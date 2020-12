DJ Grazzhoppa, des scratches dans la tête

Figure du rap belge avec ses 35 ans de carrière, DJ reconnu par ses pairs, notamment anglais, et producteur spécialisé dans les collaborations transatlantiques, DJ Grazzhoppa raconte une histoire sans frontières : celle d’un DJ ouvert sur le monde plutôt que gardien de temple du rap d’une nation. zo. , hier Photographie de une : Michael Marsh

Grazzhoppa est un vétéran. En Belgique, il est même un peu un parrain, une figure tutélaire, un fil conducteur pour un mouvement hip-hop qui a tardé à s’écrire une histoire malgré la hype de ces dernières années pour un certain rap du plat pays. Enfant du nord de la Flandre, néerlandophone, le parcours de Grazzhoppa n’est pas celui d’un Dee Nasty ni d’un Kool Herc. Son histoire n’est pas faite d’émissions radio légendaires ni de terrain vague ou de block parties. Grazzhoppa découvre tout simplement au milieu des années 1980 le film Beat Street. C’est sa porte d’entrée dans le hip-hop, banale pour un type né en 1972. Le reste sera de la débrouille nourrie à la passion, et surtout une capacité à voir plus loin que l’horizon dans les plaines du plat pays. Grazz’ traversera la mer du Nord et ira voir ce qu’il se passe en Angleterre. Londres est un bouillon de culture musical, qui nourrira les initiatives du DJ et aiguiseront sa formation. Champion d’Europe DMC en 1991 dans une édition qu’il qualifie de wack dans cet entretien, membre essentiel du légendaire groupe belge De Puta Madre, DJ participant de près au mouvement Britcore et producteur acharné pour des artistes boom-bap américains méconnus, Grazzhoppa ne sent pas concerné par les frontières. Que ce soit des cuts ou des productions, il a posé son nom sur plus de 450 supports d’après les comptes des archivistes de Mellodiggerz. Dans un pays bilingue, où le rap francophone a longtemps dépassé le niveau de ses voisins flamands, Grazz’ est un acteur qui ne s’est jamais voulu pourtant incontournable. Plusieurs générations du rap belge le considèrent pourtant comme tel. Alors à ceux qui s’attendent à lire une histoire du rap belge dans cet entretien, autant le dire de suite : ce ne sera pas le cas. Le langage et la bannière que portent Wim Verbrugghe sont ceux du deejaying et du plaisir de faire les choses. Pourtant, par son parcours, sa disponibilité, son éthique sonore et son excellence technique, il est toujours resté légitime, car probablement l’illustration parfaite d’une façon de vivre le hip-hop et d’en réaliser un bout de la bande son. Cet entretien a été réalisé en français, mais DJ Grazzhoppa ayant le néerlandais pour langue maternelle, certains moments de l’interview ont naturellement dévié vers l’usage d’anglicismes. Par souci de fidélité aux propos de l’interviewé, ces derniers ont été conservés dans la retranscription publiée ici. A : Tu découvres le hip-hop jeune adolescent au milieu des années 1980, en voyant Beat Street. Qu’est-ce que ce film t’a inspiré ? G : La bande son, les scènes de break, l’atmosphère m’ont intrigué. Je l’ai vu chez quelqu’un qui me gardait, au-dessus de là où ma mère travaillait. C’était une cassette que cette personne qui me gardait avait louée au vidéo-club. Quand j’ai vu ça, c’était toute une culture inconnue qui débarquait à travers mon écran : le graff, le break, le son ! Je voulais en savoir plus car quand je vois ce film, le hip-hop est vraiment quelque chose de tout nouveau. On ne connaît rien ! Quand j’ai vu ça, ça m’a giflé d’une certaine manière. Tu te dis « What the hell ? » Ensuite tu découvres Afrika Bambaataa avec Time Zone, le titre « The WIldstyle », ce genre de choses, mais c’était compliqué d’en savoir plus. Je vivais à Bruges, le hip-hop était embryonnaire en Europe, notamment en Belgique, donc tu glanais ce qui se présentait. La radio diffusait peu de choses en lien avec le hip-hop, mais elle le faisait un tout petit peu quand même. J’ai le souvenir d’y avoir entendu « Suicide » de Busy Bee par exemple. Mais tout ça, ce sont des petits morceaux de choses qui s’additionnent. Maintenant, tu n’as qu’à regarder YouTube, mais nous, toutes les infos venaient au compte-goutte de médias installés : des télés, des magazines, la radio. Le truc qui m’a vraiment permis d’aller plus loin, c’est un magasin de disques, à Bruges. Je n’y mettais pas les pieds car j’étais persuadé qu’ils