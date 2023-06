NeS, l’amorce tranquille

Après LA COURSE qui l’a signalé en 2022, NeS a signé avec ÇA VA ALLER un nouvel EP fort en affirmation de soi et de son rap, sans compromis et optimiste.

« Yo. Nique un métronome, c’est moi qui impose mes temps et mes phases ». La voix est âpre mais laisse transparaître un jeune âge. La voix est surtout nue : NeS, le rappeur qui débute ainsi « La Course – intro », est a capella pendant 40 secondes avant que la rythmique et une boucle vaporeuse achèvent 1:32 entre egotrip et introspection, confiance et doute, dépendance vitale à la musique et affirmation d’exigence artistique. Lorsque l’EP LA COURSE déboule à la fin de l’été 2022, NeS sort à peine de l’adolescence et a sorti deux premiers EPs restés confidentiels. Mais son nouveau neuf titres dégage déjà une conscience aiguisée de son art de la rime et de ses envies musicales, notamment grâce aux productions de compositeurs également dans la fleur de l’âge mais au son déjà singulier, entre dégradé de saturations électroniques et travail de boucles filtrées, parfois élégantes, parfois minimales.

De LA COURSE ressortent surtout une forme de sérieux et une détermination communicative, à l’image du titre « LPALP » pour « le positif attire le positif », une devise de NeS pas si anodine à un âge où les incertitudes peuvent être légion – elles le sont dans la musique du rappeur. Cette « mentale » a créé un double effet boule de neige. D’abord en créant une émulation collective, avec d’autres talents au micro, notamment son compère Yvnnis, et les producteurs qui travaillent avec ces deux rappeurs du 94. Mais aussi pour lui : un mois après la sortie de LA COURSE, NeS remplit ainsi La Boule Noire, salle parisienne pouvant accueillir 200 personnes, tout en attirant l’attention de medias établis aux lignes éditoriales diverses (Grünt, Booska-P). Quelques mois plus tard c’est une Cigale pour septembre 2023 qu’il remplit en moins de 24h, avant que son public brise – littéralement – le sol d’une scène de concert à Radio France. Le jour de notre rencontre dans un café parisien, NeS affiche pourtant un calme et une distance par rapport à tout cela, comme s’il était dans l’œil du cyclone d’un succès qu’il n’avait pas forcément vu venir et qu’il appréhende avec le plus de recul possible. À chaque fois, dans la prose d’une interview ou les rimes d’un freestyle, la même impression de sérénité et de vision solides transmises dans sa musique.

Fin avril 2023, NeS sort ÇA VA ALLER, nouvel EP qui pousse le curseur plus haut de ce que laissait entrevoir LA COURSE. Les prods de Lil Chick, BRIAN, Poivre Blanc et Planaway sont au diapason dans une ambiance brumeuse, méditative mais dynamique – Poivre Blanc fait crisser des synthés électriques dans un « 4×4 » nerveux, quand Lil Chick augmente la cadence dans un « LE SOURIRE D’UNE TOMBE » dansant sans être putassier. Dans cette partition cohérente, NeS trace sa voie la tête froide mais le coeur ardent, où ses silences entre deux rimes disent autant que ses confessions et ses coups de menton. Et toujours cette impression, posée dès l’intro de LA COURSE, de vouloir être maître de sa musique et de son parcours.

I. Naissance d’une bande

Abcdr du Son : Commençons par ton enfance : as-tu grandi dans un environnement musical ?

NeS : Complètement. J’ai écouté de tous les styles, et pas forcément du rap, justement. Plus de la new wave anglaise, de la pop, du rock, beaucoup d’électro, un peu de classique, et toute la French Touch. Ça, j’ai pas mal bouffé. Et le rap, c’est vraiment moi qui suis allé le chercher.

A : Tu te rappelles de tes premiers souvenirs de rap en tant qu’auditeur ?

