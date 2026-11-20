Figure de l’underground de Memphis, DJ Spanish Fly est l’architecte du son du Sud, à une époque où East Coast et West Coast régnaient en maître dans les années 1980. Rencontre le temps d’une date à Paris avec une légende dont l’influence sur le rap n’a jamais cessé.

Bien avant que la scène rap de Memphis ne se constitue dans les années 1990 et essaime partout son esthétique lo-fi et sombre, un DJ a officié dans l’ombre pour poser les fondations de cette musique. Derrière les platines dans les clubs, au micro dans les stations de radios locales ou au volant de sa Cadillac pour alimenter les magasins de ses innombrables mixtapes, DJ Spanish Fly mérite son titre de Godfather of Memphis Rap. Toute une génération de rappeurs – Three 6 Mafia, 8Ball & MJG, Al Kapone ou Tommy Wright III — sait qu’elle lui doit en partie la naissance de ce son brut, marqué par les percussions de la TR-808 et des productions dépouillées, répétitives, annonciatrices de l’atmosphère menaçante qui deviendra l’une des signatures du rap de Memphis.

De passage à Paris mi octobre pour un concert à l’Alimentation Générale organisé par la Phonkerie et Category III, le Godfather of Memphis Rap a accepté pour l’Abcdr du Son de revenir sur son parcours.

Abcdr du Son : Tu arrives à Memphis dans les années 80 en provenance de l’Illinois, comment le rap devient une musique qui t’intéresse ?

DJ Spanish Fly : À l’époque, j’entendais des morceaux d’Afrika Bambaataa and the Soulsonic Force, The Treacherous Three, le rap qui venait de New York. J’étais à l’école primaire, j’avais 11 ou 12 ans. En 1986, je suis à Clementine [NDLR : quartier de South Memphis] et un rappeur, Mighty Rappin’ Fishbone, me demande d’être le DJ de son groupe True Blue Cru. Il vient de l’Illinois, comme moi, mais sa famille vit à Memphis. J’ai dit : « OK, bien sûr. » Un voisin nous laisse utiliser sa maison pour faire des fêtes, on achète les boissons avec l’argent qu’on nous donne quand on vend notre sang lors de collectes.

A : Comment arrives-tu à t’imposer sur la scène de Memphis ?

D : Mighty Rappin’ Fishbone m’explique qu’il va y avoir au Club No Name [NDLR: club historique berceau du Memphis Rap, également connu sous le nom de Club Expo] un concours de rap et un concours de DJ, mais la semaine précédente, il se retrouve incarcéré, il ne peut plus venir. Je compte alors ne plus m’y rendre mais on me pousse à participer. Je me suis inscrit au concours de DJ, puisque c’était pour ça que j’étais venu. Et je le gagne. Ensuite, vient le moment du concours de rap. J’avais tellement bien assuré comme DJ, et j’avais toujours ce rap que je récitais avec du beatbox en même temps que mon set de DJ. Alors je l’ai interprété pendant le concours de rap, et j’ai gagné celui-ci aussi. Le propriétaire du club, les DJs, tout le monde adorait mon style, personne ne faisait ça à Memphis. Ils m’ont dit : « Hey mec, repasse au club, on va bien te trouver quelque chose à faire. Reste dans le coin. » Et finalement, ils m’ont embauché comme DJ.

A : Y avait-il déjà des morceaux de rappeurs locaux que tu pouvais passer pendant tes DJ sets ?

D : Quand je suis arrivé pour mixer au Club No Name, il n’y avait que du disco, un peu d’électro, de house, de soul, de R&B, mais surtout du disco. Moi, je suis arrivé en passant du rap comme Kurtis Blow ou Afrika Bambaataa, puis évidemment New York a commencé à sortir davantage de morceaux avec Run-D.M.C, Grandmaster Flash, Mantronix, toutes sortes de choses comme ça. Mais Memphis n’avait pas encore de son, il n’y avait que New York.

Crédit : DJ Spanish Fly au Club No Name ©️DJ Spanish Fly pour Oxford American.

