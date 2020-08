Une semaine à Compton – Partie 1

Une immersion auprès de la population d’une ville phare du hip-hop américain et qui ne veut pas être réduite à l’image du gangsta rap dont elle est le berceau. La Rédaction , aujourd'hui Reportage : Nicolas Rogès

Photographie : Julien Cadena

Encadrés et textes additionnels : Nicolas Rogès et la rédaction de l'Abcdr du Son



Une stèle en béton se dresse au milieu d’une longue avenue, tout près d’un lycée aux couleurs rouges. « Welcome – City of Compton » annonce-t-elle, comme pour délimiter un territoire et lui donner une existence. Pour le visiteur non avisé empruntant l’une des nombreuses autres routes menant à Compton, il est facile d’entrer dans la ville sans le remarquer : elle se dévoile sans prévenir. De prime abord, rien ne distingue la « Hub City » – nommée ainsi en raison de sa position centrale, entourée par Los Angeles, Inglewood, Carson, Long Beach et Lakewood – des autres villes qui la délimitent. Ses rues sont bordées de fast-foods et de pavillons résidentiels, et quelques palmiers se dressent sous des panneaux publicitaires perchés sur des poteaux en métal. Compton est pourtant bien plus qu’un point de passage pour les résidents des cités environnantes. Depuis la fin des années quatre-vingt et l’émergence des groupes locaux N.W.A et Compton’s Most Wanted, elle s’est parée d’une aura mystique et d’une réputation sulfureuse, désignée comme la Mecque du gangsta-rap californien. Contre-pouvoir nécessaire, révolte verbale et menaçante, doigt d’honneur souvent jouissif à une Amérique raciste, le gangsta-rap a permis à une partie des Etats-Unis de mettre des mots et des images sur ce qu’il se tramait dans ses quartiers marginalisés. Agissant en « CNN du ghetto » comme l’affirmait le rappeur Chuck D, il a aussi, en glorifiant un gangstérisme réducteur, jeté un voile de violence sur les zones desquelles il a émergé. Eazy-E, Dr. Dre, MC Eiht, DJ Quik et les autres stars du genre ont été érigées en icônes générationnelles, porte-paroles d’un pan de population laissé à l’abandon. Ils étaient des voyous magnifiques, des hommes Noirs virils, puissants, violents et en colère, et braquaient l’industrie musicale américaine en vendant des centaines de milliers de disques. C’était une revanche sur un passé et un présent ségrégationniste, une déclaration de fierté autant qu’un test permanent des frontières de la bienséance. Et alors que Compton, dans toute sa puissance et sa décadence se trouvait exposée au monde entier, dans l’imaginaire collectif, la ville devenait synonyme de violence endémique, de trafics, de meurtres et de luttes sanglantes pour des bouts de territoire. Ses résidents n’étaient plus des hommes et des femmes, mais des gangsters, des dealeurs et des braqueurs. Ses rues n’étaient plus sûres, mais de potentiels coupe-gorges, ses nuits n’étaient plus bercées par la langueur californienne, mais déchirées par des coups de feu et les pales des hélicoptères patrouillant dans le ciel. La controverse faisant vendre,il est presque excitant de n’envisager Compton que sous le prisme du gangsta-rap, et de ne pas faire cas de tous ceux qui y vivent et se battent pour prouver que leur ville est davantage que ce que des chansons ou des articles de presse – qui présentent quasi-systématiquement Compton comme un lieu infréquentable -, veulent bien montrer. Si les gangs rivaux des Pirus et des Crips restent actifs, la situation a évolué positivement au cours des dix dernières années. Sous l’impulsion de ses activistes, rappeurs, politiciens, artistes de tous genres, entrepreneurs et ex-membres de gangs, la communauté se pare de nouvelles couleurs. Rencontrées sur leur lieu de travail, dans leurs quartiers et chez eux, les personnes interviewées dans ce reportage s’expriment sur leurs parcours, leurs ambitions et, parfois, les démons qui continuent de les hanter. Ils représentent, à eux tous, les contrastes d’une ville qui se réinvente, sans toutefois oublier son héritage. I Le Gangsta Rap, une image qui colle à la peau de la ville « La ville a existé avant N.W.A. Elle a une longue histoire », affirme Andre Spicer, trente-sept ans. Assis dans le studio de The Hub Radio, une radio locale qu’il a fondée en 2009, celui que tout le monde surnomme Dre parle d’une voix posée et pèse ses mots. Lucide, il déplore que si peu de personnes n’évoquent ce qu’il s’est passé à Compton avant que le titre « Straight Outta Compton » n’envahisse les ondes, en 1988. « La famille qui a créé le Superbowl, les Rozelle, est de Compton. Les acteurs Anthony Anderson et Kevin Costner aussi. George Bush a vécu à Compton pendant un temps. Il y a une loi dans notre pays qui interdit les AK-47. L’homme qui l’a écrite est un juge nommé Kevin Filer, et il vient aussi de Compton. Beaucoup de gens ont fait des choses incroyables ici », révèle Andre, non sans fierté. « Compton se suffit à elle-même. On a notre propre conseil scolaire, notre propre eau, notre propre aéroport, un réseau de train, sous et hors-sol. On a aussi un palais de justice, une prison et une mairie ». Ville traditionnellement agricole, Compton est fondée à la fin du XIXème siècle par Griffith Dickenson Compton, qui avait hérité de terres détenues par ses ancêtres. Dans les années 1940 et 1950, plusieurs siècles après l’apparition de ses premiers habitants, Compton, jadis connue pour son système éducatif prestigieux et sa douceur de vivre, voit ses résidents Blancs s’exporter en dehors de ses frontières. Effrayés par l’arrivée massive de familles Noires venues de Louisiane et du Mississippi après la seconde guerre mondiale, ils forment des milices pour empêcher leur installation. La partie Est de la ville, où logent des membres du Klu Klux Klan, est particulièrement dangereuse, et il n’est pas rare que des Hommes Noirs soient victimes d’assauts lorsqu’ils s’y aventurent : « les Blancs ont lancé toutes ces histoires de gangs », note Andre. « Le gang le plus connu s’appelait les Spook Hunters, ils essayaient de faire repartir les Noirs vers la ville de Watts. Ils se jetaient sur eux, les tabassaient. Et puis ensuite, il y a eu les Crips, qui étaient localisés à Los Angeles, mais qui ont commencé à venir à Compton. Le gang des Pirus, leurs rivaux, a connu ses débuts ici. ». La famille de Dre, installée à Compton depuis plusieurs générations, a connu l’arrivée progressive des premiers gangs de la ville et l’a vue se transformer au fil des années : « Dans les années cinquante, ma grand-mère était la première personne Noire de son quartier. Elle et mon grand-père avaient acheté un terrain de plusieurs hectares. Ils habitaient dans une partie de la ville que l’on appelle les « fermes Richland ». Quand j’étais petit, il y avait des poulets, des chèvres, des cochons, des chevaux et des vaches dans leur jardin. Il n’y avait pas de trottoir, c’était vraiment la campagne ! Tu ne penses pas à ça quand tu parles de Compton. On a encore le sol le plus fertile de ce côté du Mississippi ». Un détour par la maison de la grand-mère de Dre permet de constater que tout un pan de Compton est en effet encore rural. Moins peuplé que les autres zones urbaines de la ville, l’atmosphère y est différente, plus paisible ; une partie presque oubliée de Compton, située à moins de deux kilomètres d’un autre secret bien gardé : une rue où se dressent quelques manoirs à fière allure. Alors qu’il bifurque sur l’avenue TarTar, Andre déclare presque en chuchotant : « les gens pensent que Compton est un ghetto, mais il y a des endroits très bien entretenus, avec plein de belles maisons. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu’il y a des manoirs ici. Et il y a encore des gens qui ont des chevaux dans leur arrière-cour ».

