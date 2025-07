Danyl et Maïcee, rap en tous genres

Ils ne s’étaient jamais rencontrés, mais partagent pourtant de nombreux points communs : si Danyl et Maïcee ne font pas exactement la même musique, tous deux cultivent le même goût pour les mélanges sonores. Issus du rap, la rappeuse et chanteuse montpelliéraine et son homologue parisien ont grandi en écoutant Diam’s, Drake ou le rap américain des années 90, avant de s’ouvrir à d’autres genres : le raï et la pop pour Danyl, l’electro et la musique club pour Maïcee. Le résultat de ces hybridations sonores donne alors naissance à des titres à la croisée des genres, qui ne renient jamais la musique avec laquelle les deux artistes ont grandi.

Le weekend du 28 juin dernier, Maïcee et Danyl étaient invités à se produire sur scène au festival La Rue Râle : un événement associatif en Bretagne qui ramenait durant deux jours Rim’K et la nouvelle scène du rap français (Jolagreen23, Theodora, Chilla, Genezio) dans la campagne du Morbihan. Une bonne occasion de faire se rencontrer Danyl et Maïcee, pour parler musique, écriture, et indépendance, quelques heures avant de monter sur scène. Et constater que, malgré des sonorités éloignées, les deux artistes partagent les mêmes intentions dans ce qu’ils font.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:07 Partie 1 : Le rap comme point de départ

00:15:48 Partie 2 : Le mélange des genres

00:38:14 Partie 3 : Génération touche à tout

00:48:57 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS