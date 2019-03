Chris Karjack, l’ambitieux

Il y a chez Chris un paradoxe : il est à la fois typique et atypique. Il ne ressemble à personne et à un peu tout le monde. Son « miroir est flouté » : où trouver une identité, quand on a grandi sans attache mais libre, libre mais sans attache ? Dans le rap, Chris ne semblait jusque-là n’avoir qu’« un pied dedans un pied dehors ». Après une performance remarquée dans Rentre dans le Cercle, la technicité, la spontanéité coup de poing des freestyles ne lui suffisent plus. Il sort alors sa première mixtape, produit du travail collectif d’un label marseillais d’abord connu pour ses vidéos, Red Out Black. Retour sur un itinéraire de création ancré dans un vécu singulier, entre discussions d’amoureux de rap et escapades philosophiques.

« Enfance sans toiture »

Abcdr du son : Tu as grandi en foyer c’est ça ?

Chris Karjack : Oui je suis un enfant de la DDASS, placé quelques mois après ma naissance. Mon père ne m’a pas reconnu, donc j’ai alterné entre foyer et familles d’accueil, jusqu’à ce que je sois en âge de voler de mes propres ailes. Je ne jette pas la pierre à l’État qui a pris en charge ma jeunesse, des gens ont eu des enfances pires que la mienne en restant dans leur famille. J’ai eu des problèmes d’enfant de la DDASS, eux des problèmes de famille.

A: Tu as l’impression que ça t’a apporté un regard différent sur la vie ?

C: Forcément. Sans trop d’amertume, parce que je suis en âge de comprendre. Aujourd’hui, je me sens presque béni dans mon malheur, la configuration est bonne, j’ai des gens qui m’entourent. J’ai eu une vie assez particulière mais ce n’est plus l’heure d’en pleurer !

A: C’est vrai qu’on peut se dire que tu n’as pas eu la vie la plus facile du monde et pourtant, c’est une sorte d’optimisme qui se dégage de ta musique. Dans « Triste décor », tu parles du « tableau qui ne sera pas assez grand » pour raconter ce que tu seras plus tard…

C: Optimiste je ne sais pas, parce que je suis très négatif parfois, mais ambitieux, oui. Quand tu as eu la vie que j’ai eue tu n’as pas eu le grand-frère, tu n’as pas eu toutes ces personnes qui peuvent t’enseigner ces choses : l’optimisme, par exemple. Si tu as l’habitude que tout soit chaotique, tu vas plus facilement broyer du noir ; s’il t’arrive plus de mauvaises que de bonnes choses, tu vas plus facilement être fataliste. Les lieux où j’ai été placé étaient certes des lieux d’éducation mais les gens étaient rémunérés pour faire ce travail. C’est très tard que j’ai rencontré des personnes qui ont mis le doigt sur mes défauts. J’ai été éduqué par des gens qui ne sortent pas du même ventre que celui dont je suis sorti. Entre autres, Abde [fondateur de Red Out Black, le label de Chris] qui a souvent pointé ma négativité, le fait d’être sûr d’avoir la bonne réponse, pas parce que j’ai un ego surdimensionné mais parce que je n’ai appris à faire les choses que tout seul. Des trucs fondamentaux de la vie, je ne les ai sus que très tard ; mais, cette vie m’a fait capter des choses que quelqu’un qui a vécu dans un cadre très sain ne saura jamais. Et c’est constitutif de l’ambition que j’ai. Les gens sont attachés à des choses : leurs parents, leur ville… On a tous ce collègue qui aurait pu devenir footballeur et dont les parents ont refusé qu’il se jette dans cette carrière, ou qui ont eux-mêmes choisi de rester près de leurs proches. Moi, j’ai eu la chance de n’avoir aucune attache – ça m’a coûté cher parfois. Mais je n’ai jamais hésité à me mettre dans telle galère, à changer de ville, à devenir rappeur. Si j’avais des comptes à rendre, peut-être que je n’aurais pas pris certains risques, qui aujourd’hui relèvent entre guillemets, du coup de génie. J’ai pu les prendre parce qu’il n’y avait personne pour me dire de ne pas le faire. Et ça, c’est un énorme bénéfice. Moins d’attaches, plus de liberté. Mais ça m’a coûté, terriblement.

A: Comment tu as découvert le rap et à quel moment tu as eu le déclic de te dire : je vais en faire ?

