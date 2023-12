Les instruments de So La Zone

Le succès de 13 Organisé et le triomphe au niveau national de Jul et SCH ont-t-ils conduit à multiplier les signatures de jeunes artistes marseillais ? Pas vraiment, mais l’un d’entre eux tire son épingle du jeu : So La Zone. Encouragé en détention par son « grand-frère » / producteur à se lancer plus sérieusement dans la musique, puis introduit par Soolking, il attire l’œil d’Henri Jamet (directeur d’AllPoints), qui voit en lui un style à part. Après le succès de « La Rue m’a eu », le jeune du porche de la Casté s’apprête, en janvier, à sortir son premier album. L’Abcdr revient avec lui sur ses débuts dans la musique, la création du label Ghetto Child Music en détention, son goût pour les guitares et les difficultés à rapper l’intime.

Abcdr du Son : Dans « Pare-balles », tu dis « il y a deux ans je faisais des freestyles dans une cellule. » Tu n’avais pas rappé avant ça ?

So La Zone : Si, mais c’était des freestyles d’enfant, pour passer le temps. Je suis né en 1999, le premier freestyle, j’ai dû le faire vers 2012, il n’avait pas de titre, je n’étais pas dans les temps et tout c’était n’importe quoi. [Rires] Le rap c’est parti d’un délire. Je ne me serais jamais imaginé là. J’écrivais dans mon coin, pour m’évader : si j’étais énervé, j’écrivais un texte pour me calmer. Je gardais un texte pendant six mois et je le ressortais, toujours le même. C’est vraiment en cellule que c’est devenu sérieux.

A : Tu t’es toujours appelé So La Zone ? Parce que tu as dû voir les blagues qu’on fait sur un autre rappeur qui s’appelle So La Lune, genre les auditeurs de So La Zone vendent à ceux de So La Lune…

SLZ : Oui il y avait même une image avec deux routes, une vers l’enfer et une vers le paradis, So La Zone et So La Lune. [Rires] Mais ça a toujours été So, le diminutif de mon prénom, et petit à petit on a ajouté « La Zone. » En fait ce n’est même pas un nom que j’ai choisi, on me l’a donné. C’est mon surnom.

(Bon en vrai, So La Lune c’est pas non plus la joie)

A : Comment ça se passe quand on rappe en cellule ? J’ai toujours cru que c’était un peu un mythe…

SLZ : Je ne vais pas te dire que je préférais, mais limite c’était mieux – pour ça en tout cas. Être en prison ça m’incitait à rapper avec plus de hargne, et faire plus de recherche dans l’écriture. J’avais tout mon temps, donc je pouvais me consacrer qu’à ça. Ce n’est pas un mythe les rappeurs qui écrivent en cellule, je ne suis pas le seul : Maes, ZKR, Sicario 78, ce sont des artistes qui l’ont fait. Rohff a écrit son album à Fresnes il me semble. En détention, il n’y a que toi, tu n’es jamais dérangé à droite à gauche, franchement la cellule pour écrire c’est un délire.

A : Dans le titre « Dans la cellule », tu dis « ma mère écoutait Balavoine sur une cassette violette. » C’est un vrai souvenir ?

SLZ : Oui ! Elle mettait la cassette dans sa Saxo, il fallait la retourner pour tout écouter. C’est fou, parce que je ne suis pas si vieux par rapport à d’autres ! Je n’ai pas été marqué que par Balavoine, Cabrel aussi m’a tarpin marqué. Mais je ne vais pas te dire ma préférée, déjà je t’ai dit Cabrel ça va me casser mon délire. Encore aujourd’hui ça m’arrive de chanter avec ma daronne. [Rires] C’est son époque en fait. Eminem aussi, elle m’a fait tremper dans ça. Ladjoint un jour d’ailleurs m’avait cramé : il m’a dit « oh t’aimes trop les guitares toi, tu écoutais Eminem quand tu étais petit ? »

A : Il l’a vu par les guitares ? Genre comme au début de « Lose Yourself » ?

SLZ : Oui, moi, pour une prod, il me faut toujours trois trucs: guitares, piano, violon. Ladjoint m’a grillé par rapport à mes goûts d’instru, et ma manière de rapper. Et c’est vrai, toute mon enfance je me suis tué à Eminem, parce que ma mère l’écoutait. 8 mile, j’ai dû le voir dix fois. Tout ce qui a un rapport avec le rap d’ailleurs, au ciné ou quoi, je suis plutôt renseigné.



A : C’est vrai que tu as un truc avec les instruments de musique, tu as un son qui s’appelle « Flûte ou guitare », un autre « Violon », à un moment tu dis « ça parle de guitare mais c’est des trompettes »…

SLZ : J’aime bien ces jeux de mots. À Marseille, on dit tu es une trompette pour dire que tu es une quiche quoi, les guitares ce sont les armes, etc. J’ai beaucoup joué sur ça, d’ailleurs au début l’album je voulais l’appeler Instruments. Parce qu’il y a des instruments dans la rue, et dans la musique. Mais c’était trop compliqué. Ça a été un putain de débat cette histoire, parce que je suis quelqu’un de très tête dure, et mon grand-frère il est pire que moi. [Rires] Quand je dis mon frère, je parle de mon producteur, avec qui j’étais en prison. C’est lui qui a eu un déclic. Il m’entendait faire mes freestyles d’en-haut, il n’arrêtait pas de me dire « arrête de crier, arrête de crier. » Lui il était au téléphone, il gérait des trucs importants et moi je faisais des freestyles. [Rires] C’est simple, tu as vu la scène dans Validé avec Bosh et Mastar, où il lui dit « tu rappes bien » ? C’est la même, sauf que j’étais en bas et lui en haut. Un jour, il me dit de descendre en promenade. Je me dis, ça y est, des problèmes, la bagarre. [Sourire] Et en fait, pas du tout : dans la semaine on a fait le label et on a signé un contrat ! Il a géré les papiers et j’ai trouvé le nom : Ghetto Child Music [à prononcer à la française]. Pour tout te dire, il a été créé en tickets PCS – la monnaie de la prison. Mais depuis, j’ai vraiment appris un truc : écouter les gens. Parfois, je kiffe un son mais je refuse de le sortir parce que les autres ne l’aiment pas. Quand j’ai essayé d’en faire qu’à ma tête, ça n’a pas souvent marché. Donc j’ai appris à faire confiance. Quand il m’a conseillé de l’appeler La rue m’a eu, je l’ai suivi. Parce que c’est plus près de la vérité, on comprend l’idée direct, il suffit de me voir. Instruments, c’était trop tiré par les cheveux.