Richie Beats et Platinumwav, entre relai et marathon

Producteurs discrets mais au son singulier, Richie Beats et Platinumwav ont construit une relation artistique inspirante et inspirée malgré leur dizaine d’années d’écart, et privilégient le temps à l’instant.

Lorsqu’il a été question d’organiser cet entretien croisé entre les deux producteurs Richie Beats et Platinumwav, l’une des priorités a été de trouver un lieu qui arrangerait aussi bien le premier, vivant entre Paris et Mantes-la-Ville, et son cadet d’une dizaine d’années, habitant à Saint-Denis. Pourtant, les deux ont tranché rapidement pour se donner rendez-vous au petit home studio de « jeunesse » de Richie, à 60 km à l’ouest de la capitale, Platinumwav louant le côté reculé de l’endroit pour échanger avec lui et son comparse. Ce souhait de distance sans éloignement résumera finalement l’heure de discussion avec ces deux musiciens, proche du rap hexagonal tout en cultivant une forme de détachement dans ses codes et ses modes pour tracer leurs propres voies.

La décennie écoulée, Richie Beats est devenu un nom reconnu du beatmaking hexagonal. Tout en cultivant sa propre carrière solo de crooner R&B indolent sous l’alias Skreally Boy, Richie a placé ses productions sans marche forcée mais en visant toujours juste, de Booba à Nekfeu en passant par Dosseh, Dinos, Koba LaD, Deen Burbigo, Ol’ Kainry et bien d’autres. Avec un son clinquant, passant progressivement du chromé sur la première moitié des années 2010 à des teintes plus mates ensuite, il a suivi un sillon d’instrumentaux de plus en plus dépouillés. En privilégiant l’efficacité au spectaculaire, à l’image d’un « Pinocchio » de Booba, Damso et Gato qui a fait alors grand bruit. De son côté, Platinumwav est de cette génération qui est née avec Internet et, à force de débrouille et de bidouillage, s’est formée à des outils de création semi-pro. Tout à la fois graphiste et producteur, c’est à partir de 2016 qu’il s’est révélé comme un beatmaker inventif et précoce, au fait de son époque mais cherchant vite à soigner une originalité – sa rythmique désarticulée sur le « Platinum » de PLK en 2018, en pleine période de beats trap de plus en plus répétitifs, en était une belle illustration. Parti chacun à des moments différents, les deux producteurs donnent l’impression d’être dans une zone de transmission en pleine course de relai. Sauf que ni l’un ni l’autre ne souhaite tourner en rond sur un 400m, ni sprinter sur un 100 : ils visent plutôt une carrière en forme de course de fond ou de marathon.

Ami de longue date, Platinumwav et Richie Beats sont devenus un binôme informel de producteurs, nourrissant leur inspiration respective, croisant les idées en studio, et dégageant un respect mutuel, presque fraternel, palpable. Ces dernières années, Richie et « Plat' » ont signé des productions pour des morceaux remarqués (« Trafic » de Frenetik, « Amérique » de PLK), mais ont été principalement essentiels à deux courts formats des plus réussis : FROIDCOMMEDEHORS de Malo et OG SAN de Deen Burbigo. Une paire de disques pour laquelle le binôme a signé des productions moderne par ces rythmiques riches en roulements de charleys et détails rythmiques mais avec une approche plus sobre dans la recherche de mélodie, travaillant plutôt des boucles au grain affirmé plutôt que des gimmicks prévisibles. Surtout, les talents des deux producteurs font des étincelles quand ils s’allient sur certaines co-productions. À l’instar d’« aaa » d’Alpha Wann et Nekfeu, « Ferrari » de Malo et « Cracklanders » de Guy2Bezbar, remarquables par cette synthèse entre le sens de l’économie rythmique de Richie et le goût pour les sonorités distordues de Platinumwav.

