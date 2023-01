Le rap anglophone de l’année 2022

Les membres de la rédaction de l’Abcdr du Son débattent pendant une heure et demie des rappeurs, producteurs et albums qui ont marqué l’année 2022 du rap américain.

Avant notre bilan en ligne de l’année dans lequel nos rédacteurs balaient la diversité du rap des 365 jours de 2022, la rédaction de l’Abcdr du Son a voulu à travers ce podcast créer du débat et de l’animation. Qui a été le rappeur américain de l’année ? Quel est l’album qui a été le plus marquant ? Quel producteur a servi les instrus les plus mémorables ? Quatre artistes ont été sélectionnés dans chaque catégorie et débattus pendant l’émission. Mais comme ce podcast n’est pas non plus une cérémonie de récompenses traditionnelle, chaque participant a aussi pu avancer des contre-propositions, avec conviction ou mauvaise foi assumée.

À retrouver dans ce podcast :

00:02:20 : L’album de l’année.

Les nommés : Denzel Curry – Melt My Eyez See Your Future, Vince Staples – Ramona Park Broke My Heart, Kendrick Lamar – Mr Morale & The Big Steppers, JID – The Forever Story.

00:44:45 : L'artiste de l'année.

Les nommés : Kendrick Lamar, Larry June, Pusha T, Yeat.

Les nommés : 01:12:40 : Le producteur de l’année.

Les nommés : The Alchemist, Pharrell Williams, Monte Booker, DJ Dahi.

