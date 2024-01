Ladies First, histoire(s) des femmes dans le hip-hop US

Mini-série proposée par la plateforme de streaming Netflix en 2023, Ladies First raconte l’histoire des femmes du hip-hop US des années 80 à aujourd’hui. Retour sur ses 4 épisodes le temps d’un podcast.

À travers des questions liées au féminisme, la mini série-documentaire Ladies First va au-delà de la musique : invisibilisation des pionnières du genre musical, regard du public sur les rappeuses incarcérées, apport des femmes dans la mode hip-hop, rappeuses LGBT… La série bouscule aussi les images arrêtées autour des rappeuses sexualisées, et aborde la question du deux poids, deux mesures entre hommes et femmes dans le rap, ainsi que la question des rappeuses entrepreneuses. De quoi enregistrer une longue et riche discussion, en creusant le temps d’un podcast ces différents sujets à travers des figures telles que Sha Rock, Remy Ma, Missy Elliott, Megan Thee Stallion ou Young M.A, pour ne citer qu’elles.

