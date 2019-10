Le rap américain du troisième trimestre 2019

Après une première moitié d’année un peu ronflante, le rap américain a connu une avalanche de sorties un peu plus enthousiasmantes à partir de l’été. Et il y a un visage, paré d’un large sourire serti de platine, qui en est peut-être la meilleure incarnation : celui de DaBaby. En signant son deuxième album de l’année avec KIRK, le rappeur a réussi a décroché une première place au Billboard, tous genres confondus. Pourtant, son rap est dépouillé d’attirail pop : flow monocorde de sprinteur, attitude insolente et remplie de dérision, instrumentaux sommaires. Un succès comme une anomalie, à l’heure où d’autres rappeurs de son état, la Caroline du Nord, ont aussi brillé par des disques cet été.

Ces derniers mois ont aussi été ceux des retours de vieux tontons trappeurs : Rick Ross et Jeezy. Avec Port of Miami 2 et TM104 : The Legend of The Snowman, les deux anciens meilleurs ennemis montrent-ils qu’ils en ont toujours sous le capot ?

Enfin, les premiers albums officiels de Young M.A. et Sheff G démontrent qu’il y a un certain underground new-yorkais viscéral et brutal qui bouillonne encore dans la Grosse Pomme. Qu’est-ce qui le caractérise ?

À retrouver dans ce podcast :

03:18 : DaBaby, KIRK , et l’éveil de la Caroline du Nord

, et l’éveil de la Caroline du Nord 27:30 : Rick Ross et Jeezy : comment vieillissent les tontons trappeurs ?

53:11 : Young M.A., Sheff G, et la scène drill de Brooklyn.

Un podcast animé par Raphaël Da Cruz ( abcdrduson.com / Twitter : @RphlDC), avec par ordre de prise de parole :

Mugen (swampdiggers.com / @Mugen_)

David Garnier (abcdrduson.com / @Boomshak_)

ShawnPucc (abcdrduson.com / @ShawnPucc)

Pap’s (abcdrduson.com / @papschampagne)

Le Captain Nemo (abcdrduson.com / @lecaptainnemo)