Abcdr du Son : Vous avez tous les deux une dizaine d’années d’écart. Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Platinumwav : On a connecté via les réseaux, à l’époque où le collectif de Richie, Golden Eye, était en pleine éclosion. [NDLR : ancien label d’artistes et de producteurs fondé et managé par Oumar Samaké, et réunissant notamment côté production Richie Beats, Blastar et Cannibal Smith] J’avais appris à faire du graphisme en six mois, j’avais réussi à péter Photoshop. Et du coup j’ai envoyé mon travail un peu partout. Il n’y avait pas autant de monde à cette époque-là sur les réseaux. Un jour j’ai envoyé un visuel à Richie, et il m’a répondu « c’est chaud. »

Richie Beats : C’était l’époque où je commençais à développer mon côté Skreally Boy. Je n’avais pas d’artworks, et le frérot était déjà fort. La première connexion, il m’envoie une pochette, je valide. Du coup on parle et il me dit qu’il a envoyé des visuels même à DJ Mustard, à tel autre, etc. Il est dans le game, il parle anglais, à son âge ! C’est là que je me rends compte de son potentiel. La connexion se fait parce que, malgré nos dix ans ans d’écart, on a les mêmes goûts. Si on était dans un musée, on irait sûrement vers le même tableau.

P : C’était vers l’automne 2013. En octobre j’ai dû envoyer le message, et un mois après, j’étais en studio avec lui. Il y avait Deen et Joke. [NDLR : aujourd’hui, Ateyaba] Richie me faisait écouter ce qu’il faisait pour lui en tant que Skreally et pour les autres artistes.

A : À quel moment tu es passé de la création de visuels à la production ?

P : C’est lié. Quand j’étais petit je regardais souvent dans les disques de mon grand frère qui faisait quoi. Pour moi, tout était lié. La musique, ce n’est pas que du son, c’est une image aussi : ça te fournit des choses dans ta tête. J’ai eu un laps de temps de quatre ou cinq mois : après avoir eu Photoshop, j’avais FL, et j’ai démarré. J’ai essayé de faire dans la prod comme je faisais dans le graphisme. Dans l’image : une texture de poussière, du « dust ». Dans le son : le petit bruit de vinyle. RB : Et il m’avait fait écouter des prods ! [rires] Il ne le dit pas parce qu’il débutait. Mais franchement, l’artiste qu’il est aujourd’hui découle vraiment de ces premières prods, parce qu’il y avait déjà cette patte. Il était déjà lui. Tous ces petits éléments, ces petits détails qu’il arrive à maîtriser aujourd’hui, il les expérimentait. Ça m’avait grave choqué cette vision d’un enfant avec déjà une forme de maturité de ouf. Ce n’était pas peaufiné, mais il y avait déjà une prise de risque.

Quantization

Option disponible sur les outils de production (machines et logiciels) qui permet de recaler dans dans le temps une note ou un élément rythmique joué manuellement. Ne pas l’utiliser permet de garder un aspect plus naturel, moins droit et mécanique, et donc de donner « une sensation créée par la répétition de trames rythmiques dans laquelle des variations peuvent avoir lieu ». (Richard Midleton)

Les claps étaient différents, les mélodies aussi. Déjà à l’époque, il ne quantizait* même pas ses drums. C’était grave en retard, mais ça donnait du groove. Même moi, je ne comprenais pas, alors qu’avec du recul, c’est une certaine liberté de le faire comme ça. Le fait qu’il brisait déjà des codes, ce que j’aime aussi faire, ça m’avait parlé.

P : Ça faisait déjà un lien. Je suis un peu sa version dix ans plus tard.

A : Est-ce qu’avant que vous commenciez à travailler ensemble, tu étais toi aussi sensible, Platinumwav, au son style de production de Richie ? Une approche que tu voulais développer toi aussi ?

P : Clairement. La manière dont il exprimait ses envies, que ce soit en tant qu’artiste ou en tant que producteur. Il y avait de l’âme, il mettait ses tripes dans ce qu’il faisait. Je voulais faire parvenir les choses de la manière. Être « one hundred ». Utiliser du sample, récupérer l’âme des choses, garder un certain grain, un groove. Et pour moi le groove, c’est savoir s’écouter. C’est ce que j’ai appris avec lui.

A : Y a-t-il eu des prods de Richie qui t’ont montré le chemin ?

P : Il y en a trop ! [rires] « New Jack City », « Sphinx ». Ce qu’il faisait avec Ol’Kainry aussi.

