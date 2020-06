Mykie Kara G’z, Devil Shyt à la française

L’histoire commence à Montargis, dans le Loiret, dans les années 2000. Deux voisins, amis de longue date et passionnés de rap, décident de se lancer dans la musique. Ils prennent pour noms de scène Lil Prod et Young Thug – bien évidemment, à cette époque-là le Young Thug américain n’a pas encore percé. Leur credo est clair : le duo fait dans le Devil Shyt, ce courant né à Memphis et qui se caractérise par des tempos lents, des atmosphères lourdes, des flows complexes ainsi que par des références à l’ésotérisme et au satanisme. Les premiers projets sortent, pour la plupart des beat tapes. Lil Prod et Young Thug choisissent de nommer leur duo La Clique Mortelle (LCM). Une appellation qu’ils vont vite étendre à d’autres artistes partageant leurs influences. Parmi eux, Mykie Kara G’z, un jeune Nantais qui, inspiré par les productions du duo, se met au rap. Sortant six mixtapes en moins de cinq ans, il donne à La Clique Mortelle quelques-uns de ses moments les plus mémorables. Aujourd’hui, Mykie comme la plupart de ses collègues a un peu mis sa musique de côté. Il est redevenu un passionné avant tout, un « archiviste du rap » comme il se définit lui-même. Rien d’étonnant donc au fait que ce soit lui qui, via sa chaîne YouTube, ait mis à la disposition de tous l’imposante discographie de LCM et s’occupe ainsi de faire vivre l’héritage du collectif. Nous avons donc sollicité Mykie pour nous parler de son parcours, de La Clique Mortelle et plus généralement de Devil Shyt, qu’il soit francophone ou non.

Abcdrduson : Comment découvres-tu le rap ?

Mykie Kara G’z : Mon grand-frère et ma grande-sœur ont treize et onze ans de plus que moi. Ils m’ont beaucoup influencé musicalement. En 1999, mon frère m’a donné quelques CD qu’il n’écoutait plus. Par exemple, il y avait le CD 2 titres des Sages Poètes de la Rue, Qu’est ce qui fait marcher les sages ? Ça m’a beaucoup plu et je lui ai demandé de me faire des cassettes avec d’autres morceaux. Du coup j’ai pu écouter la compilation Hostile avec « Le Crime paie ». J’avais neuf ans, je ne comprenais rien mais j’aimais beaucoup l’ambiance. Il me faisait aussi des cassettes avec ses titres préférés de rap US, du Dr. Dre, Soul Assassins, DMX. Il avait les bases, il me les a transmises. Je me suis mis dedans comme ça et depuis je n’ai pas lâché. Je suis un gros collectionneur de CD originaux, j’en ai plus de 2300. East Coast, West Coast, Down South, rap français… Tous les styles. Récemment, j’ai réalisé que j’ai toujours kiffé les ambiances très sombres. Déjà à l’époque, ce que je préférais dans ce que mon frère me faisait écouter c’était Cypress Hill, Mobb Deep, Wu-Tang Clan, ou les morceaux les plus sombres de Dre, genre « Stranded On Death Row » ou « Serial Killa » de Snoop Dogg. Je trouve qu’on ressent beaucoup plus les émotions quand l’atmosphère est pesante et dark.

A : Quand arrives-tu au Devil Shyt ?

M : En 2007. Je traînais sur un forum de rap US, où on s’échangeait des albums underground, de G-Funk et de Dirty South notamment. À cette époque, je commençais à peine à réaliser qu’il y avait des artistes indépendants qui faisaient de la musique au moins aussi bonne que les rappeurs qui avaient un succès commercial. L’1dix, un DJ Belge qui fait du screwed & chopped, avait posté une tape de J-Green, Codeine Dream. Ça m’a vraiment mis une claque, c’était une sonorité que je ne connaissais pas du tout. J’avais l’impression que c’était le son qui était fait pour moi. J’ai essayé d’approfondir mes connaissances là-dessus. Je suis un acharné donc j’ai choppé toutes les informations possibles. Et je suis tombé sur l’album Witness Your Murder d’Evil Pimp, un énorme classique. J’ai fait les choses à l’envers : j’ai découvert le rap de Memphis avec des gens qui étaient influencés par le son de la ville mais n’en venaient pas. J-Green est d’Atlanta, Evil Pimp de l’Iowa. Donc je suis remonté dans le temps avec DJ Sound & Frayser Click, les premières tapes de DJ Paul et Juicy J. C’est très lo-fi, il fallait un peu que mon oreille s’habitue. Mais une fois que c’était fait, j’ai trouvé ça mortel, le côté lo-fi apporte même un certain charme. Ça m’a d’ailleurs tellement plu que quelques années plus tard j’ai fait un blog, ugtapes, avec plus de 300 tapes underground. Il a eu plusieurs dizaines de milliers de téléchargements. Mais je suis dégoûté là, il y a quelques temps Mediafire a fait sauter mon compte et donc tous les liens avec. Ils m’ont envoyé plusieurs avertissements, probablement parce qu’un artiste a signalé que j’avais mis sa tape sur le blog sans avoir les droits. Mais comme l’anglais et moi ça fait deux, je n’y ai pas trop prêté attention et j’ai laissé traîner.

