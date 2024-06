thaHomey, cent pour cent vrai

Prolifique depuis 2018 en sortant six EPs et un album, le rappeur reimois prend un vrai virage artistique en 2021 sur SoundCloud. Plugg music, Atlanta, scam rap, retour sur l’univers de thaHomey à l’occasion de la sortie de RARISSIME II.

Comme chez Young Thug ou Lil Baby, il y a quelque chose d’aquatique dans la musique de thaHomey, une fluidité et une profondeur qui sont moins affaire de lyrics (qu’ils soient en français, en anglais ou dans un mélange symbiotique des deux) que de sensations ; de vibe, en somme. Mais là où des artistes comme TripleGo – autres grands explorateurs de l’underground sous-marin – donnent à l’élément liquide une dimension enveloppante, le rappeur originaire de Reims, lui, impulse dans l’eau un courant électrique, comme s’il plongeait une ligne à haute tension directement dans les vagues. « Vraie prise musique ».

Le résultat de cet impact entre l’eau et l’arc électrique ? Personne ne sait vraiment définir de quoi, mais il s’agit probablement d’une forme de slime – cette substance à mi-chemin entre différents états, ni vraiment liquide, ni vraiment solide mais située à un point de tension instable entre les deux. L’artiste que nous avons rencontré est à cette image : il cultive un style qui se laisse difficilement prendre au piège des catégorisations trop hâtives. Au fil d’une discographie déjà riche d’une grosse douzaine d’albums, mixtapes et EPs, il navigue entre les différents courants qui agitent la scène SoundCloud, sans pour autant se laisser submerger par les nouvelles vagues qui s’enchaînent à un rythme de plus en plus effréné. Sa musique puise à des sources aussi diverses que le scam rap de Detroit, les tauliers du rap français ou la plugg music, et la langue qu’il y parle est un hybride entre l’anglais d’Atlanta et l’argot d’Île de France. Mais si influences multiples et références variées sont omniprésentes dans sa production, il n’en conserve pas moins quelque chose de profondément personnel.

« Le Trill », « le Hunnit », « thaHomey »… Autant d’alias qui viennent flouter encore davantage les contours d’une identité artistique aux bords troubles, autant graphique que sonore. Ici, l’image, la musique et le discours procèdent d’une seule et même vision. En témoigne l’attention portée au visuel – le Hunnit ayant d’ailleurs exercé comme graphiste dans une autre vie, – aux clips, à l’habillement, à la construction d’une esthétique aussi singulière que le son qu’elle accompagne. Avec la sortie de RARISSIME en 2023, premier volume d’un diptyque dont le second opus (RARISSIME II) vient tout juste d’être dévoilé, un nouveau pan de ce multivers est rendu visible. Au long de cet entretien, l’artiste nous livre quelques clés pour rentrer dans l’imaginaire dense et autoréférentiel qu’il cultive depuis son Prélude de 2018.

Abcdr du Son : Dans les sonorités très modernes de tes morceaux, on peut parfois entendre un zeste de soul et de jazz, notamment « ÉTINCELLE D’OR » et « ROSA PARKS ». Tu en écoutes ? Tu as grandi dans quel univers musical ?

thaHomey : En fait, je ne vais pas te dire que j’en écoute. Je ne vais pas forcément en mettre tous les jours sur YouTube mais ça peut m’arriver de temps en temps. Parce que mon daron écoutait plutôt du reggae. Moi, j’ai été bercé un peu plus par le R&B, la soul et le jazz.

A : Je crois qu’il n’existe pas une seule interview de toi où tu ne cites pas NAV, est-ce que tu peux revenir sur la manière dont ta rencontre avec sa musique t’as influencé ?

T : Quand j’étais à l’IUT de Troyes, c’est le moment où je commençais à développer mon aspect créatif sur la vidéo, le graphisme, etc. Et il y avait deux, trois gars dans ma section qui étaient en mode diggers. Ils diggaient sur SoundCloud, ils me ramenaient des trucs que moi je n’avais pas forcément l’habitude d’écouter. À un moment, je tombe sur NAV, on est en 2016. En plus, c’est un moment où moi j’arrive un peu aussi sur Paris, je commençais à écrire mes premiers sons. C’est vraiment un mec qui m’a beaucoup motivé.

