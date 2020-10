Cxppington, la face cachée des 33 tours

Cet été, le président de Spotify a déclaré : “Vous ne pouvez pas enregistrer de la musique une fois tous les trois ou quatre ans et penser que cela va suffire. Les artistes d’aujourd’hui qui le font réalisent qu’il s’agit de créer un engagement continu avec leurs fans. » Cette sortie, très critiquée par de nombreux artistes, est aussi un état des lieux implacables sur ce que la musique est devenue au sein des plateformes : un univers dense, un puits sans fond, une mise en abyme contemporaine dans lequel l’auditeur se perd à peine arrivé à la page d’accueil. Survivre dans ce nouveau western se fait à partir de points de référence. Des recommandations algorithmiques, des placements dans les playlists adéquates ou alors plus surprenant, des chorégraphies Tik Tok prêtes à hisser un morceau en haut des charts. De l’autre côté des chiffres et des certifications, ces plateformes ont donné de nouvelles opportunités à des styles de niches, moins en vue, moins streamés, moins omniprésents dans les classements. Dans ces nouvelles esthétiques, la ville de New York et ses états situés dans le upstate ont accouché d’un style propre à l’agglomération : une approche musicale sans concession, de longues boucles désarçonnantes sur des productions dépossédées de drums que des artisans comme Roc Marciano, Ka ou alors toute l’équipe du label Griselda Records ont pris un malin plaisir à découper. Dans une période où la profusion règne et alors que les moyens techniques sont à hauteur de tous, la contrainte imposée est source de distinction et de singularité. Mais au-delà des sonorités, ces niches redessinent les contours de la relation entre artiste et auditeur jusqu’à injecter une valeur nouvelle à l’obtention de l’objet physique. Point culminant de cette union, les sorties physiques – et notamment vinyles – sont limitées, travaillées minutieusement sous un angle curatif, qui, peu à peu, fait glisser ces objets non plus sur les étagères du public mais plutôt des collectionneurs. Période bénie pour cette deuxième catégorie, la pochette est la clé de voûte de ce format et Manuel “CEP” Concepcion a certainement apposé sa griffe sur les disques cultes du milieu : FLYGOD, Don’t Get Scared Now ou encore Loyalty + Trust. Illustrateur, graphiste et designer, Cxppington – son nom d’artiste – a collaboré avec tous les acteurs de cette scène indépendante (WestSide Gunn, Crimeapple, Skyzoo, Lord Flee, Rome Streetz, Elcamino, Fred The Godson, Eto…). Inspiré par la fougue des comics de Sam Kieth, le coup de crayon très hip-hop de Matt Doo et les graffitis de Cope2, rencontre avec un artiste sur les pochettes de vos albums préférés.

Je suis originaire du comté de Rockland dans l’État de New York mais je réside actuellement dans le comté d’Orange. Au début, étant enfant, je me suis naturellement tourné vers les disques les plus importants de la radio, comme tout le monde mais ce n’est qu’à l’âge de treize ans que j’ai commencé à me familiariser avec cette “sous-culture”, son origine et ses aspects techniques.

Ranson x Nicholas Craven – Director’s Cut: Scene One « C’est l’un des rares moments où j’ai pu écouter la musique avant de créer l’art. L’album était d’abord sorti sur les plateformes streaming. Peu de temps après, Air Vinyls m’a demandé de créer la pochette des copies physiques. J’ai eu une journée bien remplie à nourrir la métaphore du titre de l’album : Director’s Cut: Scene One. J’ai regardé un tas de films de giallo, un style de cinéma italien très particulier donc la partie « Cut » du titre est fortement représentée à partir de ces visionnages. Mais je voulais aussi utiliser l’angle de la note de Ransom, alors quand j’ai lu les titres des chansons, j’ai simplement cherché les films originaux auxquels ils faisaient référence, et je les ai arrangés pour qu’ils ressemblent à une lettre de Ransom pour la pochette arrière. C’est définitivement une de mes pièces préférées à ce jour. Je ne peux pas être plus honoré que d’avoir créé pour quelqu’un du calibre de Ransom et Nicholas Craven. »

J’ai certainement appris les fondamentaux du dessin à l’école. J’étais toujours le gamin au fond de la classe qui gribouillait sur tout. Tous les dessus de mes bureaux, dans toutes les classes où j’étais, ressemblaient à des armes de membres de gangs de motards. J’ai acquis les bases générales de l’art entre ma quatrième et ma première année de lycée. La suite est plutôt autodidacte et influencée par mes artistes préférés à cette époque, les dessinateurs de bandes dessinées, les graffeurs de la fin des années 80 et du début des années 90 et bien sûr, les icônes classiques de la culture pop du monde de l’art. Je les ai probablement étudiées et adorées pendant des semaines et des semaines.

Avant cela, j’aimais beaucoup le rock classique et heavy metal. J’ai littéralement tout écouté plus jeune, j’ai jeté une oreille sur tout ce qui était disponible, des disques de radios commerciales aux trucs plus undergrounds avec des émissions comme The Stretch Armstrong and Bobbito Show, The Underground Railroad ou encore Funkmaster Flex Show. Je scrutais aussi les trente-trois tours des sorties indés dans les commerces tels que Tower Records et Sam Goody, j’étais branché sur tout ça.

Gamin, je me suis retrouvé à essayer d’échapper aux réalités de ma vie. J’ai vécu beaucoup de choses traumatisantes quand j’étais plus jeune et j’ai découvert que l’art m’aidait à échapper à ces moments sombres, aussi longs ou brefs soient-ils. L’art est l’expression unique de ton procédé imaginatif. La capacité de décrire une pensée ou une émotion par différents moyens est un privilège qui est donné et qui, s’il n’est pas exercé en permanence, te fait dépérir. Par nature, les artistes sont nés pour s’exprimer… Enfin, je crois que c’est cette singularité qui rend une personne “artiste” !