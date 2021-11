Sam’s, aux frontières du réel

Passé par le cinéma, l’écriture, Validé et les galères, Sam’s revient avec son deuxième album Inspiré d’Histoire(s) Vraie(s). Un disque personnel et réfléchi qu’il nous raconte. Brice , hier Photographies : Brice Bossavie

Pendant longtemps, il aura été un homme de l’ombre. Et puis, en 2020, Sam’s explose aux yeux du grand public en tant que rappeur, mais pas dans son propre rôle. C’est dans le costume de Mastar, antagoniste de la série Validé de Canal+, que Moussa Mansaly prend la lumière, lui qui jusque là menait une carrière fructueuse dans le cinéma et dans la musique en restant parfois à l’écart des projecteurs. Avec Inspiré D’Histoire(s) Vraie(s), deuxième album du rappeur, celui qui signait jusque-là des tubes pour les autres, prend finalement le rôle du personnage principal de sa propre musique. Une prise de pouvoir aussi personnelle qu’artistique, comme le prouve le fil rouge de l’album – le cinéma – et les moments d’impudeur d’un disque qui navigue entre exigence des rimes et grands moments de sensibilité. Avec Inspiré(s) d’Histoire(s) Vraie(s), Sam’s montre finalement qui il est : un touche à tout qui aura pris son temps avant d’affirmer sa vision, celle d’un amoureux du rap aujourd’hui prêt à se raconter, dans un album fleuve qui respire la sincérité. De quoi nous donner envie de se poser un moment pour discuter avec le Bordelais, qui aura prouvé le temps d’une rencontre dans un bar parisien que sa gamberge et ses questionnements servent aussi à son art. Dans le cinéma, mais aussi dans la musique. Abcdr du Son : Ton nouvel album arrive aujourd’hui alors que tu as été exposé au très grand public après la première saison de Validé l’année dernière. On aurait pu penser que tu allais enchaîner très vite après avec un album pour surfer là dessus. Pourquoi avoir attendu ? Sam’s : Validé, quand ça m’expose aux yeux du grand public, ça m’expose en tant que personnage de Mastar dans la série. Je ne voulais pas m’enfermer et faire un « album de Mastar » dans la mesure où ce que je fais en tant que Sam’s raconte plein d’autres choses, et je me suis dis que je préférais prendre le temps pour bien que les gens comprennent qu’il y a Mastar et il y a Sam’s. Certains ont vu qu’il y avait une opportunité que je n’ai pas prise mais au contraire. Je pars du principe que ne suis pas dans cette urgence, j’ai aussi d’autres choses à côté. Je ne me suis pas dis « Tu as cette exposition, c’est là que tu vas faire le buzz, tu vas vendre plus. » Je m’en fous moi. J’ai eu la chance d’avoir été très exposé avec la série, des gens m’ont découvert grâce à ça mais me suis dit que j’allais plutôt prendre le temps de faire un projet. A : Tu avais envie de revenir à de la musique en solo ? S : Oui ! Le cinéma avait pris le dessus en terme d’exposition, et ça me tenait à coeur de rétablir la balance en utilisant l’exposition que j’ai pu avoir grâce à Validé et au cinéma pour la mettre aussi sur ma musique. A : On sent que tu voulu vraiment faire un album avec une direction artistique, un fil rouge, à travers le cinéma. Comment est-ce que cette idée t’es venu ? S : J’ai été en studio non stop à enregistrer pendant deux, j’avais une centaine de morceaux. Si j’avais voulu, j’aurais pu sortir des albums tous les mois. Mais quand je réfléchissais, je me disais que les album qui m’ont le plus marqué sont ceux qui racontent quelque chose, qui ont un fil rouge, un concept ou un univers. Et vu que je suis dans le cinéma et la musique c’était évident pour moi qu’il fallait que je fasse quelque chose qui mélange ces deux univers. A : Comment tu as fait pour garder ce fil rouge ? S : Je réfléchissais beaucoup sur ce que je faisais, et je me faisais des tracklistings en me disant « Ok, mais ça raconte quoi ? » Par exemple pendant le confinement quand Validé et La Vie scolaire sortent, je fais un son un peu marrant qui s’appelle « Mec de mon bâtiment ». Ce n’est pas ce que je fais d’habitude, et le morceau prends. Et là je me dis : « putain, merde. Je fais quoi maintenant ? Je fais que des trucs comme ça ? Est-ce que c’est ce que je veux vraiment faire ? » Et finalement je me suis dis que j’allais faire un album où je montre plein de facettes de ma musique. Je réfléchissais, je murissais le truc. Tu pars d’une idée, tu écris plein de trucs, et tu te demandes comment tu veux raconter ton histoire, est-ce que c’est intéressant ou pas… Au final j’ai muri cet album comme un film.

