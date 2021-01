Le rap américain de l’année 2020

La Rédaction , hier Visuel podcast : Pixels & Aromates Photo de Benny The Butcher et Hit-Boy par Samuel Trotter pour Billboard Magazine

Après notre bilan en ligne de l’année rap 2020, où les rédacteurs de l’Abcdr du Son ont balayé à travers cent dix-huit articles la diversité du rap lors de l’étrange année écoulée, une partie de la rédaction a voulu à travers ce podcast créé un peu de débat et d’animation. Qui a été le rappeur américain de l’année passée ? Quel est l’album qui a été le plus marquant ? Quel producteur a servi les instrus les plus remarquables ? Quatre nominés ont été sélectionnés dans dans chaque catégorie et débattus pendant le débat. Mais comme ce podcast n’est pas non plus une cérémonie de récompenses traditionnelle, chaque participant a aussi pu avancer des contre propositions, avec conviction ou mauvaise foi assumées.

À retrouver dans ce podcast :

00:01;25 : L’artiste de l’année.

Les nominés : Megan Thee Stallion, Boldy James, Young Dolph, Pop Smoke.

Les nominés : Burden of Proof (de Benny the Butcher), Alfredo (de Freddie Gibbs & The Alchemist), Limbo (de Aminé), Eternal Atake (de Lil Uzi Vert).

Les nominés : The Alchemist, Hit-Boy, 8o8 Mello / Axl Beats, Wheezy.

