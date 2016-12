David Delaplace, des visages et une culture

Il a grandi à Vigneux-sur-Seine et a d’abord utilisé une caméra sans se poser de questions. Au cœur de son quartier ou lors de ses sorties en skate avec ses potes, David filme et photographie tout ce qui se passe, sans réfléchir ni conceptualiser ses images. C’est un jeu, un passe-temps. À force et au gré des rencontres, il verra dans la photographie quelques perspectives. Jusqu’à ce que celles-ci l’amènent à tirer le portrait de l’histoire du rap français. Son idée ? Le faire à travers les artistes qui ont traversé cette musique, que ce soit il y a trente ans ou hier soir. Voilà pourquoi son projet s’appellera Le visage du rap. Entretien avec celui qui collabore parfois à nos publications et qui depuis bientôt trois ans est, avec son appareil photo, toujours quelque part où le phases et les beats résonnent.

A : Quels sont tes premiers souvenirs de photographe ? Comment commences-tu ?

D : J’ai grandi à Vigneux-sur-Seine, dans le 91. Vigneux, c’est le genre de ville éloignée de Paris où ce n’est pas toujours tranquille. Je me décris souvent comme un jeune de la génération des émeutes de 2005. J’avais 15 ans et c’est un vrai marqueur de mon adolescence. C’est souvent quelque chose de fantasmé par les gens, mais pour moi, c’était bien réel. Le quotidien dans le quartier et le bordel qui va avec, voilà dans quel état d’esprit j’ai commencé à faire des images, même si l’envie d’une caméra a commencé par le skate. Avec des potes, on s’était rassemblés en une petite équipe de skateurs. Évidemment, on regardait beaucoup de vidéos de skate, notamment celles de Rodney Mullen. Ça nous influençait beaucoup, l’ambiance, mais aussi et surtout les tricks, les figures. On se rendait souvent au Cosa Nostra Skatepark en Seine et Marne et on voulait se filmer, pouvoir faire des vidéos de nos sessions. L’appareil photo et surtout la caméra, c’était d’abord pour ça. Et comme je suis un connard qui aime faire de tout, je me suis mis à filmer aussi ce qu’il se passait au quartier, surtout les moments où ça partait en couilles. [rires]

A : Tu parles du skate, qui est très connoté dans ses vidéos, où les images et la réalisation sont souvent très travaillées. Mais tu parles aussi de banlieue et d’émeutes, autour desquelles une certaine esthétique s’est développée. Ce sont des influences ?

D : Non, pas du tout, et même si je filmais des bagarres, des flics en train de se faire caillasser, je le faisais sans me poser de questions, sans autre but qu’être là et voir. Je ne m’imaginais absolument pas photographe, je n’avais pas la moindre idée de ce que j’allais foutre de ma vie ! Vigneux ce n’est pas Bagdad, mais ce n’est pas le truc le plus tranquille non plus. C’est une ambiance, mais c’est aussi une bonne ambiance sur plein d’aspects. Plutôt qu’une esthétique, je dirais que ça m’a naturellement formaté à avoir un rapport humain avec les gens, à les regarder vivre. Je vais te dire une phrase que je trouve totalement con quand je la dis, mais qui n’est finalement pas totalement fausse appliquée à la photo : j’aime bien comprendre les gens, et je pense que quand tu photographies quelqu’un, tu dois le voir comme une personne à part entière, comprendre son parcours, qui il est, ce qu’il a vécu et vit.

A : Quel rapport as-tu avec le rap à ce moment-là ? Qu’écoutes-tu ?

D : À l’exception de ce que ma mère pouvait écouter à la maison, le rap est la seule musique que j’écoutais. Comme tout bon gamin du 91, j’étais un grand fan de Sinik. Il est du département, ça me parlait grave. D’ailleurs, aujourd’hui j’écoute encore ses albums. À côté de ça, j’étais déjà un grand fan de Salif. Il y avait aussi du Lim, Unité 2 Feu, Diam’s, un peu de Disiz. Je crois que j’étais le public cible de l’époque en fait. [rires] Au fur et à mesure, j’ai développé un goût, notamment en écoutant Lino. Ce qui me fascine chez lui, c’est qu’il a certains titres que tu peux écouter dix fois par jour pendant dix ans, tu auras quand même du mal à les mémoriser par cœur. Il y a des phases que tu ne comprends qu’en grandissant ou des années plus tard. « Paradis Airlines » par exemple, je ne le connais pas par cœur et pourtant j’ai dû l’écouter quasiment tous les jours depuis des années. Il y a un moment où le morceau me possède, où mon cerveau s’en va avec lui. Lino et Salif sont vraiment mes deux artistes pera.

A : Le rap a aussi une esthétique, il y a les pochettes des disques également. Est-ce que tu fais le lien entre la musique que tu écoutes et ce que tu fais avec ta caméra et ton appareil photo à l’époque ?