ne vendaient que du rock et du heavy metal. Mais un jour j’y suis entré et j’ai découvert qu’ils avaient un bac hip-hop. Il y avait la série du label The Street Sounds [précurseur dans les compilations hip-hop et électro, NDLR], des choses assez électro finalement, comme l’était d’ailleurs souvent le hip-hop à l’époque. Ces disques et ce magasin ont beaucoup compté pour moi. Ils m’ont permis d’en entendre plus la musique qui m’intriguait, et surtout, de rencontrer d’autres gens ! A : Tu viens de le dire : à cette époque-là, le hip-hop a un côté électro. Mais en quelques années il devient boom-bap, il y a également le son du Bomb Squad et de Public Enemy qui apparaît. Comment vis-tu ce changement de son, toi qui avais découvert un hip-hop plus électronique, plus eighties dans les sonorités ? G : Ça m’a fait bizarre ! Quand tu es habitué à des sonorités comme celles de « Planet Rock » de Bambaataa, tu ne comprends rien la première fois que tu entends Public Enemy. Ça n’avait plus rien à voir avec la musique que j’avais découverte. C’était beaucoup plus orienté sur le rapping, il y avait du scratch, c’était raw. [À traduire par « brut » voire « brutal », le sentiment étant accompagné d’une impression de surprise, NDLR] Sur le coup, c’est un changement qui m’a super surpris. Par exemple, « P.S.K. « What Does It Mean »? » de Schoolly D, avec ses grosses reverb, c’est un titre que je n’ai pas compris sur le coup. « C’est quoi ce truc ? » Je ne comprenais pas bien ce qu’il se passait, j’avais quatorze ou quinze ans, et ça n’avait rien à voir avec le hip-hop très électro que j’entendais jusque-là. A : C’est pourtant quasiment au même moment que tu te mets aux platines. Tout d’abord, pourquoi ce choix ? G : On était plusieurs gamins de Bruges à être branchés hip-hop, et on avait fondé un petit crew. On allait danser devant la bibliothèque de Bruges, on faisait les breakers. [Rires] C’est moi qui préparais les cassettes pour danser. Je le faisais consciencieusement, en faisant des edits avec la touche pause lors des copies. J’aimais bien ça, et c’est tout bêtement le fait d’aimer faire ces cassettes qui m’a amené vers les platines et la production. C’était la même démarche, la continuité : sélectionner des sons, les éditer et les enchaîner. A : Tu es né en 1972, donc à ce moment-là, tu as à peine quinze ou seize ans. Comment obtiens-tu tes premières platines ? G : Il y avait un magasin Tandy [chaîne de magasins de matériel électronique, NDLR] et ils vendaient une sorte de kit qui permettait de créer ton propre poste de radio. C’était surtout un jouet pour adolescent, et dans ce kit, il y avait un petit bouton « off » et « on ». Au lieu de m’en servir pour faire une radio, j’avais inséré ce bouton à la sortie d’une petite platine Phillips que j’avais chez moi. C’est comme ça que j’ai fait mes premiers cuts ! [Rires] Ensuite, j’ai compris qu’il fallait trouver des Technics. [Référence aux platines MK2 de la marque Technics, NDLR] On m’en a prêté une et je suis parti travailler sur la côte chez des loueurs de vélo. Je louais des cuistax pour avoir la thune afin d’acheter une seconde Technics. [Sourire] Sauf que quand j’ai eu l’argent pour acheter la seconde, j’ai dû rendre celle qu’on m’avait prêtée. Je suis donc parti retourner louer des cuistax. [Rires] A : En 1991, tu deviens Champion d’Europe DMC. Comment se déroule ton apprentissage pour devenir champion d’Europe en quelques années ? G : Avant d’avoir les Technics, j’avais déjà compris quelques scratches. Je savais donc déjà comment ça marchait. Vu que j’avais appris quelques bases sur une platine de mauvaise qualité, quand j’ai eu les Technics, c’était comme passer d’un coup sur un vélo de course, hyper léger. « Waoh, ça roule tout seul ! » [Rires] À Bruges, il n’y avait pas grand-chose à faire, donc j’étais tout le temps chez moi en train de scratcher. Les infos venaient vraiment des disques que j’écoutais. Schoolly D, « Cold Cash $ Money » de Eddie D., DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince, j’écoutais ces disques en analysant les cuts. J’essayais de les refaire, et parfois j’y arrivais, d’autre fois moins, mais en ratant, tu ouvres souvent la porte d’une autre technique, un autre son. C’était vraiment à l’oreille, même quand je n’avais que ce bouton On/Off. Des scratches du Eric B. & Rakim par exemple, je captais que je pouvais essayer d’en reproduire certains avec ce bouton On/Off et pas