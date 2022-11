Était-ce pour répondre à une date symbolique du calendrier ? Une possibilité technique offerte par le lieu ? Après avoir déjà passé deux soirées en 2018 à l’Accor Arena à l’occasion du DAMN. Tour, Kendrick Lamar a remis un doublé dans le même palais omnisports du XIIe arrondissement de Paris pour The Big Steppers Tour, nouvelle tournée mondiale pendant laquelle le rappeur de Compton est accompagnée de Baby Keem et Tanna Leone, ses signatures sur son propre label pgLang.

Il s’avère que la seconde date, celle du samedi, tombait de surcroit le jour des dix ans de good kid, m.A.A.d city, premier album sorti en major qui a révélé le talent et la vision de Kendrick au monde entier. Et pour l’occasion, cette soirée a été captée et diffusée en direct sur Amazon Prime. L’opportunité pour les abonnés de la plateforme de commerce en ligne et de VOD de saisir de chez eux ce spectacle élaboré et ambitieux, suffisamment en tout cas pour susciter une conversation entre trois membres de note rédaction : ShawnPucc, présent à l’Arena le vendredi et devant son écran le samedi, quand ses deux comparses Brice et Raphaël ont suivi le concert du samedi respectivement dans la salle et dans un salon.

Raphaël : Après avoir vu Kendrick trois fois sur scène, quand la nouvelle date parisienne de Kendrick Lamar a été annoncée, je n’ai pas voulu acheter de place cette fois. Malgré la grande affection que j’ai pour sa musique – y compris et particulièrement pour ce dernier album en date qui divise – j’étais resté sur une déception de son précédent concert parisien, pour la tournée de DAMN. Mais du coup une fois sa diffusion en simultanée annoncé sur Amazon Prime, ça a quand même piqué ma curiosité.

ShawnPucc : Ah ouais, t’avais été déçu ? J’étais allé le voir également à Paris pour sa tournée sur DAMN et en retournant le voir vendredi, j’ai trouvé que Kendrick a un rapport particulier avec la scène : il est là pour dominer l’arène. J’avais eu cette sensation durant la tournée DAMN lorsqu’il a joué le titre « HUMBLE. ». Il a laissé tout Bercy chanter le premier couplet – si je ne me trompe pas. Et j’ai trouvé ça à la fois très sûr de soi mais aussi un défi vis-à-vis de lui-même : dominer l’arène.

Raphaël : Si c’est vraiment son cahier des charges de « dominer l’arène », pour moi, c’était raté sur le concert pour DAMN. Le choix scénographique en 2018 plaçait Kendrick tout au fond de l’Arena, sur sa grande scène avec un gros élément de décor épuré et mouvant, dans des lumières souvent tamisées – de mémoire. Il était également venu au milieu de la fosse sur une petite plateforme, à l’occasion de quelques morceaux. Mais Kendrick ayant offert une performance assez froide et mécanique, couplé à une qualité de son assez moyen, j’étais resté sur ma faim. J’avais trouvé le spectacle assez ennuyeux, pas à la hauteur de son statut acquis au fil des années. La fois précédente où j’avais vu Kendrick, c’était pour good kid m.A.A.d city avec des musiciens sur scène : ça avait plus de gueule que ce seul en scène très distant pour DAMN.

Brice : De mon côté j’ai aussi préféré le concert de cette nouvelle tournée par rapport à DAMN, notamment parce que je trouve que la mise en scène et la manière de présenter Kendrick sont plus en phase avec qui il est en tant qu’artiste. Si je ne dis pas de bêtises, c’est avec DAMN qu’il commence à faire des concert de type arena, et j’ai un souvenir d’avoir aimé le concert à l’époque mais d’avoir été un poil contrarié par le fait qu’il soit vraiment tout seul sur scène dans un décor très minimaliste. Clairement le message des concert pour DAMN c’était : « J’ai changé de dimension. » Et il l’a fait comprendre en venant seul en scène rapper sans aucun bande pendant 1h30. Il y avait un côté « popstar » du rap, à la Drake, qui ne marche pas avec Kendrick pour moi. Et ça le sanctuarisait aussi un peu en mode messie du rap j’avais trouvé, ce qui était peut être un peu too much.

ShawnPucc : Il y a toujours un peu de ça sur sa tournée pour Mr. Morale dans le sens où n’il interagit pas forcément beaucoup avec le public mais quand il monte sur scène, il est pas là pour jouer.

Brice : C’est vrai que ça m’étonne vraiment son côté distant vis à vis du public, que ce soit sur DAMN ou sur Mr. Morale. Il interagit très peu avec le public, ne parle pas entre les morceaux, réalise (très très bien) sa performance. Mais ça peut donner parfois l’impression d’un show millimétré qu’il réalise au fil des dates sans trop laisser de place à l’improvisation. Alors que par exemple j’avais été agréablement surpris par Tyler, the Creator à son Zenith de Paris cet été où, même si visuellement c’était très préparé, il avait pris le temps de parler au public, d’interagir, etc. C’était marrant et on avait l’impression de vivre un vrai moment. Mais pour revenir à Kendrick, sur ce nouveau concert, j’ai l’impression qu’il revient un peu sur terre : il n’est plus tout seul dans un décor géant, il y a des danseurs avec lui, il invite des artistes de son label comme Tanna Leone et Baby Keem, notamment ce dernier à qui il a laissé deux morceaux à « lui » pendant son concert. J’ai trouvé qu’il y avait plus d’ambitions artistique et moins de culte de la personnalité de cette tournée.

ShawnPucc : Moi aussi ça m’a étonné mais en vrai son côté un peu « distancé » avec le public. Mais au fond, le concert qu’il a donné, c’est le haut du panier dans l’industrie du spectacle vivant. Pour avoir été vendredi voir le concert, puis samedi le regarder sur Amazon… Tout est millimétré à la seconde près. Chaque plan est travaillé. Par exemple, Baby Keem quand il arrive sur scène, c’est un moment fort de son concert. Et le rendu sur image est pour moi, encore plus impressionnant à regarder en captation parce que t’as la chance d’avoir une réelle vision d’ensemble et tu t’attardes pas juste sur l’artiste principal (Kendrick) ou la personne qui est debout en face de toi pendant le concert et qui t’empêche de voir chaque détail.

Raphaël : Oui, Kendrick a offert un grand spectacle musical, a hauteur de son talent. Sur la distance de Kendrick avec le public que vous évoquiez, même si je suis d’accord avec vous, le détail qui pour moi a apporté une nuance est cette scène avancée au milieu de la fosse. Ça l’amenait a se déplacer autrement, être moins « passif » que je l’avais trouvé en 2018. Un concert de cette nature, c’est aussi du mouvement, du déplacement, de l’occupation de l’espace. Et que ce soit lui ou ses danseurs, ça amenait autre chose, ces trois plateformes reliées par des couloirs. D’autant que je l’ai trouvé bien meilleur sur scène qu’à l’époque de DAMN. Même s’il garde ce côté très exécutant dans sa manière de dérouler son concert, je le trouve à l’aise sur ce mélange paradoxal entre sobriété et excentricité – à l’image de sa dégaine tout en cuir noir mais décalée. Sa gestuelle entre C3PO et un matador est bizarre, mais il l’habite totalement et surtout, ça ne prend jamais le pas sur sa performance vocale. Il se permet même des coquetteries vocales, comme sur la fin de « Alright » avec des accents jazz entendus sur le « untitled 02 », ou son interprétation plus enlevée sur « Mirror ».