Dabaaz, sous toutes les coutures

Triptik est resté dans les mémoires comme un groupe sans compromissions. Mieux même, en termes de rap, il s’agissait d’un triangle tout terrain. Black Boul’, Dabaaz et Drixxxé étaient de toutes les confluences. Leur style et leur façon de faire était hip-hop. Il faudrait d’ailleurs l’écrire en majuscules. Et pourtant, dans un rap français qui au fur et à mesure s’éloignait des codes originels, eux trouvaient toujours leur place. Que ce soit autour d’une table avec Express D’, en étant dédicacé par Disiz sur le premier Bête de bombe, ou en étant repérés par Cut Killer et le Funky Maestro, le T.R.I.P.T.I.K était toujours légitime. Ne jamais se prendre pour quelqu’un d’autre et cultiver l’amour de l’art était la bonne direction.

Puis il y a eu la suite. L’absence de véritable deal avec une maison de disques. Des portes qui s’entrebaîllent plutôt que de vraiment s’ouvrir. Le rap dit « alternatif » et des postures en réaction à une skyrockisation du mouvement. Une structure d’autoproduction avec les yeux un peu plus gros que le ventre. Et enfin un deuxième album pas tout à fait compris à l’époque, avec, en sus, une forme d’usure à l’age où devenir père oblige à faire des choix.

Dabaaz est l’un des piliers de cette aventure. Depuis la fin de Triptik, il a alterné entre fête, initiatives, fascination pour la Dipset et coups d’avance. Mais comme le disait Abuz dans nos colonnes, être en avance ou en retard, c’est la même chose. « Il faut être on point, sinon ça ne sert à rien. » Dabaaz lui, n’a jamais été tout à fait dans le bon tempo. En 2007, son album solo était réservé à un milieu d’insiders, même s’il était sûrement bien plus avant-gardiste que la plupart des disques sortis à la même époque. Poyz & Pirlz, sa marque de vêtements ? Elle tourne, mais la mode est remplie de vents contraires, on y navigue aussi difficilement que dans le rap. Quant à l’idée de génie qu’était Can I Kick It, qui participera notamment à la révélation de L’Entourage, Némir ou Bon Gamin ? Elle était belle, mais livrée à tout ce que symbolisent les revivals : ceux qui y participent y ressentent tôt ou tard un besoin d’émancipation. « Ça fait partie de mon passé » en diraient aujourd’hui ceux qui y participaient à l’époque. Une fois écrites, certaines pages sont faites pour ne plus être lues. Mais Dabaaz, lui, a accepté de feuilleter le fil de sa carrière et de sa vie.

Il le fait sans se dévaloriser ni s’auto-célébrer. C’est pourtant la trajectoire d’un rappeur particulièrement doué qui est à lire ici. Entre périodes de lumière et moments de doutes, c’est aussi le basculement d’un monde, qui une fois entré dans le XXIème siècle a ringardisé l’idée de ne pas réussir, de ne pas correspondre aux nouveaux codes. Ce n’est pas une question de grandes idées ou de grands discours, c’est juste l’histoire de ce qu’il reste lorsque les valeurs basculent. Ici ? Il s’agit de la fête, de « ma petite entreprise » comme dirait métaphoriquement Bashung, et de quelques velléités artistiques mangées par un monde qui n’attend plus personne. C’est Dabaaz, et c’est sous toutes les coutures. Elles sont prodigieusement attachantes.

De la basse à Dabaaz 1987 – 1997

Je suis né en 1976 dans la banlieue lyonnaise, mais j’ai grandi dans le 13ème arrondissement de Paris, quartier de Glacière. Au départ, j’étais plutôt dans le rock avec l’arrivée du grunge, et même le rock californien comme Faith No More. Au collège, je faisais de la basse et ai rejoint un groupe qui au fur et à mesure a dérivé vers la fusion, avec des textes un peu rappés, toutes proportions gardées. Dabaaz, c’est d’ailleurs une transformation de mon nom de bassiste, qui était Da Bass. Au lycée, j’ai déménagé à Rueil mais on a maintenu le contact. On a eu un moment de gloire en réussissant à faire une scène au Rex Club, une autre à un festival à la fac de Nanterre. Je ne rappais pas encore et les premiers textes que j’écris sont en anglais, pour le chanteur de notre groupe de métal-fusion. J’ai été ghostwriter avant d’être rappeur. [Rires] Les groupes de rock avec une touche de funk étaient cool à l’époque : Sinclair, FFF, Oneyed Jack… Mais c’est la période où il fallait choisir son camp. [Sourire] J’ai finalement choisi le rap.