encore de table de mixage. Ce bouton, c’était déjà une sorte de transformer, sauf que je ne le réalisais pas. C’est en écoutant d’autres cuts que je l’ai compris. Puis j’ai rencontré DJ Sake, à Anvers. Il était avec TLP et Ya Kid K, qui a ensuite fait Technotronic. [Groupe belge auteur du légendaire tube « Pump Up the Jam », NDLR] Ils avaient le groupe Kick the Bass [Kick The Bass était un groupe de rappeurs pionniers en Belgique, NDLR] Sake avait une table de mixage Gemini. C’était à Anvers, son basement était installé en dessous d’une fûterie, et j’y allais juste pour le voir scratcher des trucs comme le « Ah » de 5 Fab Freddy. [Référence à la phase » « Aaaah, this stuff is really fresh », sur le maxi Change the Beat, NDLR] Je me disais juste : il faut que je trouve ce disque !

A : Justement, à propos d’achat de disques : ta carrière commence quelque part autant en Angleterre qu’en Belgique. L’Angleterre était un atout pour se procurer des disques par rapport à la Belgique ? G : L’Angleterre c’était super important pour nous. À Bruges, en Belgique, on fouillait partout mais ce n’était pas évident de trouver des disques hip-hop dans les années 1980 et début 1990. On cherchait vraiment comme des fous, chaque magasin tu y rentrais pour y fouiller les bacs, parce qu’on ne sait jamais. Par exemple et puisque j’en parlais, trouver les maxis de Fab 5 Freddy, ce n’était pas évident. On écoutait aussi les disques dès que possible, on essayait d’apprendre les crédits, repérer les noms qui reviennent. « Ah Marley Marl, c’est lui encore ! » En Angleterre, c’était complètement différent. Le hip-hop était là dans la rue, il n’était pas caché. Les magasins de disques étaient bien mieux achalandés… C’est Londres quoi ! On allait là-bas juste pour acheter des disques. On prenait le bateau pour traverser la mer du Nord, puis le train pour arriver jusqu’à Londres. J’ai rencontré Sparki Ski qui produisait MC Mell’O. [MC Mell’O est une légende et un pionnier du rap anglais et londonien, NDLR] Je chillais chez Sparki, on allait digger avec lui, il nous apprenait plein de trucs. Pour nous, ce n’était pas uniquement acheter des disques, c’était avoir une vraie source d’informations ! Quand j’ai rencontré Mark B, c’était chez Blade, et il était arrivé avec des bacs de disques parce qu’il vendait des skeuds dans la rue depuis sa voiture. Son magasin était sa voiture, donc il avait toujours des disques avec lui. Je me disais « il est fou ! » mais dès que je le voyais, je lui achetais des disques. DJ MK, qui était avec Dizzee Rascal, avait aussi un magasin de disques à Londres. Cette période-là, c’était fou pour nous : on prenait tout en double, on revenait en Belgique, on faisait des soirées, tous les DJs étaient sur le cul, on était les seuls à l’avoir. C’est dommage qu’avec le digital il y ait moins ça.

Mark B Fervent activiste, défenseur d’un hip-hop , Mark B avait l’habitude d’œuvrer dans l’ombre. Il s’extirpait de son caractère timide via des productions aux accords de piano pincés (« The unknown », « Lead the Way »), des beats dépouillés aux caisses claires sèches et claquantes ou du boom-bap orthodoxe mais diablement efficaces (« Graforiginess » avec Task Force). Même si Blade avait obtenu sa signature chez Wordplay, Mark B avait continué d’exploiter discrètement son propre label, le K-Boro en référence à son quartier du sud de Londres, communément appelé The Royal Borough of Kingston. Il y produisait un son plus classique que le britcore acharné qui l’a fait connaître avec Blade, plus particulièrement l’album The Unknown. Son premier disque solo, Underworld Connections, rappelle les grandes heures d’un abstract hip-hop noir et dépouillé, parfois proche du breakbeat pour DJ. Malgré le succès d’estime et les quelques retombées commerciales de son album commun avec Blade, Mark B s’est pourtant progressivement éloigné de ses activités musicales, lassé par le business jusqu’à quasiment disparaître des radars au milieu des années 2000. Il avait pourtant exporté ses productions en Amérique du Nord avec Al-Tariq et Swollen Members, tout comme il restait proche d’une large frange du rap anglais, de Chester P et Skinnyman avec leur collectif The M.U.D Family, mais aussi de DJs comme Mr Thing ou ceux de Ninja Tune. À son décès, c’est d’ailleurs Ollie Teeba qui lui a rendu son plus bel hommage, à travers ce mix. Mark B a en effet été retrouvé mort dans son lit le jour du nouvel an 2016.

