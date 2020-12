Kalash Criminel, le naturel au galop

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Kalash Criminel ne s’était jamais posé pour discuter avec l’Abcdr du Son. Après 4 années d’activité intense dans le rap français, il fallait bien prendre une heure entière pour remédier à ce problème. A ses débuts, Kalash Criminel était vu comme le nouveau représentant d’un rap hardcore sorti de Sevran, venu pour terroriser la concurrence, comme il en a joué pendant un (court) moment. Au fil des sorties, c’est pourtant un autre visage, plus complexe et contrasté, que le franco-congolais a tenu à dévoiler : d’abord en se dévoilant sous un jour plus pop dans ses collaboration avec Jul ou Keblack, ensuite en évoquant son amour de la chanson française (qu’il concrétisera en 2019 lors d’une collaboration avec le duo Madame Monsieur) et enfin en montrant aussi son visage le plus engagé, que ce soit pour dénoncer les violences policières, le racisme d’état ou le sang dans les portables des mines au Congo. Kalash Criminel est loin d’être un rappeur bête et méchant. Il est même tout l’inverse : sous ses traits menaçants se cache en fait un garçon qui réfléchit au monde qui l’entoure autant qu’il clame sa passion pour la musique, quelqu’en soit sa forme. Un rap plein de nuances et de variations qu’il a pris le temps, quelques semaines après la sortie de son nouvel album Sélection Naturelle, de décrypter avec nous tout en philosophant sur la violence du monde.

RISQUES

Abcdr du Son : Il y a eu deux années entre tes deux albums. Ça n’a pas été long pour toi de ne rien sortir pendant tout ce temps ?



Kalash Criminel : Oui c’est long. Dans le rap en général il y a une concurrence, il y a pas mal de rappeurs, donc quand tu ne sors pas de sons, si tu n’es pas connu ou si tu n’as pas de fanbase solide les gens t’oublient un peu. Ça n’a pas été mon cas donc je suis content mais pour un rappeur c’est dur. Surtout que ce n’était pas voulu à la base. J’étais chez PlayTwo, maintenant je suis chez Believe, il fallait régler tout ça au niveau des contrats. Et il y avait aussi mon état d’esprit. J’avais un album fini en décembre 2019 mais il n’avait pas cette couleur là, il était assez sombre, du Kalash Criminel comme d’habitude, et je me suis remis en question. Je me suis dit que c’était pas le bon choix, qu’il fallait prendre un peu plus de risques. Il fallait que je prouve, que je montre de quoi j’étais capable.

A : Qu’est-ce qu’il s’est passé pour que tu te dises qu’il fallait faire autre chose ?



KC : Déjà l’envie d’innover et de me surpasser. Pour moi c’est primordial quand tu es à un certain niveau de toujours ramener de la fraîcheur. Et aussi l’état d’esprit, j’étais plus joyeux. Et un album c’est des prises de risques, des messages, des thèmes abordés, il faut toucher les gens et rapper fort. Les gens savent que je suis imprenable sur mon terrain, alors j’avais envie d’aller sur celui des autres, de montrer que je savais aussi faire d’autres choses.

A : Tu as gardé des morceaux d’avant décembre ?



KC : Oui on a commencé à bosser le projet un peu avant, et on est ensuite partis au Maroc, où on a fait trente morceaux. On en a gardé “Elle est Gang”, “Deathnote”, et le premier couplet de « Incompris ». Après « Incompris » ce n’est pas pareil, quand j’ai commencé à le faire je voulais mettre MC Solaar dessus, et au fur et à mesure que j’écoutais le morceau j’ai voulu le faire tout seul.

A : Tu devais avoir MC Solaar en invité sur ton album ?



Oui c’est ça. Après je devais avoir beaucoup de feats, et je ne les ai pas tous mis parce que ça ne correspondait pas à la couleur de l’album donc ils vont sortir après. Pour ce qui est de MC Solaar, on connaît des gens en commun et il n’y avait pas de problème pour qu’on fasse un feat ensemble. Mon pote lui avait parlé de moi et il était ok. Mais on n’a rien enregistré ensemble.