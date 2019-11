Le mouvement perpétuel de Lee Boma

Si ce n’est pas a première sortie de Lee Boma, l’EP Moleelee a des airs de nouveau départ pour le rappeur genevois qui avant de se présenter musicalement a fait des siennes dans le football, puis dans la danse. Rencontre avec un hyperactif. B2 , aujourd'hui Photographies : Bagdad 794

Abcdr : Ton nom de scène Lee Boma vient-il du nom du peuple Boma, au Zaïre dont tu es originaire ? Lee Boma : Non ça ne vient pas du peuple Boma. « Liboma », en un mot cela signifie la folie, ça veut dire « dingue » en lingala. Mais je suis bien originaire du Zaïre, et je suis né à en Suisse à Fribourg, en 1988. A : Dans un premier temps de ta vie, tu as surtout évolué dans le football n’est-ce pas ? L : Oui, j’ai commencé super tôt. Vers quatre ans je faisais déjà du foot, avant d’arrêter quelques années dans mon enfance. À l’âge de sept ou huit ans j’ai repris et j’avais vraiment un bon niveau, j’évoluais dans des bonnes équipes à Fribourg, ma première ville. En 2001, j’ai déménagé à Genève et j’ai directement été transféré au Servette FC, à un très bon niveau junior. De mes treize ans à mes vingt ans, je jouais à un niveau d’élite, toujours au Servette FC malgré beaucoup de tests à l’étranger : Bastia, Ajaccio, Auxerre… A : Durant cette époque où tu es très investi dans le football, trouves-tu le temps de t’intéresser à la musique, d’en faire ? L : Non, à cette époque je n’étais pas du tout dans le son, vraiment pas. Il n’y avait que le sport ! Je ne faisais pas de musique, par contre j’en écoutais beaucoup, surtout du rap américain au début, dont le Wu-Tang. Mon gars sûr à moi c’est Redman, c’est mon rappeur préféré, celui qui m’inspire le plus ! J’écoutais donc le Wu-Tang, Def Squad, les sons de New York. A : Tu fais ton initiation seule ? L : Il y a toujours eu des rappeurs autour de moi, j’ai grandi entouré d’eux, ça faisait beaucoup de freestyles et tot . Des grands frères, des potes à moi, qui sont artistes, rappeurs, danseurs… Moi-même je fais du krump, donc mon initiation s’est faite comme ça, par des potes assez proches. A : Tu fais du krump dis-tu ? L : J’ai commencé le krump vers dix-sept ans, suite à une vidéo que j’ai vue : une intervention pendant les MTV awards qui durait à peine une minute. Les mecs sont arrivés dans le show et ont tout pété, ils ont retourné l’événement. J’ai trop kiffé, c’était en 2005. Directement après ça, j’ai commencé à pratiquer. J’ai fait ça en même temps que le football pendant quelques années, puisque j’ai arrêté le foot à bon niveau autour de la vingtaine. Si j’ai arrêté, c’est pour me consacrer au krump, j’ai vu que ça marchait mieux pour moi que le foot, alors j’ai lâché d’un coup ! Avec mon collectif Warriorz on a été les premiers en Suisse à faire ça, on a importé le krump et créé le mouvement ici. Il y avait des vidéos de nous partout, on était dans tous les événements et en tant que pionniers du krump en Suisse, on était reconnus dans toute l’Europe. À Genève on était proches des rappeurs de Marekage Streetz, on apparaissait souvent dans leurs clips. Eux c’était le côté rap, nous le côté danse de La Jonction, et on faisait souvent des événements communs. A : Quel était alors l’état de la scène hip hop genevoise ? L : Franchement c’était calme. En Suisse on est grave en retard… Côté rap ça va, c’est normal et côté danse le niveau n’est pas terrible. Dans le krump il n’y avait que nous, on n’avait pas de concurrence et même aujourd’hui il n’y en a pas. Tous ceux qui ont du niveau sont dans notre fam’, qui a beaucoup grandi. Ça c’est pour le krump, mais pour la danse en général je te donne mon avis personnel : je trouve le niveau général assez moyen, voire faible. Pour ce qui est du rap, chacun essaie de s’en sortir avec ses moyens, ça se passe mais ce n’est pas facile, il n’y a pas beaucoup d’infrastructures. A : Comment en arrives-tu au rap justement ? L : Je commence le rap grâce à un pote, vu que je ne traîne qu’avec des gars qui rappent c’est eux qui m’ont mis dedans. Je les voyais faire et franchement j’avais très envie de m’exprimer. Mes potes faisaient ça bien et je me suis dit que je pouvais le faire aussi. Ça a commencé comme ça, bêtement, avec mes potes autour de 2008. Au début je faisais des petits freestyles, je participais à des open mics. A : Qu’était le Skinny Gang, dont on retrouve le nom en faisant quelques recherches sur toi ?