C: Je me suis mis assez tard au rap, à vingt-deux piges, de manière très artisanale : freestyles filmés à l’iPhone, une démarche autoproduite, qui apparaîtrait ridicule aujourd’hui. Par contre, l’écoute a commencé très tôt. Au foyer, des gens plus vieux que moi mettaient Skyrock. « Art de Rue », « Destinée », je les ai entendus quand ils sont sortis. À l’adolescence, j’ai parfois eu la chance d’être dans des familles d’accueil où il y avait le câble : je pouvais voir les clips cainris, à l’époque de Nelly tout ça, je pétais un plomb. J’étais bercé par le rêve américain. Ce qui m’a marqué dans le rap, ce sont les codes. C’est une ironie de fou que j’en fasse comme j’en fais aujourd’hui.

A: C’est une musique qui a une résonance particulière pour des personnes en période de construction, en quête de repères justement, des jeunes par exemple. On ne tombe jamais dans le rap pour rien. Tu penses que ça a joué dans le fait que tu accroches autant ?

C: Tu veux dire, est-ce que le rap est une musique d’oiseau blessé ? Je pense qu’effectivement on n’écoute jamais du rap pour rien, mais ce ne sont pas forcément ces codes d’écorché vif qui m’ont parlé quand j’étais enfant. Parce que je pense qu’écorché vif, tu le deviens adulte par rapport à ce que tu étais enfant, mais quand tu es petit, malgré telle ou telle difficulté tu restes un gosse ! Quand tu es à l’école, tu rigoles pareil que ton collègue qui rentre dans sa famille alors que toi tu rentres en foyer ou en famille d’accueil. Ce qui m’a plu dans le rap, c’est un gars comme 50 Cent par exemple. « In Da Club », à l’époque c’était impressionnant la manière dont il a changé les codes de l’entertainment – grâce à Dr. Dre et Eminem bien sûr. Ce gars qui arrive en s’étant pris neuf balles, encore debout, à qui tout sourit, qui représente un idéal masculin… Il a cassé des codes. Après peut-être que je peux me dire qu’il représentait un idéal de virilité pour moi qui n’ai pas eu de père ; mais ce sont surtout les codes, le flow qui m’ont parlé. L’énergie.

A: Après tu as eu un passage par l’usine, où tu as trouvé ton blaze, mais aussi peut-être tes petites phases sur le travail de merde comme dans « CDI », « Préavis » ?

C: J’ai abrégé ma carrière scolaire, j’ai eu un BEP électronique et à dix-huit ans je me suis cassé de la famille d’accueil, avec un sac à dos. J’étais dans le Vaucluse, dans une situation très précaire, j’ai fait quelques conneries mais qui ne rentraient pas assez d’argent. Un ami m’a dit d’arrêter d’être destructeur comme ça et d’aller travailler. Donc, pas de diplôme, l’usine. Ça m’a ramené un salaire, ça m’a permis de vivre un peu. Mais je suis quelqu’un d’extrêmement cérébral. En-dehors du fait de faire mes huit heures et prendre mon argent, j’étais très malheureux. Je regardais les gens, je voyais ce mec bientôt à la retraite, usé de ouf, certes il a une villa piscine – ça paraît logique vu tout le temps qu’il a taffé – mais non… Il me montre son nouvel iPhone comme si c’était son seul plaisir, c’est malheureux de ouf. Il vient à l’usine pour montrer cet iPhone et cet iPhone est la raison pour laquelle il est là, c’est une matrice… Je suis malheureux comme un chien dans ces endroits-là. Si je n’arrive pas à faire quelque chose de particulier dans ma vie et que je dois travailler, ça ne va pas le faire ! Je te le dis direct. J’ai travaillé ; et aujourd’hui on est en indé donc j’ai des financements mais aussi des responsabilités pour le reste. Je ne vais pas me financer avec de l’argent tiré des problèmes. Donc ça m’arrive encore de taffer, mais non, pas toute ma vie, jamais.



A: Dans « CDI », tu parles d’un autre travail « on taffe même les jours fériés (…) les petits font des billets sans CDI ». Quelle différence tu vois entre le taf à l’usine et le travail que tu décris-là ?

