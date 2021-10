TRAP, a musical exploration

Bachir et Raphaël , hier Visuel créé par Jérémy Métral et inspiré de la couverture du livre TRAP.

Une sélection mixée et pensée par Bachir pour accompagner le livre TRAP, co-édité par les Éditions Divergences et Audimat Éditions.

En presque vingt ans d’existence, la trap d’Atlanta a redéfini les codes musicaux du rap. Ses nuances de mélodies électroniques, ses sons de batteries synthétiques hérités de la TR-808 et ses rythmiques lentes remplies de roulements de hi-hats se sont d’ailleurs tellement diffusés dans le rap, le R&B et même une partie de la pop que la trap en est peut-être totalement diluée. Une infiltration esthétique qui était loin d’être évidente il y a quinzaine d’années, lorsque la trap était aussi adulée que décriée. Pourtant, des rappeurs audacieux et des producteurs ingénieux ont su insuffler constamment de nouvelles approches textuelles et sonores à ce sous-genre devenu mètre-étalon du rap contemporain. C’est ce qu’essaient de démontrer les auteurs de différentes nationalités qui ont contribué au livre TRAP, co-édité par les Éditions Divergences et Audimat Éditions et paru en mai dernier.

Pour illustrer soniquement les mutations de la trap décrites sous différentes approches dans le livre, Bachir a proposé à nos confrères de Musique Journal, quotidien de recommandation lancé par l’équipe d’Audimat, de réaliser un mix réunissant des morceaux références de la trap d’hier et d’aujourd’hui, que nous publions également. Sans être une anthologie définitive de la trap, dont la discographie est un labyrinthe d’albums et surtout de mixtapes, ce mix se propose plutôt d’en rappeler des tournants et des instants phares dans un constant voyage temporel.

Le livre TRAP est toujours disponible à la vente.

Tracklisting :