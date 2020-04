Djado Mado, jeune à l’ancienne

D : Oui totalement. J’ai vu la pauvreté, la vraie, dans mon pays d’origine où je suis un privilégié. En France, je fais partie des quartiers pauvres et dans la famille de ma mère, ce sont des menuisiers, des gens du bâtiments, des prolétaires, mais malgré ça ils se sont toujours instruits, ont lu, et ont compris qu’il y avait une puissance dominante et des minorités. Nous, on fait partie d’une minorité et les minorités, partout dans le monde elles souffrent. Donc moi je rappe pour les cités de France parce que je suis en France, mais au delà de ça c’est pour toutes les cités francophones et tous les bidonvilles… Ça me tient à cœur de parler des minorités, des opprimés et il y a plein de choses que je voudrais faire. C’est ça un rappeur pour moi, ce n’est pas qu’un mec qui fait de l’egotrip, chose que je sais faire depuis mes douze ans… Pour passer un certain pallier, il faut aborder certains thèmes, parler aux gens, les toucher et ce n’est pas en leur vendant du rêve qu’on les touche, même si c’est peut-être la mode c’est vrai. Je suis un petit jeune à l’ancienne en fait !

D : Valence n’est pas un très grande ville, l’agglomération compte 180 000 habitants et la ville en elle-même ça doit être 70 000 habitants environ. Il y a trois quartiers à proprement dit : Fontbarlettes est la plus grande cité, Le Plan, notre cité qui elle est petite, et Le Polygone plus près du centre-ville. Pour ces quartiers, je pense qu’il y a des choses qui se font, par exemple dans ma cité on a une grande médiathèque, La Maison pour tous est dans un grand bâtiment, il y a une salle de sport, des ordis et plein de trucs. Sur ça, il n’y a rien à dire, mais venir construire un bâtiment, ça ne suffit pas, il faut un réel suivi. Moi, j’ai eu la chance de ne pas grandir qu’en France, al hamdulillah ça s’est toujours bien passé pour moi, je n’ai pas eu de gros problèmes et je pense qu’avoir habité aux Comores m’a beaucoup aidé, car il y a un rejet de nos quartiers. Mon collège était en ville, c’était l’Institut Notre-Dame, un collège privé catholique où ma mère m’avait inscrit justement pour ne pas que je sois à celui de la cité en train de foutre la merde. Le contraste entre le haut de Valence, la ZUP, Fontbar’ et tout ça je l’ai vu !

D : J’ai envie de te dire oui et non… J’ai fait beaucoup d’allers-retours entre Les Comores et Valence, à sept ans je suis allé habiter là-bas, donc la proximité avec La Maison pour tous je ne l’avais pas comme les autres. Il y avait des ateliers d’écriture là-bas mais je n’y ai pas tellement participé, donc pour moi elle n’a pas joué un grand rôle, après pour le reste du quartier oui. Ensuite, mes premières scènes par exemple c’est pour les fêtes du quartier, et ça c’est totalement grâce à La Maison pour tous. Sans le personnel associatif, la vie dans nos quartiers serait encore plus morose, c’est quelque chose qu’il faut souligner.

D : C’était beaucoup d’ennui, disons… J’ai grandi dans la Cité du Plan, la ZUP. Il n’y a rien à faire, il y a peu d’activités, ce n’est pas la région parisienne où tu peux aller sur Paris, à Châtelet et où tu as énormément de choses hip-hop. Dans les années 2000, hamdulillah il y avait la télé, et c’était le début d’Internet mais ce n’était pas vraiment développé. Finalement, c’était la télé, la musique, le foot et La Maison pour tous. Pas grand chose d’autre, il faut être réaliste. [Rires]

D : Non, je suis né à Valence mais c’est comme si j’étais né à Moroni… La première fois que j’y suis allé c’était en 1995, j’avais huit mois et j’y suis allé énormément depuis ma tendre enfance, j’y ai même habité. En 2001, je suis allé vivre là-bas une première fois et Moroni, c’est autant ma ville que Valence.

D : Ça fait longtemps que j’ai commencé le rap, j’écris depuis 2007 et j’ai enregistré pour la première fois en 2009, même si ce n’était pas sérieux. Donc aujourd’hui, forcément mes parents le savent. Depuis que je fais des clips surtout, les petits cousins, les petits frères regardent, la famille le voit. Ma mère va sur YouTube des fois, elle tape “Djado Mado” et regarde ce qui se fait ! Mais moi je ne suis pas forcément là à le crier haut et fort… Pour moi, je n’ai pas encore réussi donc je n’en fais pas des tonnes. Après je ne le cache pas, je ne suis pas le genre de rappeur qui va dire que le rap c’est de la merde et qu’il ne faut pas que sa mère le voie… Moi je kiffe la musique, ma mère aussi, pas spécialement le rap mais elle aime la musique.