A : Ça te manque ? G : [Pensif] Ouais, peut-être, c’est tout de même cool de rentrer dans un magasin, qui a son univers, ses surprises. Et puis c’est aussi le côté social. Tu rencontres des gens qui viennent de n’importe où, surtout à Londres. Il y avait des Anglais bien sûr, des Belges, mais aussi des Allemands, des Français, des gens de partout. Tu voyais des gens, tu rencontrais des gens, c’était plus cool qu’online. C’est sûrement aussi ces expériences à Londres qui font que je considère le hip-hop comme un truc sans frontières, que je collabore avec des gens de partout, que je n’ai jamais cherché à dire on fait du rap belge, flamand, wallon, ou de tel quartier. Howard, alias Mr Greedy avec qui j’ai fait Greedy Fingers, je l’ai rencontré chez Blade par exemple. Blade s’était fait cambrioler quelques fois quand il en a eu marre, Howard gardait son appartement quand on allait en studio. C’est de là qu’est née la phase « Howard in the flat with a baseball bat ». [Rires] Il était aussi un gros collectionneur de disques de hip-hop et on s’est connectés comme ça. Il est venu ensuite en Belgique, il aimait bien ici, et on s’est mis à faire des disques ensemble. A : Tu penses que cette connexion avec l’Angleterre t’a permis d’être en avance, de progresser plus vite ? G : Peut-être… Sûrement même pour ce qui est de progresser, car avec les Anglais, dès que tu en viens aux skills, c’est tout de suite très compétitif. Si tu n’as pas le niveau, on te dit « dégage ». [Rires] J’ai toujours regardé ce niveau-là, pour être moi-même up to date avec ce qu’il se passait. Je voulais tellement en savoir plus qu’il était hors de question que je me fasse jeter ! [Rires] Donc je bossais, j’essayais d’être au niveau. A : Parallèlement, tu fondes Rhyme Cut Core, qui est l’un des tous premiers groupes belges officiels. G : C’est arrivé naturellement. TLP venait à Bruges, avec son père qui était VRP, jusqu’à s’insaller complètement à Bruges. On se voyait tout le temps. On était des fans de rap, et on commençait à en faire. C’était naturel de faire du son, car on était ensemble, avec la même passion. On n’a pas calculé grand-chose, tout était naturel. On cherchait des samples simplement parce qu’on écoutait des disques. Lui rappait, moi je scratchais, c’était finalement évident qu’on fasse un groupe. C’était d’abord sur des faces B, des trucs de Funk qu’on doublait, etc. TLP et DJ Grazzhoppa à leurs débuts A : Mais pourtant, votre maxi ne définit pas spécialement un son belge. Il est au contraire très Britcore. G : Parce qu’on adorait ça et qu’on était déjà complètement connecté à l’Angleterre ! Quand on fait ce maxi, j’ai déjà rencontré Blade [Blade est un autre MC historique anglais, qui fut l’une des principales icônes du Britcore dans les années 1990, NDLR], c’est d’ailleurs lui qui nous demande son maxi et il sort sur son label. [691 Influential, NDLR] C’était évident qu’on allait connecter avec son univers et l’univers anglais. Ce disque est vraiment un flash de ce qu’on était à l’époque, car on connectait plus avec le Britcore qu’avec tout le reste. On faisait ça live aussi d’ailleurs. TLP rappait sur des beats assez rapides. Et puis dans le britcore, il y avait un truc militant. C’est un mix entre Miami et Public Enemy. [Rires] Ça danse et c’est pourtant agressif et militant. Au micro, tu parles de choses qui te tiennent à cœur. A : Les Anglais ont aimé ce disque ? G : [Souriant] Je