Le rap francophone du troisième trimestre 2021

Avec L’Étrange histoire de Mr. Anderson, Laylow a-t-il confirmé ? Qu’est-ce qui réunit et distingue les artistes d’une potentielle « new wave » ? Deux sujets explorés dans ce podcast ponctué de coups de cœur.

Après Trinity en 2020, Laylow a confirmé qu’il a définitivement installé ses albums concepts auprès d’un public de plus en plus nombreux avec le succès de L’Étrange histoire de Mr. Anderson, sorti en juillet dernier. Que vaut ce nouvel album ?

Et si les Laylow de demain étaient déjà sous nos yeux ? Plusieurs artistes se proclamant d’une « new wave », et d’autres proposant des choix affirmés, ont sorti ces derniers mois des disques qui présentent des nouvelles nuances sonores, variées et partageant quelques points communs. Qui en fait partie ? Qu’est-ce qui fait la particularité d’artistes comme Malo, So La Lune et Khali ?

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Introduction

01:15 : Avec L’Étrange histoire de Mr. Anderson, Laylow a-t-il confirmé son statut avec ce nouveau disque ?

30:00 : In Love de Loveni, le coup de cœur de Brice

33:12 : La release party du dernier album de Rockin’ Squat racontée par zo.

45:30 : Qu’est-ce qui réunit et distingue les artistes d’une potentielle « new wave » ?

01:12:20 : La Tape du collectif Le Blaze, le coup de cœur de Noé

01:14:00 : Prêt pour l’argent 2 de Loto, le coup de cœur de Raphaël

