Le tempo d’Ayao

Abcdr du son : Il faut d’abord que tu m’expliques un truc. Tu n’es pas dealer, pourquoi tu te trimbales encore avec un téléphone pareil en 2019 [Un vieux Nokia] ?

Ayao : [Rires] Parce que je suis très mauvais en nouvelles technologies. Je suis sans doute un technophobe qui s’ignore. C’est pour ça que j’ai ce téléphone qui a dû tomber au moins cent soixante-dix-huit fois. Il est toujours là, fidèle au poste. Je lis encore des bouquins avec de vraies pages, j’écris encore mes textes sur une feuille, j’aime beaucoup marcher… Je n’ai pas internet, à part quand je suis avec ma compagne. Quand j’utilise mon ordinateur, c’est surtout pour regarder des films des années trente, quarante, cinquante… Je m’intéresse beaucoup au cinéma. J’ai quelques réalisateurs fétiches : Julien Duvivier, Kenji Mizoguchi, André Cayatte, Marcel Carné, Henri-Georges Clouzot… Pour moi, être comme ça, c’est vraiment normal. Ce n’est pas une posture. C’est le regard extérieur des gens qui m’a fait remarquer que c’était de plus en plus rare.

A :Tu as un tempérament nostalgique ?

Ay : Sur certaines choses, oui. Mais pas sur tout. Je dirais plus que j’ai un tempérament classique en fait. Je considère que quelque chose de bien, que ce soit une œuvre d’art ou un comportement, est intemporel. Le mot « à l’ancienne », c’est pour ne pas dire vieux. Et le mot « classique », c’est pour ne pas dire intemporel.

A : Tu viens tout juste de sortir ton premier EP, Supérieur, mais tu rappes dans l’ombre depuis quand ?

Ay : Pour de vrai, depuis 1994. À la base, je suis un mélomane. Mon père collectionnait les vinyles. Il était très éclectique. Ça allait de la soul music du Sud, de Memphis, au son de Philadelphie en passant par le zouk et le reggae. Moi, je me suis vraiment focalisé sur la musique noire américaine de Philadelphie : Thom Bell, Dexter Wansel, Kenny Gamble, Leon Huff… Ainsi que sur celle de Chicago : Leroy Hudson, Rufus and Chaka Khan, Ramsey Lewis, Earth, Wind and Fire et toutes les productions de Maurice White. Tout ce qui était reggae et musique populaire africaine, j’avais toujours eu du mal. Ensuite, je me suis intéressé au hip-hop, vu qu’il découlait de ces musiques noires américaines.

A : Tu le découvres de quelle façon ?

Ay : En 1988, je vais au Togo, mon pays d’origine. Et mes cousins étaient fans de rap américain. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la musique noire américaine est très présente en Afrique. Je ne vais pas dire qu’elle prédomine mais ils ont les yeux rivés sur l’Amérique et ont été très en avance sur nous parfois. Aujourd’hui avec Internet, ça se vaut. Mais la new jack a explosé là-bas bien avant d’exploser ici par exemple. Mon grand cousin m’a donc fait découvrir Naughty by Nature et Bell Biv DeVoe, groupe issu de New Edition. Et quand je suis retourné en 1994, ils avaient le premier Snoop avant nous. Je ne suis plus retourné en Afrique depuis. La déconnexion n’est pas totale mais elle est très avancée… J’ai découvert le premier Biggie, qui est mon rappeur préféré, là-bas aussi. Et quand je suis revenu ici, je m’y suis vraiment mis. Il y avait l’explosion de Solaar avec Prose Combat que j’ai beaucoup aimé. De là, ça s’est enchaîné : avril 1995, il y a le premier Sages Po’, le premier La Cliqua en novembre et puis la compil’ Time Bomb… Un enchaînement condensé et très intense.

A : Dans ton quartier, à Franconville (95), le rap avait déjà pris de l’importance à l’époque ?

Ay : Non, c’était avant tout un délire de Parisiens. Dans mon quartier, il y avait très peu de gens qui rappaient. Les grands de la banlieue étaient portés sur la funk. Et de ma génération, on devait être trois ou quatre à rapper. J’étais souvent à Paris et là-bas, quasi tout le monde rappait. J’étais très volatile, j’allais à Châtelet, Clignancourt… On faisait des freestyles dans la rue et c’est là que j’ai commencé à faire des connexions même si j’étais assez solitaire. Mais quand je croisais un rappeur que j’appréciais, je n’hésitais pas à aller le voir. J’avais croisé Zoxea, il m’avait fait passer à son émission Quoi de neuf bébé en 1996 ou 1997. À un moment, j’ai déménagé et habité à Sarcelles pendant deux ans. On avait enregistré plein de morceaux avec des potes de Garges. En 1999, j’avais même croisé Calbo d’Ärsenik qui avait écouté notre maquette et l’avait appréciée. Mais le gars avec qui je rappais a arrêté entre-temps et ça n’a pas pu se faire.

A : Tu écoutais qui à cette époque ?

Ay : L’écurie Time Bomb et plus particulièrement les X.Men qui était pour moi le meilleur groupe de rap français, bien que leur album ait un peu déçu. J’aimais beaucoup aussi Futuristiq, Triptik, S.Kiv, Double Pact, Les Sages Poètes de la Rue et La Cliqua bien sûr, en particulier Daddy Lord C. Carré Rouge également, un groupe marseillais qui n’a pas fait une grosse carrière malheureusement. M.A.S.S, Aktefräze… Et La Caution, bien évidemment. La Caution a pour moi démontré que le rap est une musique qui peut rendre n’importe quel sujet attractif. Souvent, il y a des rappeurs qui, sous couvert d’avoir un discours engagé ou militant, veulent rendre légitime leur faible niveau. Et je ne suis pas fan de cette façon de voir les choses. J’estime qu’il faut qu’il y ait un fond bien sûr mais il doit être défendu par une forme acceptable, pas forcément sophistiquée mais soutenue quand même.