Le rap, je l’ai découvert à la fois tôt et tard. Tôt car mon grand frère était parti aux USA pour un échange et était rentré avec une K7, où il y avait Run-DMC sur une face, Salt-N-Pepa sur l’autre. C’était durant les années 1980. Je savais ce qu’était le rap, mais je n’y connaissais rien. Mon grand frère s’y est mis et a commencé à avoir des albums, genre de De la Soul, NWA, etc. Moi je n’adhérais pas trop, je trouvais ça trop funky pour moi. À la limite, ce qui me plaisait le plus, notamment sur les K7 du Deenastyle qui tournaient, c’étaient les passages ragga. C’est un peu plus tard, quand j’ai découvert « La formule secrète », « Le Monde de demain », puis que Wu-Tang et Onyx sont arrivés que j’ai déjà plus apprécié le rap. Je suis vraiment tombé dedans quand j’ai vu La Cliqua en première partie d’House of Pain. [En 1994 à La Cigale, NDLR] Au départ, je considérais le rap comme une musique d’Afro-américains, pour laquelle on n’était pas vraiment légitimes. Mais quand j’ai vu des Français balancer des mots savants, rapper vite, avoir trop de style, j’ai accroché et ce soir-là, La Cliqua était trop stylée. C’est vraiment le rap français qui m’a mis dedans de toute façon.

C’est dans les Hauts-de-Seine, au lycée, que je rencontre Drixxxé. Il était clavier dans un groupe. Il me dit qu’il aime le rap, je lui dis que moi aussi. On décide de s’y mettre. C’est en 1994 ou 1995, je ne sais plus exactement. Il y avait aussi un batteur avec nous, mais ça a duré deux ou trois sessions. On avait juste un synthé, aucune machine. Drixxxé faisait le beat en live sur les touches de son synthé. [Rires] Greg [Black Boul’, NDLR] n’était pas là, mais je le connaissais de mes vacances, puisqu’on partait tous les deux dans le même coin, vers La Rochelle. Quand on se voyait, on ne parlait quasiment que de rap. Complètement par hasard, je l’ai recroisé à Châtelet où je traînais souvent. Je lui ai expliqué qu’on s’était lancés avec Drixxxé. Il m’a dit qu’il s’y était mis aussi et je lui ai proposé de nous rejoindre. Quand il est venu, on a vu qu’il ne s’y était absolument pas mis puisqu’il n’avait aucun texte. [Rires] Mais dès qu’il a pris un micro, il est rapidement devenu très fort.

À Nanterre, Drixxxé vivait chez ses parents, dans une maison. Ce qu’il faut savoir, c’est que ses parents étaient partis vivre en Afrique pour des raisons professionnelles. Du coup, cette maison, c’est un peu devenu la MJC du coin. On y passait notre temps pour y faire du son, et d’autres groupes venaient également. On n’était pas connectés avec des groupes en place. Il y avait Les Derniers messagers ou Alexis Peskin, qui s’appelait Caramel à l’époque et qui est le frère de Gystère de Frer200. Il était cainri de ouf, hyper laidback et westcoast alors que nous on était tous en train de brailler. [Rires] Drixxxé s’est fait larguer par sa meuf, avait économisé de la thune et a donc acheté un sampler. Dès qu’il l’a eu, il n’a plus fait que ça et est devenu très vite très fort. On avait aussi cotisé pour acheter des enceintes. Moi j’avais arrêté les études, j’étais livreur dans un Pizza Hut de Nanterre et le reste du temps, je faisais du rap, je buvais des bières et je fumais des joints. On avait 18 ou 19 ans, un endroit pour se retrouver, faire du son, pas de parents sur le dos, c’était cool.