A : Dans ton premier freestyle pour Le Règlement en 2018, on te découvre avec une voix et un flow moins singuliers qu’aujourd’hui. À quel moment la plugg music arrive dans ta vie ?

T : En 2018, un peu après le freestyle avec Le Règlement, c’est le moment où on récupère le studio Propulsion à Arcueil. Avant, je faisais des sons un peu chez moi vite fait, un peu à droite à gauche. Mais là on avait une base, on pouvait ramener tous mes potos beatmakers et tous mes potos diggers. Donc on est resté genre trois ans là-dedans à écouter du son et à en faire. Je pense que c’est le moment où j’ai vraiment récupéré le plus d’influences, parce que j’étais vraiment 24h/24 dans le studio avec des mecs qui connaissent vraiment certains styles un peu plus underground. Moi, je naviguais un peu entre les deux, j’aimais l’underground mais j’aimais aussi un peu les trucs mainstream à la Travis Scott. Et c’est à ce moment-là, où j’étais avec les beatmakers qui m’ont vraiment trempé là-dedans, que j’ai capté qu’il fallait que j’upgrade mon game.

A : Dans ton interview chez On The Radar, tu as dit que tu avais un pied dans la old school et un pied dans la new school. Ailleurs, tu cites Ol’Kainry ou Gravé dans la Roche de Sniper comme influences… Comment le fait d’avoir écouté ce rap français plus « traditionnel » va marquer ta manière d’écrire ?

T : On va dire que ça impacte ma façon de réfléchir lorsque je vais faire mes rimes et choisir mes flows. Même s’il y a beaucoup d’anglicismes et tout, je vais essayer de faire en sorte qu’à l’oreille, ça glisse. Je dis ça mais c’est paradoxal parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par le flow un peu off beat. Mais moi en tout cas c’est comme ça que je le ressens, je me dis que l’école que j’ai eue en termes de rap français, c’est ce qui m’aide toujours à garder les pieds sur terre. En termes de flow, en termes de punchline, en termes de construction, de refrain, d’exigence dans l’écriture en fait.

A : Justement, quel est ton processus d’écriture entre français et anglicismes ? Est-ce que le fait d’enregistrer prise par prise joue un rôle là-dedans, avec le côté plus « instinctif » de l’anglais ?

T : Quand je suis au studio je vais essayer, premièrement, de viber sur un son, mettre une prod, viber ce qui me passe par la tête. Par contre, dès que je vais vraiment vouloir essayer de trouver un thème, je vais prendre mon temps. Je vais peut-être d’abord faire le refrain, me poser s’il faut sortir l’iPhone, écrire deux trois bars, essayer de structurer tout ça. Sur un son comme « ÉTINCELLE D’OR », je l’ai écrit, je l’ai fait, je suis revenu dessus. Faut vraiment essayer de trouver le bon truc mais c’est rare que je travaille comme ça, je suis un gars spontané en vrai.

A : Qu’est-ce que tu penses du fait qu’on mette tous les artistes qui font de la plugg, de la DMV, qui sont influencés par les scènes rap de Detroit et Flint dans la case new wave ? Est-ce que de ton côté, tu as le sentiment de faire partie d’une scène ?

T : Je me suis beaucoup plaint que notre style underground n’était pas reconnu, qu’on ne parlait pas assez de nous etc. Et là en fait on en parle beaucoup, peut-être que c’est difficile de mettre les bons mots sur chaque style, mais d’un côté je me dis que c’est de la bonne pub quand même. C’est ce qui a permis aux gens qu’on soit un peu découvert, qu’on soit mis sur la carte. Après, c’est à nous les artistes et les activistes du mouvement de faire des blogs, des trucs pour expliquer : « voilà, ça c’est une chose, ça c’en est une autre. » Ceux qui veulent aller chercher vont aller chercher, et puis ceux qui ne cherchent pas… c’est comme d’habitude.