L : Skinny Gang était un petit collectif familial, avec mes cousins. On était que des petits renois, issus de deux familles, que des cousins et on a décidé de faire un petit crew. Ça n’a pas duré très longtemps, un an environ, on était tous de Lausanne et Genève.

A : Tu commences la musique sans ambition particulière, par pur amusement ? L : Au tout début non, je fais ça en mode freestyle, cool. C’est avec Puff puff passe en retrait que je deviens plus sérieux, en 2014. Ce projet visait à montrer que je prenais ça beaucoup plus au sérieux, et à me présenter au public, parce que j’ai senti qu’avec la musique je pouvais faire quelque chose. Ça me tenait vraiment à cœur. A : Tu donnes rapidement une suite à ce Puff Puff passe en retrait, avec le volume deux sur lequel on retrouve notamment Déza’Roi. Sur ton nouvel EP Moleelee on entend A’s, également issu de Marekage Streetz. Que représente ce collectif pour toi ? L : On est grave proches, on vient du même quartier de Genève, La Jonction. C’est directement ici que je suis arrivé quand je suis venu à Genève, j’y connais tout le monde, on a grandi ensemble, c’est vraiment la famille. Quand je krumpais j’étais tout le temps dans les clips, on fait tout ensemble. Marekage Streetz c’est Warriorz et inversement. C’est la Jonction, c’est New Crack City. A : New Crack City, dis-tu… A’s comme Mr Bil nous ont parlé des ravages de la drogue dure sur votre ville. C’est toujours aussi dramatique ? L : Ah je pense… Si tu passes du temps dans les rues sombres, il y a des shlags partout… C’est pire qu’avant, des shlags, des dealers… Vers la gare, vers le centre, c’est le pire, ils sortent de nulle part. C’est le zbeul, chez nous c’est devenu normal un mec qui bicrave de la white : normal. [Un temps de silence] Ça empire, les métiers à la mode à Genève c’est être une pute et vendre de la coke. A : Malgré le manque d’infrastructures que tu évoquais précédemment, on ne peut pas nier qu’il y a une certaine lumière portée sur la ville par le biais de Colors Records et des Xtrm Boyz. Qu’en penses-tu ? L : Oui c’est vrai qu’eux et leur équipe ont eu un gros impact ! Ils ont changé le game, ils ont un bête de public. Il ne faut pas les jalouser, ils apportent de la lumière sur Genève et ils ouvrent une porte, c’est à nous de la prendre. Je suis content pour eux de les voir signer en maison de disques, et en plus les yeux se tournent vers la Suisse, vers nous après ça. C’est à nous de faire le taff.

Brooklyn, fondateur de Batmobb Label : La structure Batmobb est née en 2014, et elle est désormais un label indépendant. Sur Genève on n’avait pas de grosse entité qui aidait les mouvements à se développer, on faisait tout par nous-mêmes, c’était la débrouillardise. Moi je faisais un peu de musique, du rap, du beatmaking, de l’enregistrement sonore. Comme avec mes cousins on avait investi dans du matériel studio et qu’ils me lâchaient leur appart, Lee Boma et moi on a passé un été à faire Puff puff passe en retrait 2, tous les jours on travaillait, de l’enregistrement au mixage. À côté de ça un de mes cousins avait une caméra et on faisait nous-mêmes ses premiers clips… On avait mis toute notre force sur lui sans savoir où on allait. Mes cousins et moi, on travaille tout le temps la nuit, des insomniaques ! On a une énergie qui fait que l’on charbonne la nuit, comme les chauves-souris, comme Batman. Ça a donné Batmobb Label. Actuellement on a deux ou trois réalisateurs, des designers, une personne qui s’occupe de nos réseaux sociaux. Moi je suis directeur artistique et producteur, Lee Boma est rappeur, on a aussi des beatmakers et des managers. On est vraiment en train de développer un staff avec un objectif : développer et mettre en avant chaque artiste qui travaille avec nous, en suivant tout de A à Z.

A : Tu viens de sortir ton EP Moleelee, depuis quand étais-tu dessus ? L : Ça doit faire environ six mois que je le prépare. J’avais des titres déjà prêts auxquels j’ai décidé d’en ajouter pour concevoir Moleelee, qui compte donc huit morceaux. C’est un tournant, avec cet EP j’ai apporté une nouvelle touche à ma musique, une nouvelle fraîcheur. J’ai tenté des choses neuves, des expériences, il y a des trucs afro, il y a un peu de dancehall, ce sont des tests à partir desquels on s’adaptera selon ce qui plaît au public. Ce projet est un peu une transition.