N : [réfléchit] Je crois que c’est Eminem, « Lose Yourself ». Ça doit être un truc comme ça, que j’avais dans mon iPhone 3GS. Pour te dire. [rires] Je ne sais plus comment je l’avais eu, mon daron avait dû me le filer en téléchargement. Du coup, je n’avais qu’un son de Eminem, c’était celui-là.

A : Et en rap français, c’est quoi tes premiers coups de cœur ?

N : Je pense que c’est en écoutant la Sexion d’Assaut à la radio, leurs morceaux mainstream. Alors que je sais que la Sexion c’était dans la découpe. Mais c’était plus les morceaux grand public.

A : Donc à partir de L’École des points vitaux ?

N : Oui, c’est ça. « Désolé ». Et ensuite, L’Apogée. En termes de rap, j’ai aussi beaucoup écouté Kaaris. Je kiffe grave. Et Gradur aussi : L’Homme au bob, j’ai pas mal fumé ce projet. [sourire] Dans le rap qui m’a vraiment parlé, il y a ensuite eu les Grünt et Double Hélice de Caballero & JeanJass. C’était des trucs qui ressemblaient plus à mon quotidien, ils rappaient des choses qui me touchaient personnellement. Je pense notamment aux débuts de Lomepal, Caballero et JeanJass. Et j’écoutais aussi beaucoup de ricains, aux débuts de la scène Soundcloud : xxxtentacion ou Smokepurpp, tous ces trucs-là un peu débiles, où il y avait juste des 808, je kiffais aussi.

A : Les sons qui cognent, saturés, mal mixés.

N : Exactement ! [rires] C’était vraiment à l’opposé du rap on va dire technique, classique, mais je kiffais grave.

A : Qu’est ce qui a fait qu’un jour, tu t’es dit « je vais me mettre à écrire un texte de rap » ?

N : Je crois que j’ai écrit avant de rapper. J’écrivais des trucs, mais je ne les rappais pas.

A : Est-ce que c’était déjà des textes dans lesquels tu jouais sur les sonorités et les mots ? Ou c’était plutôt de la prose ?

N : C’était beaucoup de phrases en « comme », ce que tu fais généralement quand tu commences à rapper. Tu ne veux faire que des refs. Je parlais déjà de moi, je crois, beaucoup. Et il n’y avait pas cette recherche de placements. C’était plus pour écrire, avoir des formules, des trucs assez littéraires. Et je les rappais ensuite.

A : Tu étais dans un entourage, un environnement, où il y avait une forme d’entraînement ? Quelque chose qui te permettait de progresser avec d’autres personnes ?

N : En vrai : pas du tout. J’étais vraiment solo dans mon truc dans le 94, je pense que je devais être le seul à rapper dans mon collège. C’est ça qui était assez dur : tu ne peux pas te comparer à quelqu’un, tu n’as pas de référent. Juste, tu fais ton truc, tu le sors sur Soundcloud, et les gens disent que c’est naze. Tu n’as pas vraiment de groupe qui se crée, tu ne peux pas t’entraîner avec d’autres gens. Donc ça a été vraiment assez dur au début. Et peut-être que c’est ce qui m’a donné plus de motivation, de détermination que les autres. Parce que quand tu commences à rapper avec des gens, tu te reposes un peu sur tes acquis dans le sens où tu n’as peut-être qu’un couplet à faire. Tu n’as pas de son solo à faire, pas de structure à penser. Je pense que c’est une des forces que j’ai peut-être : avoir eu très tôt ma propre méthodologie pour faire les choses.

A : Comment et quand as-tu trouvé des gens avec qui faire de la musique ?