Andre Spicer devant la maison de sa grand-mère, à Compton.

Si elle n’est plus aussi prégnante que dans les années cinquante, la tradition agricole de Compton reste ancrée dans son ADN. Les « Compton Cowboys », groupe d’amis fondus d’équitation, ont racheté un ranch en 2017 et donnent aujourd’hui des cours d’équitation à la nouvelle génération de la ville. Multipliant les initiatives positives, en travaillant notamment avec des associations pour tenter de détourner les plus jeunes du chemin des gangs et de la violence, ils luttent aussi contre les stéréotypes associés aux populations Noires. Proche de l’un des leaders des Compton Cowboys, Dre les décrit avec admiration : « La scène rodéo est un gros truc aux Etats-Unis, et ils bottent les fesses de pas mal de personnes », s’enthousiasme-t-il, jubilant à l’idée d’imaginer des Hommes Noirs se distinguer dans une discipline souvent associée aux rednecks. « Ils apprennent aussi à des gamins à piloter des avions, à l’aéroport de Compton. Un adolescent de seize ans est devenu le plus jeune pilote à avoir traversé le pays, mais personne n’en parle. C’est le genre de choses que l’on devrait mettre en avant, mais on ne le fait pas ». Pour Dre, la raison est simple : le gangsta-rap et ses fantasmes, qui ont permis à Compton de devenir un nom mondialement connu, oblitèrent presque tous les autres sujets. Conscient que sa ville pâtit encore de l’image sulfureuse associée au genre, Dre ne jette pas pour autant la pierre aux artistes locaux qui l’ont fait émerger. Amateur de Rap, une musique qu’il a écouté toute sa vie et qu’il continue de mettre en avant lors des interviews qu’il donne à The Hub Radio, il regrette simplement l’image que certains renvoient de la ville : « C’est une très bonne chose que des rappeurs parlent de nous. Mais la plupart sont affiliés à des gangs, et quand ils mettent ça en avant, ça montre au monde entier que Compton est reliée à tout ça. Je n’ai aucun problème avec le Rap, c’est ce avec quoi j’ai grandi, ce que j’écoute, mais il y a tellement plus de choses à promouvoir ici ».

Le CNN du ghetto « Rap is black America’s TV Station. It gives a whole perspective of what exists and what black life is about ». Attribuée à Chuck D lors d’une interview donnée au magazine SPIN en 1988, cette citation éclaire le succès naissant du gangsta rap à la fin des années 80. Il est la voix des laissés-pour-compte, ceux dont le quotidien se résume plus à « chômage police racisme » qu’à « métro boulot dodo ». Lumière sur cinq morceaux qui, parmi bien d’autres, contribuent à faire du rap le CNN du ghetto. N.W.A – « Straight Outta Compton » : Acte séminal de popularisation du gangsta rap, « Straight Outta Compton » est la carte postale brûlée et déchirée d’une ville qui n’aura plus jamais la même image. Une gueulante poussée brut de décoffrage, et un premier doigt d’honneur aux forces de l’ordre.

Ice Cube – « Who Got the Camera ? » : Dans une réminiscence du passage à tabac de Rodney King, Ice Cube rejoue une altercation avec la police et en appelle aux témoins qui pourraient filmer la scène. Le rap se fera bien souvent le substitut des caméras vidéo, qu’il n’était pas courant d’avoir sur soi durant les années 90.

Geto Boys – « Street Life » : Précurseur dans la narration de la vie de rue, Scarface dépasse le cadre factuel de la pauvreté, des violences et des trafics pour rendre compte les difficultés affectives et psychologiques qu’elle engendre : des sentiments d’entrave, de solitude et de paranoïa.

Clipse – « Virginia » : Une plongée moite au fin fond de la Virginie, sans doute plus digne de la Fox que de CNN. No Malice et Pusha-T racontent leur revanche sur l’esclavagisme dans un État de non-droit où il n’y a rien à faire à part préparer de la drogue, et où les meurtres ont lieu en plein jour sans que les responsables n’en soient inquiétés.

ScHoolboy Q – « JoHn Muir » : Dans cette virée à la première personne au cœur de South Central, Q documente son adolescence et celle de ses pairs inscrits à la John Muir Middle School. Une école à laquelle s’est substituée la rue, ses vols, ses trafics et ses armes à feu.

