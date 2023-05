Le rap francophone du 1er trimestre 2023

Dans le nouveau podcast trimestriel de la rédaction, retour sur les virages grand public de Hamza et Kekra ainsi que sur les nouvelles propositions créatives de Winnterzuko et Yvnnis.

Pendant de nombreuses années, Hamza et Kekra ont été salués pour leurs propositions artistiques singulières, sans jamais totalement toucher un plus large public. En 2023 les choses ont changé : avec Sincèrement, Hamza est devenu un poids lourd du rap français, tandis que Kekra a lui réussi à convaincre de nouveaux auditeurs en faisant un Olympia complet. Mais ces succès se sont-ils accompagnés d’une formule plus allégée de leur musique ?

Depuis que la nouvelle génération du rap français s’amuse à mélanger le rap avec de l’électro, de l’eurodance ou de l’hyperpop, une question revient souvent : ces nouveaux artistes font-ils vraiment du rap ? Avec Winnterzuko et Yvnnis, la question ne se pose sans doute pas. Malgré des sonorités parfois très éloignées du genre, les deux jeunes rappeurs posent par-dessus avec des vrais couplets. Un paradoxe qui fait le charme de cette nouvelle génération. Et qui pose aussi une question : ces mélanges sont-ils toujours réussis ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:02 Partie 1 : Hamza et Kekra, de l’underground au mainstream ?

00:34:36 Le coup de coeur de Inès : Jey Brownie, Flem – Faits Divers

00:36:49 Partie 2 : Winnterzuko et Yvnnis, une nouvelle forme de rap plus libre ?

00:59:53 Le coup de coeur de Beufa : les compilations bordelaises Bordel Tape et RGRD

01:02:17 Le coup de coeur de Brice : Kay The Prodigy, Mezzo Millo – Eastern Wind

DIFFUSION

CRÉDITS