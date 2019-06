Luidji, la tête hors de l’eau

Un long chemin semé d’embûches. Pendant plusieurs années, Luidji aura connu le sens du mot galère dans tous les sens du terme. Dans sa musique, par le biais d’un contrat de maison de disque qui aura surtout bridé la création de l’ancien rappeur de Capsule Corp. Mais aussi et surtout dans sa vie personnelle, au travers d’une histoire sentimentale complexe et douloureuse, qui aurait pu finir d’achever ses envies de musique tant elle a eu un impact sur son inspiration. Après de multiples remous et de nombreuses remises en question, c’est pourtant tout l’inverse qui a fini par se produire. Mieux encore : son histoire tumultueuse est devenue sa source d’inspiration, donnant naissance à Tristesse Business : Saison 1, premier album d’un Luidji métamorphosé, éloigné de ce qu’il présentait sur ses premiers EP sortis en 2014 et 2015 chez Wagram. Aujourd’hui indépendant avec sa propre structure Foufoune Palace, Luidji rappe et chante les émotions qui l’habitent sans pudeur, jusque dans sa communication sur les réseaux sociaux, tout en transparence sur le récit de son passé et ses intentions artistiques. Sur Tristesse Business : Saison 1, tout y est honnête, sur le fil, et surtout, extrêmement éclectique dans ses inspirations : entre rap pur, r’n’b synthétique inspiré de Toronto, bossa nova romantique et chanson française, la musique que présente Luidji et ses producteurs sur son premier album sorti en avril dernier est un cas à part dans le rap français. Une belle prise de risque qui nous a donné envie d’échanger avec lui afin de mieux comprendre le parcours et les intentions d’un type qui a réussi à exorciser ses fantômes du passé sur un disque dense mais dansant.

Abcdr du Son : Sur tes réseaux sociaux, à la sortie de l’album, tu as écrit que cet album t’avait guéri de tes maux, et que tu espérais qu’il allait guérir aussi d’autres personnes. As-tu reçu des messages depuis allant dans ce sens ? Est-ce que tu as le sentiment d’avoir touché des gens avec ce disque ?

Luidji : Carrément. Je dirais même au-delà de mes espérances, parce que je n’étais pas persuadé que raconter mon histoire personnelle, dans des détails aussi profonds, allait intéresser les gens outre mesure. Au final, c’est au contraire ça qui a suscité tout l’intérêt des gens, et toutes les réactions derrière, souvent par messages privés. C’est un mélange de leurs expérience d’écoutes de l’album et de leur expériences de vie, et comment ils associent les deux. Je commençais déjà à recevoir ce genre de messages au moment où on a commencé à partager les pellicules sur mes réseaux sociaux, et je me suis vite aperçu qu’il était possible de susciter l’intérêt des gens, en ne s’appuyant que sur des faits réels.

A : Tu recevais quoi comme type de messages ?

L : Souvent, c’était : « Incroyable ce son, parce qu’en fait, j’t’explique, voilà ce qu’il s’est passé pour moi… » Et parfois c’était carrément des questions, genre « qu’est-ce que je dois faire ? ». [rires] La personne me raconte toute son histoire ! « Je suis avec ma copine, ses parents sont des gros cistes-ra, ça détériore notre relation, elle m’en veut, moi je l’ai trompée, je m’en veux, je ne sais pas quoi faire ». Je me disais : « Mais mec ! Je n’ai aucune légitimité pour te dire quoi faire, je fais juste du son ! » [rires] Mais c’est un indicateur assez fort de l’impact que ma musique peut avoir. Ce qui est cool c’est que c’est un album qui dure dans le temps : cet impact peut arriver aujourd’hui tout comme dans six mois quand quelqu’un découvrira l’album. C’est en tout cas ce qu’on a essayé de mettre en place : créer un album et une oeuvre qui ne soient pas périssables. C’est pour ça qu’il n’y a pas de morceaux dans la tendance. C’est une carte d’identité que je voulais présenter.

