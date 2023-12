Il le Favé

Figure de proue de la scène jersey en France, Favé a sorti son premier album cette année et réfléchit à la suite, avec déjà un certain recul.

Si cet intitulé paraît aisé voire amusé, il n’est pourtant qu’une figure descriptive de l’identité musicale que Favé a créée ces deux dernières années et qu’il fallait apporter au rap francophone. Dans son premier album IL LE FALLAIT, les notes de responsabilité, de lucidité et de recul sur son art et sa vie prennent place en mélodies. Connu du plus grand nombre par ce refrain : « Les basses à fond, elles m’font kiffer la mélodie » (“URUS”) en 2022, le jeune Saint-Loupien s’est emparé du courant de la Jersey et a détourné le phénomène d’une trend TikTok en dévoilant son premier EP F4 en janvier 2023. Une amorce attestant que sa voix nonchalante et les bpm propres à la Jersey Drill pouvaient être un bon assemblage. En ce sens, Favé s’est imposé comme un des artistes porteurs de ce courant en France aux côtés de noms comme Kerchak ou encore Gambi et ce, avec aplomb.

IL LE FALLAIT témoigne d’une certaine nécessité quant à être réactif et ainsi prouver de quoi il est capable : « Il fallait bien qu’on l’fasse, il fallait bien qu’on l’devienne » – (« IL LE FALLAIT »). Pour lui, rien de plus important que de relater les faits comme il les vit, sans trop les sublimer. C’est en s’appropriant des drums plus doux, des sons dansants et parfois des voix aiguës que le rappeur compte bien « toucher les nuages » au bout de ces 15 titres. Le temps d’un album, Favé laisse sa Urus, s’envole et prend le temps d’explorer un peu plus ce qu’il aime faire : de la musique. C’est dans les studios de son label, Morning Glory, que nous prenons place afin d’échanger autour d’un disque représentant plus d’un an de travail.

Abcdrduson : 9 mois après ton premier EP 4 titres, tu enchaînes avec un long projet, comment l’as-tu abordé ?

Favé : J’ai toujours voulu montrer aux gens ma palette musicale, on a sorti en premier l’EP puis on a pris le temps de bien travailler pour sortir l’album. C’était une envie qui était là depuis toujours.

A : Depuis 3 ans maintenant tu n’arrêtes pas de produire de la musique, de jouer sur scène en concert, en festivals… 2 projets sortis en 2023, dont ton dernier album. Comment te sens-tu ?

F : Actuellement, je me sens fatigué. [rires] En vrai ça fait un an que les choses s’accélèrent réellement. Ça fait même un peu moins d’un an. C’est depuis septembre où des fois je me dis « ah j’ai plus le temps. » Je suis content de tout ce qu’il se passe, c’est incroyable. C’est un rythme différent, je me lève pour le « travail », pour les interviews, la promo, etc. Plutôt que de me lever quand je veux et d’aller au studio pour faire du son jusqu’à pas d’heure. C’est là que je vois le changement. Mais ça reste que du kiff.

A : Le studio, tu le vois toujours en mode plaisir ?



F : Oui toujours ! Parfois je viens au studio sans forcément faire de musique, juste pour passer du temps avec les gens. Dès que je sens la vibe, je fais du son, c’est ça que j’aime. Ce que je n’aime pas dans la musique, c’est qu’on puisse me forcer à faire un tel truc, un thème, etc. La plupart du temps c’est vraiment comment je ressens les choses donc forcément j’y prends du plaisir.

A : Dès le premier titre de ton album IL LE FALLAIT tu dis : « Un jour j’vais me tailler d’ici, j’sais que j’vais pas revenir. » Qu’est-ce qui te donnerait envie de partir, d’arrêter la musique ?

F : Premièrement la religion car faire de la musique mondaine n’est pas autorisé, donc un jour je devrais bien me couper de tout ça si je veux aller Là-Haut. Aussi, je ne me vois pas avoir 45 ans et avoir la tête cramée dedans. J’aimerais bien avoir ma petite vie tranquille à un moment, bien confortable, tout en conservant la musique en moi car elle a pris une trop grande place dans ma vie. Pas uniquement en tant qu’artiste, j’écoute tout le temps de la musique, donc ça restera. J’en écoute dans la voiture, dans le van, le train, sous la douche, quand je me brosse les dents. [rires] J’écoute beaucoup de rap français, et dès que je tombe sur un son que j’aime bien je le mets en playlist direct.

A : Ton album, je l’ai ressenti comme une quête de toi, où tu approfondis tes expériences, tu te livres. Ça a été un travail d’introspection pour toi ?

F : Ça s’est fait naturellement. Si il y a beaucoup de sons dans lesquels je me livre c’est parce que j’étais dans un moment où je voulais parler de choses réelles, de choses qui me tiennent à cœur. Je n’étais pas dans un état d’esprit où je me disais : « pour l’album il faut que je fasse un son dans lequel je dois me livrer. » Par exemple, il y a deux/trois ans, j’ai fait un son où je racontais ma vie de A à Z. Celui-ci on voulait le garder pour l’album sauf que ma vie a tellement évolué depuis le moment où je l’ai fait qu’on ne pouvait pas le mettre. Depuis ce son-là, je n’ai jamais retrouvé un mood comme celui-ci, où je pouvais refaire un son pour parler de ma vie comme je l’ai fait à ce moment. Pour moi tout est question de ressenti. Généralement j’écoute d’abord la prod, à quoi elle me fait penser puis j’écris. Parfois j’ai déjà une idée de ce que je veux dire dans ma musique et je cherche la prod qui va correspondre à ce que je veux dire.

A : À un moment tu dis « Tellement vide quand tu me parles au fond j’sais plus quoi dire », (« IL LE FALLAIT ») tu as besoin de marquer un temps de pause après cet album ? Recharger les batteries ?

F : C’est obligé. Je dois faire des pauses pour vivre, pour m’inspirer et ensuite revenir pour parler de ce que j’ai vécu. Dans ma vision de la musique je ne peux pas être dans ce truc où je mens sur ce que je vis. Pour moi ça perd tout le charme de la musique, des émotions que je mets dans mes sons.

A : La musique peut être une course contre la montre, tu ressens la pression de devoir sortir des nouveaux morceaux ?

F : Avant oui ! Maintenant que j’ai sorti l’album, j’ai l’impression que quelque chose a changé. Je me dis que j’ai le temps. J’ai le temps pour produire la musique, pour la sortir. Aujourd’hui, comment la musique se vend, se consomme, je suis obligé de me mettre une petite pression mais je prends beaucoup plus le temps de faire de la musique.