crois oui ! Encore maintenant je reçois parfois des messages qui m’en parlent. TLP était assez nerveux au moment de faire ce maxi. Tu es à Londres, dans les studios où posent MC Mell’O et d’autres légendes locales, alors il se mettait une grosse pression. Il fallait vraiment le pousser derrière le micro. [Rires] Ce qui était marrant, c’est qu’il y avait déjà un TLP en Angleterre, T.L.P.1, du groupe Hardnoise. On était un peu embêté, parce que mon pote TLP avait lui aussi son nom depuis longtemps, on ne voulait pas changer. Et on a pas changé d’ailleurs. C’était un peu une confusion, qui a été bien prise au final. Je pense aussi que le fait d’être avec 691, le label de Blade, c’était un peu comme avoir un sceau. Et puis ce disque et les expériences avec 691 de manière générale, ça a été également un gros apprentissage côté production et enregistrement pour moi. Quand tu travailles avec No Sleep Nigel, tu apprends des tonnes de choses. Rhyme Cut Core - « At the Crossroads » Nigel No Sleep Laybourne Avec ses allures de Rick Rubin propre sur lui, No Sleep Nigel est considéré comme une bête de travail par tout le canal historique du rap anglais. Ingénieur du son, auteur de mixes, de masters, et d’arrangements, il est intervenu sur les disques de toutes les légendes du rap anglais, et parfois au-delà. Le rappeur Travis Blaque fait d’ailleurs parti de ceux qui ont dit de lui : « He brings out a raw element that makes HipHop or what ever. » Si Nigel a plus que sa part dans l’éclosion du rap anglais, il est aussi responsable de l’identité sonore du Britcore, ses beats nerveux et ses roulements sauvages, autant que d’un rap plus doux et sophistiqué porté par Ninja Tune. The Herbaliser (notamment le mythique Blow your headphones), T-Love, DJ Vadim, Dynamic Syncopation sont présents dans la longue liste d’artistes ayant été enregistrés et mixés par Nigel « No Sleep » Laybourne. À leurs côtés ? MC Mell’O, Le London Posse de Rodney P, Blade, puis plus tard des groupes comme Phi Life Cypher ou Task Force. A : Est-ce vrai que Blade t’a donné tes premières machines pour produire ? G : Il m’a donné un SP12 oui, pour faire une tournée en Allemagne, en 1993. Mon premier S950, je l’ai acheté en Angleterre. Avant, j’avais un S1000 qu’on m’avait donné et que je n’aimais pas. Je n’avais presque rien pour faire des beats, j’ai mis du temps à avoir du matériel de producteur. Jo Bogaert de Technotronic, et Frank De Wulf, qui faisait de la techno et était son concurrent, m’ont tous les deux prêté un sampler et une table de mixage à mes débuts. C’est avec ça que je faisais mes premiers beats, dont des trucs jungle, des trucs de dub mixés avec du hip-hop en 45 tours. Un Jamaïcain était toujours avec nous, on avait cette influence ragga reagge aussi. Tout ça se mélangeait, les influences de Londres également, le jazz, les samples, le reggae, tous les magasins… A : Ces années sont celles où tu deviens champion d’Europe DMC. Beaucoup de DJs m’ont dit que les compétitions avaient souvent une mauvaise ambiance, une vraie mise sous pression. Comment as-tu vécu cette compétition ? G : C’est assez marrant de dire ça pour une compétition que tu as gagnée, mais ce championnat, je l’avais trouvé super wack ! [Rires] Je n’aimais pas du tout la vibe, c’est aussi à un moment où il y avait beaucoup de New Jack Swing, et ce n’était pas mon kif. J’ai fait mon truc, et je suis sorti dehors tellement ce qu’il se passait ne m’évoquait rien. J’ai appris que j’avais gagné alors que j’étais en train de parler avec les portiers de la salle. [Rires]