Dabaaz & Drixxxé en répétion en 1997

Comme Les Derniers messagers squattaient la baraque de Drixxxé, leur manageuse nous a fait passer une sorte d’audition pour voir si on pouvait faire leur première partie dans une salle de l’époque, qui s’appelait le Blueser. On fait ce concert, et c’est à partir de là qu’on commence à faire nos premières connexions. Par exemple, je crois que Les Rimeurs à gages étaient dans le public ce soir-là. Je ne sais plus si c’est grâce au concert ou à d’autres rencontres car je traînais déjà un peu partout, mais on se retrouve invités sur la compilation Hip-hop Vibes III. On a fait un titre boom-bap totalement dans l’esprit de l’époque, avec déjà des scratches. Avant ça, on avait déjà enregistré « La France avance », sans le diffuser. Ça s’était fait dans le studio d’un vieux pote du 13e arrondissement. C’est d’ailleurs là qu’on rencontre Sam, qui était un gars de Glacière que je connaissais de vue depuis longtemps, sans que ce ne soit un ami. Il avait pour ambition de manager des groupes et nous le propose. On a accepté, et quelques mois plus tard, on a monté une SARL : Concilium Prod. L’inconscience de la jeunesse ! [Sourire] On avait pas de matos, internet ne servait encore à rien dans la musique, et on monte une boite. On pensait sûrement qu’on allait devenir riches. [Rires]

Triptik Connexions 1998 – 2001

Pour nous, la suite logique après Hip-Hop Vibes était de faire un maxi, c’était la règle à l’époque. Sauf qu’on rencontre la fille de Patrick Colleony [dirigeant de label et de sociétés de distribution, parmi lesquelles Night & Day ou Media 7, qui ont joué un rôle crucial dans le développement du rap dans la seconde moitié des années 1990, NDLR], qui plus tard deviendra la femme de Drixxxé. Patrick Colleoni entend ce qu’on fait et nous dit qu’il ne faut pas faire de maxis, mais directement un album. Il a un budget de 30 000 francs à consacrer à notre disque via son label. Évidemment, on le fait. On avait accumulé pas mal de titres et on rappait toute la journée donc on avait de quoi faire. L’Ébauche se fait en une semaine, car les sessions coûtaient cher. C’était intense, mais cool, car on était à fond, sérieux et bien préparés. Par contre, il n’y avait quasi aucun budget marketing, tout avait été mis dans le son. On a eu la chance d’avoir Skwall, qui avait la boite de production Fokal [société de production vidéo qui faisait beaucoup de clips, notamment de classiques du rap français, NDLR], qui nous a proposés de clipper « La Cavalcade. » Il l’a fait avec de vrais moyens, une vraie production. On est directement passés sur MCM, des chaînes du câble, M6 peut-être, je ne suis plus tout à fait sûr. Même si on n’a pas vendu beaucoup de disques de L’Ébauche, ça nous a mis un petit peu en avant.