A : Dans une interview pour SPIN, tu racontes que quelque chose de très particulier se produit pendant tes sets : les gens ont commencé à danser d’une manière très spéciale. Que s’est-il passé ?

D : Les gamins traversaient la foule en courant et devenaient un peu sauvages. Ils sautaient partout et couraient autour des videurs. On aurait dit qu’ils bondissaient sur un cheval ou qu’ils étaient sur des patins à glace, parce qu’enfants, nous allions aussi à la patinoire. Ils faisaient comme s’ils patinaient, en file, ils sautaient. C’est pour ça que j’ai écrit le morceau « Git Buck », parce qu’ils faisaient du « buck jumping ». Chaque fois que je montais sur scène et que je lançais ma musique, ils voulaient toujours « Get Buck ». Ensuite, ça s’est transformé en Gangsta Walk, et on en est arrivé à ce qu’on appelle aujourd’hui le « Jookin’ ». Avant, tout le monde dansait avec un partenaire sur la piste : sur les slows, les morceaux lents, tu dansais à deux. Mais quand j’ai commencé à mixer, tu n’avais plus besoin de partenaire. Tu pouvais simplement monter sur la piste, faire ton truc, du buck jump.

A : Tu as aussi souhaité toucher les gens en dehors du club, en distribuant notamment tes mixtapes.

D : Je faisais des mixtapes au Club No Name. J’en distribuais sur scène, et on en vendait aussi au guichet, à l’entrée. Quand tu payais pour entrer dans le club, tu pouvais aussi acheter une mixtape. J’en mettais également dans le coffre de ma Cadillac, et je les vendais le dimanche dans les parcs autour de Memphis, au lavage auto… Partout où je croisais des gens. J’étais toujours disponible. J’avais aussi les cassettes dans une mallette.

A : Réaliser et distribuer tes mixtapes, ça nécessitait d’avoir du matériel, de savoir le manipuler, à une époque, la fin des années 1980, où celui-ci n’est pas encore accessible. Comment faisais-tu ?

D : Avec le matériel de l’époque, c’était très difficile de faire une mixtape. J’utilisais une platine cassette avec les boutons « Pause » et « Record », et une platine vinyle. Puis je cherchais un morceau qui me plaisait sur des maxis 45 tours : si j’entendais sur huit mesures la 808, de la basse, un peu de caisse claire, le charleston, ça me suffisait. Au moment où la première mesure arrivait, j’appuyais sur « Record » et « Play ». Je laissais jouer. Au bout des huit mesures, j’appuyais sur « Pause ». Je rembobinais. Quand ça revenait à la première mesure, j’appuyais à nouveau sur « Record » et « Play ». Puis à la fin des huit mesures : « Pause » à nouveau. Et je répétais ça encore et encore. C’était vraiment dur. À la fin, j’avais cette petite boucle composée uniquement d’un break. On peut entendre sur mes cassettes une petite erreur ici ou là, mais pas assez pour que ça se remarque. Ensuite, je prenais un autre magnétophone et j’enregistrais des claviers par-dessus. J’avais un vieux Roland Juno. J’enregistrais une basse dessus. Puis je prenais une autre cassette et j’ajoutais des sons aigus. Puis une autre pour le scratch. Puis encore une autre pour les voix. À force de réenregistrer une cassette sur une autre, puis encore sur une autre, je ne savais pas que j’étais en train de créer ce son lo-fi que tout le monde recherche maintenant.

Crédit : DJ Spanish Fly dans sa chambre au milieu des années 80 ©️DJ Spanish Fly pour Oxford American.

A : D’une certaine manière, c’était une bonne chose de ne pas avoir un matériel de pointe qui devait exister dans des studios. Sinon, tu n’aurais peut-être pas créé ce son ?

D : Oui, absolument.

A : Avais-tu conscience à ce moment-là que tes cassettes allaient se répandre en dehors de Memphis et que ce son lo-fi allait plaire ?