A : Qu’est-ce que tu voulais raconter avec Inspiré d’histoire(s) vraie(s) ?

S : Tout ce par quoi j’ai pu passer, tout ce qui m’arrive en ce moment, et en faire une synthèse, tout en restant vrai. Et raconter à travers tout ce qui m’est arrivé comment j’ai pu évoluer dans ma musicalité. A : Tu avais envie de raconter des choses vraies, réelles ? S : Comme je le dis souvent, je fais du rap de vie. Je raconte ce que je suis, ce que je peux voir. Mais sur cet album je voulais sortir de ce truc trop sérieux de la chose. Je me suis rendu compte à travers le cinéma que tu peux raconter des choses dures, vraies, tout en faisant rêver les gens. Je voulais aussi ce côté entertainment. Quand tu écoutes de la musique tu t’évades, même si tu peux raconter des choses dures. L’important c’est comment tu racontes les choses. Si ça te permet de t’évader, de sortir de ta vie de tous les jours, c’est ça que je voulais faire ressortir à travers ma musique. A : C’est un peu quelque chose que l’on retrouve dans les films de Grand Corps Malade dans lesquels tu as tourné. Ça parle de sujets sérieux, mais il y a de la légèreté. S : Exactement. Quand tu regardes Patients, c’est un truc super dur. Mais il y a quand même un message d’espoir et il y a de la vie. Comme pour La Vie scolaire. Et c’est super inspirant. Donc pour ma musique, je ne voulais pas faire quelque chose de trop plombant non plus. J’aimais bien ce fil rouge avec cette voix off qui te parle de plonger dans mon esprit, entre réalité et fiction, fantasmes… C’est un peu notre quotidien. Même pour le morceau avec Grand Corps Malade, « J’y pense j’oublie », c’est un rappel qu’on vit des choses dures. Mais sur le morceau juste après on va danser, on va kicker. Le plaisir d’un rappeur c’est que les gens écoutent ce que tu fais, et qu’ils soient divertis par ce que tu fais. C’est comme quand tu écris un live où quand tu fais un film. C’est la fonction première de l’art, et c’est ce qu’il ne faut jamais oublier. Donc quand je fais l’album, le but c’est aussi que les gens voyagent où dansent, se posent pour réfléchir. C’est ma fonction première quand je rentre en cabine. A : Si on reste sur l’idée de fiction et de réalité, dans ce que tu racontes sur cet album, tout a l’air très réel. Tu n’as pas l’air d’exagérer ou d’amplifier des choses. S : Je suis dans un recul où je ne peux pas te dire que j’ai fait des choses que je n’ai pas faites. Mais c’est vrai que dire que j’ai vendu des kilos, ou que j’ai tué des gens… [il réfléchit] Je ne dis pas que c’est quelque chose que je n’aime pas. Si ça reste dans l’entertainment c’est cool. Les cainris savent très bien le faire, ils sont dans leur personnage, mais ils te le disent, c’est dans le cadre du divertissement. Mais quand c’est fait dans une intention de raconter la réalité, pour moi c’est de l’auto-balance. Sur le dernier morceau de l’album « Le Fond de la classe » on sent justement que tu as envie de montrer de la sincérité. S : Dans « Le Fond de la classe », c’est comme si j’étais… [il réfléchit] Au début de l’album c’est comme si j’étais sur un plateau de tournage. Tu entends « action » et un clap au début du premier morceau et tu rentres dans ma tête. Et tu ne sais plus si tu es dans ma tête, dans la réalité, dans un flashback. « Le Fond de la classe » c’est comme si c’était le moment où, bam, c’est moi. Tu te retrouves face à moi. Je te raconte tout. Et à la fin du morceau, poum, tu entends « magnifique, coupez. » Et là je me dis : « putain, je me suis vraiment livré sur tout l’album, où j’étais dans un rêve ? ». Tu vois ce truc ambigu ? C’est exactement ça. Ce morceau, c’est une prod de Céhashi. Et je te jure, cette prod, j’ai du la garder un an de côté. Des fois je l’écoutais des soirs entiers, sans écrire. Inconsciemment, tout ce qu’il fallait pour le morceau, je l’avais. Des fois Céhashi me demandait des nouvelles, et je lui disais de ne pas s’inquiéter. Le jour où j’allais commencer une phase, ça allait dérouler. Et quand je commençais à écrire dessus, je m’arrêtais exprès. Je prenais plaisir à prendre mon temps pour ce morceau. Parce qu’au moment où je prends la prod, il se passe plein de choses dans ma vie. C’est