Dé Larchiviste, passion et transmission

En 2016, Dé Larchiviste lance Larchiviste Records avec un objectif clair : sauver de l’oubli des œuvres de rap francophone enregistrées mais jamais sorties, ou alors de façon très confidentielle. Et en 2020, Dé réalise un grand coup avec la parution de Sortir du tunnel, compilation de 1994 à la teneur historique et au casting grandiose qui n’était jamais arrivée dans les bacs. Un exploit qui ne doit pas non plus faire perdre de vue les multiples casquettes que le Franco-Suisse peut revêtir : en plus d’être un chasseur de trésors enfouis, Dé Larchiviste est également ingénieur du son, conseiller artistique et organisateur de concert, entre autres.

Parcours

Je viens de La Chaux-de-Fonds, à huit kilomètres de la frontière entre la France et la Suisse. C’est une ville de 40 000 habitants, mais un peu isolée. Je n’ai pas habité là-bas toute ma vie, je viens de Clermont-Ferrand à la base. Je suis arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, dans la première moitié des années quatre-vingt dix, pour être dans une sorte d’internat, mais dans une école publique. J’y suis resté jusqu’à l’âge de quinze ans, puis j’ai eu mon premier boulot, qui m’a permis d’avoir mon propre appartement. J’ai découvert le rap français un peu avant d’arriver en Suisse. La première cassette que j’ai eue, c’était une mixtape de DJ James, la numéro 2 je crois.

Dans l’internat où j’étais, le hip-hop était omniprésent. La personne dont je partageais la chambre avait un cousin qui habitait New York. Tous les mois on avait un colis avec toutes les nouveautés. J’avais une platine dans la chambre, on passait des nuits blanches à écouter du son au casque alors qu’on avait école le lendemain. On kiffait Gravediggaz, Pudgee Tha Phat Bastard… Plus tard, on a fait des fugues pour aller aux concerts, on se faisait punir quand on rentrait et on n’avait pas le droit de sortir pendant quelque temps. J’ai vraiment vécu le truc à fond. Il y avait un mouvement, dont l’épicentre se trouvait à la gare de La Chaux-de-Fonds. Ça a commencé par le break : on traînait et on dansait là-bas. Ensuite on s’est passionnés pour les mixtapes et de manière générale pour le côté un peu vandale du hip-hop : on a commencé le tag, les trains… On était une bande de gamins, on faisait quelques conneries, mais rien de trop grave. C’est ce qui se passe dans toutes les villes en réalité. Puis mon frère jumeau est décédé, à quinze ans. Ça nous a foutu à tous un immense coup. On s’est vraiment réfugiés dans le son, ça nous a permis d’éviter la délinquance.

« Petit à petit, j’ai trouvé ma place là où il y avait un manque : le mixage, le mastering. »

Ce qui m’a vite passionné, ce sont les machines. Depuis tout petit j’étais là-dedans. On ne captait pas Skyrock, mais j’avais trouvé une technique pour l’avoir, ainsi que toutes les ondes hertziennes, en bricolant avec un câble et une prise électrique. J’ai aussi été beatmaker pendant un temps, même si pas grand-chose n’est sorti ; c’était surtout pour le plaisir. Petit à petit, j’ai trouvé ma place là où il y avait un manque : le mixage, le mastering. Aujourd’hui, je suis presque l’ingénieur du son officiel du label belge Back 2 da Source. C’était un kif, c’est devenu un petit gagne-pain. Je ne vis pas de ça, je suis polisseur en horlogerie à la base. Fin septembre, la boîte dans laquelle j’étais a fermé. Ça m’a permis de me concentrer davantage sur le son.