Plus grave, il poursuit : « Quand tu passes par une expérience de mort-imminente, tu ne choisis pas la mort plutôt que la vie. Quand ta poitrine est en sang, tu te demandes « putain, est-ce que je veux faire ça pour le reste de ma vie ? ». Ces conneries de gangsters ne viennent pas avec une assurance-vie, ça dure, tu dois payer. Quand tu vis ça, tout ce que tu croyais savoir devient secondaire. Nous sommes parfois aveuglés par la musique, parce qu’elle glorifie ce mode de vie, et tu en viens à penser que c’est cool, jusqu’à ce que ça t’arrive. Et alors tu te dis, « ho merde, tout ça est réel, j’ai failli y passer ». Si Andre est si critique, c’est parce qu’il sait que quelques rimes maladroites peuvent influencer la manière dont les médias parlent de Compton, et les actes de ceux qui patrouillent dans ses rues. En ligne de mire, l’attitude agressive du LAPD (Los Angeles Police Department), biberonné aux images effrayantes utilisées pour évoquer la ville et ceux qui y vivent. « Les clichés donnés par les médias ont un impact négatif parce qu’ils dictent la manière dont les gens nous perçoivent. Donc quand tu as un flic Blanc qui a grandi loin d’ici, et qu’on lui dit qu’il va aller travailler à Compton, sa mentalité est celle que les médias lui ont donné ». Et même lorsque les habitants de Compton s’aventurent hors de la ville, il semble qu’ils portent sur eux les stéréotypes y étant associés. Comme une deuxième peau de laquelle il est impossible de se dépêtrer. Ex- designer de vêtements, Dre a voyagé dans tout le pays pour promouvoir son activité. C’est à des centaines de kilomètres de chez lui qu’il a constaté à quel point ceux qu’il rencontrait avaient une image biaisée de Compton : « Les gens me demandaient toujours d’où je venais. Et ils me disaient « tu ne parles pas, ne marches pas, n’agis pas et ne t’habilles pas comme si tu venais de Compton ». Je leur demandais alors à quoi je devais ressembler, et à chaque fois, ils faisaient référence au film Boyz N The Hood ou à ce qu’ils avaient vu à la télé. Ils s’attendaient à la même chose en me voyant ». La vague des hood movies Parfois désuets ou racoleurs, les hood movies ont connu leur période de gloire au même moment que l’explosion du gangsta rap californien, depuis la toute fin des années 80 jusqu’au milieu des années 90. Ceux qui se déroulent dans les quartiers défavorisés de Los Angeles sont parmi les plus marquants : Colors de Dennis Hopper en 1988 et surtout les incontournables Boyz N The Hood de John Singleton en 1991 et Menace II Society des frères Hughes en 1993. Ces films mettent en scène les rivalités de gangs, les destins tragiques et le cycle sans fin de la violence. Surtout, ils offraient à l’époque une plongée inédite dans un univers où l’on tue pour une broutille, pour une couleur. La claque est mondiale. Objets de fascination plus qu’objets de cinéma, ces films à la position ambiguë influencent durablement la jeunesse, jusqu’en France où Menace, le plus sulfureux, se passe sous le manteau entre ados. On a pu accuser les hood movies de répandre des clichés et de populariser ce qu’ils montraient à l’image. Même si la morale est (souvent) sauve à la fin, on ne retient que les personnages les plus dangereux, les plus fous, on se souvient du coup de sang meurtrier d’O-Dog en descendant à l’épicerie du coin. Ces films qui ont accompagné la lame de fond du rap westcoast ont à leur tour inspiré les rappeurs, qui les citent et les samplent à tour de bras, quand ils ne figurent pas eux-mêmes au casting. Là aussi, tout est affaire de cycle. – David Même s’il est trop jeune pour être considéré comme un ancien, Andre est depuis longtemps l’une des personnes les plus influentes de la ville, aussi bien au niveau médiatique que politique. « Si tu essayes de faire bouger les choses ici, tu as forcément déjà entendu mon nom », déclare-t-il, sans une once de prétention dans la voix. Preuve de son statut, Andre Spicer a été récemment décoré du titre prestigieux de « Héros méconnu de Compton ». Plus qu’une satisfaction personnelle, cet honneur est pour lui la confirmation qu’il avance dans la bonne direction. Lorsqu’il se rend à Washington DC, de l’autre côté du pays, pour participer à la cérémonie de remise de récompense, il réalise à quel point ses actions peuvent avoir un impact sur sa communauté, mais aussi dans le domaine politique. « Je me suis rendu compte que je voulais m’impliquer plus là-dedans, comprendre qui contrôle quoi. Nous, les personnes de couleur, sommes les plus affectées par le système judiciaire et politique, et nous sommes aussi sans doute celles qui se sentent les moins concernées par ce qu’il se passe au niveau politique. Pouvoir être intégré dans ces zones de pouvoir et rencontrer leurs acteurs est important ». En Juin 2019, Dre décroche un poste à la mairie de Compton, un objectif qu’il s’était fixé il y a quelques années. Via The Hub Radio, il multipliait les reportages consacrés à la vie de sa communauté, prenant soin de ne pas parler uniquement de musique, mais aussi de sujets jugés sensibles et rarement évoqués. Contrôle des armes, division des habitants : utilisant son réseau et son influence, Dre donne de la voix à des juristes, des docteurs et des juges, alimentant des débats liés à la politique globale de la ville. Suite logique de ce travail de fond, Dre s’était particulièrement impliqué dans les élections municipales en 2019. Un engagement indispensable pour lui : « Il y a 100 000 personnes qui vivent à Compton, 45 000 sont inscrites sur les listes de vote, et 3 000 d’entre elles sont actives. Cela veut dire que 3% de la population prend des décisions pour tout le monde. L’âge moyen est de 25 ans, c’est très jeune. Je me suis rendu compte il y a longtemps de l’impact de la mairie sur tout ce qui arrive ici, mais le problème est que l’on ne se sent pas concernés par tout ça. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes semblables s’intéressent à ce qu’il se passe ? ».