A : Quand commences-tu à rapper ?

M : Comme j’étais à fond dans le son de Memphis, j’ai continué mes recherches et un jour je suis tombé sur le myspace de Wadj Withaker, puis sur le skyblog de Young Thug. Je me suis dit « putain c’est incroyable, des mecs qui font du Devil Shyt en français. » Je ne me souviens plus trop comment ça s’est fait, mais on a commencé à sympathiser avec Young Thug et Lil Prod. Du coup un jour j’ai voulu me lancer et faire un morceau avec l’une de leurs productions qui reprenait le sample d’Halloween, « Dans la peau d’un psycho ». Je n’avais jamais rappé avant mais je me suis pris au jeu. Donc je leur ai demandé d’autres instrus, pour ainsi faire ma première tape. Moi je ne me considère pas comme un MC, j’écris des textes mais je n’ai aucune mémoire, je suis obligé de me relire pour me rappeler de ce que je dois rapper. Je suis un passionné qui s’est essayé au rap, j’étais loin d’imaginer que je sortirais des projets. Si je n’avais pas découvert le Devil Shyt, je ne me serais probablement jamais lancé. De nature, j’aime bien être à contre-courant. Quand j’ai vu que personne ne faisait de Devil Shyt en français à part Young Thug et Lil Prod, je me suis dit qu’il fallait faire quelque-chose, amener ma pierre à l’édifice.

Lil Prod - « LCM » ft. Mykie Kara G’z, Wadj Withaker, Young Thug et Lil Hoe

A : Qui fait partie de La Clique Mortelle ?

M : Young Thug et Lil Prod de Montargis, Wadj Withaker de Chantonnay en Vendée, Niksohigh de Bordeaux, Young Suspek de Montréal et moi-même, de Nantes. Il y a aussi deux personnages un peu mystérieux dans la clique, Lil Hoe et Da Mystic Terror… Je laisse les auditeurs les découvrir.

A : Comment se forme le collectif ?

M : Young Thug et Lil Prod se nommaient déjà La Clique Mortelle ou Deadly Click, ils formaient un groupe de fait. Assez naturellement, Wadj Withaker et moi les avons rejoints, suivis par Niksohigh et Young Suspek de Montréal. C’est la magie d’internet. [Rires] À ma connaissance, on est les seuls à avoir vraiment sorti des projets de Devil Shyt en France. Avec internet notre génération est la première qui a pu accéder facilement à tout ce qui est sorti à Memphis dans les années 1990. Mais je n’oublie pas les mecs de Grigny qui sont aussi à fond dans ce son et étaient là bien avant nous, des gars comme Eskadron, La Comera ou LMC Click. Pareil pour Alkpote, pour Don Bak ou pour Alpha 5.20, son dernier album sonne complètement Memphis. Smeda du Pré-Saint-Gervais faisait aussi des sons bien sombres, ambiance sudiste. Je pense qu’eux sont plus influencés par ce qui est sorti dans la deuxième moitié des années 1990, les albums de Gangsta Boo, Skinny Pimp, Project Pat. Pas du Devil Shyt, mais Memphis quand même. Nous c’est vraiment la période des cassettes underground, celle qui précède. Pour remonter encore plus loin dans la genèse du Devil Shyt francophone, Evil Seb et Le Chum, deux Canadiens, sont les vrais précurseurs, ils étaient déjà là en 2003. Evil Seb est malheureusement décédé en 2007 suite à un règlement de compte. Qu’il repose en paix.

A : Comme vous êtes très éparpillés géographiquement, j’imagine que toute l’activité de La Clique Mortelle passait par internet.

