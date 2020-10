Dom Dirtee, la passion sur image

Digitalisé, l’univers de la musique gomme à son insu des facettes autrefois inhérentes à la conception de ce produit culturel. De plus en plus écoutée sur son téléphone portable – et donc de moins en moins consommée sur un support physique -, la musique jouée dans les plateformes ne laisse pas une place de luxe aux pochettes d’albums. Sur son écran, les images sont plus petites, les détails moins visibles et les crédits souvent à trois ou quatre clics de l’auditeur. Désormais, les covers prennent même une nouvelle forme, le canevas, des petites pastilles animées comme pour distraire ou capter l’attention pendant l’écoute. Le constat est simple : le public doit avant tout chercher pour trouver les informations qui l’intéressent. Néanmoins, la regain d’intérêt pour le format physique, plus précisément celui du vinyle, trace une courbe plus optimiste sur la préservation de l’artwork auprès des niches du public. Graphiste, illustrateur, designer et même producteur de musique, Dom Dirtee a tout traversé. Ses premiers essais avec l’univers de la pochette ne sont pas épanouissants. Le CD meurt. Le piratage explose. Et les rappeurs se soucient peu de coller une belle image sur une mixtape qui sera mal commercialisée. Dans cette première expérience, l’artiste domicilié aujourd’hui à Brooklyn se jette dans le grand bain avec les rappeurs de la scène indépendante new-yorkaise, notamment du côté de Queensbridge, avec un rap dur, sale, anxiogène voire agressif, qui ne dispose que de budget moindre. En somme, l’intéressé fabrique les pochettes de Big Twins du groupe Infamous Mobb, plus comme une personne chargée d’exécuter des tâches précises, très opérationnelles, qu’un directeur artistique dont la vision serait écoutée. Mais entrer dans la clique de Queensbridge est aussi synonyme de respect mutuel, alors quand Prodigy et le producteur Alchemist enregistre Albert Einstein, c’est Dom Dirtee qui se charge d’affiner la vision artistique de l’esprit torturé d’Albert Johnson. Rencontre avec ce designer et graphiste, un artiste tout aussi intriguant, passionnellement rap et adepte des romans de Stephen King dès le berceau.

STEPHEN KING SUR DU BOOM-BAP

Je me souviens avoir aimé Run-DMC et les Beastie Boys au CP ou CE1, mais quand j’ai eu dix ans, mon frère aîné a commencé à ramener des cassettes de rap à la maison et tout a changé à partir de ce moment. N.W.A., The D.O.C., 2 Live Crew, Rob Base, LL Cool J, Ice Cube. Ce sont les premières choses dans lesquelles j’ai vraiment plongé. Puis c’était comme A Tribe Called Quest et Low End Theory, Black Sheep, Boogie Down Productions, Eric B. & Rakim, Cypress Hill, Gang Starr, Ice-T « OG Original Gangster », Pete Rock & CL « Mecca & The Soul Brother ». Tous ces artistes et albums ont eu une profonde influence sur moi dès mon plus jeune âge.

J’ai grandi dans les années 80 et 90, avant Internet. Dès que je pouvais tenir un crayon, je dessinais constamment. Je dessinais des dinosaures fous, des extraterrestres et des requins. J’ai commencé à dessiner des bandes dessinées comme Bloom County, Calvin et Hobbes et Life In Hell. La première chose dont je me souviens, je voulais être dessinateur de bandes dessinées. Je suis allé à l’école catholique, l’imagerie religieuse est comme gravée dans mon esprit de façon permanente. Mais en même temps, j’étais obsédé par Garbage Pail Kids et ces illustrations folles tirées de Scary Stories To Tell In The Dark. Ensuite, je me suis intéressé aux bandes dessinées comme X-Men, The Punisher, Youngblood, Cerebus, Ralph Snart, The Maxx et les premières des Tortues Ninja. Un mélange entre le très populaire et l’obscur, toutes avaient un style de dessin spécifique. J’étais vraiment à fond dans les films d’horreur des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt. À l’époque, je regardais religieusement Shocktober et notamment Tales from the Darkside. [Les mois d’octobre, la chaîne non câblée WPIX rompait avec son programme habituel pour diffuser tous les soirs de la semaine un film d’horreur, NDLR] J’ai lu beaucoup de livres de Stephen King. Des trucs effrayants, sachant que j’étais encore à l’école primaire. J’étais intrigué par les graffitis dans ma ville, alors j’ai commencé à expérimenter en dessinant des lettres et des mots dans différents styles. J’ai adoré les représentations artistiques associées à la culture du skateboard. J’écoutais du rap vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. J’achetais des cassettes, CD et faisais attention aux covers, à la mise en page et aux crédits.