A : Est-ce que ce titre de champion t’a aidé dans ta carrière ? G : Oui, mais c’est l’ensemble d’un tas de choses. Après le championnat de 1991, on devait faire une tournée DMC en Europe. Elle n’a finalement jamais eu lieu. Là où ça m’a aidé, c’est avec Blade, mais c’était dans les deux sens. Travailler avec Blade m’a aidé à monter mon niveau, et le niveau que j’avais acquis lui permettait lui aussi de monter plus vite. C’était pareil avec TLP au sein de Rhyme Cut Core. C’était important que je fasse bien mon boulot. A : D’autant plus que Blade a beaucoup travaillé avec les Skratch Perverts [collectif réputé de DJs anglais, NDLR] également, notamment Prime Cuts…



G : [Il coupe, enthousiaste] Avec tout le monde ! A : Oui, Mr Thing aussi et pourtant, tu deviens son DJ. G : Au début, Renegade était aux platines avec Blade. Ils ont eu une dispute et j’ai pris la suite. J’avais invité Blade pour faire un show à Gand, qui était le premier qu’il faisait hors d’Angleterre. Il était avec Renegade et Ty. [Talentueux rappeur anglais, décédé brutalement cette année, NDLR] Avec Rhyme Cut Core, on faisait la première partie. Pour eux c’était le flash : en Angleterre tout ferme à 23 heures, et là on a fait la fête dehors jusqu’à cinq heures du matin. Ils ne comprenaient rien. [Rires] Comme ça s’est bien passé et que ça n’allait plus avec Renegade, Blade m’a pris pour faire le show suivant à Amsterdam. C’est comme cela qu’on a commencé à travailler ensemble, d’abord sur scène, puis ensuite en studio. À ce moment-là, je fais aussi E-Life [rappeur néerlandais originaire de Rotterdam, NDLR] et Postmen [groupe de hip-hop néerlandais, NDLR], qui tournaient beaucoup en Hollande. Et bien évidemment De Puta Madre. J’avais plusieurs teams. Je trouvais des rappeurs cool qui faisaient de la musique cool, alors j’y allais. Je fonctionne toujours comme ça aujourd’hui. Blade - « Pop Idol »

A : Quand tu emménages à Gand, tu y rencontres justement Smimooz et le R.A.B. Crew, l’équipe qui formera De Puta Madre. J’ai appris que tu ne parlais pas français à l’époque, et Smimooz ni néerlandais, ni anglais, et que vous communiquiez avec les mains. C’est vrai ?



G : [Rires] Oui, avec les mains, en dessinant des trucs sur des bouts de papier aussi. Quand on s’est rencontrés, c’est un peu comme si c’était la première rencontre de l’histoire de l’humanité entre un Inuit et un Touareg. [Rires] Smim m’a fait comprendre que même si je ne voulais pas, je serais dans le R.A.B. Crew. [Le Rien À Branler Posse est un important collectif belge né à la fin des années 1980, principalement composé de tagueurs. C’est ce collectif qui donne naissance au groupe De Puta Madre, NDLR] Ça taguait énormément. Mais Smim’ faisait déjà tout ! Il graffait, rappait, produisait, beatboxait. De Puta Madre existait déjà quand je suis arrivé, Uman était encore là. [Uman est un membre de De Puta Madre qui participe au premier maxi du groupe, mais le quitte avant la sortie du premier album en 1995, NDLR] Tout le monde avait déjà son rôle. C’était une très grande force d’être aussi nombreux et de toutes les origines. Ça nous permettait de représenter en force. Dans n’importe quelle situation tu avais quelqu’un qui pouvait être un leader. Du coup, on avait toujours une solution pour tout.



