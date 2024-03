Meel B, singulière plurielle

Juliette Bujko et Brice Bossavie , le 1 er mars 2024 Photographies de Meel B par Brice Cassagn pour l’Abcdr du Son. Photographie de Brodinski par Camille Gorin . Photographie de Kay The Prodigy par Shaun’s Eyes .

Productrice révélée en 2020 et pierre angulaire de sa génération, Meel B dévoilait mi-février son nouvel EP UFONY. Retour avec elle sur son début de parcours et sa recherche constante de singularité.

Depuis son premier placement, en 2019 sur Le tournesol de Khali jusqu’à ses dernières envolées auprès de TIF ou La Fève, Meel B n’a cessé d’attiser la curiosité chez ses auditeurs et auditrices. Cultivant le mystère autour de son identité, sa trajectoire, et son âge, la productrice rouennaise refuse d’imiter qui que ce soit et quoi que ce soit, fuyant autant que possible les compromis dans tout ce qu’elle compose.

D’un parcours atypique, démarré très rapidement via une première collaboration avec Khali sur Instagram, Meel B tire donc une philosophie : faire ce qu’elle veut, quand elle veut, comme elle veut. L’Abcdr du Son la rencontre pour la sortie de UFONY, son nouvel EP : un nouveau « délire », teinté de la patte qu’elle a progressivement trouvée entre trap, techno ou encore musique arabe, qu’elle a pris le temps de longuement nous raconter. Sans non plus tout dire : pour continuer à préserver une part de mystère, et – aussi – rester fidèle à son instinct.

I. Du rock au rap

Abcdr du Son : Parlons de ton parcours d’auditrice dans un premier temps. Dans quel.s genre.s tu as baigné étant plus jeune ?

Meel B : C’était beaucoup de rock : Guns N’ Roses, Arctic Monkeys… J’écoutais aussi beaucoup de musiques kabyles, c’était dans la voiture, dans les mariages. Je suis d’origine Algérienne, donc dans les mariages, il y avait beaucoup de musique kabyle, de raï et c’est resté ancré en moi je pense. Mais ce que j’écoutais de mon plein gré, c’était du rock. J’écoutais The Kooks, tous les groupes un peu autour des Arctic Monkeys. Et Tracy Chapman, Bob Marley aussi, des choses comme ça. Je n’écoutais pas de rap en tout cas.

A : Quand est-ce que tu as commencé à t’y intéresser ?

M : Ça a commencé via MTV que je regardais beaucoup quand j’étais petite. Je regardais Britney Spears avec « Toxic », OutKast, Usher, toute cette époque. J’écoutais ça et du rock, c’était un peu un mélange des deux. Dans mon MP3, j’écoutais du rock et à la télé, j’écoutais Usher. Après, je crois que c’est en 6ème que je suis tombée sur « Beat It » de Sean Kingston. Et tout ce qui gravitait autour : les Chris Brown, Trey Songz… J’écoutais beaucoup de R&B. Et Booba aussi, avec l’album Lunatic. Une fois que j’ai commencé à écouter du rap et du R&B, j’ai alors écouté du rap US, Young Thug par exemple.

A : C’était à quelle période de ta vie ?

M : Tout le collège et le lycée. Mais je pense que la période qui m’a le plus marquée musicalement parlant, c’est 2014-2015-2016. Avec Rick Ross, Young Thug, Future, toute cette scène d’Atlanta.

A : Comment tu les découvres ?

M : Franchement, YouTube. J’étais beaucoup dessus et je regardais des clips. J’écoutais PartyNextDoor, French Montana, Lil Durk, et la scène de Toronto beaucoup aussi. Il y a un artiste qui m’a marquée, c’est Nav quand il est arrivé sur SoundCloud – je crois en 2015 ou 2016. Les premiers sons qu’il a sortis, qu’il avait produits, m’avaient choquée. Je n’avais jamais entendu ça. Nav, ça doit être un des artistes qui m’a le plus mis une claque musicalement parlant avec Eli Sostre.

A : Est-ce que tes parents ou des frères, des sœurs, ont eu une influence dans ton attrait pour cette la musique ?

M : Non. Mes parents écoutent de la musique mais ce n’est pas la story où ils sont musiciens et où je suis née dans la musique. C’est plus mes cousins qui écoutaient beaucoup de musique. Ils écoutaient Pink Floyd, des trucs qui n’avaient rien à voir. Mes potes n’étaient pas trop dans la musique, c’était vraiment moi la diggeuse. Par contre mon cousin m’a appris à jouer de la guitare. J’ai ensuite diggué sur YouTube, à essayer de reproduire des trucs.

A : Pourquoi la guitare plutôt qu’un autre instrument ?

M : Honnêtement, je ne sais pas du tout.

A : Parce que tu étais fan des Arctic Monkeys ?

M : Oui [rires]. J’étais en mode rockstar. Après, je peux jouer de la basse par exemple, parce que c’est un instrument à corde. Le piano, je tâtonne. Mais je ne dirais pas que je sais en jouer.