D : Non, ce n’est pas mon père mais mon oncle maternel. Je suis Comorien et notre société est matriarcale, nous sommes très proches de nos oncles maternels. Au bled, tu habites chez ta mère, tu vois plus tes oncles de ce côté-là. Je suis proche de mon père attention, mais là, c’est mon oncle.

Djado mado : Exactement, mon prénom c’est Djadid Ulhaq, ce qui en arabe littéraire signifie “la nouvelle vérité”, “le nouveau vrai.” Au début je n’avais pas de nom pour le projet, et j’y réfléchissais beaucoup parce que c’était mon premier, ma carte de visite ! Je ne voulais pas l’appeler “Djado Mado”, ça aurait été nul… “Djadid” je ne trouvais pas ça forcément original non plus. Puis j’ai eu l’idée du titre “Ulhaq”, mais j’ai mis du temps à me décider à l’appeler comme ça. J’ai trouvé ça bien : c’est original, les gens ne l’ont jamais entendu, ça a une réelle signification. Et j’aspire toujours à être vrai dans la vie comme dans la musique, alors “Ulhaq” ça le faisait !

En sortant son premier projet officiel à l’âge de vingt-six ans, Djado Mado est un rookie qui a déjà un peu de bouteille. S’il a attendu cette année pour présenter sa carte de visite, ce n’est pas par caprice ou paresse. C’est un désir de perfectionnement, un besoin d’apprendre et un profond respect pour le rap qui expliquent l’arrivée tardive du Valentinois dans le rap game. La perfection, elle est encore loin et il le sait. L’apprentissage ? Djado Mado est en plein dedans. Quant à l’amour du rap, c’est quelque chose qui l’anime définitivement. Apprendre et se parfaire, dans la tête du rappeur c’est le meilleur moyen de rendre hommage à ses aînés, de porter le flambeau qu’ils ont allumé et qui l’éclairait à l’adolescence. Au long d’Ulhaq, il les salue : Rohff, Nessbeal, Sniper, Psy 4 de la rime, Ghetto Fabulous Gang, le 3e Œil, voilà autant de noms auxquels il se réfère explicitement, comme pour annoncer la couleur. Il se pose en héritier et compte bien faire honneur à ses inspirations, ainsi qu’à son archipel d’origine, Les Comores, dont il est beaucoup question dans sa musique et dans cette interview. Un exercice nouveau pour un Djado Mado passionné et débordant d’énergie !

A : Tu parles d’aborder des thèmes, il y en a un que tu effleures sur Ulhaq sans l’approfondir, c’est celui de la mémoire de ta communauté : “mon archipel fut décimé par les colons” dis-tu sur “Mapessa”. Quel rôle peut jouer la musique dans la transmission mémorielle pour toi ?

D : Il faut éduquer les plus jeunes et le rap peut servir à ça. Personnellement, le rap que j’ai écouté m’a instruit, m’a donné des connaissances, et je trouve qu’il n’y a plus assez cette dimension. Que tu ailles à Marseille, Dunkerque, Valence, où tu veux, il y a plein de petits Comoriens qui ne savent pas que l’indépendance c’est 1975 ni qu’il y a encore le franc comorien qui est semblable au franc CFA, ce qui veut dire que les sous que tu fais pour rentrer au bled reviennent dans la poche des mêmes gens… Ce sont des choses dont j’aimerais parler plus et j’espère le faire. Mais je ne veux pas être contradictoire comme peuvent l’être les rappeurs, dire quelque chose aujourd’hui puis faire le contraire demain. J’essaierai d’être entier. Mais c’est vrai que ça me tient à cœur comme sujet, le colonialisme. C’est un crime très grave, et les gens de ma génération sont aliénés que ce soit aux Comores ou à la cité… On est bridés, on ne va pas chercher les connaissances. Je trouve ça désolant, et la musique peut servir à transmettre ce message.

A : Puisque tu es né en 1994, tu es de cette génération qui a pu se documenter et écouter du rap sur le net. Quel a été ton “cursus” de ce point de vue ?