Quand tu es adulte, tu réalises tes rêves de gosse. C’est ce que j’ai fait avec Sortir du tunnel. Quand j’avais treize ou quatorze ans, avec mon frère on est allés à Paris. On avait fraudé le train ; à l’époque il y avait une ligne Neuchâtel-Paris. On est allés à Ticaret, on a dépensé tout l’argent qu’on avait en mixtapes. J’estime que dans l’histoire du rap français, des gens comme Dan n’ont pas été assez gratifiés. Je le regarde encore comme quand j’avais quatorze ans. J’étais impressionné à l’époque qu’il ne nous prenne pas de haut. Il nous a encouragés à nous investir dans le hip-hop, à croire en nos projets. Il nous a arrangés, il nous a ramenés à la gare. C’était chaud, tu pouvais te faire dépouiller. Les gens ne s’en rendent pas forcément compte mais c’était violent le hip-hop. Les soirées dégénéraient souvent, si tu avais des embrouilles avec quelqu’un tu savais que tu risquais de le croiser, il n’y avait pas quarante-mille soirées. Surtout en Suisse, tout le monde bougeait aux mêmes endroits : Neuchâtel, Lausanne, Genève… Chez nous c’était la montagne, c’était perdu, il n’y avait pas grand-chose qui se passait. Donc obligé de bouger, c’était notre vie. Parfois c’était le jeudi, le vendredi, le samedi et concert le dimanche. C’étaient des tournées incroyables.

Larchiviste Records, discographie sélective Mat Twice ‎– Démos 1994-1997 (2016)

Soul Choc ‎– Psychiatric Flow Tape 1992-1994 (2017)

Ex Nihilo ‎– Chronophagie Phonck (2017)

DJ Scribe ‎– Mad Connections Vol.1 – Crème Rap (2017) et Mad Connections Vol.2 – Rue Scribe (2017)

Khilo ‎– La Faim est proche (2018)

VA ‎– L’indépendance en action 2 (2018)

Akaustik x Setneuf ‎– Lux In Tenebris (2019)

Piloophaz ‎– Moissons tardives 1998 – 2005 (2019) et Moissons tardives 2006 – 2010 (2019)

La Matière ‎– La Matière (2019) et Balance du groove (2020)

Neg De La Peg Prod ‎– Sortir du tunnel (2020)

P.O.R ‎– Monochrome (2020)

Zik Sunny Sky ‎– Portrait robot / Portrait robot II (2020)

Les mots de Dan et ses encouragements me sont restés. À seize ans j’ai organisé mes premiers concerts, j’y ai mis mon propre argent. Je considérais que demander des subventions, c’était trop facile, ça ne mettait pas en danger et tu pouvais te permettre de ne pas faire les choses à fond. De ce fait plus de la moitié des concerts en Suisse sont bâclés. Avec ton propre argent, tu vas réfléchir avant de dépenser, tu vas établir une stratégie. Ce n’est pas facile comme mode opératoire d’autant qu’en plus d’être garant de la salle et des artistes je suis également au son.

Avec Larchiviste Records, j’ai fonctionné de la même façon. Au départ j’étais sur Soulseek, où j’ai fait connaissance avec des mecs qui partageaient mon amour du rap francophone et des disques un peu méconnus. Après, j’étais sur le forum The French Connection, qui est fréquenté par des connaisseurs dans le même registre. Puis j’ai créé ma chaîne YouTube, Lost Underground. C’était il y a six ans. J’y mets des morceaux que je trouve bons, bien sûr, mais surtout qui sont rares et difficiles à trouver ailleurs. Je me suis souvent fait bannir pour des histoires de droits, c’est relou alors que je ne cherche pas à monétiser et que c’est uniquement pour partager des trucs rares. Ça m’a amené à trouver des alternatives à YouTube. En tout cas, j’ai pu constater qu’il y avait un peu d’engouement par rapport à ma démarche : des gens étaient intéressés, il y avait pas mal de partages. J’étais déjà dans le milieu, j’avais déjà organisé des concerts. Du coup, créer un label était un peu une suite logique, ça s’est fait assez naturellement. Au départ, mon idée c’était vraiment de sortir des pièces rares, des disques jamais sortis ou alors sortis de manière confidentielle. Depuis, j’ai étendu aux groupes autour de moi et donc à des projets actuels : je côtoie plein de rappeurs, ç’aurait été con de ne pas les faire profiter de ce que j’ai pu mettre en place.

