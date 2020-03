Raphaël Malkin : « Rud Lion, l’un des derniers pirates de France »

Côté pile : un sens certain de la musique, du charisme à revendre, une grande capacité à fédérer. Côté face : l’incapacité à gérer sa colère, sa frustration et ses penchants autodestructeurs. Marc Gillas alias Rud Lion a été, entre autres, musicien pour Tonton David et Alain Bashung, figure des sound systems parisiens, manager d’Expression Direkt. Et il aurait bien pu devenir quelqu’un qui compte dans la musique française pendant plusieurs décennies, mais ses démons ne lui en ont jamais vraiment laissé la chance. C’est cette vie intense, chaotique et courte que raconte Raphaël Malkin dans son livre Le Rugissant, paru en septembre dernier aux éditions Marchialy. Un récit impressionnant de détails, fruit d’un travail de longue haleine, pour éclairer la trajectoire brinquebalante d’un personnage méconnu qui continue, vingt ans après sa mort, de hanter ceux qui l’ont côtoyé.

Abcdr : Peux-tu nous raconter ton parcours et nous parler de l’environnement dans lequel tu as grandi ?

Raphaël Malkin : Je suis parisien pure souche. J’ai grandi dans le dix-huitième arrondissement, mais je suis incapable de dire si le fait d’avoir vécu dans une terre de rap comme celle-ci m’a influencé dès le départ. Je suis tombé dans le rap quand j’avais une dizaine d’années comme beaucoup de monde de ma génération, mais davantage dans le côté US que français. Ma porte d’entrée, ç’a été l’album posthume de Notorious B.I.G., Born Again. Je l’ai acheté à onze ans à la FNAC de la Gare Saint-Lazare… Je te passe les détails de l’épiphanie, comme des milliers de gens peuvent en avoir dans ces cas-là. Pendant toute mon adolescence je me suis construit une culture et une mythologie américaine. J’ai grandi avec Biggie, avec Mobb Deep, avec Boot Camp Clik. J’ai rattrapé mes classiques du rap français vraiment très tard, aux alentours de la vingtaine. Par exemple, je découvre Ideal J à cette période-là.

A : Comment te lances-tu dans le journalisme ?

M : J’ai fait Sciences Po à Paris puis une école de journalisme. J’ai vécu une année à New York quand j’avais vingt ans, à Bombay aussi. En 2009, j’ai co-créé un magazine culturel qui s’appelait Snatch, qui est devenu mensuel au bout d’un certain temps et qui a existé jusqu’en 2015. Pour mes collègues et moi c’était à l’époque le moyen de satisfaire des envies de grands reportages. Parallèlement à mon intérêt pour le rap, j’ai une passion pour le journalisme au long cours et les récits d’aventure. Pour des types comme Gay Talese, Joseph Mitchell, David Grann, Tom Wolfe aussi, dans une moindre mesure… Ce sont eux qui ont forgé ma façon de voir le journalisme. Snatch m’a permis de faire des papiers sur la musique, des papiers sur des bandits et de voyager partout dans le monde. Depuis 2015, je travaille pour le magazine Society. Je suis un peu devenu le spécialiste des États-Unis dans la rédaction. Je fais des allers-retours presque tous les mois et j’écris sur plein de sujets différents, qui peuvent aller des inégalités raciales aux grands récits politiques, en passant par les créateurs de mode par exemple. J’ai vécu un an aux États-Unis en tant que correspondant, je suis rentré en novembre dernier. Je vivais dans la baie de San Francisco. J’ai donc fini d’éditer le bouquin sur Rud Lion depuis la Californie.

A : Tu es né en 1987, donc tu es au début de la trentaine. Pourtant, tu t’es un peu spécialisé dans une période que tu es trop jeune pour avoir vécu pleinement : les années 1990. Ton premier livre, Music Sounds Better With You, parlait ainsi de la French Touch, le second est une biographie de Rud Lion, mort en 1999. Est-ce que tu as une fascination particulière pour cette période ?

M : Je ne sais pas si on peut parler de fascination, mais j’ai un grand intérêt pour le passé et notamment pour la seconde moitié du 20e siècle. Pour moi, les années 1990, c’était la dernière époque où le champ des possibles était immense, où la spontanéité érigée en règle de fonctionnement pouvait mener à quelque-chose. J’ai l’impression que le rap de cette période et l’histoire de Rud Lion en sont les parfaites illustrations. Bien sûr avec Internet on peut faire plein de choses, mais à l’époque il y avait un esprit très débrouillard et défricheur qui selon moi est mort à la fin des années 1990. Peut-être qu’aujourd’hui ça renaît en quelque sorte avec l’utralibéralisation des réseaux sociaux et notamment avec l’usage qu’en font les artistes. Mais ce côté très artisanal de l’époque me fascine. Je trouve ça impressionnant ce que des mecs comme Rud Lion ont pu faire avec leur seule passion en bandoulière.

A : Maintenant que ton second livre est sorti, quel regard jettes-tu sur ton premier bouquin, Music Sounds Better With You ?