« 3% de la population prend des décisions pour tout le monde. » Andre Spicer

L’un de ses premiers faits d’arme a été de participer à la destitution de l’une des quatre membres du Conseil de la ville, Janna Zurita, pour la remplacer par Michelle Chambers. En enchaînant les opérations de terrain pour aller à la rencontre des votants, et en communiquant massivement sur les réseaux sociaux et autres plateformes de communication privilégiées par la jeunesse, Andre Spicer a joué un rôle clé dans l’élection de Madame Chambers. Conséquence de son travail et de celui d’autres activistes, en trois mois, d’Avril à Juin, le nombre de votants a grimpé de 62 points, de nombreux milléniaux se décidant à mettre leur bulletin dans les urnes. « C’est ce qui m’a valu mon poste », analyse-t-il, installé dans le fauteuil qu’il occupe à la mairie. L’événement n’est pas anodin, Janna Zurita étant engagée depuis longtemps dans une bataille rangée avec la maire Aja Brown, en poste depuis Juillet 2013. « Un truc personnel, du niveau des querelles de lycée », précise Andre ». Janna Zurita s’était opposée au projet de réhabilitation sociale de Chico Brown, un ex-Crip qui emploie des anciens membres de gang au sein d’une société rénovant des bâtiments à Compton. Avec comme objectif de faire travailler main dans la main Pirus et Crips, Chico, en plus de donner du travail à des hommes tentant de retrouver le chemin de l’emploi, agit comme le symbole d’une ville tentant de faire table-rase de son passé. Tristement connue pour ses dissidences internes, la mairie de Compton n’avait pas réussi à réunir les trois votes nécessaires pour entériner le projet de Chico Brown. Selon Andre Spicer, l’arrivée de Michelle Chambers devrait permettre d’inverser la tendance : « Nombre de nos programmes sont centrés autour de la réhabilitation d’ex-gangsters qui viennent de sortir de prison. Quand les gens travaillent, ils se sentent plus confiants, plus engagés envers leur communauté, et tu réussis à les rendre fiers de leur ville en leur donnant des solutions et en soutenant leurs rêves ». Et puisque la ville s’attache à redorer son image, en mettant notamment en place des opérations de recouvrement des nombreux graffitis, associés aux territoires des gangs, ses habitants, habitués aux discours biaisés, sont sur leur garde lorsque des journalistes ou des étrangers arpentent ses rues. Leurs craintes sont loin d’être infondées : récemment, l’émission de télé-réalité Black Ink Crew : Compton a versé dans le sensationnalisme, multipliant les clichés et les scènes de bagarre. Comme si les épisodes étaient ancrés dans un Compton vieux de trente ans, et refusaient de voir que la ville n’était plus celle montrée dans le clip de « Real Muthaphuckkin G’s » d’Eazy-E en 1993. Dre confirme : « La communauté et la rue n’aiment pas la manière dont Compton est montrée dans cette série. Ça parle beaucoup de gangs, mais ce n’est plus comme ça aujourd’hui. La situation était mauvaise dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, mais les gens changent. Tout le monde s’engage dans des activités sociétales, Compton est comme une famille ». Real Muthaphuckkin G’s, ni fantasme, ni carte postale « Real Muthaphuckkin G’s » est souvent évoqué sous le prisme du beef entre Dr. Dre et Eazy-E, lorsque les deux lascars se tirent dans les pattes après l’éclatement final du groupe N.W.A. Il faut dire que la violence des insultes, les coups sous la ceinture et le clip, à la fois acerbe et emprunt d’humour noir, en font une disstrack mémorable. Mais le clip, justement, offre aussi une autre grille de lecture au morceau. Tourné significativement à Compton avec Dresta et B.G. Knocc Out, il propose une vision crue et sans fard de la ville. Armés d’une batte ou d’un flingue, les rappeurs sont constamment montrés derrière des grilles, devant des lowriders menaçantes ou entourés de dizaines de figurants. Les plans sont resserrés, l’horizon bouché, le cadre déborde : c’est un autocuiseur prêt à exploser. Il suffira de comparer le résultat au clip lascif de « Dre Day », auquel il répond directement (l’acteur Anthony Johnson qui jouait le parodique Sleazy-E est d’ailleurs réembauché pour l’occasion, et en subira les foudres de Suge Knight), pour constater que l’histoire retiendra davantage la formule de « Real Muthaphuckkin G’s ». – David² Une autre entreprise profite du mythe associé à Compton et s’attire les foudres de certains de ses habitants : les Hood Life Tours, un circuit touristique fondé par le beau-père du rappeur The Game, emmène des touristes visiter des endroits-clés du gangsta-rap, à Watts, Long Beach et Compton, en mettant l’accent sur la culture des gangs. Pas du goût de Dre, qui y voit l’illustration du travail qu’il lui reste à faire. Il se fait virulent : « Ce sont des conneries. C’est le genre de truc populaire parce que c’est comme ça que les gens nous voient, à Watts et ici, comme des gens qui vivent dans des ghettos. Je suis à 100% contre ces merdes. Je ne veux pas être le genre de type qui dit « hey regarde la trace de sang sur le béton », ce n’est pas le Compton dont je veux parler ». Résumant sa pensée, il poursuit : « Ma mission est de changer l’image de la ville. Quand tu tapes « Compton » sur Google, plein de conneries apparaissent. Il y a encore des choses que l’on peut considérer comme négatives, mais elles représentent aussi ce qu’est Compton. Il faut juste faire en sorte de ne pas parler uniquement de ça ». Partir en virée avec Andre Spicer, c’est en effet explorer Compton en étant certain d’en saisir le dynamisme, c’est l’écouter raconter l’histoire de chaque rue et de chaque intersection, c’est sentir l’affection qu’il a pour un endroit dont il connaît les zones d’ombre et celles dont jaillit la lumière.

Le rap latino, l’autre berceau de L.A C’est un fait souvent en partie oublié : les communautés originaires d’Amérique latine – et particulièrement de Porto-Rico – ont largement contribué à l’essor de la culture hip-hop à New York, à la fin des années 1970. Elles furent bien sûr représentées par les danseurs du Rocksteady Crew, mais aussi par des rappeurs dont l’histoire a peu à peu oublié les noms (Prince Whipper Whip, Robski, June Bug), mais qui furent de véritables stars des block parties. Dans la région de Los Angeles, le rap s’est surtout diffusé par le biais de la radio, la station KDAY ayant été la première des États-Unis à jouer majoritairement de la musique hip-hop. C’est donc par ce biais que la large communauté issue de l’immigration d’Amérique centrale et mexicaine pour l’essentiel se familiarisera avec le genre dans les années 1980. L’un des DJs vedettes de KDAY, Tony G aka Antonio Gonzalez, donnera envie à beaucoup de gamins latinos de tâter les platines et le micro. Et il fera même bien plus, en coproduisant en 1990 les deux premiers hits de rappeurs latinos, « La Raza » de Kid Frost et « Mentirosa » de Mellow Man Ace. Tony G continuera, en compagnie de ses protégés Julio G et Raph M, à mettre en avant les jeunes talents issus de sa communauté. En 1991, Cypress Hill, trio dont fait partie Sen Dog, frère de Mellow Man Ace, connait des débuts fracassants avec son album éponyme. La formation venue de la ville de South Gate deviendra l’un des groupes de rap les plus célèbres, sortant pléthore d’albums, tournant partout dans le monde et réalisant ça et là des disques entièrement chantés en espagnol. Au milieu des années 1990, Sen Dog et son collègue B-Real mettent le pied à l’étrier à une autre génération de rappeurs chicanos, parmi lesquels Pyscho Realm, Delinquent Habits ou Funkdoobiest. Grisés par cette effervescence, d’autres latinos à travers la Californie se lanceront et ou mettront les bouchées doubles : une scène se développera au sud de l’état, à San Diego, avec le label Low Profile Records comme locomotive, tandis que le nord du Golden State n’a jamais été en reste, le tentaculaire collectif Darkroom Familia officiant du côté de la baie de San Francisco dès 1993. – Kiko