Je ne faisais pas vraiment attention. Au début, je ne leur donnais pas de numéro de volume. Mais les gens venaient me voir en disant: « Hey, tu as celle-là ? Tu te souviens de celle que tu as faite il y a trois semaines ? Tu te souviens de ce qu’il y avait dessus ? » Et je répondais : « Non, mec. Je ne sais pas. » Les gars me disaient : « Il faut que tu commences à numéroter tes cassettes, comme ça les gens sauront laquelle est laquelle. Et garde tes masters. » J’en avais déjà fait énormément sans numéro et je ne gardais jamais les masters. Je suis reparti du volume 1 et j’ai commencé à conserver les masters.

Au début, sur mes mixtapes, je mettais simplement des morceaux, comme Dana Dane, des trucs comme ça. J’ai alors commencé à tâter le terrain en mettant mes propres morceaux rappés. J’avais un titre appelé « Pump It Up » que je jouais toujours sur scène. C’est avec lui que j’ai gagné le concours de rap. J’avais toujours ce morceau [NDLR: il rappe le texte:] « Pump it up real loud so you can hear it / My bass is dope and hard / You don’t fear it / Jamming all night, all day, and all time / You know why? / Because this system is mine / So don’t ask me to turn it down / ’cause I ain’t / So call the police and then you file a complaint / Because my subs are bumping over here / And all through Memphis atmosphere.” Puis je faisais du beatbox derrière tout ça. J’ai mis ce rap au début d’une cassette. Et elle s’est vendue, ça n’a rien gâché, tout allait bien : DJ Spanish Fly ouvrait la cassette, puis venaient derrière tous les tubes. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse un autre morceau et que je le mette encore au début de la mixtape suivante. C’est comme ça que j’ai fait « Smoking Onion ». Ca s’est encore mieux vendu. Sur la mixtape suivante, je recommence avec le morceau Gangsta Walk ». Je tenais quelque chose. Les gens n’arrêtaient pas d’appeler pour commander des mixtapes, je passais toute la nuit à la maison avec une dizaine de doubles platines cassette en copie grande vitesse, j’avais acheté des centaines de cassettes vierges chez Sam’s Wholesale. Puis je les tamponnais, les emballais, encore et encore. Je fabriquais ce foutu son lo-fi qui est tellement recherché aujourd’hui.

J’entrais chez Mister Z [NDLR : boutique locale de Memphis spécialisée dans les autoradios et l’équipement audio] et ils me donnaient environ deux mille cinq cents dollars pour commander mes mixtapes et les donner aux clients. Ils avaient plusieurs magasins. Ça valait le coup. J’avais dépensé seulement trois ou quatre cents dollars pour des cassettes vierges. Bien sûr, il fallait aussi acheter les platines cassette, mais je ne calculais pas tout ça. Je ne faisais pas d’inventaire. Puis, rapidement, j’ai commencé à mettre tous mes propres morceaux sur une seule cassette. Il n’y avait plus que du DJ Spanish Fly sur toute la cassette. Elle s’est vendue comme des petits pains. C’était une Best Of, je l’ai toujours. Le Best Of Number Two aussi. Les gens appréciaient les Fat Boys et tous ces trucs, mais pendant tout ce temps, ils aimaient aussi ma musique. Et c’est comme ça que j’ai montré aux rappeurs de Memphis la voie à suivre. Eux ont fait les choses de manière plus professionnelle. Ils ont signé des contrats, se sont équipés d’enregistreurs numériques et de vraies boîtes à rythmes. Moi, je faisais juste mes trucs à la maison, avec un budget de misère.

A : Quand le CD s’impose dans les années 1990, tu arrêtes les cassettes ?

D : Oui. À ce moment-là, j’en étais au volume 57, et ça s’est terminé là.

A : Localement, tu étais reconnu, tu animais le Club No Name, tu faisais des mixtapes, tu rappais, tu passais aussi à la radio. Aucun label ne voulait te produire ?

