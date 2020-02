« Hall N Nash and Benny like James Worthy, Kareem and Magic » lâche Conway à la fin de son couplet sur « Dr. Bird’s » , premier extrait et premier morceau clippé de WWCD. Voilà une comparaison forte intéressante qui offre certaines clés de lecture de l’album ainsi que de la dynamique de Griselda. James Worthy, Kareem Abdul Jabbar et Earvin « Magic » Johnson étaient les visages principaux des Los Angeles Lakers dans les années 1980, époque à laquelle ils dominaient la NBA en compagnie de leurs meilleurs ennemis, les Celtics de Boston. Comme eux, Westside Gunn (Hall), Conway (Nash) et Benny the Butcher forment un trio parfaitement complémentaire, dont chaque membre tire les autres vers le haut. À la morgue criarde de Westside Gunn répond la froideur implacable de Conway, qui s’accorde parfaitement avec le flegme assuré de Benny. Et chacun excelle dans son registre : pas de maillon faible dans cette team, pas de temps mort sur son premier disque – hormis un couplet d’Eminem qui arrive comme un cheveu sur la soupe et, heureusement, sur un morceau bonus. S’il n’y a pas à proprement parler de moment paroxystique sur WWCD, la qualité est élevée et constante comme rarement sur un disque de rap. Tout n’apparaissait pourtant pas joué d’avance : Westside Gunn et son frangin Conway semblaient tourner en rond sur leurs récents projets, comme prisonniers d’une formule de plus en plus prévisible. Même la grande forme de Benny n’avait pas suffi à mettre les doutes de côté. Mais tout le monde s’est remis en ordre de bataille pour WWCD, étape cruciale en vue de la suite des opérations, qui allait déterminer si le collectif continuerait son ascension ou si Griselda ne resterait « que » cette marque unanimement respectée dans le monde du rap.

« Hall N Nash and Benny like James Worthy, Kareem and Magic » , ce qui doit faire de Daringer l’équivalent – la gomina en moins – de Pat Riley, coach des Lakers de la grande époque. Celui qui met en place le cadre permettant à l’immense talent des players de s’exprimer le plus pleinement possible. Le beatmaker maison assure l’ensemble de la production de l’album, assisté par l’Anglais Beat Butcha. Voilà qui donne quelques indications sur l’atmosphère du disque : si Daringer s’est vu confier les clés des machines, ce n’est bien évidemment pas pour servir une ribambelle de party anthems. Loin s’en faut : la palette va du gris anthracite au noir charbon et chaque piste donne l’impression de s’enfoncer un peu plus profondément dans la crasse. Pour bien que WWCD se différencie des multiples mixtapes l’ayant précédé, un soin particulier a été apporté à la cohérence de l’identité sonore. Il n’y a pas d’instrumental sans batteries, pas de respiration soulful. Les ambiances poisseuses se succèdent, nées de breakbeats lents, de claviers et de guitares menaçants. Deux exceptions à la formule, tout de même : « Chef Dreds » , qui n’aurait pas dépareillé sur un album du Wu de la grande époque et la variation pour le couplet de Novel (« The Old Groove »), comme une micro éclaircie au milieu d’un automne sans fin.