M : C’était un exercice un peu particulier. Je n’ai jamais été un grand fan de musique électronique. Dans ma vie il y a toujours eu le rap, américain surtout, et très loin derrière les autres gens musicaux. Je prends beaucoup plus de plaisir à bouger la tête chez moi sur « Shook Ones » qu’à aller en club. Mais pour Music Sounds Better With You , l’occasion a fait le larron. J’avais écrit un très long papier pour la sortie du film Eden en 2014 [NDLR : Eden, de Mia Hansen-Løve, s’inspire du parcours de Sven Løve, frère de la réalisatrice et figure des débuts de la French Touch]. J’avais vraiment réuni beaucoup de matière restée inexploitée pour l’article et je me suis dit qu’il était dommage d’en rester là. J’ai décidé d’en faire un livre, j’ai proposé l’idée à une maison d’édition, Le Mot et le reste, qui a immédiatement été partante. J’étais plus intéressé par l’histoire qui pouvait être racontée que par le sujet de base. Ce livre m’a servi de modèle pour la suite. La méthode est la même que pour Le Rugissant : j’ai mené de très longues interviews pour le réaliser, l’écriture est nerveuse, les événements sont traités de manière chronologique. Mais je le trouve bardé de défauts dans l’écriture, j’aurais pu aller plus loin dans l’enquête et je n’ai pas trouvé satisfaisant le travail d’édition fourni par Le Mot et le reste. J’avais fait le choix de m’éloigner de la musique pour raconter la vie des protagonistes et eux ont décidé de recentrer sur la musique. Au final, le bouquin se tient quand même et la réception a été plutôt bonne, mais si ça n’avait tenu qu’à moi j’aurais essayé d’élargir le sujet.

A : Pour en venir au Rugissant, comment as-tu découvert le personnage de Rud Lion ?

M : Ça date de l’époque de Snatch. J’ai rencontré plusieurs personnes du rap et de la musique électronique et le nom de Rud Lion revenait souvent. Tout le monde avait une anecdote à raconter sur lui. Je me souviens notamment que Philippe Zdar m’a parlé quelques fois de lui. Il avait l’air d’être haut en couleur, un peu bigger than life. Par déformation professionnelle, j’ai commencé à m’intéresser à lui. C’est le genre de personnages qui me passionne depuis toujours, dans la musique ou ailleurs : les éminences grises, les auras fortes. Je me suis rendu compte qu’il y avait peu d’informations sur Internet, à part de brefs articles de forums, quelques vidéos un peu foireuses. Et aussi la vidéo simili-biographique postée par son frère Yannis sur YouTube. Tout ça m’intriguait beaucoup. J’ai grandi près des puces de Clignancourt, je suis un habitué de ce coin : près de là-bas, il y a une fresque représentant Rud Lion avec un singe sur l’épaule. Quand j’ai réalisé ça, j’ai été encore plus interpellé. J’ai gardé tout ça dans un coin de ma tête pendant très longtemps, en me disant qu’il y avait forcément quelque chose à écrire sur ce type-là. Jusque là, je n’en avais parlé à personne. Et puis il s’est passé deux choses : un jour où je n’avais pas grand-chose à faire au bureau j’ai écrit un message à Weedy d’Expression Direkt, un peu comme on lance une bouteille à la mer. Je lui ai dit que je voudrais écrire sur Rud Lion, mais que je n’avais pas de matière et que j’aimerais lui en parler. Entre le moment où j’ai écrit ce mail et le jour où on s’est rencontrés, il s’est écoulé un an. Je suis allé le voir à la sortie d’une école de piano où il prenait des cours et il m’a sorti quelques anecdotes qui m’ont définitivement convaincu qu’il fallait faire quelque chose. Le deuxième élément déclencheur, c’est Papalu : on s’est parfois croisés, on a des amis en commun, on a bossé sur des projets éditoriaux à l’époque de Snatch. Je ne sais plus exactement comment, mais j’ai fini par comprendre que Lucien avait grandi avec Rud Lion. Je lui ai envoyé un mail et il m’a répondu dans la minute : « Putain c’est ouf, j’en parlais avec ma meuf hier. » En quelques lignes, il m’a dit qu’il fallait à tout prix faire quelque chose. Mais je l’ai eu au téléphone peu après et il m’a dit : « Fais-le, mais moi je ne parle pas des morts et je ne te parlerai donc pas de lui. » Je me suis donc lancé à partir de là. J’ai commencé à recenser un maximum de personnes qui auraient pu croiser Rud Lion en me basant sur ce que j’avais trouvé sur Internet et sur les quelques prénoms que m’avait donnés Lucien. J’ai aussi fait une interview plus formelle de Weedy puis des autres membres d’Expression Direkt, en me disant que ça allait me donner un premier éventail de pistes à explorer : recueillir leur histoire, leurs souvenirs, leurs points de vue sur Marc mais aussi récolter d’autres noms pour aller plus loin. Tout ça, c’était au début de l’été 2017.