D : Il n’y avait aucun label à Memphis à cette époque, et je n’en cherchais pas. Je faisais tout moi-même. Je prenais simplement exemple sur eux : j’étais le fabricant, le distributeur, le promoteur, j’étais tout à moi tout seul. Je faisais tourner le business. Puis les bootleggers sont arrivés. Ils ont commencé à copier mes cassettes et à les vendre partout. À l’époque, j’avais envie d’aller faire sauter leur maison, de retrouver leur voiture et de mettre du sucre dans leur réservoir. J’avais envie de faire de mauvaises choses aux bootleggers, parce que je n’arrivais jamais à savoir qui c’était. Ils mettaient mes cassettes partout ! Je me suis approché quelques fois, mais il y en avait plus d’un. A l’époque où j’ai créé le son de Memphis et où il évoluait, il n’y avait ni règles ni réglementation . Avec le recul, les bootleggers étaient en fait ma street team, mais aussi des étudiants, des militaires qui voyageaient, ils emmenaient mes cassettes partout dans ce putain de monde, où qu’ils aillent. Mes cassettes voyageaient. Je me souviens d’un militaire qui est venu me voir pendant sa permission : « DJ Spanish Fly, j’aimerais pouvoir te payer pour toutes les putains de cassettes que j’ai vendues en Allemagne. » J’ai répondu : « De quoi tu parles ? » Il m’a dit : « Chaque fois que je rentre à Memphis, j’achète tous les volumes. J’en ai vendu des milliers en Allemagne, ils adorent ta musique. » [rires] Finalement, je les aime. J’aime les bootleggers, car sans eux tu ne serais probablement pas en train de me parler aujourd’hui à Paris.

A : Peux-tu revenir sur le moment où tu tombes sur le titre « Drag Rap » de The Showboys ? Tu as été le tout premier à le sampler, ensuite de nombreux producteurs de la scène rap de Memphis, mais aussi de La Nouvelle-Orléans, l’ont beaucoup utilisé.

D : Ça m’a plu parce que j’entendais le break de la 808. Il y avait aussi ce petit passage sifflé. Je l’ai mis sur pratiquement toutes les putains de cassettes que j’ai faites à l’époque. Je faisais la promo de ce morceau, je le mettais dans la tête des gens, et après ils voulaient l’entendre tous les soirs. Pourtant, ce morceau était mort et enterré. Profile Records l’avait laissé tomber parce qu’il ne se vendait pas. Moi, j’ai commencé à le passer et à le mettre sur toutes mes cassettes, et les gens en sont tombés amoureux. Vraiment. Les étudiants emportaient mes cassettes avec ce titre à Saint-Louis , à Houston, au carnaval de La Nouvelle-Orléans ou à Atlanta pour le Freaknik [NDLR : grand rassemblement étudiant annuel pendant les vacances de printemps dans les années 1980 et 1990]. La Nouvelle-Orléans est tombée amoureuse des morceaux avec le Triggerman, et aujourd’hui il y en a dans tous les morceaux de bounce. The Showboys m’appellent encore et me disent : « Merci pour ce que tu as fait. Tu as tellement amélioré nos vies. » À l’origine, ce morceau figurait sur une compilation avec d’autres titres sortis chez Profile, puis il a été édité en maxi 45 tours. C’est comme ça que je suis tombé dessus. À l’époque, j’achetais la musique seulement si c’était sur Def Jam, Profile… Je prenais un risque, et si ça me plaisait, je le mettais sur la mixtape, sinon, j’avais perdu mon argent. Quand j’achète « Drag Rap » de The Showboys, j’en prends deux par sécurité car j’avais peur qu’il n’y en ait plus. Dès que l’aiguille s’est posée, je me suis dit : « Oh putain, ouais… Carrément. OK, cool, je garde ça. » Je choisissais mes disques comme ça. Et aujourd’hui encore, c’est l’hymne de Memphis.

A : Quelle a été ton influence sur les rappeurs de Memphis ?