Il le reconnaît : grandir à Compton et faire face aux querelles entre l’Est et l’Ouest de la ville – historiquement, la partie Est de Compton est associée au gang des Crips, et l’Ouest à celui des Pirus -, mais aussi entre la population noire et la population mexicaine, lui a montré que la notion d’unité est d’une importance capitale. En réfléchissant à son parcours, de l’arrière-cour de la maison de sa grand-mère où il avait monté une radio avec les moyens du bord, jusqu’à son poste de bras-droit de l’une des membres du Conseil de la ville, Dre termine, sur un ton presque mélancolique : « Les choses que j’ai dû faire pour la ville ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. J’ai toujours senti que je n’avais pas d’autre choix que celui de redonner à ma communauté. Je sais comment on nous décrit, je sais quelle influence tout cela peut avoir sur les gens ici, et comment cela dicte l’image que le monde se fait de Compton ». Alors qu’il s’apprête à conduire jusqu’à Las Vegas pour retrouver l’un de ses enfants, Dre réajuste ses lunettes de soleil et sourit : « Promettez-moi de dire la vérité et de montrer le bon côté de Compton. Il y a tellement de gens biens et talentueux ici, il faut parler d’eux ». Quelques jours plus tard, loin des lumières de Vegas, Dre sera de retour à Compton, cette fois à la tête d’un groupe de bénévoles qui se réunissent régulièrement pour nettoyer les rues de la ville. Elles seront balayées et rendues plus attrayantes, symboles d’une ville qui ne cesse de s’activer pour se présenter sous ses plus beaux atours. L’autre district Les émeutes de Watts, fondatrices dans la diffusion de la conscience afro-américaine par la musique. Photographie prise lors des émeutes de 1965 dans le quartier de Watts (source : L.A Times) Los Angeles est bercée et modelée par ses vagues migratoires. Avant 1940, la communauté noire est peu présente. À partir de 1941, la guerre du Pacifique transforme le visage de la ville. Pour défaire l’Empire du Japon, les industries liées à l’armement militaire fleurissent autour de Los Angeles et San Francisco et à la recherche d’emploi rémunérateur, nombreux seront les afro-américains des zones rurales du Texas et l’Oklahoma à venir s’installer à Watts et Oakland. En migrant de la campagne à la ville, ces nouveaux citoyens deviennent urbains, muent en une nouvelle classe et s’entassent les uns sur les autres dans des métropoles mal dessinées pour tous les accueillir, appauvries dans ces logements, écoles, transports et hôpitaux. Lien de causalité, le mouvement des Black Panthers est fondé à Oakland par deux étudiants. En revanche, les prémices se déroulent peut-être un an plus tôt à Watts durant l’été 65. Un simple incident de la circulation combiné à la chaleur du mois d’août métamorphose cette municipalité en un brasier avec des émeutes inédites. Les conflits raciaux ne sont plus l’apanage du vieux Sud, ils s’étendent désormais au Nord malgré la fin de ségrégations raciales avec la signature du Civil Rights Act par le président Lyndon Johnson. La révolte dans la ville de Watts se solde par trente-quatre morts, les bâtiments sont en cendres et sur cet amas de ruines naît la première grande révolution culturelle dans une multitude de “cafés-rencontres” dispersée dans South Central où se croisent art, activisme, radicalité et politique. Le Watts Writers Workshop est un des points culminants de cette renaissance. Érigé par le philanthrope d’Hollywood Budd Schulberg, l’atelier s’efforce de développer l’écriture et la créativité afin de résorber les névroses des locaux. Poètes, voyous repentis ou alors simples curieux mélangent les traditions d’écriture à l’argot de la rue. Ce laboratoire expérimental devient convergence de maux et d’utopies et parmi ses membres, le groupe The Watts Prophets – qui se rencontre et se forme à cet atelier – est une balise inévitable dans les fondations de la musique noire et du rap à Los Angeles. Populaire au sein du café mais aussi dans les prisons, les lieux ouverts aux afro-américains et les nightclubs, leurs deux albums The Black Voices: On the Streets in Watts (1969) et Rappin’ Black in a White World (1971) enregistrent des éléments de spoken-word, poésie, jazz et des questionnements sur l’identité noire. Les titres sont des discours sociaux politisés dans les canons des grandes figures noires militantes et radicales comme Malcolm X. L’industrie du divertissement n’est pas un outil pour divertir les masses mais plutôt une entreprise à détourner au service de l’émancipation des siens. Imprimés sur vinyle, les deux opus sont des vestiges culturels, la formalisation d’une conscience noire sur la côte Ouest redécouverte par toute une génération à travers sa technique favorite : le sampling. – ShawnPucc II Entre envie et crainte du changement Même si elles semblent essentielles, des zones de Compton étant laissées à l’abandon, ces opérations de nettoyage inquiètent certains résidents, qui craignent qu’elles soient une étape de plus vers la gentrificationpointant à l’horizon. Anthony Lee Pittman, un artiste-peintre né à Compton, ne cache pas sa méfiance : « Ils remodèlent la ville pour pouvoir la promouvoir auprès d’acheteurs et d’investisseurs. Ils font comme ce qu’il s’est passé à Brooklyn, dans le Bronx et dans le Queens. Compton est mis en avant comme un endroit situé à vingt minutes du centre de Los Angeles, de Disney Land et de la plage, au milieu d’autoroutes majeures ». Ces derniers mois, de grandes enseignes comme Starbucks ont ouvert des franchises en ville, et des 7-Eleven, commerces de proximité présents dans toute l’Amérique du Nord, commencent à s’y implanter. Ultime