A : Pourquoi tu passes de l’autre côté, comment tu commences la musique ?

M : C’était fin 2019. Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais je voulais faire des sons. J’en ai fait, je me suis dit que ce n’était pas mal et j’ai cherché des typebeats sur YouTube. Les typebeats ne me parlaient pas du tout et j’ai décidé de faire moi-même mes prods. Une amie à moi en faisait et m’a dit d’installer Fruity Loops. Et au final, j’ai kiffé. Je sentais qu’interpréter, ce n’était pas fait pour moi. Je n’étais pas à l’aise. Je chantais en anglais, mais je n’avais rien à dire en vrai [rires]. J’ai arrêté, j’ai fait mes petites prods, tranquille. Un jour, j’ai mis une prod dans ma story. Et Khali me suivait déjà à l’époque parce je publiais des petits extraits ce ce que je faisais. J’avais mis celle de “Sans peur” en story, et il m’a envoyé un message en me disant « envoie-moi ». Il a fait le son le soir, et après c’était parti.

A : Ça faisait combien de temps que tu faisais de la musique ?

M : Franchement, ça faisait un ou deux mois.

A : Ah oui ! Donc tu t’es vraiment mise la tête dans Fruity Loops ?

M : Je kiffais. J’étais en mode try hard, comme un jeu. Au début, ma pote m’a aidée un peu sur les bases. Ensuite, je suis partie voir des tutos. Les mélodies, c’était assez simple pour moi, c’était plus les drums et le mix que je ne connaissais pas trop. Au fur et à mesure du temps, je me suis améliorée, jusqu’à aujourd’hui.

A : Tu sais comment Khali t’avait trouvée sur Instagram ?

M : Je ne sais même pas ! Vraiment, le destin. Après avoir placé ma prod, j’ai fait d’autres trucs à côté. J’écoutais souvent un artiste de Toronto et j’ai décidé de le DM. Il a posé sur ma prod et j’ai fait un mini EP « hiver » avec lui et un autre mec de Toronto, 96, et ça a donné ma première sortie qui s’appelle Winter’s over?.

A : À partir de « Sans peur », les gens ont commencé à te démarcher ou l’inverse ?

M : C’est plus les gens qui me démarchaient. Ensuite, j’ai fait beaucoup de sons avec La Fève. J’avais placé pour Khali, Kosei m’a suivi et m’a dit qu’il taffait avec un artiste : La Fève. Je l’ai follow, il n’était pas aussi connu que maintenant. Je lui ai dit « viens on taffe ensemble ». On a fait des sons, des sons, des sons. La Fève, j’aime trop. Musicalement parlant, on s’entend trop bien. On a fait “Bas monde”, un morceau qu’il devait donner pour la chaîne SUCCESSOR de Vinzy [Vincent Le Nen, ndlr] et il a donné celui-là. Le son a très bien marché et les gens m’ont demandé de le sortir sur les plateformes. Je l’ai sorti et à partir de là, j’ai commencé à vouloir faire de la musique en tant que productrice solo. J’ai fait des placements mais je me suis plus concentrée sur ce truc-là.

A : Est-ce que très tôt, tu as eu des beatmakers qui étaient des références pour toi ?

M : Je dirais Soriano, et aussi Nav. En fait, ce sont vraiment les sonorités de Toronto qui m’ont marquée. C’est vraiment PartyNextDoor en fait. Et Eli Sostre. Ce n’est pas un mec de Toronto mais dans le genre un peu dark, c’est vraiment quelqu’un qui m’a beaucoup inspirée. Il avait ce truc avant-gardiste quand il arrivait avec un projet. En 2017 par exemple, il arrive avec Sleep Is for the Weak et pour moi c’était du jamais vu musicalement parlant. Ensuite, j’aurais dit Ponko, Hamza. Les prods m’ont vraiment choquée dans Zombie Life. C’était vraiment avant-gardiste.

A : En 2021, tu sors un EP avec Khali, Zinée, La Fève. Dessus, tu as un son un peu funk avec La Fève, l’outro et les deux autres sons ont les sonorités un peu orientales dont tu parlais tout à l’heure. Tu te cherchais ?

M : Je me cherchais de fou. En tout cas, ce n’est plus ce que je propose maintenant. Maintenant, je commence vraiment à trouver mon délire. Mais c’est bien parce que ça fait partie du processus, donc c’est cool aussi de laisser des traces.

A : Sur S&S, je trouve qu’il y a presque une couleur de musiques arabes.

M : Ah ouais ? Peut-être dans les mélodies, mais ce n’est pas l’intention. L’outro par contre, c’était le but, il y a des sonorités orientales. Je pense que c’est dans le sang, c’est comme avec des mecs comme TIF et Khali qui ont fait des sons un peu orientalisés. Je ne dis pas qu’on est obligé de faire ça, mais ce sont des sons qui nous parlent.