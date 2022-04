Le rap français du premier trimestre 2022

Nessbeal, Jazzy Bazz et Josman, trois rappeurs dont les retours au premier plan sont décortiqués par notre équipe et son invitée.

Encore un démarrage très prolifique pour les rappeurs francophones en ce début de trimestre, mais un album a fait l’unanimité dans nos choix, celui de Nessbeal. Douze ans après son dernier disque, c’est enfin le retour du roi sans couronne, avec son nouvel album Zonard des étoiles. Nessbeal semble être fidèle à lui-même et à sa musique. Une atmosphère sombre, une interprétation intense, une plume mélancolique et une écriture solide remplie d’images et de réalités. Jazzy Bazz et Jo$man ont tous les deux sorti leur troisième album studio en ce début d’année. Avec Memoria et M.A.N (Black Roses & Lost Feelings), les deux rappeurs ont réussi à transformer plusieurs années de persévérance en un succès populaire, sans concession aux formules commerciales actuelles. Des albums qui ont été numéro un des ventes lors de leur semaine de sortie mais que valent-ils musicalement ?

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique

01:07 : Le retour de Nessbeal

30:45 : Lesram – Wesh enfoiré, le coup de cœur de Raphaël

34:20 : Les troisièmes albums de Jazzy Bazz et Jo$man

53: 35 : Jwles – Parizin, le coup de cœur de Brice

56:54 : Okis – OK, le coup de cœur de Sandra