signe d’un changement majeur : le Compton Swap Meet, grand marché intérieur où les habitants de la ville venaient acheter vêtements, disques et autres marchandises, a fermé ses portes pour être remplacé par un supermarché Wallmart. Avec la fermeture du Swap Meet, tout un pan de l’histoire de Compton était réduit à de simples souvenirs. Anthony, qui a dédié l’une de ses peintures à cet endroit où, adolescent, il se rendait régulièrement, explique pourquoi l’arrivée de Starbucks et de Wallmart est problématique : « Ils remplacent les petits commerces familiaux pour lesquels Compton et Watts sont connues. Ces enseignes attirent les gens qui veulent s’installer ici. […] La rénovation du lycée Compton High par exemple [réalisée en partie grâce à un don d’un million de dollars de Dr. Dre, NDLR] va augmenter la valeur des propriétés autour d’elle, et ils sont déjà en train de détruire des maisons à proximité de là où le nouveau lycée va être construit. Leurs habitants vont être forcés d’aller ailleurs ». Le Swap Meet, temple de Compton Les allées du Swap Meet étaient étroites, débordaient de disques, de vêtements et de babioles en tous genres. Mais malgré ce chaos relatif, des centaines d’habitants de Compton et des villes alentours y affluaient à toute heure de la journée. S’y croisaient des rappeurs, entrepreneurs et patrons de label, dont Suge Knight, attirés par le disquaire Cycadelic Records, détenu par Wan Joon Kim et sa femme Boo Ja. Au fil des années, le couple devient un solide révélateur de talents : Eazy-E utilise leur commerce pour distribuer les premiers singles des N.W.A., et bientôt, toute la scène locale voit ses albums exposés dans les bacs du disquaire. En faisant le pari de vendre du gangsta rap à la fin des années quatre-vingt, à une époque où le genre était encore confidentiel, Wan Joon et Boo Ja participent à sa démocratisation, montrent son potentiel commercial et l’exposent à grande échelle. En 2015, juste avant que le Swap Meet ne soit détruit, Kendrick Lamar se poste sur son toit pour filmer le clip de « King Kunta », proche de là où 2Pac a tourné des scènes de « Live and Die in L.A » ; au sommet d’un lieu où des légendes ont connu leurs premiers émois. – Nicolas Rogès À Watts, une ville voisine située à quelques minutes de Compton, les projets urbains des Nickerson Gardens et des Jordan Downs, où vit une population en situation précaire, ont déjà été acquis par des promoteurs immobiliers. Proche de certains de ses habitants, Anthony rapporte que des personnes tapent à leur porte pour leur proposer de racheter leurs propriétés pour des sommes dérisoires, largement inférieures à leur valeur réelle. Souvent incapables de s’offrir un logement proche de l’endroit où ils vivent, ils se déplacent à plus d’une heure de route de Los Angeles, dans des recoins désertiques de la Californie où les emplois sont rares. « Si tu vas à Moreno Valley, 60 ou 70 % des personnes qui vivent là-bas viennent de Compton ou de Watts, parce que les logements y sont plus accessibles », précise Anthony. « Les Blancs veulent revenir vivre ici, car ça devient de nouveau tendance ». Qu’Anthony évoque Watts et les Nickerson Gardens, où il travaille régulièrement, n’est pas anodin. Watts est l’illustration des dysfonctionnements des politiques urbaines étatsuniennes et du racisme institutionnalisé gangrénant le pays. Même s’il est possible de se rendre de Compton à Watts à pied, les deux villes sont différentes sur bien des aspects : « Watts est plus petite, et il y a plus de gens dans les rues », résume Anthony. « Les Nickerson Gardens et les Jordan Downs sont au cœur de la ville et concentrent beaucoup de gangs différents. A Compton, on n’a pas autant de zones urbaines de ce type, les rues sont plus calmes, et tout est plus espacé. ». Dans les années cinquante, alors que Compton et d’autres villes environnantes étaient encore majoritairement habitées par des populations blanches, Watts était l’un des seuls endroits où des femmes et hommes Noirs venus du Sud du pays pouvaient s’installer sans craindre d’être violemment rejetés. Après quelques années, cet afflux de nouveaux résidents a eu des conséquences irréversibles, qui continuent de plomber la situation sociale et économique de la ville. « Watts est devenue tellement peuplée qu’il y a eu une pénurie d’emploi », affirme Anthony. « Si tu étais Noir, tu ne pouvais pas travailler ailleurs car il y avait énormément de racisme. Ça a créé un cercle de pauvreté, et c’est la raison pour laquelle des gens vivent encore dans des conditions difficiles ». Si Compton est connue pour son riche héritage musical, Watts est aussi un haut-lieu historique de la région, mais pour des raisons différentes. En 1965, la ville est agitée par de violentes émeutes raciales. Après six jours d’émeutes, trente-quatre morts – la plupart étant Noirs – et plus de trois mille arrestations, le calme revient peu à peu, mais laisse de nombreuses cicatrices. Vingt-sept ans plus tard, en 1992, suite au passage à tabac de Rodney King par plusieurs policiers Blancs qui ne seront jamais punis pour leurs actes, Watts connaît une nouvelle vague de soulèvement populaire, plus violente encore. Un jour avant les émeutes de 1992, dans les Nickerson Gardens, une trêve entre les factions rivales des Bloods et des Crips avait été négociée par Mike Concepcion, un ex-membre de gang reconverti en activiste. Bloods et Crips avaient patrouillé ensemble dans les rues de Watts, prouvant qu’un semblant de paix était possible, et que de belles choses pouvaient fleurir au sein de l’une des zones les plus minées par la misère sociale de toute la région de Los Angeles.