Black Boul’ sur le tournage du clip « La Cavalcade » en 1998

L’autre truc qui nous a donné une bonne visibilité, c’est qu’il y a toujours eu beaucoup de scratches sur nos disques. On travaillait avec DJ Feadz, qui à l’époque s’appelait DJ Deon. Sauf qu’après l’enregistrement du premier album, Feadz a bossé avec Mr Oizo sur « Flat Beat » [premier et énorme succès de Mr Oizo, NDLR], et ça a cartonné. Il est parti avec lui, au Japon. On a finalement fait qu’un seul concert ensemble. C’était après la sortie de l’album, en première partie de La Cliqua, à Saint-Germain-en-Laye. C’était tellement cool d’ouvrir pour La Cliqua. Et qu’il y ait autant de scratches sur nos disques, c’était vraiment apprécié, dès nos débuts. Ça plaisait vachement aux DJs, qui étaient hyper importants à l’époque, car ce sont eux qui faisaient tourner les sons, qui les validaient en les scratchant, en les passant à la radio ou en les mettant dans leurs mixtapes. Spank, DJ James, Poska, se sont intéressés à nous. On a fait des tonnes de mixtapes ce qui nous a permis de rencontrer plein d’autres groupes. On s’est mis aussi à squatter chez Funky Maestro, à Neuilly-sur-Marne. Ils étaient déjà bien structurés, avaient une table de mixage 02R, qui représentait le futur à l’époque. Là aussi on a connecté avec plein de gens. Ils ont été mandatés pour faire la compilation Homecore, qui était un gros rassemblement de rappeurs de tout bord. C’est emblématique de ces mixtapes et compilations où en une fois tu rencontrais une vingtaine d’autres rappeurs. Ça a été pareil lorsqu’on a été invités par Zoxea & Melopheelo à Générations, qui faisaient partie de nos idoles. Une fois que tu mets le pied dans les mixtapes et à Générations, les rencontres ne peuvent que s’enchaîner, tu es dedans. C’est vraiment une période où c’est une grande effervescence de toute façon, chaque jour il y avait une rencontre, une opportunité. On avait aucune équipe, pas de parrain dans le milieu du rap, et pourtant on a été super vite acceptés. La rencontre avec Patrick Colleoni a évidemment joué. Pas tant dans l’acceptation par le milieu, ça on ne le devait qu’à nous-mêmes. Mais débarquer direct avec un album à une époque où beaucoup de gens enchaînaient les maxis, c’était une chance en termes de visibilité. On voulait rebondir sur l’opportunité qu’on avait eu avec L’Ébauche en enchaînant directement sur un EP. L’album avait ouvert des portes, si on mettait trois ans à rebondir, ça ne servait à rien. On a enchaîné donc en moins d’un an.

La compilation Homecore « On squattait beaucoup la boutique Homecore. C’était l’un des points de chute pour tout le monde. Homecore, c’était un peu comme chez Dan de Ticaret, un lieu où tout le monde passait régulièrement. On a participé à la compilation, Funky Maestro en a assuré la réalisation. Le projet s’est fait en quelques mois, autour de quelques réunions, des séances photos, de squats à la boutique. En tant que groupe, on était plus ou moins sponsorisé par la marque grâce à cette compilation, et que ce soit Funky Maestro ou la compilation, c’était vraiment emblématique de cette période où tout le monde croisait tout le monde. »

1999, je pense que c’est l’année la plus folle pour Triptik, même si, personnellement, c’est un peu une période d’errance. C’est un paradoxe, mais j’ai vécu mes années les plus ghetto en habitant dans le 16e. J’avais déménagé dans une chambre de bonne de l’arrondissement, et on ne se rend pas compte combien il y a de cassos et de glandeurs logés sous les toits là-bas. Je passais mon temps à traîner à Châtelet, au milieu de toute la faune bizarre qui y traînait à l’époque. Pas de thunes, beaucoup de défonce, je ne payais pas mes factures, et la façon dont tout s’enchaînait pour Triptik était hyper encourageante, même si tu sens que tu es un peu sur la corde. On a lancé l’EP, qu’on a enregistré de nuit, en clando, dans un super studio à Ivry, le studio A.D.S. Ça ne nous a rien coûté et c’était chant-mé. Ça a permis au disque de sonner pas mal. Comme pour L’Ébauche, on l’a sorti en CD, mais cette fois-ci on a aussi fait une version vinyle. C’était une façon de se faire encore plus voir par les DJs, qu’il puisse nous scratcher. Cette fois, c’était DJ Toxik qui était avec nous. De toute façon, il y a toujours eu un DJ dans le groupe. Par exemple, avant que DJ Pone rejoigne le groupe, on a beaucoup tourné avec DJ Fresh qui était un de mes voisins de chambre de bonne et qui a aussi beaucoup travaillé avec l’agence 360, des gens comme Texaco ou Thibaut de Longeville. Pour l’EP, on accueille aussi pas mal de featurings, plus que sur L’Ébauche. Il y a Zoxea évidemment, mais dans l’ensemble, on se connectait plus avec la nouvelle école. Il y avait Nysay, LIM, l’équipe de Boulogne derrière Zoxea. Il y avait aussi Rocé, d’ailleurs son pote Mad Fly qui sera sur notre mixtape plus tard était trop fort, il avait des placements chant-mé. Mais celui qui nous a le plus retournés, c’est Moudjad de La Ménagerie. Personne ne le calculait parce qu’il venait d’Annecy, mais c’est lui qui nous a mis le cerveau à l’envers avec les multisyllabiques.