D : Quand j’étais petit j’écoutais Skyrock et Planète Rap toutes les semaines du lundi au vendredi, à vingt heures comme un rituel ! Peu importe l’artiste, j’écoutais ! Après il y avait Internet, ce n’était pas encore sur les téléphones mais sur l’ordi à la maison, j’allais sur les sites comme Booska-p et Rap2France… Sur les Skyblog aussi, à mort, et après c’était comme disait Nessbeal : “télécharge-moi sur eMule !” C’est notre génération ça, on téléchargeait !

A : Te souviens-tu de concerts ou événements qui t’ont marqué ?



D : [Il réfléchit] À Valence, pas trop… Je me souviens d’un concert de La Fouine. 113 était venu aussi pour un concert et mon groupe de l’époque avait fait la première partie mais à ce moment-là j’étais au bled. Par contre là-bas j’étais dans la classe du demi-frère de Rohff, et on lui cassait tous les couilles quand Rohff venait au bled ! Quand on le voyait on était affolés et timides, ça je m’en souviens bien. Je me rappelle d’un concert de Psy 4 de la rime aux Comores aussi, mais sinon je crois qu’à ce niveau j’ai été poissard ! Quand 113 était venu à Valence, j’étais au bled, quand L’Algérino est venu, pareil. Quand Sexion d’Assaut est venu au bled, j’étais rentré en France, quand Rohff a fait son concert, pareil ! [Rires] Je n’étais jamais au bon endroit au bon moment pour ça !

A : Quand est-ce que tu as commencé à rapper ?



D : J’ai écouté du rap très jeune mais je n’avais pas forcément envie de rapper, par contre j’avais un grand cousin, Durul, qui kiffait Dany Dan et Les Sages Po’ et qui lui rappait ! On a habité ensemble et il rappait souvent ses textes, j’aimais bien mais je ne me disais pas que j’allais faire pareil. Au bled, pareil, j’avais un cousin qui rappait et j’aimais bien. Puis un jour en 2006, une cousine germaine vient avec un lecteur mp3 dans lequel il y avait l’album de Nessbeal La Mélodie des briques. J’ai écouté ça à douze ans et je ne comprenais peut-être pas tout, mais je ressentais les émotions en écoutant “L’Œil du mensonge”, “Rap de Tess” ou “Peur d’aimer”… Je ne savais même pas ce qu’était l’amour mais je le ressentais ! Je kiffais déjà Rohff ou Psy 4, je les écoutais mais je ne m’étais jamais dit que je pouvais faire ça. Nessbeal, l’émotion qu’il dégageait c’était autre chose. Là je me suis dit : il faut que je rappe, il faut que je le fasse.

A : Tu te mets assez jeune au rap finalement mais Ulhaq est ta première sortie. Quel est ton parcours avant ça ?

D : J’ai commencé avec un groupe qui s’appelait BKM (Black Kaillera Massacre) à Valence. On était sept membres, les gens de la ville connaissent. Par la suite, je suis allé vivre au bled pour la deuxième fois, pendant deux ans et là-bas j’ai retrouvé des amis que j’avais étant tout jeune et qui avaient eux aussi un groupe, La Crazy Team, auquel ils m’ont intégré. Says’z en faisait partie aussi, il rappait à l’époque. C’est cette deuxième approche avec le rap qui m’a apporté une musicalité nouvelle, là-bas en 2010 les gens chantaient, utilisaient l’Auto-Tune, alors qu’à la cité c’était tabou. Aux Comores, ils étaient plus ouverts, ça écoutait Demarco par exemple, et de la musique comorienne. J’ai découvert énormément de musique à ce moment. Aussi, quand tu allais au studio là-bas, il fallait faire un one shot, sinon l’ingé te disait de revenir après avoir révisé. Ça m’a appris à travailler en fait, c’est pas des lol, il faut travailler ! Vu qu’on était beaucoup dans La Crazy Team en plus, il y avait un esprit de compétition, et je n’étais en aucun cas le meilleur… Peut-être même que j’étais le plus éclaté en vrai ! Mais ça m’a forgé. Quand je suis revenu à Valence après avoir écouté beaucoup de musique à Moroni, rencontré plein de gens, vécu ce truc hip-hop qui existait là-bas, j’avais évolué déjà. J’ai fait une première compile : Révélation de Dj Rking, qui est décédé maintenant, paix à son âme. C’est avec lui, Rodney, que je suis apparu sur un premier projet, avant de sortir une net tape en 2014 avec Nitro qui était du groupe aussi mais qui ne rappe plus. Après ça, je suis parti à Paris et j’ai intégré Gurru Muzik avec qui on a participé à des compiles. En 2016 j’ai sorti mon premier clip, “Dicidens” et j’ai fait pas mal de freestyles à partir de là. C’est en venant à Paris que je me suis mis à rapper sérieusement. C’est une passion que j’ai prise au sérieux à partir de là, voilà pourquoi mon premier projet sort en 2020. J’ai du retard c’est vrai mais c’est tout simplement parce que je n’étais pas au point, je ne rappais jamais seul.

