YL, toujours paré pour le combat

En plus de cinq ans de rap « professionnel » et plus de quinze ans de passion, YL a sorti six projets qui lui ont permis d’être rapidement identifié dans la sphère du rap français et reconnu par un public qu’il nommera les Vaillants – la Vaillance. Considéré par ses pairs, le rappeur marseillais enchaîne les collaborations et se fait un nom avec Nyx et Érèbe / Æther et Héméra notamment. Bloqué dans son élan par le covid, YL profitera de cette période pour se rapprocher de ses vaillants, fortifier sa fan base et s’éloigner des maisons de disques. C’est avec un album assez intimiste et introspectif (Yamine) qu’il fera son retour après le covid suffisamment bien accueilli par le public.

Sur LARLAR (Part. 1), YL fait abstraction du cahier des charges de l’industrie et s’octroie le droit de rapper ce qu’il veut comme il veut. Jeune et loin d’être essoufflé, le rappeur marseillais tend à faire de sa carrière un exemple de ténacité. Sans éternels regrets, c’est toujours de bon cœur que l’HLM rezidant d’Air-Bel dépeint son parcours presque sans ratures. Imperméable au torrent d’épreuves, la gemme des quartiers sud s’est aguerrie et a étoffé son art fidèle à elle-même.

Son dernier entretien avec l’Abcdr du Son date de la sortie de sa première mixtape, Confidences. De l’eau a coulé sous les ponts, certains sont restés, certains sont montés, d’autres sont descendus du train. YL reste présent sur le champ de bataille, plus confiant que jamais, déterminé à devenir le meilleur de lui-même.

Abcdr du Son : En 2018, l’Abcdr du Son te recevait pour ta première mixtape Confidences, Manue écrivait que tu n’étais pas encore légendaire comme Zidane mais déterminé comme Mahrez. Cinq ans après, tu te définirais comment ?

YL : On n’a pas atteint le stade de Zidane mais aujourd’hui, je me définis en Benzema alors. [rires]

A : Le ballon d’or du peuple.

YL : T’as capté ! Je pensais aussi sportivement par rapport au rap, je ne suis pas devenu une légende comme Zidane mais c’est en cours comme Benzema.

A : Tu souhaitais voir un peu plus d’anciens et de jeunes rappeurs ensemble, qu’ils soient marseillais ou parisiens. Tu l’as fait avec la série de freestyles Marseille All-Stars, ça a été fait avec les projets 13’Organisé et Le Classico Organisé, qu’en as-tu pensé ?

YL : Je pense que le message est passé. Moi j’avais essayé avec Marseille All-Stars, c’était à mon niveau, c’était assez underground. Après ça a été fait à une plus grande échelle par un artiste qui pouvait le faire, qui était plus mainstream que moi. De toute façon, sur Marseille, il y en avait deux ou trois qui pouvaient le faire : Jul, peut être un Alonzo ou un SCH. En tout cas, il aurait fallu quelqu’un qui mette tout le monde d’accord. Ça s’est fait. Malheureusement, je n’étais pas sur le premier opus pour des raisons que j’ai déjà évoquées en interview. Ma mentalité n’a pas changé, elle n’a fait qu’évoluer donc j’étais très content d’être sur le deuxième opus.

A : Tu as toujours tendu la main aux rappeurs plus jeunes que toi, ISK et MIG par exemple, c’est important pour toi ?

YL : Oui clairement. Ce n’est pas vraiment une main tendue, c’est plus une invitation à combattre. Un featuring c’est un combat. J’aspire à être à l’image d’un Rim’K qui peut te ramener un artiste hyper mainstream, hyper connu avec une grosse discographie et un jeune artiste sur le même projet. Je trouve que ça fait quand même partie d’une certaine composante de force. Je ne te mens pas, c’est pour se tester aussi. Parce que les jeunes, ils sont chauds et si tu ne combats pas, tu seras dépassé. [rires]

A : Tu fais partie de ces rappeurs face auxquels on est toujours choqués quand on apprend l’âge, parce que tu es plutôt jeune avec une discographie bien remplie. Tu te vois vieillir dans le rap ?

YL : Oui, j’ai encore la dalle. Je pense que je ne me suis pas encore tout prouvé à moi-même. J’ai une certaine réputation de rappeur sous-côté que j’aimerais bien régler parce que ma team le réclame depuis longtemps.

A : Est-ce que tu te considères vraiment comme un rappeur sous-côté ?

YL : Moi, non. Je pense et j’ai la conviction que j’ai exactement ce que je mérite. Si je ne suis pas content de mes scores, je n’ai qu’à retourner m’entraîner, c’est ce que je fais d’ailleurs. J’ai compris que c’était une forme d’amour. Les gens qui me suivent depuis le début aimeraient juste me voir plus haut parce que pour eux je suis le meilleur et ça me flatte. Je vais essayer de répondre à cette revendication du peuple.

A : Depuis Confidences, il ne s’est jamais passé deux années sans que tu sortes un projet. Comment fais-tu pour être aussi productif ?

YL : La réponse est claire et nette. Je bosse avec des personnes qui sont prêtes à sacrifier autant de temps que moi. Que ce soit les beatmakers qui bossent avec moi ou mon staff, on est dans un délire où on bosse beaucoup. On n’est pas sous les trente-cinq heures. Il n’y a pas de secret pour ça. Surtout que je prends mon temps pour écrire, c’est encore plus dangereux.

A : Oui, à la vitesse à laquelle la musique est consommée…

YL : Exactement ! Mais je mets un point d’honneur à être satisfait d’un projet d’abord avant de le sortir. Jamais de ma vie sur tous les projets que j’ai sortis, je n’ai cédé à la pression des deadlines. Le projet sort quand il doit sortir, quand il est prêt, sinon le plat n’est pas bon.