Triptik au complet à la fin des années 90

On continue à enchaîner, cette fois avec des maxis. Une partie d’entre eux, ainsi que notre premier album, seront produits par Eastory et Double H Productions, les structures de Cut Killer. On était déjà apparus sur une de ses mixtapes, la série Freestyle où tu avais un volume Paris, un volume Banlieues, et un volume Provinces, avec à chaque fois un serpent sur la pochette. Les groupes pouvaient lui envoyer des sons et il sélectionnait ceux qui lui plaisaient. Il avait pris l’un des nôtres pour le volume Banlieues. On lui avait également envoyé un exemplaire de notre EP, car évidemment, c’était le DJ qui comptait à l’époque. En plus des maxis, Cut nous propose de nous signer en co-édition avec BMG et de nous faire une mixtape. On était hyper flattés ! Jusque-là, il n’avait fait des mixtapes consacrées qu’à des gens qu’on admirait : Lunatic, Afro Jazz, La Cliqua ! La mixtape a mis du temps à sortir, mais c’était trop frais.

Parmi les maxis qu’on produit avant la mixtape et notre premier album, il y a Dat Shit, celui avec Blahzay Blahzay. En réalité, on devrait plutôt dire avec Outloud [rappeur du duo américain Blahzay Blahzay, NDLR] puisque P.F Cuttin’ n’était pas là et qu’on a appris plus tard qu’ils étaient déjà en embrouille. À la base, on devait rapper sur une production de Cut Killer, mais Drixxxé était venu avec un DAT et quand il a lancé le son sur lequel on a finalement rappé, on a tous halluciné. Je pense qu’il savait qu’il avait un missile sur sa K7, mais il n’avait rien dit, pas même à moi ou à Black Boul’. Outloud, qui était avec son cousin, a aussi fait des bonds quand il a entendu la production. C’était aux studios AB à La Plaine Saint-Denis, Doudou Masta était là aussi, il y avait de la weed, de la tise, on en avait pris soin des Américains. Ils logeaient dans un appart’ en pleine banlieue, on avait grave squatté avec eux. Puis finalement, alors qu’on sort le maxi, Outloud en sort un aux USA et on découvre qu’il a pompé deux productions de Drixxxé, dont celle de « Dat Shit. » Sur le coup, il y a eu un côté trahison, une blessure d’égo, car c’était du vol pur et dur, surtout que ça avait été fait de façon bien vicieuse. Ça faisait des mois qu’on avait fait le son, DJ Fresh allait à New York et comme Outloud avait kiffé notre collaboration, il nous avait réclamé de ramener des cassettes avec des beats dessus. Drixxxé a été malin et méfiant, il n’avait laissé que des parties. En fait, les mecs ont enregistré la K7 et ont refait le beat comme des porcs. Et comme on ne savait pas qu’Outloud n’avait plus son beatmaker… Il a réussi à refiler deux beats pour son maxi chez Bronx Science, qui est sorti sans aucun accord ni qu’on soit prévenus. Le truc, c’est que comme on venait de signer sur le label de Cut Killer, et que ce dernier avait pas mal de connexions à New York, le disque a été retiré de la distribution par Bronx Science. Finalement, cette histoire, passée la blessure d’égo, on l’a bien vécue. On a fait le morceau « Le Piège » en réponse, et surtout, ça a été un sacré buzz. Dis-toi qu’il y a eu un article dans la version US de The Source. Qu’on parle de nous là-dedans, ce n’était pas rien, surtout qu’on était pas du tout présentés comme des grosses victimes, c’est Outloud qui se faisait traiter de grosse merde dans ce papier. [Rires] Même en France, les gens ont été super solidaires avec nous. Il y avait ce petit anti-américanisme de chez nous, les gens kiffaient les instrus de Drixxxé en plus et celles-ci étaient particulièrement chaudes. Franchement, cette histoire pour nous, ça a fait parler de nous, surtout que le maxi est sorti peu de temps avant Microphonorama, notre premier album.