A : Cette histoire que tu racontes sur l’album est personnelle, avec de nombreux détails. Comment tu expliques qu’elle ait réussi à toucher des gens malgré son côté très intime ?

L : Je pense que l’intimité et la véracité de ce que je raconte font l’universalité du projet. Quand on va voir un film, on peut être touché sans se sentir concerné par l’histoire que traverse le personnage. Le fait d’être sensible à ce genre de contenus vient du fait que l’on perçoit une sincérité qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ça dépend de la sensibilité de chacun, et de la sincérité de l’artiste, c’est un équilibre entre les deux. C’est comme ça que je conçois ma musique, mais après, il y a des mecs qui ne racontent pas du tout ma life et que j’écoute tous les jours. Comme 13 Block : je les écoute tout le temps, et pourtant je ne suis pas en bas du bloc à vendre du shit. Et pourtant je kiffe de ouf ! Parce que je préfère écouter comment 13 Block le racontent que d’autres. J’ai l’impression que c’est plus sincère que d’autres. C’est là-dessus que ça se joue.

A : Question peut être un peu naïve, mais pourquoi est-ce que dans cet album tout est centré autour de l’amour ?

L : Parce qu’au moment de vivre ce que je raconte sur mon album j’avais deux choses dans ma vie : mon contrat chez Wagram et ma situation avec ma copine. Et j’étais fermé à tout ce qui passait en dehors, j’avais vraiment la tête sous l’eau. Je ne vois pas ce que j’aurais pu raconter d’autre parce que je ne portais attention à rien d’autre. C’était ma première copine, mon premier amour, et je l’ai connu très tard. J’avais la tête sous l’eau sans chercher à en sortir parce que pour moi c’était normal. Le fait d’avoir connu tout ça très tard a inhibé mon cerveau, un truc de dingue. Vu que ça se passait mal en musique et aussi en amour je n’avais pas vraiment d’échappatoire. Je ne pensais qu’à ça constamment : je dormais chez moi, et mes parents me posaient des questions sur la musique, je dormais chez ma copine et elle me posait des questions sur mes fréquentations. J’étais toujours entre les deux et c’est ça qui a donné naissance à la thématique de cet album.

A : Combien de temps cet album t’a pris ?

L : Si je devais parler en travail cumulé, entre trois et quatre mois. Mais en vrai, tu reviens, tu prends du recul, tu replonges… Donc en tout, ça m’a pris onze mois en vrai.

A : On te demande ça parce qu’on sent que l’album a été travaillé sur un temps long, il y a même une évolution entre certains morceaux. Tu as été pointilleux ?

L : C’est pour ça que je parle en taf cumulé et en taf sur la durée. Si j’avais vraiment bossé sur quatre mois, ça aurait été impossible que je le fasse. J’ai « sciencé » [sic] le truc. Je faisais ma tracklist sans avoir tous les morceaux, juste pour écouter comment ça sonnait, comment les émotions allaient s’enchaîner entre les morceaux, comment les morceaux allaient s’imbriquer entre eux. Sur un morceau comme « Néons rouges / Belles chansons », comment j’allais imbriquer deux morceaux ensemble ? Je savais que je ne voulais pas que ce soient des morceaux seuls, car je savais que ce serait une sorte de morceaux bascules – car pour moi, il y a trois parties dans cet album. Ce sont ces petits détails qui m’ont pris du temps. Je repensais à des albums qui m’avaient inspiré, et je me disais : « je veux pas me faire chier en écoutant mon album ». J’imaginais quelqu’un en train d’écouter mon album et se dire « la track 4 ? Aller, c’est bon, fin ». Étant donné qu’il y a une histoire, s’il y a un morceau trop en dessous des autres, tu le zappes, et tout part en vrille, parce que les gens vont choisir leurs morceaux. L’idée, c’était de pouvoir l’écouter de A à Z plusieurs fois. Et pour ça, il a fallu que je définisse très précisément la couleur des sons, leurs fréquences, les reverbs, les ambiances, pour retrouver l’atmosphère que moi j’aime avoir dans les albums que j’écoute. Je voulais un album substantiel, pas vide, avec des singles compilés.

