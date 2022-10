Eric Blaze, tout simplement NY

Du sud de Paris, et des débuts de Tout Simplement Noir jusqu’à New York et aux studios du D.I.T.C., le parcours d’Eric Blaze est celui d’un passionné de hip-hop, qui s’est pris ce mouvement en pleine figure avant d’y participer. Mais ce crate-digger jamais rassasié ne s’est pas contenté de vivre sa passion depuis l’hexagone, puisqu’il sera à la fois témoin et acteur du rap new-yorkais au tournant des années 2000. Son long séjour outre-Atlantique en tant que disquaire a nourri ses connaissances musicales et son travail de beatmaker qui s’exprime notamment à travers une série de projets instrumentaux intitulés For The Luv’ Of It. Amateur de rap depuis les débuts du genre, et toujours attentif à ce qu’il se passe dans les productions U.S. indés, il s’occupe également d’une émission web-radio, et fait le pont entre plusieurs époques. Retour sur ses souvenirs marquants et ses activités les plus récentes, en douze points.

La découverte du hip-hop

Je regardais l’émission Les Enfants du Rock, sur la 2. Je me rappelle du clip « Party Train » de The Gap Band, ça a été un choc. Et bien sûr, « The Message » de Grandmaster Flash & The Furious Five, ou « All Night Long » de Lionel Richie, de voir les gens danser dans ce clip, ça m’a marqué. Et « Street Dance » de Break Machine, ça m’a achevé. Puis, l’émission H.I.P H.O.P de Sidney est arrivée, et même si je ne dansais pas, j’essayais d’imiter ce qu’on voyait dans l’émission, j’étais à fond dedans, j’essayais de refaire les mêmes choses à l’école. Même si je ne savais pas vraiment ce que c’était, je voulais faire partie de ça. Plus tard, j’ai commencé à acheter des disques, et j’ai découvert la pratique du DJing par Jazzy Jeff : son morceau « A Touch of Jazz », sorti en 1987, a été une révélation. J’étais trop jeune pour aller au terrain de La Chapelle, ma mère me tenait à l’époque, je ne pouvais pas sortir. Enfin, il y a eu le rap, la grosse période 1987-1988, où beaucoup de références ont commencé à arriver en France, comme EPMD, et là, je me suis mis à écrire.

Tout Simplement Noir

J’ai co-fondé le groupe Tout Simplement Noir avec J’L’Tismé en 1989. Lui et moi, on était dans le même lycée, on ne se connaissait pas, mais on a fini par se parler parce qu’on était intéressés par la même fille. [Rires] Du coup, on était un peu en compétition, puis il s’est retrouvé dans une embrouille avec un pote à moi, et finalement, on s’est rendu compte qu’on kiffait les mêmes choses musicalement. On parlait de Too $hort, d’Ultramagnetic MC’s. On s’est dit qu’on allait faire de la musique ensemble, mais pour rigoler. On ne connaissait personne pour nous faire des instrus, on est allés chez des potes qui avaient du matériel, on a bidouillé sur le moment, et on a pu faire le clip « Le Temps passe » qui a été diffusé sur Rapline en 91. Et c’est là que je me suis mis à la production, et je me suis rendu compte que je préférais être derrière un sampler, plutôt que de rapper.

Premier voyage à New York

Par la suite, j’ai quitté le groupe, et j’ai produit pour 113 et Rohff, des titres qui ne sont jamais sortis. 1996, premier voyage à New York, ça a changé ma vie, et je ne voulais plus faire que de la production. Mon meilleur ami et associé, avec qui on a ensuite fondé la boîte de production The Group LLC, [ndlr : avec une partie audiovisuelle] me disait que j’avais de bonnes instrus, que je devais venir à NY. Moi, je me disais que les Américains ne m’avaient pas attendu de ce coté-là, mais il continuait à me motiver. J’ai vraiment pris la claque de ma vie la première fois où je suis allé dans cette ville, même si j’aimais la musique, le hip-hop, je ne comprenais pas vraiment le côté culturel, les gens qui le vivent 24h/24. Je me suis retrouvé à un concert de Biggie à Harlem, c’était incroyable, la scène sur laquelle il rappait était plutôt modeste. J’ai rencontré des gens du label Duck Down dans la rue, je leur ai dit que j’étais français, que je faisais du son, ils m’ont joué le premier Heltah Skeltah avant que ça sorte. Les rencontres étaient faciles, Chubb Rock s’était intéressé à mes productions. [NDLR : rappeur, notamment membre des ’95 Crooklyn Dodgers] J’ai passé trois mois là-bas, ça a complètement changé ma vie. Je me suis dit, dès que je peux, il faut que je m’installe. Je suis rentré à Paris, je continuais à bosser, à faire des allers-retours, jusqu’au moment où j’ai décidé de m’installer là-bas. De voir une grand-mère qui récite Notorious B.I.G., ça m’a retourné la tête.