C: Oui, donc on parle de vente de drogue. J’aimerais revenir sur le fait que les gens appellent ça « argent facile », il n’y a pas plus faux que ce terme. Les gens qui l’utilisent ne savent pas de quoi ils parlent. Quand j’étais sur le terrain – ce n’est pas cinématographique, je t’en parle parce que ça a existé dans ma vie, pas pour faire le mec qui est passé par là – toutes mes prises de postes – je vais utiliser volontairement le jargon professionnel – en termes d’horaires consécutifs, je faisais cent cinquante pour cent de plus qu’à l’usine. Quatorze heures par jour, la boule au ventre, dans un hall qui pue la pisse, en sachant que tu vends le mal. Quand tu es dans ce mood-là, ta conscience est anesthésiée, et ce n’est pas plus mal, heureusement même. La vérité c’est que les clients sont malheureux en plus. Je suis quelqu’un d’assez avenant, donc je prenais le temps de discuter avec eux parfois. Une daronne a pleuré un jour. Une femme au bout du rouleau, quarante, quarante-cinq ans, qui venait chercher son pilon parce qu’elle n’avait que ça à la fin de sa journée de huit heures. Et elle fait partie de ces gens qui taffent pour mille deux, et qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Bref, le terrain c’est difficile. Et quand tu vois la prison que tu bouffes dans la bouche après, c’est encore pire. Mais, ironie, je n’ai jamais été autant respecté par mon employeur, tout travail confondu, que dans celui-là. J’étais mis en valeur par rapport à mes initiatives, ma régularité. Quand tu es sur terrain, tu n’es pas sous contrat donc parfois les petits font la grasse mat, ouvrent le terrain en retard, mais tu les reprends le lendemain parce qu’il n’y a personne d’autre alors que si tu fais ça au travail, tu arrives en retard trois fois tu n’y retournes plus. Mais dans toute ma période charbon j’avais la régularité d’un mec qui se lève pour l’usine.

A: Tout cela aboutit début 2016 à un passage par la prison des Baumettes. C’est en même temps que Soso Maness, qui est dans ton clip « Soldat », avec sa « guitare », c’est là que tu l’as rencontré ?

C: [Il sourit] Oui ! Avec sa guitare tel un Gipsy King ! Nos promenades n’avaient pas lieu en même temps, mais mon co-cellulaire parlait avec lui et il connaissait Red Out Black. Puis j’ai trouvé un taf grâce à mon BEP électronique : je réparais les télés des détenus, je demandais au gardien d’ouvrir une cellule en prétextant réparer une antenne etc. Et voilà comment je rejoignais Soso dans sa cellule, on passait des après-midis entières à discuter, à parler de musique, à apprendre à se connaître. Et franchement il m’a impressionné. Il véhicule dans son rap une image de « bête et méchant » alors qu’en réalité, il a une énorme culture et un savoir-vivre que très peu ont. En dehors de ce qu’il renvoie, le truc quartier tout ça, c’est quelqu’un qui pourrait être à l’aise et comprendre les codes de milieux sociaux beaucoup plus sélectifs. C’est quelqu’un d’intelligent, et qui a du cœur. Je l’avais encore au téléphone hier !

A: Qu’est-ce que ça a impliqué pour ta carrière ?

C: Déjà quand je me suis fait soulever, le seul truc positif que j’avais dans ma vie, c’était la musique. Je me suis habitué à perdre beaucoup de choses, mais la musique, il ne fallait pas me l’enlever. J’étais dans ma cellule de GAV, et le mec d’à côté me dit qu’à cause de la coke je peux prendre deux ans. À ce moment, là où d’autres se seraient dit « ma famille ne va pas me voir pendant tout ce temps », moi c’était, boum, coup de massue : pendant deux ans, aucun son ne va sortir. Le rap jeu peut m’oublier, vraiment, jusqu’à la dernière personne qui m’écoute. J’étais comme un dingue, à regarder les clips des gens, j’attendais, j’attendais… Je n’ai même pas écrit. Il y a la romance du « j’ai écrit mon meilleur album en prison », mais la musique ne se conçoit plus comme ça. C’est une collaboration, avec un beatmaker, un ingé son, des gens qui te conseillent. Si ton ingé son ne vient pas avec toi en cellule pour faire tes mises à plat, tu ne fais pas l’album de l’année juste en écrivant des rimes plates sur un instru, sans savoir comment l’auto-tune rend à tel endroit, etc. C’est que du pipeau je trouve, donc je n’ai carrément pas écrit. Après j’ai compris des choses en prison, la cruauté mais aussi des mecs malins tout keus qui arrivent à manipuler des masses. J’ai capté des codes là-bas. Qui m’ont changé pour dehors. Mais j’ai surtout perdu beaucoup de temps.