D3 et ses amis, à Compton.

D3, jeune rappeur de Watts, a grandi dans ces rues. Des diamants étincelants aux oreilles, D3 a dix-neuf ans et porte en lui l’assurance d’une star en devenir. En 2019, le « Jump Out Challenge », basé sur son titre « Jump Out », est devenu viral, et lui a permis d’accroître sa visibilité. Il est un enfant des Nickerson Gardens, un lieu qu’il représente avec fierté. Avec leurs murs de couleur jaune et leurs toits plats singuliers, censés limiter la diffusion de la chaleur, les maisons des Nickerson Gardens sont quasiment toutes identiques, dotées d’un carré de terre où bataillent quelques rares touffes d’herbe. Le sol est sec et il règne une sensation désertique, comme si, alors qu’il est près de midi, personne n’avait encore osé mettre le nez dehors. C’est dans la 114ème rue que le rappeur D3 a longtemps habité, tout près de la 112ème, où le rappeur Jay Rock a fait ses gammes, l’un de ses mentors et membres fondateurs du label Top Dawg Entertainment (TDE). D3 a commencé à rapper à l’âge de trois ans, sur la machine à karaoké de son oncle. Après s’être consacré au football pendant quelques années, il reprend le micro à douze ans et décide de se plonger corps et âmes dans sa carrière d’artiste. Son nom circule dans les Nickerson Gardens, et bientôt, à la faveur de titres comme « Gangland », mélange habile entre l’apprêté de la rue et la ratchet music populaire dans les boîtes de nuit californiennes, D3 s’impose comme l’un des jeunes artistes prometteurs de la région. Au point d’être repéré par YG, superstar venue de Compton : « J’étais en contact avec YG depuis un moment », déclare D3. « Il observait ma manière de travailler, mes objectifs, essayait de comprendre qui je voulais vraiment devenir. Signer sur son label 4Hunnid va changer ma vie, c’est sûr ». Ceux qui vivent dans les Nickerson Gardens sont réalistes : ils savent qu’ils ont encore un long chemin à parcourir pour être débarrassés du danger qui guette dans ses ruelles étroites. Affilié aux Bloods, D3 en a lui aussi conscience, et tente d’avancer dans la bonne direction : « Le gang des Bloods fera toujours partie de moi. Mais je veux faire quelque chose de différent, être un modèle ». Comme pour nombre de rappeurs californiens, le meurtre du rappeur Nipsey Hussle, icône locale tuée par balle le 31 Mars 2019 devant un magasin de vêtements qu’il avait monté dans son quartier, a été autant un traumatisme qu’un signal qu’il fallait que les choses changent. « Nipsey a eu un grand impact sur moi, parce qu’il voulait que la communauté se rassemble. Certains Crips et Bloods s’entendent maintenant, et j’aimerais continuer à avancer dans cette direction, essayer de garder le même type d’énergie ».

Maisons dans le quartier de Nickerson Gardens.

A quelques pas des Nickerson Gardens, le Watts Coffee House, petit établissement servant de la soul-food, est l’un des symboles de cette évolution des mentalités. Des affiches de Malcolm X et de Huey Newton, leader des Black Panthers, décorent ses murs, tout comme des vinyles d’Aretha Franklin, de Jimmy Smith et d’autres artistes, sportifs et politiciens, qui avaient lutté pour l’émancipation du peuple Noir. On y déguste une cuisine généreuse, inspirée de la tradition culinaire du Sud des Etats-Unis, et l’ambiance est animée par les conversations de la trentaine de personnes qui viennent prendre leur pause-déjeuner dans cet eldorado dissimulé en bordure de route. Anthony Lee Pittman est un client régulier du Watts Coffee House. Il vient y souffler et trouver de l’inspiration, en observant les images de quelques-uns de ses modèles. Ses yeux s’arrêtent souvent sur l’affiche de Huey Newton. Logique : « Les Black Panthers ont fait des choses géniales à mes yeux, comme créer leur propre système de police. On était tellement maltraités par ces gens, que voir une armée de personnes Noires se lever pour nous et se soutenir mutuellement était vraiment un symbole puissant. À travers mon travail, j’essaye d’être un activiste, de promouvoir la beauté et le pouvoir que nous avons ». Watts est l’une des zones où il passe le plus de temps. Pendant l’année scolaire, il est l’un des membres-clés d’un camp artistique, nommé Ubuntu, en hommage à la philosophie prônée par Nelson Mandela : « Je suis car nous sommes ». Pendant trois jours, des élèves âgés de neuf à onze ans, leurs parents et leurs professeurs, tous issus des Nickerson Gardens ou des Jordan Downs, participent à une retraite de trois jours dans les montagnes, à une heure trente de route. L’objectif du camp est de s’interroger sur les notions de travail en équipe et de montrer à quel point la vie en communauté est une composante essentielle de la réussite collective. « Pour moi, ce camp est aussi une plateforme qui me permet d’être en lien avec des enfants de ma communauté, qui sont passés par les mêmes expériences que moi en grandissant », explique Anthony. « Certains vivent des choses vraiment dingues, et c’est comme si je les vivais de nouveau. Ça peut être déstabilisant. Mais ça me permet aussi de les guider en étant d’autant plus proche d’eux ». Anthony est un enfant de Compton, il y a grandi et a appris à apprivoiser sa ville, au point qu’elle imprègne désormais chaque parcelle de son travail, chaque coup de pinceau et chaque touche de couleur. Tirant ses influences partout, qu’il s’agisse du peintre Kehinde Wiley ou de l’artiste des Nickerson Gardens Kerry James Marshall, Anthony passe de longues heures à lire de la poésie et à écouter de la musique pour nourrir son art. Il y injecte aussi sa propre personnalité, celle d’un homme métis Noir et Latino, qui se présente ouvertement comme Queer. Il a longtemps eu peur de révéler son orientation sexuelle, mais tente désormais de déconstruire l’image outrageusement virile et parfois homophobe des gangsters : « J’en avais honte au début, j’étais dans le placard pendant des années, mais petit à petit, j’ai appris à être à l’aise avec tout ça et à l’incorporer dans mes travaux. Je ne suis pas le seul, des tonnes de mecs se la jouent « super gangsters », et vivent une double-vie parce qu’ici ce n’est pas acceptable d’être gay ».

