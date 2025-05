High Klassified, classe mondiale, vibes locales

Impossible de parler de la scène beat contemporaine sans évoquer High Klassified. Originaire de Laval, le producteur québécois s’est taillé une place de choix à l’international grâce à une signature sonore aussi élégante qu’avant-gardiste. Entre ses collaborations de prestige — de Future à The Weeknd — et ses projets solo plus introspectifs, il navigue avec une aisance rare entre le mainstream et l’expérimental. Casque vissé sur la tête, toujours dans son monde, High Klassified incarne une nouvelle génération d’artisans du son : exigeants, discrets, mais terriblement influents. En mars 2025, High Klassified sortait son album 100% francophone Ravaru inspiré de ce qui le façonne depuis l’enfance : la science-fiction, le Japon et les jeux vidéo notamment. Rencontre avec un artiste qui transforme chaque beat en matière noble, et pour qui la musique n’est pas qu’un métier, mais une classe à part entière.

Abcdr du Son : Quel est ton souvenir le plus ancien lié à tes compositions musicales ?

HK : C’est quand j’étais sur YouTube et que je regardais les tutoriels de beatmaking de Ryan Leslie. À l’époque, il commandait des trompettes, puis il faisait des trucs en live. Il y avait Mysto & Pizzi aussi, c’était un duo de producteurs qui faisait un peu de la house. Ils étaient vraiment forts.

A : Quels sont les premiers artistes qui t’ont fait confiance et qui t’ont permis de vraiment te lancer ?

HK : C’était mes frères et mes cousins qui commençaient à faire de la musique. C’est grâce à eux que je fais de la musique, c’est vraiment eux qui m’ont influencé à en faire. Mais dans mes vrais gros placements, français, on va dire que c’était Ateyaba. Puis, grâce aussi à son manager Oumar. Je les avais contactés sur Facebook !

A : Le premier rappeur français avec qui tu avais collaboré, c’était Espiiem, si on ne se trompe pas.

HK : Oui, c’est vrai, sur le morceau « Pôle Position » en 2014.

A : Puis ensuite sur « 777 » en 2015. C’est un artiste qui a été beaucoup couvert par l’Abcdr du Son. Est-ce qu’il était important pour toi à tes débuts ?

HK : C’est vrai que je n’ai jamais souligné ça, c’était un des premiers gros artistes français avec qui j’ai travaillé. Puis, ce que j’aime avec Espiiem, c’est que j’avais vraiment une proximité avec lui. C’était dans le sens où on ne travaillait juste pas ensemble par email. Il était venu à Montréal, on s’était vu en France aussi, j’avais bien connecté avec lui, et après il m’a présenté Matou qui est maintenant le DJ de PLK.

A : Vous êtes toujours en contact ?

HK : Non. C’est dommage, je n’ai pas parlé avec Espiiem depuis très longtemps. C’est fou. Ça doit faire un bon six, sept ans. Puis dernièrement, j’étais en studio avec Luidji, au Studio Noble. Mon manager m’a dit : « Ce sont les studios de Espiiem maintenant. »

A : Tu as eu une période de galère où tu doutais de la musique, où tu disais que tu allais arrêter ?

HK : Ouais. Après le lycée, je voulais lâcher parce que ça prenait trop de mon temps. Je dormais à peine, tout ce que je faisais, c’était de la musique. Je voulais vraiment me concentrer sur l’école. C’est juste que quand j’ai rencontré mon ancien manager il m’a dit : « Yo, pour de vrai, si tu pousses encore intensément pendant deux ans, je te promets que ça va décoller pour toi. » Quand j’ai été banni des États-Unis aussi, c’était un autre signe pour moi. Je voulais vraiment lâcher la musique parce que, selon moi, le seul marché intéressant pour placer mes compositions c’était les États-Unis.

A : Comment ça banni des États-Unis ?

HK : Le DJ A-Trak a fait un collectif qui s’appelle Low Pros et j’en faisais partie. À l’époque, c’était Metro Boomin, Lex Luger, A-Trak et moi. Il nous mettait en studio avec des Young Thug, avec des gros noms. C’était incroyable. J’allais tout le temps aux États-Unis toutes les deux semaines pour aller en studio avec les gars. On a fait Chicago, New York, Atlanta, Chicago. Ce n’était pas un problème que j’aille faire des sessions studio là-bas. Le problème, c’est qu’en parallèle, je me prenais des dates de DJing sur place. Et ce n’était pas légal, ça revenait à travailler sans visa. Au vu des aller-retour que je faisais, un jour la douane a eu un doute, ils ont pris mon téléphone et tout fouillé, c’est comme ça qu’ils s’en sont rendu compte. Ils m’ont mis dans une cellule, pas d’eau, pas de bouffe, rien pendant 5 heures !

A : Le bannissement a duré combien de temps ?

HK : On m’a banni cinq ans, ce qui fait que c’est à partir de là que j’ai commencé à plus m’impliquer dans le marché français. Mon manager me montrait Ateyaba, qui s’appellait à l’époque Joke et j’étais vraiment fasciné. Ça me fait d’ailleurs penser que le premier artiste français avec qui j’ai travaillé ce n’est pas Espiiem mais Jewel Usain en 2011. C’est fou parce qu’on s’est embrouillé par rapport à un désaccord et on ne s’est pas parlé pendant dix ans. Ça ne fait seulement que quelques mois qu’on se reparle mais aujourd’hui on en rigole. [rires]