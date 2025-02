Kendrick, SZA et Oncle Sam : discussion autour du Super Bowl LIX halftime show

Ce fut le clou du spectacle d’une histoire entamée il y a presque un an tout comme une étape de plus d’une carrière remarquable commencée il y en a vingt. En décrochant son ticket d’entrée pour assurer la mi-temps du 59ème Super Bowl, cette finale de la saison 2024 du championnat de football américain, Kendrick Lamar est devenu le premier rappeur en solo à être la tête d’affiche, en son nom propre, pour cette grande messe symbolique de la pop musique (après y avoir joué collectif avec Dr. Dre et compagnie en 2022). Un événement qui intervient en conclusion d’une année 2024 particulière, où, en lançant les hostilités par un couplet enflammé sur « Like That » de Future et Metro Boomin, Kendrick Lamar a lancé une Civil War au sein du zeitgeist du rap américain.

Pour celles et ceux du fond de la classe : Kendrick Lamar a rejeté l’idée d’un « big three » avancée par Drake et J. Cole sur « First Person Shooter » en affirmant qu’il n’y avait qu’un « BIG ME », Kendrick lui-même – au milieu d’amabilités lancées à ses deux confrères, en particulier Drake. S’en est suivi une série de diss records entre le rappeur-chanteur canadien et Kendrick Lamar, à base de punchlines bien senties et d’insinuations plus que douteuses. Kendrick a finalement remporté cette guéguerre avec « Not Like Us », signant un véritable hit, couronné d’un clip sans équivoque et d’un concert, The Pop Out: Ken & Friends, en juin 2024 à Inglewood, ralliant à lui une grande partie de la scène rap californienne et effaçant quelques inimitiés internes. L’annonce de Kendrick Lamar en septembre 2024 comme main act de cette mi-temps du Super Bowl a déclenché de nouvelles invectives, de nombreux artistes et fans estimant que c’était à Lil Wayne de performer dans l’enceinte de Caesars Superdome de la Nouvelle Orléans, sa ville natale. Enfin, la sortie surprise et à succès de l’album GNX, en novembre, entérinait la sensation que l’homme de l’année 2024 du rap américain, c’était bien Lamar.

Une semaine après avoir décroché cinq Grammy Awards pour « not like us », Kendrick Lamar est donc monté sur « la plus grande scène du monde » – comme disent les Américains et leur nombrilisme chauvin et patriotique. Un show jouant de multiples symboles, comme à son habitude, fourmillant de détails et de sens : une mise en scène évoquant les jeux vidéos, un dialogue avec un Oncle Sam interprété par Samuel L. Jackson, des références au racisme systémique américain, de nouvelles attaques à Drake. Tout cela a, de nouveau, suscité moult débats et conversations sur le sens d’un tel spectacle, à la fois dans le contexte de sa rivalité avec Drake autant que dans cette Amérique du deuxième mandat de Donald Trump (présent dans le stade), encore plus offensif dans sa politique et ses discours réactionnaires, flirtant avec le fascisme. C’est au sujet de tous ces enjeux, à la fois musicaux et au-delà, que quatre de nos rédacteur.rice.s ont pris le temps d’échanger, pour celui qui a prouvé qu’il a été bien plus « big as the Super Bowl » que ce que J. Cole et Drake prétendaient être. – Raphaël

Le halftime show de la finale du Super Bowl est visionnable ici.

Raphaël : Avant de rentrer dans les détails de ce qui nous a plu et marqué, ou non, il y a quelque chose que j’aimerais souligner d’emblée : là où sur ces shows de mi-temps du Super Bowl, c’est souvent des concerts de pop stars qui en mettent plein la vue en termes de scénographie, de chorés, d’effets pyrotechniques, j’ai trouvé que cette prestation de Kendrick était vraiment un show de rappeur. Et un show hip-hop. Les danseur.se.s autour de lui ont déroulé des styles très californiens, et surtout, lui s’est concentré sur son rap, sa cadence, son niveau d’interprétation. Et à part sur « Euphoria » où j’ai trouvé sa perf trop hachée, que ça soit en interprétant ses hits ou en rappant son couplet inédit en intro, c’était une affirmation claire de la maîtrise de son registre musical : le rap, point.

ShawnPucc : Je partage totalement cet avis là. Il y a un peu un côté « suite » du Pop Out, son concert à Inglewood en juin dernier, mais sur une scène plus prestigieuse. Plus grand, plus théâtrale, plus de mises en scène, plus de tout parce qu’on est quand même à la mi-temps du Super Bowl. Mais dans l’absolu, Kendrick ne décroche pas de sa ligne 2024/2025 : le rap c’est lui, et son show, c’est pour le rap. Je pense que de manière très consciente, le fait d’être le premier artiste rap à performer en son nom propre sur l’événement, c’est pas un hasard qu’il ait voulu garder sa ligne « authentique » et fidèle au genre.

Makia : Je vous rejoins sur le fait qu’il était précis, concentré sur son interprétation et également sa volonté de faire honneur à la Californie. Tout était bien pensé.

Hugo : À mon avis, c’est même lié directement à la thématique principale du show avec l’Oncle Sam incarné par Samuel L. Jackson. De ce point de vue, c’est d’ailleurs une réussite et ça démontre d’une volonté claire de ne pas se trahir, ni lui ni son audience. Maintenant, en comparaison aux éditions précédentes de la mi-temps du Super Bowl, on peut comprendre facilement la déception initiale des non fans de rap.

ShawnPucc : D’où le choix de la setlist. Il y a clairement une multitude de choses qui auraient pu être écartées pour sa performance, mais il a fait le choix de les laisser. « Euphoria », « peekaboo » et le morceau jamais sorti qu’il interprète en intro.

Hugo : Le choix de la setlist est celui que j’ai trouvé le plus intéressant au premier visionnage. D’habitude, les artistes qui performent sont souvent des « legacy act », donc on assiste plus à une rétrospective entière de leur catalogue et de leurs plus gros hits. Kendrick a décidé de s’inscrire dans le présent en embrassant complètement son ère actuelle, comme pour dire : « je suis au Super Bowl, mais croyez moi, je suis pas encore fini, c’est même que le début. »

ShawnPucc : Complètement. Pour moi c’est « Big Me Era ». Kendrick sous stéroïdes.

Makia : C’est d’ailleurs ce qui m’a frappée dès les premières minutes, quand il a démarré avec son snippet qui n’est jamais sorti en entier sur les plateformes. Personnellement ça m’a un peu déroutée et du coup j’étais pas dedans dès les premières secondes.

Raphaël : Je suis d’accord avec toi sur cette entame avec ce couplet inédit. Où est-ce qu’il va ? Qu’est-ce qu’il veut dire ? Ça pose tout de suite le cadre.

Hugo : C’est un choix fort parce qu’il sait qu’il va forcément diviser les gens qui l’attendaient au tournant.