N : C’est assez récent au final. J’ai commencé à sortir, aller sur Paris. Quand tu es de banlieue et que tu vas sur Paris, c’est là où tu commences à sortir un peu. Et je commençais à rencontrer des gens qui commençaient à rapper comme moi. Mais là où j’ai vraiment commencé à rapper avec des gens, c’est avec mon meilleur pote DEEMAX en 2019. On s’est connu avant, dans une colo. Et on ne s’était peut-être pas vu pendant trois ou quatre ans. Lui rappait déjà à l’époque, pas moi. Et on s’est revu. Il a emménagé à côté de chez moi, à deux minutes. Il commençait déjà à enregistrer. Moi, je faisais ça avec des gens à droite, à gauche, dans des apparts dans Paname, mais je n’avais pas de lieu où je pouvais me poser, écouter des prod’, écrire. C’était plus des endroits où tu allais pendant deux heures, tu payais 10 balles de l’heure et tu te cassais. Ce qui fait qu’en 2019, j’ai voulu arrêter le son. J’avais été seul pendant trop de temps, je n’avais pas l’impression de progresser. Je me disais : « Tu fais des sons, mais pour aller où ? T’as pas de beatmaker, t’as pas d’équipe. » Des gens comme Caba’, Lomepal, ils avaient des entourages. Même Alpha, Népal, la 75ème… Tu regardes ça, tu te dis « Putain, c’est ça le rap. » J’ai alors rencontré Deemax et on a commencé à faire du son puis mes premiers projets, qui ont commencé à marcher.

A : C’est à partir de là que les connexions se sont établies avec d’autres rappeurs et producteurs ?

N : Oui, après ça, tout s’est connecté assez rapidement. J’ai sorti un clip qui s’appelle « Wilson » en 2021, et c’est la première fois où je me suis dit qu’il y avait des gens qui m’écoutaient vraiment, on relayait ma musique sur Twitter. Lil Chick m’a alors repéré grâce à ce clip et on a commencé à se parler. On a alors commencé à avoir un groupe, à trouver des beatmakers, puis on s’est tous vus dans la vraie vie. Et après, c’était lancé.

A : Donc avant 2021, le rap, c’était une activité très solitaire pour toi, tu étais vraiment tout seul dans ton monde.

N : Oui, c’est ça. Je m’enregistrais comme de la merde et je sortais ça sur Soundcloud. Je m’enregistrais au début sur iMovie et après j’avais craqué un logiciel qui s’appelait Mixpad. Et je mixais sans savoir ce que c’était de mixer. Je mettais des EQ, des effets mais je ne savais pas ce que c’était. C’est assez golri. Tout ça sur des typebeats, des trucs que je trouvais sur YouTube.

A : Quand on regarde tes sorties ces deux dernières années, on sent beaucoup plus une impulsion collective. Deemax, Yvnnis, Lyre, Lil Chick… Comment est-ce que tu as fait toutes ces rencontres là ?

N : Quand Lil Chick me repère avec mon morceau « Wilson », il travaille sur son projet commun avec Yvnnis qui s’appelle PARHELIA. Et il voulait que je sois en feat sur un morceau. Du coup, on a fait le son en 30 minutes un soir avec Yvnnis. Ça m’a fait me dire « OK, en fait tu peux faire du son aussi rapidement et bien fait. » Donc j’ai rencontré Yvnnis en même temps que Lil Chick fin 2021. Parallèlement je rencontre le producteur BRIAN sur les réseaux, et il y a Poivre Blanc et Deemax que je connaissais d’avant et qui venaient du même coin. Tu as alors un espèce de groupe qui se crée malgré lui, et on fait un groupe Insta où tout le monde se parle. On a les mêmes refs, la même éducation, les mêmes valeurs… On fait un son, deux sons, et après une Boule Noire. Et là, c’est bon, c’était parti.

A : Sur quoi vous êtes-vous particulièrement tous retrouvés ?

N : Des refs d’Internet, des refs musicales, de films, de clips. On a beaucoup de trucs en commun. Mais chacun a son profil, son identité. C’est ça que je trouve vraiment stylé : entre nous, on n’a pas du tout la même manière d’aborder les choses ou de faire des prods. Lil Chick est par exemple très efficace. L’intro de LA COURSE, on l’a faite en une heure et demie. Alors que Poivre Blanc, il te met trois mois à faire la prod. C’est assez éclectique, mais justement, tout le monde a sa petite identité, sa carte en plus.