A : Tu es passé par un travail de réécoute sur tes anciens albums pour comprendre ce qui fonctionnait ou non dans ta musique ?

L : Quand j’ai trouvé le concept de l’album, j’ai dû faire deux trucs pénibles. D’abord me réécouter, pour trouver une suite logique à tout ça. Station 999, même si c’était plus jeune, j’ai bien aimé parce que j’ai trouvé que c’était structuré au niveau de la couleur du son. Alors que Mécanique des fluides, c’était plus inventif, mais c’est un bordel… Il y a plein de morceaux que je regrette sur cet album-là, des choses que je n’avais pas validé mais qui sont sur le disque, par contrainte de temps. Du coup ça m’embête un peu quand des gens qui ont pété un cable sur Tristesse Business vont écouter les trucs d’avant par curiosité. S’ils écoutent Mécanique, j’ai le seum. C’est pour ça que je mets beaucoup la playlist Foufoune Palace en avant plutôt que mes anciens projets.

A : On sent qu’il y a une réinvention musicale entre Mécanique des fluides et Tristesse Business : Saison 1, que tu t’es trouvé thématiquement mais aussi musicalement. Quel a été le déclic ?

L : L’indépendance. Il n’y avait plus de décisionnaire au-dessus de moi pour me dire « on aime bien » ou « on n’aime pas » et ça m’a vraiment fait du bien. Même si je n’étais pas dans le cliché de la maison de disques qui formate les artistes, parce qu’au moment où j’ai signé, on était déjà loin de ça. C’est juste qu’inconsciemment, tu t’auto-formates, parce que tu sais qu’il y a des gens qui vont donner leur avis peu importe ce que tu fais. Tu te conditionnes, et ce n’est pas bon. Pour moi en tout cas. Ce n’est pas nocif à tous les artistes, ça dépend du but visé par chacun, mais ce n’est pas la manière adéquate pour ce qu’on voulait faire. Et puis avec la playlist Foufoune Palace on a pu rapidement sortir de nouveaux morceaux, ce qui a créé un noyau dur de titres plébiscité par les gens. Ça nous a donné une base pour l’album.

A : Le disque a été composé avec quelques producteurs récurrents comme Ryan Koffi ou Pee Magnum. Tu as bossé en équipe resserrée sur cet album ?

L : On a réalisé un travail complémentaire oui. À part les morceaux de la fin, comme « Basquiat », ou « Gisèle », qui a par exemple trois ans, on m’a rarement envoyé des prods pour que je rappe juste dessus. Ce sont souvent des morceaux que j’ai faits en direct avec les producteurs, sur une base qu’ils avaient déjà. Les arrangements, changements d’ambiance, l’apport d’instruments joués live ont toujours été fait en collaboration et en présence du compositeur. Et on a effectivement restreint l’équipe à des compositeurs avec qui je m’entends bien humainement : Pee Magnum, MNSD, puis Ryan Koffi et 60nes [NDLR : prononcé « bones »], qui nous ont rejoints plus tard. Ces deux-là sont plus jeunes, et nous ont dit : « J’ai pas l’impression d’être nul, mais je ne place pas de prods ». C’était pareil pour moi : je ne me trouve pas nul, mais je ne trouvais pas de prods sur lesquelles je pouvais faire quelque chose. Et c’est cette symbiose de notre équipe qui a fait qu’on a pu sortir un album aussi complet. Ryan et Pee sont plus dans l’acoustique – je pense que leur but ultime serait de faire de la synchronisation. Alors que Dino [NDLR : autre nom de MNSD] et 60nes sont plus dans les sonorités plus dark, efficaces. Ça crée un équilibre, une entité originale. Et c’était le but : ne pas faire un album qui ressemble à un autre disque qui sort une semaine après.