A : Peut-être que l’expérience que tu as eue aux Comores et l’exigence dont tu parlais a joué aussi dans ta volonté de perfectionnement ?



D : Ce que j’en ai retenu c’est qu’il ne faut pas rapper pour rapper. Si tu le fais, vise l’excellence ! Travaille, fais de ton mieux, dis des choses ! Je ne suis pas le genre de mec qui écrit son texte au studio, il faut qu’en arrivant là-bas mes deux ou trois sons soient prêts et que je les maîtrise à la perfection. Si ce n’est pas le cas, ceux avec qui je bosse me font des remontrances ! Il faut être rigoureux, prendre les choses à bras-le-corps et travailler.

A : Au détour d’une réponse tout à l’heure tu te décrivais comme un “jeune à l’ancienne.” Il y a dans ta mixtape quelque chose qui me rappelle le rap des années 2000 : un titre mélancolique, un morceau rue, un banger, un son ouvert, etc. Il y a cette proposition un peu “regardez, je sais faire différents registres !” que l’on retrouvait beaucoup à une époque chez les rookies.

D : C’est vrai ! J’ai voulu montrer que je savais tout faire. En fait, avant j’ai fait beaucoup de freestyles et des sons “cité” et j’ai reçu beaucoup de critiques comme “il ne sait pas faire un morceau sans parler de la ZUP !” Je kiffe faire ça donc je le fais, mais bien sûr que si je sais faire autre chose. Si je veux faire un refrain comme “Sheitana” je suis capable. Ce ne sera peut-être pas le meilleur refrain, je ne suis pas le meilleur chanteur mais j’essaye, je le fais au mieux et je sais que des gens vont aimer ça.

A : Ça te tenait à cœur de montrer ça ?



D : Exactement, parce que c’est mon premier projet ! Je ne sais pas que faire du “Dos Y Seis” et du “CLR”, je peux faire “Follow Me” ou “Lacoste” qui pour moi est un mélange entre ce qui se fait actuellement et les sons tah 2007. Le couplet est très long mais après il y a un pont parce que je sais que les gens n’arrivent plus à accrocher aux sons de six ou sept minutes comme on pouvait les écouter avant. Après quand je dis que je pense “à l’ancienne” c’est aussi dans ma manière d’être, dans mes principes. On est une génération bizarre, 1993, 1994, 1995, je crois qu’on est à une limite où on comprend encore les mecs de 1987, 1988 ou plus vieux encore ! Le plus petit frère de ma mère est de 1978, des fois je le comprends sur toute la ligne, ce qui n’est pas le cas de mon petit frère né en 1999.

A : On est nés avant la Coupe du Monde, c’est pour ça ! [Rires]

D : Voilà on arrive avant la Coupe du Monde, on est entre les deux, un peu de la fin des années 1980, un peu du début des années 2000. C’est bizarre, je ne sais pas, c’est après nous que vient le changement. Je suis resté un peu avec la mentalité de nos aînés, une mentalité qu’on n’a pas su conserver ! La société a été trop forte, les petits ne voient pas les choses comme nous. Après je parle des petits, je ne suis pas un grand non plus, c’est pour désigner les plus jeunes simplement.

A : Te sens-tu responsable d’un héritage du rap français, un flambeau que tu dois faire perdurer ?



D : Totalement ! Pour moi je partage l’ADN de mecs comme YL ou Da Uzi, voire Ninho même si lui est très éclectique. Dans la lignée des Niro, Fianso, et au-dessus encore dans celle des Nessbeal, Rohff et plein d’autres. Dans le rap français, je suis très 94 : Mafia K’1 Fry, Rim’k, Zesau, et banlieue sud en général, j’écoutais beaucoup La Comera. Puis le rap indé, Alpha 5.20, Shone… Je suis vraiment dans ce truc-là et dans le rap actuel je ressens cet ADN chez YL et Da Uzi, chez d’autres aussi mais je ne vais pas les citer parce qu’on ne sera peut-être pas d’accord. Pour ces deux-là, personne ne peut me dire le contraire : ce sont des jeunes à l’ancienne, vraiment. Et moi c’est pareil, je suis dans cet esprit.