A : Richie, on s’était rencontrés il y a dix ans pour ta première interview. Il s’est passé beaucoup de choses depuis : l’aventure Golden Eye, tes placements pour Ateyaba, Booba, Rohff, Nekfeu, ton séjour aux États-Unis avec des placements pour Doja Cat, notamment… Quel bilan tires-tu de ces dix ans ?

RB : J’ai eu la chance de m’écouter. J’ai fait de la musique seulement quand j’en avais envie et quand je le voulais. Dans le sens où j’ai eu des périodes où ça marchait bien, d’autres où il n’y avait rien. C’est la musique : un album, tu le sors pas comme ça. Il y a le temps de création, et ce que tu en tires après. L’expérience que j’en retire, c’est la patience. Prendre le temps de savoir qui on est et de gérer les énergies de la bonne manière, les fréquentations, la rigueur, les choix artistiques, l’ouverture d’esprit. Et aujourd’hui justement, en ayant ces principes, en ayant fait des erreurs… Le fait d’être parti aux États-Unis, d’avoir rencontré d’autres personnes, avec une autre mentalité, ça me donne l’impression que je n’ai même pas encore fini. J’étais en stage ! Je sais faire des morceaux, mais il y a encore d’autres choses à exploiter, d’autres gens à rencontrer, d’autres chèques à encaisser aussi ! [rires] Quelqu’un qui se dit « je veux être beatmaker », ça te restreint à quelque chose. [NDLR : Platinumwav approuve] C’est beau d’être beatmaker, mais on est aussi des artistes, parce qu’on a une vision, quelque chose à partager. On donne de l’inspiration aux rappeurs. Sans nous, tu ne peux pas faire cette performance. Tu sais pourquoi tu vas voir ce producteur-là. C’est une vibe, une énergie. Je veux ce respect-là, qu’il y ait cette ouverture d’esprit de se dire « on a besoin d’eux ». C’est ce que je retire de ces dix ans. Il y a des choses humaines qui te font avancer plus que d’avoir un disque d’or.

A : Tu as un exemple de production sur ces dix dernières années où tu as senti cette inspiration que tu as pu transmettre ? Qui a même peut-être pu te surprendre ?

RB : « Tony Sosa ». Même si on ne s’est pas rencontré avec Booba, il a compris l’énergie. Et il m’a fallu du temps à comprendre la sienne sur ce morceau. Et quand j’ai capté là où il allait, avec ce filtre sur la voix, j’ai compris le risque. Quand l’artiste comprend où tu veux aller et ce que tu veux faire, ça peut donner des choses immenses, qui restent.

A : On a évoqué le fait que Richie soit parti un moment aux États-Unis. De ton côté, Platinumwav, parmi tes premiers placements, tu as eu le Canadien Rowjay. Il y a une raison particulière ? Tu as bougé au Québec ?

PW : Non, c’était par les réseaux. Rowjay, c’est un dénicheur. Il m’a trouvé sur Soundcloud et a proposé qu’on bosse ensemble. Je devais avoir 15 ans, ça a commencé tôt. Mais déjà dans le graphisme, à mes 12 ou 13 ans, je bossais avec des mecs d’Atlanta. Je parlais anglais avec eux et on arrivait à travailler. Il n’y a jamais eu de barrières en mode c’est loin.

A : Le temps que Platinumwav se développe, tu as continué à le suivre, Richie ? Vous avez gardé des liens ? Où il y a des moments où tu étais trop pris par ta carrière ?

RB : C’était un kid ! Il allait en cours. On s’appelait de temps en temps : « T’as écouté ça ? T’as vu ça ? » On parlait de musique, donc quand je faisait une prod, je lui envoyais. Lui, pareil. Et on se disait les choses franchement, même quand on aimait pas. Ça nous mettait dans un mood genre « ha ouais il joue à ça ? » [rires] « Faut bosser ! ». Pas plus tard qu’hier on était en studio, je lui ai fait écouter un son, on s’est pris dans les bras tellement c’était beau et pur ! C’est des années de travail où on s’est vu faire. Là, il est triple platine avec PLK, je me dis « damn ! » [NDLR : pour l’album ENNA] Quand même ! Avec le style de musique qu’il fait, c’est difficile pour les autres de comprendre. Mais il a réussi à placer sur quelqu’un qui a compris et qui fait le taf. C’est une porte d’entrée pour lui de prouver.