A : Qu’est-ce qui s’est passé entre la fin des années 90 et 2019 pour que tu ne sortes rien avant ?

Ay : J’ai continué à rapper en amateur, je n’ai jamais lâché. Les deux éléments qui m’ont beaucoup freiné, c’est que j’ai eu beaucoup de revers avec les gars avec qui j’ai rappé et que j’avais beaucoup de mal à trouver un endroit où maquetter. C’était super cher à l’époque. Et rapper tout seul, ça m’angoissait, ça m’inhibait. Tu rappes avec un gars, il est démotivé, il te lâche alors que tu as dix textes avec lui… Le manque de moyens et le refus des compromis ont fait que ça a mis du temps. Même si parler de refus du compromis, c’est peut-être une forme de déni sur le fait que ça ne plaisait pas à certaines personnes. Aujourd’hui, je le fais parce que j’ai l’opportunité de le faire. Je suis quelqu’un d’assez acharné, obstiné. La problématique de temps, je ne l’ai jamais vraiment prise en compte en fait, à tord peut-être. Sur cet EP, il y a des morceaux qui ont quelques années et d’autres qui sont récents.

Ayao x Hifi – Le Noir attire la chaleur (prod : Dubias)

A : Tes collaborations avec Hifi et Nubi montrent que tu as une expérience du groupe. On y ressent une alchimie assez naturelle.

Ay : J’estime que faire une collaboration avec un artiste, c’est comme créer un groupe éphémère. Je suis dans cet esprit-là, auquel s’ajoute l’émulation naturelle quand tu rappes avec de bons artistes, qui me rend peut-être meilleur.

A : Tu es quel genre de rappeur en studio ? Plutôt laborieux ou instinctif ?

Ay : Assez laborieux, ouais. Même quand j’ai la bonne prise, je regarde si je peux l’améliorer à chaque fois. Je rappe en quatre, cinq prises par couplet. Quand tu es en studio, il faut réussir à atteindre ton niveau optimal tout en évitant l’usure. C’est un fin équilibre difficile à trouver. J’ai déjà enregistré des one shot, où la première était la bonne mais j’en enregistrais d’autres derrière avant de m’en rendre compte. Quand tu dépasses quatre, cinq prises, tu es trop dans l’analyse, dans la recherche de quelque chose qui va te dépasser, te perdre. C’est un de mes défauts parfois. Le français est une langue très complète alors si en plus, derrière, tu la rends encore plus sophistiquée qu’elle ne l’est déjà, c’est compliqué. Et vu que je suis très porté sur la technique, ça peut me porter préjudice.

A : J’ai cru comprendre que tu étais un grand amoureux de jazz…

Ay : Oui. J’aime particulièrement le jazz fusion : The Return to Forever, The Weather Report, Caldera, George Duke, Jean-Luc Ponty, Eddy Henderson, The Breckers Brothers… On l’appelle comme ça parce qu’il faut le mettre dans une case mais il pourrait avoir tellement de dénominations. On y retrouve la musique noire dans sa quintessence. Commercialement, ça n’a jamais vraiment marché. Mais en termes de créativité, j’estime que c’est ce qu’il y a de mieux. Dans un même morceau, il peut y avoir quatre morceaux. Il y a beaucoup de modulations, de variations, c’est très aérien… Moi, ce qui m’intéresse, c’est de saisir le côté fonky des choses. C’est ce qui a par exemple manqué à la nu soul à mon sens, le côté fonk. Alors que la new jack l’avait, le rap l’a.

A : Quel lien peut-on dessiner entre le jazz et le rap ?

Ay : Ce qui relie vraiment le rap et le jazz, c’est que ceux qui sont le plus à même de comprendre l’égocentrisme du rappeur, ce sont les jazzmen. Parce que ce sont les deux seules musiques où chaque protagoniste a le droit à son solo, son instant. Trois rappeurs, un DJ : chaque rappeur aura son couplet, le DJ aura sa partie. Et dans un quatuor de jazz : le batteur, le pianiste, le bassiste, le saxophoniste auront chacun le droit à leur solo. Et chacun veut briller, faire son egotrip, être dans la performance. Ce parallèle-là explique pourquoi les premiers à avoir compris le rap sont les jazzmen. Alors qu’initialement les premiers rap se faisaient quasiment sur de la funk. Et les chanteurs de funk voyaient les rappeurs comme de potentiels remplaçants. Ce n’est pas qu’ils en ont eu vraiment peur mais ils les ont un peu méprisés, parfois à juste titre. Alors que les jazzmen n’avaient aucune raison de se sentir en concurrence. Des Weldon Irvine, Ron Carter, Quincy Jones ou Miles Davis ont compris le rap très tôt. Le paradoxe, c’est que d’un côté, on a la musique où il faut être le plus assidu dans la maîtrise de son instrument et, de l’autre, la musique où tu n’as besoin d’aucune notion musicale. Mais elles se rejoignent sur l’aspect complètement désinhibé, sur le fait de bien maîtriser son art pour ensuite aller dans la performance totale jusqu’à s’affranchir des codes.