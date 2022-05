Hors-temps Soprano

Véritable superstar aujourd’hui, ayant dépassé les limites du rap et remplissant les stades, Soprano semble avoir gravi les plus hauts sommets d’une carrière artistique. Le jeune Comorien originaire des quartiers nord de Marseille a d’abord écumé les scènes locales avec son groupe pour perfectionner sa technique. Leader des Psy 4 de la Rime, il se démarque dans ce quatuor par sa voix aiguë, ses roulements et son écriture.

Sorti en 2007, son premier album « Puisqu’il faut vivre » pose les jalons de ce que deviendra Saïd M’Roumbaba. Teinté de mélancolies, de storytelling et encore très rap, il représente une véritable évolution dans la musique et dans la vie de l’artiste. Des schémas pop qui se retrouveront de manière plus accentuée sur les albums suivants, beaucoup de mélodies et, surtout, un dévoilement de l’intime et une interprétation poussée qui font la spécificité de Soprano.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Introduction

03:14 : Les débuts du jeune Soprano à Marseille et avec les Psy4 de la Rime

23:20 : Psychanalyse avant l’album

29:45 : L’album Puisqu’il faut vivre

39:40 : Pudeur et rapport au succès

54:05 : Conclusion

Diffusion :

Crédits :