« J’essaye d’être un activiste, de promouvoir la beauté et le pouvoir que nous avons. » Anthony Lee Pittman

Si ses œuvres reflètent sa personnalité, Anthony représente surtout sa ville et sa communauté, et construit ses expositions en se jouant des contrastes. Il explique sa démarche : « Pour ma première exposition, j’avais une pièce avec juste une stèle, des fleurs, des ballons, des bougies et des photos de Trayvon Martin tout autour. Il y avait vraiment une ambiance pesante, tu entrais dans cette pièce et il n’y avait rien d’autre que des photos de victimes de violences policières, et des extraits de journaux parlant de femmes transgenres assassinées à Compton et Los Angeles. Je voulais vraiment parler des problèmes que l’on rencontre en vivant ici. Mais la partie extérieure montrait toutes les belles choses qui composent notre communauté. J’essaye toujours de faire des œuvres un peu provocatrices pour que l’on continue à parler de tout ça. Des gens se font tuer, on est en colère, mais on a parfois l’impression que ça s’efface avec le temps. Je remets ces images sur le devant de la scène, pour faire en sorte que les gens réalisent que ces choses-là arrivent encore ». Pendant les cours qu’il donne à ses élèves, Anthony essaye d’adopter le même type de discours. Il leur apprend qui étaient les personnes tombées sous les balles de la police, pourquoi il faut continuer de se battre pour que ces tueries cessent, et la nécessité de ne pas oublier ces atrocités. En menant ce type de débat, Anthony permet à des jeunes élèves de s’exprimer sur des sujets qui les concernent et dont ils ont besoin de parler. Pour les sortir de leur esprit et se libérer d’un trop-plein d’émotion. « Ces gamins ont des choses à dire sur ce qu’il se passe dans leur communauté. Ils voient les violences policières, les guerres de gang, mais ils n’ont pas l’occasion d’en parler à l’école », affirme Anthony. S’il peut évoquer ces sujets, c’est parce qu’il s’est frotté au même type de problèmes, parfois dans le cadre de sa profession. En début d’année 2019, un centre de ressource communautaire le contacte, lui et Melissa Depaz, une autre artiste de Compton, pour peindre l’un des grands murs blancs du centre. Le mur fait face au parc Gonzales, situé dans la partie Ouest de la ville. Résultat de treize jours de travail intensif, la fresque de près de trois cent mètres carrés est impressionnante. Haut en couleur, l’ensemble forme le plus grand mural de la ville. Il est vu d’un œil positif par les habitants du quartier, qui y voient une belle manière de rendre hommage à Compton.

Parklife à L.A Dans son livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, Philip K. Dick dresse un avenir sombre à l’humanité. Les hommes s’ennuient, survivent, ont détruit leur écosystème et posséder un animal de compagnie est devenu un signe ostentatoire. San Francisco – ville où se déroule le roman – est une métropole plus proche de la dystopie que de son esprit contre-culturel des années 60. Adapté dans les salles obscures par Ridley Scott sous le nom de Blade Runner (1982), le cinéaste se permet une relecture de l’œuvre initiale avec une action qui prend place désormais à Los Angeles. Pluvieuse, hostile, ravagé par le néolibéralisme, la ville est loin des images cartes postales et des surfeurs de Santa Monica mais reste néanmoins plausible si les traits sont tirés. Étirée à l’extrême, Los Angeles s’étale sur plus de cent cinquante kilomètres sans distinction claire entre ville et banlieue. Les centres culturels à visiter sont faibles. Les boulevards sont immenses et les trottoirs – peu empruntés par les citadins – peuvent garer deux bus côte à côte. La municipalité a quelque chose d’artificielle comme si dans son projet urbain les citoyens étaient passés au second plan. Excroissance du capitalisme, la Cité des Anges a été développée par les promoteurs immobiliers plus ou moins véreux avec des arguments fracassants. Les lettres « Hollywood » sur le Mont Lee ne sont qu’un coup de pub de 1923 pour promouvoir un quartier résidentiel naissant en plein essor du cinéma muet et ironiquement, l’actrice britannique Peg Entwistle venu faire carrière dans le septième art se suicidera du haut de la lettre « H » avec en contrebas les beaux studios Warner. Autre argument fallacieux, le “mythe du jardin pour tous”, le sacro-saint de la propriété privée pour un résidant et tout à coup, notre imaginaire collectif s’illumine. Il apparaît logique de retrouver Jay Rock à pousser la fonte dans son jardin à Watts ou alors d’apercevoir YG à jouer aux dominos sur sa pelouse avant de se faire tirer dessus. Mais en réalité, les petits carrés verts sont peu présents dans les espaces communs. Plus encore, le rapport entre place accordée à la verdure et place prise par le bitume est révélateur d’un certain niveau de richesse. Plus il y a de grands espaces verts pour les Angelinos, plus l’endroit est huppé. Scrutés attentivement, les rappeurs de la côte Ouest ont toujours donné une place particulière à ses parcs dans leurs récits. À la fois marqueur social ou simple terrain de jeu pour gamins, ces jardins sont couramment une zone de transition entre doux souvenirs enfantins et prise de conscience brutale du passage à l’âge adulte. Dans ses albums Summertime ‘06 et Big Fish Theory, Vince Staples dédie trois morceaux distincts à Ramona Park. Lieu synonyme de violence et d’allégeance aux Crips, le dénominateur de ces trois titres est un coup de feu, et toujours avec une pointe d’humour noir, le parc est un endroit où les légendes tombent sous les balles, un espace à ciel ouvert comparable au stade de baseball des Yankees. L’intéressé dira pour le magazine américain The Fader que cet été 2006 “fut la période la plus intense. Nous étions en cinquième ou quatrième et nous arrivions à nous en sortir de chacune de nos conneries, jusqu’à ce qu’un de mes meilleurs amis finisse en prison. Il y est en ce moment, pour avoir prétendument tué une petite fille. Dans la culture des gangs, l’été est l’instant où les gens commencent à mourir. » Son premier album incarne ce changement : de l’insouciance à la réalité, quand le parc de Ramona n’est plus un jeu et que le juge distribue les peines. « Cette année, mon petit frère a eu dix-huit ans. Il a été condamné à quinze ans de prison à l’âge de quinze ans. Les petits négros prennent quinze ou vingt ans ou même perpétuité quand ils ont seize ou dix-sept ans. Mais quand nous on avait quinze ans, on s’en sortait avec ces trucs.” Dans good kid, m.A.A.d city, Gonzales Park est un terrain de basket sur lequel Kendrick Lamar pratique ses doubles pas dans l’idée de devenir pro avant d’aller chercher les embrouilles avec ses potes, et toujours dans la même ville dans le westside, à quelques kilomètres, Roy Campanella Park est le point de ralliement principal des Campanella Park Pirus. Dans une agglomération étouffée par le béton ces points sont synonymes de rupture, des souvenirs bons ou mauvais dans un paysage urbain aliéné, déséquilibré, surchauffé pour des citadins mis à l’écart des réflexions autour de l’aménagement de la cité. – ShawnPucc