pour ça que le morceau fait sept minutes. C’est un morceau que j’ai écrit au fil du temps, mais je savais inconsciemment qu’il allait ressembler à ça. A : Est-ce que tu es d’accord si on te dit que tu as fait un album assez triste et mélancolique ? S : Oui. Mais j’ai mis la forme pour qu’on ne le sente pas tout de suite. Mais je suis d’accord avec toi, il y a beaucoup de morceaux dans cet esprit, comme celui avec Grand Corps Malade, « Tellement de failles », ou l’outro… C’est vrai que les thèmes sont assez froids et mélancoliques. Mais la forme est différente. Mais c’est vrai. A : La mélancolie ça a toujours été quelque chose qui te suit dans ta musique non ? S : Je vois ce que tu veux dire. Dans la vie de tous les jours quand tu me vois, je suis souriant. Je ne suis pas dans le pleurnichage. Et c’est vrai qu’inconsciemment, quand je suis dans ma musique, je me retrouve moi et je peux peut être parler de choses que les gens ne sont pas censés savoir. Alors que quand je suis chez moi, mes réflexions, mes démons, personne ne les voit. Et les mettre en musique c’est une manière pour moi d’extérioriser ça et de montrer un autre visage. A : Il y a d’ailleurs un mot que tu prononces sur ton album et qu’on entend pas beaucoup dans le rap c’est « dépression ». Le fait de dire clairement dans un morceau que tu étais en dépression c’est quelque chose d’assez peu habituel. S : C’est super tabou parce que dans le rap français il y a toujours ce côté où l’on veut montrer qu’on est des bonhommes, des cailleras. « On en a chié mais au fond on est des Rambos. » Mais autour de moi j’ai vu énormément d’artistes, que ce soit des acteurs, des rappeurs, des beatmakers, en dépression. J’en ai vu un paquet. Et quand je dis un paquet tu n’as même pas idée du nombre d’artistes que j’ai vu dépressifs. Parce qu’ils étaient enfermés entre le fait de montrer tous les jours que tout va bien et une réalité qui les dépassait des fois. Comme beaucoup avaient peur d’être eux même, ça se ressentait dans leur musique. Un mec qui te chante tout le temps des choses où il dit que c’est cool, c’est la fête, il se dit que s’il se met à raconter qu’il est un peu fragile, les gens ne vont pas comprendre. Pareil pour le mec qui dit qu’il est une caillera. Du coup les mecs n’osent pas, et ils rentrent dans un cercle vicieux. Surtout aujourd’hui avec les réseaux sociaux, le buzz. On ne s’en rend pas compte mais quand tu vois sur Twitter des gens qui se font insulter, c’est marrant deux secondes mais mets toi dans la tête du mec. C’est super dur. Et c’est pour ça que je n’avais pas de gêne à en parler sur mon album. Quand tu es aligné avec toi même et que tu sais d’où tu viens, qui tu es, tu n’as pas trop de problème à dire que tu as été en dépression. Je n’ai pas eu de problème à écrire sur un morceau que j’étais nominé aux Césars, sauf qu’en même temps je perds mon père, j’ai des problèmes avec mon ancien label, des trucs où quand tu rentres chez toi tu te dis « nique sa mère un peu. » Et les gens ne s’en rendent pas compte de l’extérieur parce que dans la vie de tous les jours tu es là « oui, ok c’est cool ! » Le fait de le dire et de l’assumer, pour moi c’est plus être un bonhomme. A : Cette thématique de la dépression tu la mets d’ailleurs dans un interlude avec un extrait des Soprano. S : Les Soprano, pour moi, c’est un classique de chez classique. Et ce qui m’intéresse c’est qu’on découvre le personnage de Tony Soprano à travers sa psy. Il fait des dingueries, c’est un mec costaud, il veut même au début ne pas dire qu’il va chez la psy parce que c’est mal vu dans la mafia. Mais quand il se livre, tu sens qu’il a une fragilité. Et pour moi ça le rend encore plus charismatique. Je voulais justement mettre ce passage, car la psy dit : « êtes vous dépressif ? » Elle lui pose la question. Et le fait de lui poser la question c’est peut être là où il réfléchit le plus au sujet. Le sujet de la dépression on ne l’aborde pas souvent. Et j’avais envie de dire : « et toi, c’est comment ? Moi, c’est comment ? Même toi qui écoute mon album ? » Si j’écoute un album et j’entends ça, je me dis qu’on peut peut-être un peu poser les armes et en parler.

