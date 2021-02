Regarde-moi bien toi

Rappeur, producteur, réalisateur artistique, coach (que ce soit dans la musique comme dans le sport), « découvreur des génies de demain » comme l’avait qualifié Karlito dans « d’Orly à Orly », Manu Key est un personnage ayant différentes casquettes, mais dont la seule qui reste inchangée est celle de grand frère, bien qu’il soit le cadet d’une fratrie. Dans le paysage du rap depuis la fin des années 1980, dont la cause est le Deenastyle sur Radio Nova, il a su fédérer, faire sortir le meilleur de chaque personne qu’il a pu croiser, ainsi que de lui-même, artistiquement parlant. D’abord danseur, puis rappeur, Manu Key a très vite su s’entourer de compagnons qui l’ont accompagné dans sa passion pour la musique – Mista Flo, Kery James ou encore le regretté DJ Mehdi –, d’Ideal Posse, qui deviendra Different Teep, jusqu’à la Mafia K’1 Fry, devenu depuis un collectif légendaire. Son accomplissement en tant que leader dans un groupe est souvent souligné mais rarement celui en tant qu’artiste solo.

Les musiques qui l’ont influencé ont fait de lui l’un des réalisateurs les plus importants mais paradoxalement des moins reconnus dans l’histoire du rap français. Ses influences, comme un bonne partie des auditeurs de rap de l’époque, sont principalement new-yorkaises : Manu Key rentre dans le rap américain via Public Enemy et Kool Moe Dee, d’abord dans le but de chopper des faces B afin de rapper dessus, puis de fil en aiguille, il devient fan d’EPMD, Nas, Mobb Deep ou encore A Tribe Called Quest, dont l’inspiration transpire sur ses albums solos. Ce n’est pas pour rien qu’une grande mélancolie se dégage de ses morceaux, à l’image de « Triste point commun » avec Kery James, « Dans nos têtes, dans nos cœurs » avec Karlito et Yezi l’Escroc ou encore « Orly Sud », dans lequel il dépeint un tableau assez triste et presque défaitiste – mais plein d’espoir pour la ville où il a vécu – totalement dans le style Queensbridge. Quand il n’allait pas dans cette direction, Manu choisissait des prods plus electro-funk comme « Triomphe » avec Rohff, plus storytelling pour le mi-crapuleux mi-humoristique « Nettoyage » ou plus freestyle, totalement egotrip, tel « Gravé sur tes shoes » avec Dany Dan.

Ce mix regroupe les morceaux les plus importants de la carrière solo de Manu Key, mais aussi ses morceaux préférés, de N.W.A à Alicia Keys, en passant par Stevie Wonder, Nas ou encore 2Pac. Ils vous aideront sûrement à comprendre la vision qu’avait Manuel Coudray pour la direction artistique. Leur dénominateur commun : réussir à retranscrire en musique leurs émotions les plus palpables et décrire l’environnement dans lequel ils vivent, comme si nous y étions.

Tracklist :