Genezio, essor d’un scientifique

Révélé il y a deux ans avec sa musique entre rap et chant, Genezio aime les mélanges et les expérimentations. Il le prouve à nouveau sur son troisième EP VIBESTARS : SAISON 2 où il décortique, analyse et combine ses contrastes émotionnels et musicaux.

L’espace de deux années aura suffi à Genezio pour dévoiler 3 opus : VIBESTARS-Pré saison , VIBESTARS : SAISON 1 et VIBESTARS : SAISON 2 permettant d’apporter, touche par touche, les teintes qui composeront sa grande toile. Le rappeur et chanteur tend à devenir un scientifique musical pour qui les éprouvettes, la blouse et les pipettes se métamorphosent en enceintes, sons de guitare et 16 mesures. De fait, l’artiste s’inscrit dans un créneau où le rap et le chant ne font qu’un, un mélange généralement qualifié de « mélo ». Cette tendance est installée depuis quelques années notamment avec des artistes tels que Dadju ou Naza, que l’on retrouve sur VIBESTARS : SAISON 2 aux côtés de Genezio.

Originaire de Villeneuve Saint-Georges, Genezio épingle l’unité du rap et de la mélodie sur la carte du Val-de-Marne en fusionnant les sonorités propres à la rumba congolaise avec ses influences trap et parfois drill. Les mélodies qu’il livre sont emplies d’une énergie fédératrice qui place la passion au centre de ses différents élans créatifs, où les punchs évoquent son quotidien, ses tourments et ses agissements pour tracer son chemin car le rappeur n’a qu’une envie : « C’est d’choquer” » (« ENFANTS DU GHETTO »).

Ce troisième volet de la série VIBESTARS méritait bien de prendre une heure afin d’échanger avec « La Pépite » sur le début de sa carrière, de la construction de sa musique et particulièrement de la saison 2. C’est autour de deux grands verres d’eau, assis face à face, que nous commençons.

Abcdr : Ton nouvel EP est la suite de celui sorti en février dernier. Pourquoi avais-tu cette volonté de réécrire un second volet ?

Genezio : Pour appuyer ma touche, pour approfondir ce que j’ai déjà livré. J’ai commencé d’abord avec 5 sons sur la pré-saison puis 11 sons avec la saison 1. Sur la saison 2 j’avais besoin de m’inscrire tout seul, de rafraîchir mon délire, d’apporter quelque chose de nouveau. Je souhaitais garder la même couleur que les EPs précédents avec une manière d’interpréter le changement de vie entre la saison 1 et la saison 2.

A : Tu chantes beaucoup en plus de rapper, est-ce que ça a toujours été dans ton ADN ?

G : Selon moi, je suis un rappeur qui a développé des talents de chanteur. En réalité, je deviens un artiste sous plusieurs versions en essayant de rajouter quelque chose de différent dans ma musique, dans la manière d’être un artiste. J’ai commencé avec le rap, puis la chanson est venue après. Je me suis plus démarqué avec la chanson certes, mais j’accentue aussi ma partie rap pour devenir un artiste complet. Je ne veux pas me limiter, me mettre de barrières. Mon but c’est simplement de m’améliorer donc combiner le rap et le chant y participe.

A : Tu as récemment dit à Brut que tu as commencé la musique en groupe sous un autre nom : « L’instruvor”. Tu disais être un « mangeur d’instrus ». Comment as-tu eu l’idée de ce surnom ?

G : Je me suis donné ce nom. Je m’appelais le « mangeur d’instrus » et ce nom corrèle avec ma période où je rappais beaucoup. Je suis une personne qui fonctionne avec plusieurs versions de moi-même. L’art me permet de développer des alter egos. Par exemple, on est passé de « l’instruvor » sur VIBESTARS : SAISON 1 à « Gé LA PEPITE » sur la saison 2 et je pense que demain on sera sur un nouvel alter ego, c’est déjà écrit. Je suis devenu Genezio après avoir été l’instruvor.

A : Tu définis à l’avance sous quelle facette tu es ou elles viennent spontanément ?

G : Je n’énonce pas tous les alter egos car je pars du principe que sur mon côté artistique j’essaie tellement d’être complet que je peux avoir plusieurs faces, voire trop. J’essaie de combiner celle qui est un peu comique, la sérieuse, la triste, c’est une question de vibe, si j’ai envie de rapper ou de chanter par exemple, d’où le nom de VIBESTARS. Aujourd’hui ça fait quatre ans que je suis sur la vibe du chant parce que je voulais chercher un ensemble assez puissant, qui se démarque, puis l’approfondir et me trouver au fil de ces expériences.

A : Ta musique est très mélancolique dans ses textes, mais très joyeuse dans ses sonorités. Ça t’intéresse de faire ce mélange ? C’est volontaire de ta part ?

G : Oui totalement. Je suis quelqu’un qui aime faire des mixtures. Quand je rentre en cabine je suis comme un scientifique. Quand je suis devant les enceintes je suis en mode scientifique. Quand je rentre chez moi, je suis en scientifique aussi. Mon but premier c’est de chercher. De chercher des sonorités qu’on n’a pas entendues, de mélanger des influences que j’ai pu recevoir étant jeune, des nouvelles influences que j’ai pu recevoir plus tard aussi. Je vois la musique en couleurs et je vois ce projet avec ce mélange d’euphorie et de mélancolie donc un mélange d’orange et de bleu/violet un peu. Une sorte de contraste qui au final se mélange bien et donne vie à de nouvelles couleurs. Ce que j’aime avec ce projet c’est d’avoir réussi à trouver la bonne mixture, la bonne fréquence, celle qui parle c’est surtout celle du cœur. Mon but c’est de toucher les gens.

A : Parle-moi de ce mode scientifique, pourquoi tu cherches autant à parfaire tes mélanges, tes contrastes ?

G : Je suis là pour te faire bouncer. Je suis un enfant de la bounce d’Atlanta, ça fait partie de la naissance même du hip-hop. Mon but dans ma musique et surtout dans ce projet c’était de faire ressentir le même état d’esprit et les mêmes émotions que j’ai mis dans ma musique à ce moment donné. Et surtout de le faire sans barrière, sans même la barrière musicale en vérité. C’est comme si j’étais en face de la personne qui m’écoute en voulant lui donner les mêmes frissons que je peux avoir. Je suis beaucoup dans la transmission de sentiments. L’émotion vient avant tout, la technique vient après et en soi, même mettre de l’émotion est technique. D’où le mode scientifique ! Je fais mes mixtures, je teste beaucoup, même si “j’échoue” je le vois simplement comme une expérience et je prends note. Ça me permet de voir mes lacunes et de pousser toujours plus haut.