin constant de repousser ses limites.

Abcdr du Son : Plus jeune, as-tu baigné dans la musique ?



Le Juiice : Mon père écoutait beaucoup de musique. Il écoutait beaucoup de femmes, maintenant que j’y pense ! De la musique de chez moi [de Côte d’Ivoire, ndlr] et beaucoup de variété francophone, Patricia Kaas ou Céline Dion. Ma mère écoutait aussi beaucoup de musique. C’est le genre de personne qui va à la Fnac et prend un CD dans toutes les catégories, même si elle ne connaît pas. À l’époque, elle les déposait à la maison et on découvrait ensemble. Je traînais beaucoup à la Fnac avec ma mère, dans les rayons pour écouter de la musique. Dans les grandes surfaces aussi, il y avait toujours des endroits où on écoutait les CD. J’ai des petits frères et sœurs et quand on mettait la télé, on regardait des clips vidéo africains, on faisait des chorés et on dansait devant la télé. Dans la maison, il y avait toujours du bruit, toujours de la musique. J’ai un rapport particulier avec celle-ci, sans que personne n’en fasse forcément chez moi. Je découvrais aussi des mixtapes de rap US parce que ma mère en ramenait avec tous les derniers rappeurs à la mode : Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem… En rap français, ce qui tournait chez moi, c’est du MC Solaar, du Passi… J’écoute aussi beaucoup de soul music et de reggae, Bob Marley, Lauryn Hill, beaucoup de genres différents. Même de la salsa ! J’ai vécu avec ma grand-mère et elle écoute beaucoup de salsa cubaine. Leur génération, c’est beaucoup de sons latinos, c’était leur rap.



A : Quel nom de rap US te parle en premier ?



LJ : Le premier nom, ma grosse claque du rap US, c’est 50 Cent. J’accroche sur les mixtapes US, et ensuite viennent ses visuels. Je ne sais pas qui ramène ce truc-là chez moi, mais c’était un DVD où il y avait l’équipe de 50 Cent et tous les clips de son album. Je n’ai pas encore l’âge de savoir la vague et l’impact qu’il a eu aux States, mais sans savoir ça, il m’impacte réellement : le physique, les sonorités… Ce sont les premiers trucs que je kiffe de fou. Il y a aussi eu R. Kelly, c’est mon artiste préféré de base.

A : Qu’est-ce qui te marque autant chez 50 Cent ?



LJ : C’est le côté gangsta. Tu vois un gros renoi, balèze, torse nu, en mode chouchou des nanas. J’ai 10-11 ans et je découpe ses photos pour en faire des collages sur mes agendas ! J’écoute très tôt de la musique. Je suis au collège et j’écoute du rap à un moment où le rap US, dans les cités de France, ce n’est pas le truc le plus populaire. Moi, on m’a toujours dit : « tu fais trop l’américaine. » Ce n’était pas un truc populaire comme maintenant. Quand j’écoute du rap, plein de meufs me pointent du doigt en disant que je veux faire l’intéressante et plaire aux gars. Les meufs n’écoutent pas de rap à l’école. Je partage ça avec ma meilleure amie DD. Je demande à ma mère de me passer des CD, on en grave ou je lui prête mon walkman pour qu’elle écoute chez elle. J’ai ce rapport à la musique super jeune, mais de manière isolée. J’ai peu de personnes avec qui je peux le partager, on ne comprend pas forcément mes choix, mais je suis dans mon truc et je kiffe. Pour le rap français, c’était très sectorisé. Quand tu viens du 94, tu écoutes les artistes qui sont autour de toi, donc c’est Mafia K’1 Fry, 113, Rohff, Intouchable… Ce sont les premiers CD de rap français que j’ai. Sinik, Diam’s…

A : Est-ce que tu voulais déjà leur ressembler ?



LJ : Pas du tout. Je ne me voyais pas du tout faire de la musique, je kiffais juste. Après, il y a bien un truc. [rires] C’est vrai que je me revois écouter de la musique plus jeune, et quand je fermais les yeux, je m’imaginais toujours à la place de l’artiste en train de chanter. Je ne rêvais pas d’être chanteuse, c’était juste comme ça.

A : Tu as essayé d’écrire des textes à cette période ?

LJ : Pas du tout. Je réécrivais plutôt les textes. Il n’y a pas Genius à ce moment-là pour avoir les lyrics, donc j’écoute le son, je mets pause, j’écris, je réécoute, je mets pause, j’écris. Je faisais des carnets entiers de lyrics. Ça me fait rire parce que j’étais vraiment à fond dans la musique, j’étais matrixée. J’ai des carnet remplis des textes de Rohff.



A : À quel moment tu passes le cap ? Tu avais peut-être des amis qui faisaient de la musique…



LJ : J’habite dans un quartier où tout le monde rappe. Tous les garçons essayaient forcément. Mon petit frère faisait partie des mecs de mon quartier qui rappaient. Je kiffais, je connaissais ses textes par cœur. On a des potes qui font de la musique aussi. Un peu plus grande, j’ai un ami avec qui j’ai grandi qui commence à produire des artistes qui rappent et qui chantent comme Minissia et T2R. Je suis souvent avec lui, je l’accompagne et vu qu’on me connaît pour aimer trop la musique et les délires cain-ri, il m’appelle souvent pour venir sur les tournages habiller sa petite ou bien figurer. Donc je commence à être du côté « production », derrière, à voir comment ça se passe. Il a un artiste qui commence à faire parler de lui – il fait des Rentre Dans Le Cercle – et je commence à être toujours présente à partir de ce moment.



A : Le fait d’être entrée dans la musique par ce domaine te guide dans ton parcours ?



LJ : Oui, peut-être. De manière inconsciente en tout cas, j’ai été du côté des personnes qui produisent des artistes, donc voir ce truc-là m’a peut-être influencée. En tout cas, je commence à prendre goût au milieu artistique durant ces années-là. Je passe le cap après être entrée dans un studio d’enregistrement à New York. Ma petite sœur, à cette époque, était à Philadelphie et faisait l’école là-bas. Elle devait rentrer en France et je suis partie la chercher. On est parties à New York pour en profiter au moins une ou deux semaines, et j’ai un ami là-bas qui veut que je parle en français dans un titre. Je dois faire la meuf qui parle en français dans sa messagerie vocale. [rires] On va dans le Bronx, c’est la première fois que j’entre dans un studio d’enregistrement et ce n’est pas n’importe lequel, c’est vraiment un délire New Yorkais. J’avais écrit un texte, mon seul texte, celui que tu as depuis six mois. Je demande à ma sœur de me filmer, il y avait un mur tagué derrière, je pose mon texte et je demande à mon pote qui produit ce qu’il en a pensé. C’est comme ça que je me prête au jeu. C’est un délire, je me mets dans la peau d’un rappeur. Je commence à écrire plusieurs freestyles de trente secondes, elle me filme, etc. Un jour, je fais un autre freestyle à Paris dans le salon de ma cousine – et comme elle est impolie, elle le poste sur instagram. Je vois des bons petits retours et on continue encore à en faire. J’ai sauté des étapes mais après, ça devient sérieux au fur et à mesure.