Ma première sortie en 2016, Mat Twice, j’en ai vendu cent [NDLR : Mat Twice est un groupe de Mulhouse, pour plus de précisions voir l’interview de DJ Scribe]. Ce n’est pas grand-chose mais ça indiquait qu’il y avait quand même un public. C’était un début, une première étape. J’avais essayé de démarcher plusieurs groupes mais je n’étais personne, ça ne marchait pas, on me répondait : « ça peut le faire, mais je n’ai pas envie que tu te casses la gueule avec mon projet ». Scribe est un passionné de vinyle comme moi. J’avais déjà entendu les démos de Mat Twice, j’avais kiffé ce délire revendicatif façon Public Enemy. On échangeait des disques lui et moi, on s’entendait bien. Un jour je me suis lancé : « je suis chaud pour sortir Mat Twice en vinyle ». Cette première sortie, c’était quelque chose de magique, un aboutissement. Et on s’est pris au jeu. Suite à ça, j’ai organisé le concert de 2 Bal 2 Neg’ pour la tournée des vingt ans de 3x fois plus efficace. J’ai réuni Mat Twice pour assurer la première partie. J’avais réussi en quelque sorte à faire qu’ils se parlent de nouveau, vingt ans après. C’était marrant de les revoir ensemble après tout ce temps. C’était une putain de soirée mémorable. On a fait sortir tous les anciens pour l’événement, tous les mecs qui avaient entre quinze et vingt ans à l’époque. C’était aussi l’occasion de fêter la première sortie de mon label.

De fil en aiguille, je suis entré en contact avec Krom alias Sentinelle Urbaine. Il a été membre fondateur de Soul Choc, d’Ex-Nihilo ainsi que d’Originales Grosses Crapules, collectif dont faisaient partie Les Spécialistes, entre autres. C’est également lui qui est en grande partie à l’origine de la compilation Bastion. Comme il avait des contacts en Île-de-France, il a donné de la visibilité aux groupes du disque. Il a aussi bossé avec Emmigrands, des mecs qui rappaient en anglais et en français et qui étaient proches de Napoleon da Legend. Il est de Vitry, mais il passait ses weekends du côté de Nantes et d’Angers. Il était ami avec DJ Doze, qui est de Paris mais qui à l’époque était joueur de foot professionnel à Laval. Donc il traînait dans ce coin-là, chaque semaine il ramenait du matos pour qu’ils puissent enregistrer et répéter. C’est la même génération que Dan, les cheveux gris du rap français. [Rires]. Je suis allé le voir une première fois pour faire connaissance, on a bien accroché. On a sorti la Démo Psychiatric Flow Tape de Soul Choc : tous les titres qu’il y a sur cette démo tu peux les retrouver sur une vidéo d’une première partie d’IAM à Angers en 1994, disponible sur YouTube. Plein de gens qui étaient là avaient été marqués par la prestation de Soul Choc. Des personnes m’ont contacté pour me dire « c’est les titres qu’on avait entendus ce jour-là mais qui n’étaient jamais sortis ! » Le groupe avait complètement changé de forme ensuite, avec notamment l’arrivée de Prince d’Arabee. Tu le vois d’ailleurs sur la vidéo du live, il est là comme guest, il est tout jeune.

Comme Soul Choc a plu à beaucoup de gens, on a donc enchaîné avec Chronophagie Phonck, la cassette d’Ex Nihilo, qui avait été sortie à l’époque mais de façon très confidentielle. Elle était très recherchée par les collectionneurs. On l’a sortie en vinyle, c’était leur but à l’époque mais ils n’avaient pas les moyens de le faire. Dans les deux cas, Krom a contacté ses vieux potes pour leur demander leur accord et ça s’est fait. C’étaient des groupes dont les membres étaient vraiment liés d’amitié, mais ça s’est cassé du jour au lendemain, souvent pour des histoires d’ego. Le plaisir de mon taf c’est ça aussi, renouer des amitiés brisées il y a vingt ans. Krom m’a vraiment permis de mieux faire connaître mon travail et j’ai également pu faire connaître quelques artistes suisses hors de nos frontières.

Sortir du tunnel