A : Benny B mis à part, De Puta Madre est considéré comme le premier groupe belge qui sort un album. G : On y pensait même pas ! On fumait beaucoup, on déconnait beaucoup, d’ailleurs ça s’entend beaucoup dans le disque. [Rires] Une Ball dans la tête est comme un film. Tout ce qui s’y dit n’est pas nécessairement vrai, c’est un mélange de flashs dans la tête, d’histoires construites et d’attitudes un peu plus réelles. On était jeunes, c’étaient nos conneries mises en musique. [Rires] A : Cet album est considéré comme très important pour le rap belge aujourd’hui. Mais à l’époque, comment perçois-tu sa réception ? G : Je ne comprends toujours pas comme Smim’ fait. Je sais ce qu’il fait mais je ne comprends pas comment il fait. C’est un fou dans sa tête. [Sourire] On a remixé tout l’album et quand je le réécoute, c’est une machine à remonter le temps pour moi. Cet album nous a permis de faire plein de concerts, en Belgique, mais aussi à l’étranger. Je crois d’ailleurs qu’on est les premiers à faire un concert de rap en Corse. On a partagé la scène avec DJ Duke, qui était là avec un rappeur. [Probablement Al, NDLR] Eux et nous étions les premiers groupes à jouer en Corse. On a tourné en Espagne, au Canada, c’était cool. Ce que je devais faire avec le DMC, je l’ai fait avec Blade, De Puta Madre et d’autres. [Rires] De Puta Madre sur scène, en 1995, à Louvain La Neuve A : Tu fais d’ailleurs une nouvelle fois se rencontrer les connexions anglaises avec la Belgique, puisque No Sleep Nigel vient mixer et masteriser votre second disque, TechnikStonic en 1999. G : Ouais, c’était important, notamment pour Smim’, car personne ne comprend vraiment ce qu’il se passe dans sa tête, donc le mixage et le mastering, c’est souvent une étape complexe. [Sourire] Je pense que No Sleep a compris ce qu’il se passait dans la tête de Smim’. Un peu en tous cas. [Rires] Sur cet album, ce qu’il faut savoir, c’est que Smim’ avait perdu les ZIP des productions. Il a refait l’album dans un studio, mais il ne voulait pas qu’on soit au courant qu’il n’y avait plus les beats. Il a tout refait vite fait, en studio et en catimini. Ça illustre très bien ce que je veux te dire quand je dis que je ne sais pas comment il fait. [Rires] Il a refait les instrus en studio, sur le tas et l’air de rien. Denis Moulin avec qui on avait fait le premier n’était plus disponible, Milky [ingénieur du son rattaché à l’équipe de 9mm Recordz, label de De Puta Madre, NDLR] aurait pu le faire, mais la présence de No Sleep Nigel nous permettait d’aller plus loin encore. De Puta Madre - « Industrie » A : Qu’est-ce que t’as appris Nigel ?



G : Déjà c’est un mec hyper érudit sur la musique. Il est très cultivé et sait t’orienter vers des trucs passionnants à écouter ou à apprendre. Ça correspond à une vraie ouverture d’esprit, qui se ressent dans son travail. À côté de ça, il maîtrise ses outils et il a un côté que je qualifierais presque de magicien. Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous, notre parcours, notre histoire, c’est de faire des beats à la maison, dans nos garages. Et lorsque tu rentres en studio avec des ingé son calés comme Nigel, tu commences à comprendre que ce sont deux mondes totalement différents. Tes beats passent par un tout autre processus que celui qui t’a fait hocher la tête chez toi. Le but, c’est justement, qu’en studio, ton son franchisse une dimension supplémentaire. Chaque session, tu découvres une nouvelle machine, une nouvelle technique, et tu vois ton son qui grossit, qui s’améliore. C’est hyper important ! Il y a une machine que tu vois depuis des mois dans son studio ; tu crois qu’il ne l’utilise jamais. Mais en réalité, un jour il l’allume, parce que pour ce son-là, c’est cette machine-là qu’il faut. Regarder Nigel travailler, c’est prendre conscience de tout ça, surtout qu’il adore expliquer ce qu’il fait, au point qu’avec Blade, on briefe les gens qui viennent en studio et qui ne le connaissent pas. « Ne lui posez surtout une question, sinon, on n’enregistrera pas avant qu’il ait fini sa réponse qui va durer deux heures ! » [Rires] Nigel te transmet un vrai savoir-faire. Un autre truc qu’il t’apprend aussi, c’est la patience. Les sessions studio coûtent cher, donc tu as tendance à te précipiter, alors qu’évidemment, c’est ce qu’il ne faut pas faire. Avec Blade et Nigel, on sortait du studio à 7 heures du matin, on travaillait toute la nuit. Si ça n’avait tenu qu’à nous, MC et DJ, on serait allés plus vite. Mais avec Nigel, tu apprends que parfois, il faut rester plus longtemps pour que ça sonne mieux. C’est d’ailleurs pour ça qu’il s’appelle No Sleep. [Rires] Tu t’endors dans le sofa du studio, et quand tu te