M : Pour l’essentiel oui. Young Thug et Lil Prod sont voisins, des amis d’enfance. Ils ont grandi ensemble, ils se sont influencés l’un l’autre niveau son. Au début ça devait être N.W.A., Geto Boys, le Wu-Tang, etc. Puis Memphis, mais ils sont très éclectiques. Wadj et moi ne sommes pas très éloignés, on s’est captés pour la première fois en 2010, dans un camping aux Sables-d’Olonnes. Ça fait très beauf dit comme ça. [Rires] Aujourd’hui c’est comme un frère, on se voit régulièrement. Wadj est de Vendée mais il a vécu à Bordeaux, où il a côtoyé Niksohigh.

A : On a dû lui en parler et t’en parler mille fois, mais ça doit être galère niveau référencement d’avoir choisi comme blaze Young Thug.

M : Le Young Thug américain n’avait pas vraiment démarré sa carrière à l’époque où le Young Thug français a choisi ce blase, c’est important de le rappeler. Petite anecdote d’ailleurs, à l’époque où j’ai découvert l’existence de Young Thug de La Clique Mortelle, je regardais sur DatPiff s’il y avait des sons de lui et je suis justement tombé sur des mixtapes du Young Thug d’Atlanta. Elles n’avaient que quelques vues, personne ne le connaissait, même aux States. C’est plutôt marrant quand on voit le monstre que c’est devenu dans l’industrie musicale.

A : Pour ce qui est de l’enregistrement, c’est avec les moyens du bord où il y a eu des sessions en studio ?

M : Pour moi c’est comme Shy One, « In My Room Productions ». [Rires] J’ai un micro USB que je branche sur mon ordinateur et le filtre anti-pop fait avec un collant de ma mère et un cintre. Je n’ai pas changé ça depuis 2009. Pour Young Thug et Lil Prod c’est pareil. Wadj a enregistré tout ce qu’il a fait en studio, à part quelques couplets qu’il a posés chez moi.

A : À l’époque, tout ce que vous enregistrez est mis sur des blogs, via des sites d’hébergement de fichiers. La plupart de ces sites n’existent plus. Est-ce que certains de vos projets ont disparu ou tout est trouvable sur ta chaîne YouTube ?

M : Je suis un archiviste, un conservateur de ouf. Si un artiste que j’apprécie sort quelque chose sur YouTube, je vais le convertir et le télécharger directement. Donc tous les sons de La Clique Mortelle, je les ai conservés et je les ai mis sur ma chaîne. J’ai regroupé les morceaux qui ne faisaient pas partie de projets pour faire des compilations d’inédits. En 2010 Young Thug devait sortir un album qui était prêt mais son disque dur a planté. Celui-ci est introuvable mais ça doit être le seul.

A : Est-ce que vous avez eu l’intention de sortir des projets en physique ?

M : Lil Prod a sorti un album en CD, Relatevilshyt, un tirage à 50 exemplaires je crois. Il a une interlude de DJ Paul qui le big up dessus d’ailleurs. Il l’a envoyé à tous ceux qui le soutenaient, c’est plutôt cool. Moi de mon côté, je voulais surtout faire des sons qui me plaisaient et les partager ensuite. Faire de la musique gratuite, avant tout pour moi. Si ça plait tant mieux, sinon tant pis.

A : Donc pas de projets de concerts non plus…

M : Non, ça ne me branchait pas les concerts. Je suis plutôt réservé, j’aime bien être dans ma bulle. Wadj a fait des open mics, mais c’était avant d’intégrer La Clique Mortelle, à l’époque où il était surtout influencé par le Wu-Tang et le rap de la côte est.

A : Avez-vous eu l’intention à un moment de sortir un projet collectif, réunissant toute La Clique Mortelle ?

M : On l’a envisagé, mais on ne l’a jamais fait. L’arrivée de la trap nous a un peu démotivés. Je m’étais lancé dans le Devil Shyt parce que je trouvais que c’était quelque chose d’unique, et les rappeurs trap ont repris les flows des rappeurs de Memphis. Il y a d’abord eu Future qui reprenait le triplet flow de Lord Infamous dans « I’m Tripin » avec Juicy J. Puis Migos s’est inspiré de ça et a fait de ce flow une marque de fabrique. En France, Kaaris a fait le freestyle « Sombre » à Planète Rap. J’étais content que le rap évolue dans ce sens-là, mais en même temps ça m’a un peu démotivé. C’était différent, mais les flows étaient proches et il y avait ces instrus sombres… Ce qu’on faisait devenait moins particulier. Quand on est arrivés, c’était encore la période du boom bap, il y avait tout à faire.