D : Pas du tout. Avant 2011, je n’ai aucune notion de photographie. Quand dans le quartier, je suis sur le tournage du clip de « Juste Palper » de Tito Prince qui était du même coin que moi, je ne prétends à rien si ce n’est être là parce que je suis du quartier et filmer l’ambiance autour du tournage. Ce jour-là d’ailleurs, en marge du clip, les flics ont arrêté un grand du quartier. Pour le stopper, ils l’ont renversé sur son scooter. Tous les gens du clip ont débarqué, on était plus d’une centaine, les flics ont pas trop compris et ont fini par faire demi-tour. [rires] Voilà typiquement le genre de truc que je filmais. Je m’amusais en fait, je ne cherchais rien d’autre que de capturer ce qu’il se passait en bas de chez moi. Idem avec le skate. Les vidéos qu’on regardait étaient pourtant hyper bien filmées, mais à l’époque je ne les regarde que pour voir les figures. Mon idée, c’est qu’on se filme en train de faire les mêmes figures, pas qu’on se filme de la même manière que dans les vidéos. Jamais je ne me mets à la place du mec qui filme ou qui fait les photos. Les seules choses que j’ai faites influencées par ça l’ont été par mimétisme ou par des codes qu’on avait en nous, qu’on recevait par le rap ou par d’autres biais. Il n’y avait aucune recherche technique, aucune démarche artistique, rien.

A : Aujourd’hui on est en 2016, tu t’apprêtes à exposer tes photographies, tu prépares un livre intitulé Le visage du rap. Quel est ton cheminement entre les images faites à Vigneux et l’idée de faire un livre de portraits de gens issus du milieu du rap ?

D : Avec le temps, à force de manipuler un appareil ou une caméra, j’ai commencé à doucement percuter quelques concepts techniques. Ce n’était pas spécialement réussi, mais ça me poussait à faire des photos un peu plus traditionnelles, comme des paysages. Et puis en 2011, j’ai eu une rentrée d’argent et j’ai proposé à mon frère qui rappait un peu de lui faire quelques photos pour son Myspace. Tito Prince les a vues et m’a proposé d’en faire pour lui. C’est là que je commence à me dire que je peux faire quelque chose, notamment dans le rap. Parallèlement, un de mes potes est le cousin de Mory de La Comera. Ils s’apprêtent à tourner un clip à la Grande Borne. Je m’y incruste et je me retrouve à faire les photos officielles sur leur tournage. J’y rencontre Kennedy, que je photographie aussi. Ça me plaît et pour que ça se reproduise, je commence à traîner un peu à droite à gauche, jusqu’à ce que je rencontre Ali du site Buzz2Fou. Je commence à travailler avec lui et ça m’ouvre les portes des Planète Rap. J’étais hyper heureux. Avec le recul, mes photos étaient nulles à chier artistiquement, mais je vois que je progresse et surtout je découvre que ce que je faisais il y a des années sans me poser de questions me plaît vraiment et qu’il y a un peu de place à condition d’être sérieux. Avec ma copine, nous décidons de monter un petit studio photo amovible à la maison et à partir de là, j’essaie de réaliser beaucoup de clichés tout en m’entraînant. Au bout d’un moment, ça a commencé à payer puisque je finis par travailler avec d’autres sites internet, puis des magazines. Sinik, les TLF, des gens comme ça se retrouvent dans mon salon. J’avais des petits cachets sur certaines sessions, mais surtout je me faisais connaître. Je rencontre aussi d’autres photographes qui m’expliquent un peu le business. Je commence à me dire qu’il est possible de vivre de la photo. Pas forcément en photographiant des rappeurs, mais qu’en faisant de la mode ou des photos commerciales, il est possible d’en vivre. Je commence à voir ça comme un débouché, je me dis que ça peut être mon travail, assez honorable en plus.

A : Quand tu commences le projet Le visage du rap, estimes-tu être un photographe professionnel ou encore amateur ?

D : Je commence Le visage du rap début 2014. Avant, javais commencé à me diversifier. Depuis un an et demi, j’avais commencé à faire mes premiers travaux issus de commandes. Je faisais aussi des shoots pour des modèles. Dans le milieu du rap, j’avais fait la pochette de Green Money par exemple et surtout pas mal de shootings pour des artistes, notamment dans le cadre de ma collaboration avec des sites internet spécialisés. Pour autant, je ne dirais pas que je me considérais comme un photographe professionnel à l’époque. Aujourd’hui encore, j’ai toujours un peu de mal à le penser, même si je ne me qualifierais pas d’amateur non plus.

A : Quelle est l’idée directrice du projet ? Qu’est-ce qui en fait plus qu’un livre de portraits ?

D : Ce projet vient d’un constat : je trouvais fou que certaines personnes ne connaissent pas le visage d’artistes qui avaient contribué à ce mouvement. Parfois ils ne connaissent même pas leur nom ou leur existence. Je crois que tu existes parce que tu as un visage, même dans la musique où c’est d’abord le son qui prime. Je pense que l’histoire ne peut pas s’écrire sans les visages, ou une image forte. Les gens connaissent les standards, les visages de Solaar ou l’iconographie d’Assassin. Mais par exemple, avant qu’il fasse son retour, plein de jeunes ne connaissaient pas Lino. Parfois même pas son nom, et encore moins sa tête. Au fur et à mesure que j’avançais sur ce projet, je me suis d’ailleurs rendu compte que j’étais moi-même victime de ce que je déplorais chez d’autres. Quand je trouvais dingue qu’il y ait des jeunes qui aient des lacunes à propos des rappeurs des années quatre-vingt-dix ou du début des années 2000, je me suis rendu compte que j’avais les mêmes lacunes, mais à propos des années quatre-vingt ! Je ne pensais même pas que c’était aussi immense dans les eighties. En plus, tu as peu d’informations sur ces années-là. Réaliser que moi-même, j’avais les carences que je déplorais chez d’autres, ça m’a encore plus conforté dans ma démarche. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. [sourire]