réveilles à 6 heures du matin, lui est encore sur les machines à bosser ton morceau. A : Pourquoi De Puta Madre s’arrête, alors que vous continuez tous à traîner ensemble, que 9mm Recordz existe encore quelques années supplémentaires, et que vous continuez à faire de la musique. G : Artistiquement, Rayer partait plus dans des sons club, alors que tous les autres, moi inclus, on restait sur des trucs hardcore. C’est notamment pour ça qu’il y a eu Les Deux fils de pute [« Les Deux fils de pute » est bel et bien le nom d’un groupe, composé de Pee Gonzalez et Smimooz, NDLR] après : c’était une façon de continuer l’esprit De Puta Madre, sans non plus utiliser le nom sans Rayer. Pour moi c’est normal que chacun puisse naturellement faire sa route artistique, du coup, j’ai toujours du mal à m’exprimer là-dessus, car ma posture c’est d’être en stand-by, pas dans le sens en pause, mais au contraire ready-to-go. Il suffit de me demander, et comme un appareil électronique, je m’allume et suis opérationnel. Quand on rejoué Une Ball dans la tête à L’Ancienne Belgique [nom d’une salle de concert de Bruxelles, NDLR, où De Puta Madre a été invité à rejouer son album en 2012, NDLR] c’était exactement ça. Quand il s’agit de sortir de nouveaux trucs, c’est également ça. D’ailleurs, Rayer nous avait rassemblé sur son maxi, celui où il y a Inspectah Deck. On a sorti le maxi Conectao en 2001, mais il y a aussi la réalité à laquelle on faisait face au début des années 2000 : on n’avait plus les mêmes moyens de distribution. On avait moins d’argent, et surtout, c’était la crise du disque. Le digital arrivait, personne ne s’était adapté et on était plein à sortir des disques sans arriver à les vendre. Aujourd’hui, ça reprend, avec un autre marché peut-être, plus composé de fans et de collectionneurs, mais à l’époque, c’était vraiment dur



A : À l’exception de De Puta Madre, on te voit très peu avec d’autres rappeurs ou artistes belges. G : Il y a eu After Hours tout de même, où on était quatre au début. DVL est vraiment le concepteur de After Hours. Il y a eu DéHaël à la fin des années 1990, mais oui, j’ai beaucoup travaillé avec des gens à l’étranger. Des Anglais, des Néerlandais, Crazy B pour parler d’un français sur le volume 3 de Back to the Beat, Kool M de La Rumeur du coup. [Kool M et Soul G de La Rumeur étaient très impliqués dans les disques de battle Back to the Beat du label Nothing but soul Recordz, managé par Goz, lui-même ancien de La Rumeur, NDLR] Kool M revenait de chez Qbert à San Francisco et nous avait ramené des white label [disques vinyles sortis en petit pressage, sans identité visuelle, d’où le nom avec une simple pochette de protection blanche au mieux simplement stické, NDLR] à Gand par exemple. En fait, je crois que c’est juste une question d’émulation rap, de niveau. De Puta Madre était logique pour moi et avec un vrai niveau, une vraie identité aussi, mais pendant très longtemps, les rappeurs flamands n’étaient pas au niveau. En tous cas pour moi ça ne collait pas. De Puta Madre était un groupe francophone, TLP rappait en anglais et ça assurait au micro, mais quand je rentrais d’Angleterre et que je voyais le niveau des rappeurs flamands, c’était dur. De Puta Madre c’était différent, c’était le vrai hip-hop pour moi, c’étaient des gens real. Pareil pour Blade, qui est real et te raconte la vraie vie. E-Life était comme ça aussi, mais c’était l’une des rares exceptions parmi les rappeurs qui posent en néerlandais. Depuis, ça s’est beaucoup amélioré. Et puis je n’ai jamais vraiment vu le hip-hop avec des drapeaux. Je suis même contre cette vision-là. Pour moi, le hip-hop, c’est justement le truc qui casse cette vision, c’est universel. Et la Belgique, c’est tellement petit ! J’allais en Angleterre justement parce que je trouvais que le hip-hop vivait plus là-bas qu’ici. C’était une façon de me nourrir, comme c’était le cas quand je voyais Kool M à Paris. Chez vous aussi, on sentait que ça bougeait plus, le niveau était incomparable. Il y avait des bons groupes en Belgique, mais pas l’émulation ni la concurrence qui permet d’aller plus loin. Enfin, il y a sûrement une question de caractère : si j’aime être là où le mouvement vit, j’ai néanmoins toujours laissé venir les gens vers moi. Je n’ai pas été voir Jay Royale en lui demandant si je peux lui faire des cuts par exemple. Non, c’est lui qui est venu vers moi. J’aborde les échanges avec les rappeurs en me disant : qu’est-ce que je peux faire pour que ce morceau soit mieux, plutôt que de me demander s’il peut faire quelque chose pour moi ou si ça me sera utile de poser des cuts là-dessus. DJ Grazzhoppa & After Hours - « Collected & Injected Part. 3 »