Chanceko, à cœurs ouverts

Depuis 2017, Chanceko est présent dans le paysage rap français, proposant des musiques trap, rap et bossa nova principalement. Hormis sa présence sur l’EP du compositeur Pbl L’Heure Bleue (2023) et celui du producteur Binks Beatz Drip Music 2 (2022), l’artiste était aux abonnés absents des sorties solo pendant deux ans. Ce temps lui a permis de se renouveler et de dépasser les limites de sa créativité pour créer une œuvre unique. L’artiste de Seine-et-Marne revient donc avec son premier album La voix dans ma tête fin 2023. Avec cet album, Chanceko prend un chemin artistique différent mais assumé qui nous plonge dans une écoute expérimentale. Les productions proposent des instrus saccadées, électroniques mais aussi jazz qui s’accompagnent parfaitement avec l’univers artistique autour de l’album. Les trois featurings méticuleusement choisis (Josman, Jazzy Bazz et Khali) viennent accentuer l’atmosphère maussade que l’album instaure. La voix dans ma tête se veut finalement introspectif sur les paroles, novateur sur les productions et surprenant sur le fil conducteur.

Abcdr du son : Tu reviens deux ans après ton EP MALABOY, qu’est-ce qui a nourri ton inspiration pendant ces deux années ?

Chanceko : Il y a eu plein de choses. Déjà, c’est que ce qui m’a inspiré, c’est de ne pas me fixer de limite dans ma curiosité et dans ma créativité. Ça a été aussi ma propre vie, que ça soit mon entourage ou l’environnement dans lequel j’étais, vraiment tout ce qui est naturel ou humain. La nature, les voyages, tout ça.

A : Tu as eu des musiques ou des artistes qui t’ont inspiré aussi ?

En fait, je suis parti dans un truc où je voulais revisiter toutes mes influences. Donc savoir qu’est-ce que j’écoutais quand j’étais jeune ? Qu’est-ce qui me plaisait chez Lil Wayne ? Pourquoi aujourd’hui il a tant d’influence sur moi ? Je suis parti chercher toutes ces origines-là, pour vraiment comprendre ce qui m’influence et ce que j’aime J’ai écouté énormément de chansons. J’ai découvert aussi des chansons, de nouveaux styles, mais j’ai écouté beaucoup de Kanye West, de Jay-Z, de Fela Kuti, de Michael Jackson. Fela Kuki, je ne l’écoutais pas quand j’étais plus jeune, mais j’ai vraiment fait une découverte en m’intéressant à la musique, parce que j’étais curieux. J’allais à des expositions, je regardais des documentaires, tout ce genre de choses et ça m’a énormément instruit, j’en ai tiré beaucoup de bonnes choses. Ça m’aidait aussi pour les conceptions. Comme je savais que j’étais dans un mode album, je voulais savoir comment on faisait des vrais albums. Je suis parti à la base des bases, les albums d’avant, comment ils les construisaient avec les interludes, comment les choses étaient faites et tout.

A: C’est intéressant car en effet on ressent toutes ces différentes énergies et notamment sur scène à ta release party en novembre 2023. Tu as chanté avec une troupe de musiciens, on sent que tu as une vraie passion pour la musique. D’où ça devient cette sensibilité à la musique « pure » ?

C: Je pense que ça vient de mes origines. Je suis Centrafricain, mes deux parents le sont, donc il y a toujours eu beaucoup de musique chez nous. C’est un pays où la musique est au cœur de chacun. La culture est au cœur de chacun. Je pense que même après, quand les darons font à manger, etc, quand ils vont faire du bruit, battre la nourriture, des trucs comme ça, c’est toujours en rythme et en chantant. Naturellement, je pense que c’est ça s’est imprégné en moi. Quand j’ai grandi, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon grand frère aussi, il m’a énormément influencé via ses goûts musicaux, tout ce qu’il écoutait, son amour pour la musique, il m’a transmis ça..

A : Tu as déjà eu l’occasion d’y aller ?

C : Non, même pas. Je suis né là-bas et ensuite je suis venu à deux ans.

A : Tu disais sur ton Instagram que la voix dans ta tête s’appelle Lucky. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?

C : En vrai, Lucky c’est vraiment cette voix dans ma tête qui est à l’opposé de moi, mais en même temps, qui est complémentaire à moi. Quand je disais que cette voix là m’avait beaucoup aidé, c’est qu’elle m’a beaucoup poussé à sortir de ma zone de confort et à me relever, garder la tête haute, à faire les choses de manière spontanée. À explorer mes limites et à voir jusqu’où je pouvais aller. C’est en ce sens que ça m’a vraiment beaucoup aidé.

A : Et hormis la voix dans ta tête, qu’est-ce qui t’aide concrètement ?

C: C’est ma famille, c’est ma copine, c’est le sport, c’est beaucoup la nature. Passer du temps avec moi-même en vrai et réfléchir, réfléchir à me remettre en question, tout ce genre de choses. Et la musique aussi..