Des membres de la Three 6 Mafia m’ont dit qu’ils avaient été marqués par ma musique. DJ Paul et Juicy J. Ils sont un peu plus jeunes que moi. Quand ils gagnent un Oscar [NDLR : Oscar de la meilleure chanson originale en 2006 pour le film Hustle & Flow avec « It’s Hard out Here for a Pimp », avec Frayser Boy], DJ Paul m’appelle et me demande de venir à Los Angeles où ils sont, pour participer à leur nouvel album Last 2 Walk. J’ai accepté et j’ai pris l’avion pour L.A., je n’avais jamais pris l’avion de ma vie, j’étais mort de trouille ! Un chauffeur est venu me chercher à l’aéroport avec leur équipe. On est allés au manoir où ils logeaient, près de celui de David Copperfield, à Hollywood, dans les montagnes. On appelle Juicy J et DJ Paul pour leur dire que je suis arrivé, ils ont immédiatement débarqué et m’ont dit : « On a entendu que tu étais là. On s’est dit qu’on laisse tomber et on rentre à la maison. On vient de finir notre performance au WWF [NDLR : concert donné pour l’ouverture d’un match de catch] » Ils m’ont emmené sur le balcon, près de la piscine, avec la vue sur Los Angeles depuis les hauteurs, et là ils m’ont dit : « Fly, il faut qu’on te le dise, sans toi, on n’aurait rien de tout ça. » Je leur ai répondu : « Oh, arrêtez … », « Si, vraiment. On veut juste te remercier. Et tu es officiellement un DJ de Three 6 Mafia. » J’ai apprécié. Et j’ai ensuite posé un couplet sur le titre “First 48”. Aujourd’hui, DJ Paul et moi, on est comme des frères. On a notre anniversaire le même jour. On se parle parfois, trois ou quatre fois par mois.

Crédit : DJ Spanish Fly avec DJ Paul et Juicy J pendant l’enregistrement de Last 2 Walk ©️DJ Spanish Fly pour Oxford American

A : Tu viens de sortir l’album Cadillac Warning qui contient plusieurs de tes titres que tu mettais dans tes mixtapes à tes débuts, comment s’est fait ce projet ?

D : Cadillac Warning, c’est le premier contrat que je signe de ma vie avec un label, parce que jusque-là j’avais pratiquement tout fait seul, en indépendant. Avec le label untitled (recs), on a discuté des morceaux qu’on allait utiliser. On a retenu le nom de Cadillac Warning pour l’album parce que j’avais cette Cadillac Sedan DeVille de 1979, celle dont je parle dans mon morceau « Rollin’ in My Cadillac ». On a choisi d’autres titres dans mes archives. J’ai environ quarante morceaux ou plus que les gens ne connaissent même pas, à moins d’avoir eu la chance de récupérer une cassette dans les années 1980 ou 1990. On s’est dit qu’on allait en sortir et régler ça. Je nomme ça unfinished business. J’ai environ deux cents cassettes dans mes archives, je peux les parcourir et y retrouver des choses.

A : Tu as toujours cette fameuse Cadillac ?

Ouais, elle n’est juste plus en aussi bon état qu’avant. Je la remets en état petit à petit. Elle a toujours l’alarme parlante, l’alarme qui « rappe » [NDLR: alarme que l’on entend au début du titre “Jealous”]. Cette alarme est géniale, le système audio aussi, cette calandre qui va à l’avant, j’ai encore tout ça.

A : On peut aussi t’écouter sur ton émission mensuelle diffusée sur NTS Radio, comment sélectionnes-tu les morceaux que tu vas passer ?

D :. Tu vas surtout m’entendre moi, mais aussi d’autres artistes. Parfois, je fais une édition spéciale Memphis. Parfois, une émission spéciale avec les morceaux que je passais à l’époque du Club No Name, ceux qui m’ont influencé pour créer le son de Memphis comme je l’ai fait. Tu ne sais jamais ce que je vais passer. J’essaie de faire des émissions assez différentes, et j’essaie aussi d’y intégrer mes tournées à travers le monde. Par exemple, tu entendras bientôt mon émission faite en Pologne. Ça dépend simplement de mon humeur et de l’ambiance que j’ai envie de transmettre. C’est comme ça que je choisis mes morceaux.