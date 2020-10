C.S. Armstrong, la couleur du blues

C.S. Armstrong a deux choses en magasin : une voix singulière et un sacré talent pour écrire des chansons. Désormais, ce sont tous les grands noms de l’industrie qui accourent pour travailler avec lui, et son dernier album, Truth Be Told, est un point d’orgue dans un parcours sur le point de changer.

Le parcours de C.S Armstrong est presque vertigineux. Récemment mis sur le devant de la suite de son affiliation avec Dr. Dre et tout ce que la scène californienne compte de talents, de Terrace Martin à Kendrick Lamar, la carrière de cet homme de l’ombre a en réalité débuté il y a longtemps. Et à la lumière de ses multiples collaborations et EPs, difficile de ne pas le qualifier de vétéran du circuit. Il semble pourtant habité par même passion qu’un jeune artiste qui découvrirait, les yeux brillants, toutes les promesses d’une carrière s’ouvrant à lui. Généreux, souriant et animé, C.S Armstrong se dévoile avec enthousiasme, ravi qu’un média français le laisse raconter son histoire : une conversation à l’image de son identité artistique, à la croisée de plusieurs genres, brouillant les frontières entre blues, soul, jazz et rap, mettant un point d’honneur à ne jamais s’interdire de tenter des choses. En précisément ce point, le chanteur reste à des moments de notre discussion difficile à cerner. Loquace sur certaines de ses facettes. Presque indolent sur d’autres. C.S. est aussi un artiste qui semble avoir appris à ne pas trop en dire car ses paroles sont déjà remplies de ses secrets de famille. Désormais épanoui sous le soleil de L.A., où il a trouvé une nouvelle terre d’accueil, mais les deux pieds ancrés dans son Houston natal, il n’oublie pas non plus les épreuves qu’il a connues, et qui continuent de nourrir sa voix et ses chansons. Avant un premier album qui devrait finir de l’imposer comme un acteur de premier plan dans l’industrie, rencontre avec un homme qui semble avoir déjà vécu mille vies.

Pour accompagner cette interview, retrouvez notre playlist dédiée à C.S Armstrong, entre morceaux en solo et invitations.

Abcdr Du Son : Quand on regarde tes crédits et les gens avec qui tu as travaillé, on se rend compte que tu as collaboré avec des artistes venant d’endroits très différents. Rapsody est de Caroline du Nord, Statik Selektah de New York, Brother Ali de Minneapolis et Blu & Exile viennent de Los Angeles. Comment est-ce que ces expériences entre ces différentes zones géographiques ont modelé ta musique ?

C.S. Armstrong : Chacun a son propre style. Je suis allé au lycée en Caroline du Nord, ma mère vient de là-bas. Ils ont un son rugueux, c’est du Rap sudiste mais avec des rythmes cools. Blu & Exile ont un vrai style de L.A. En fait, je suis comme une éponge : je leur emprunte des choses et ils s’inspirent de moi aussi. À chaque fois que je travaille avec quelqu’un, le processus est toujours sain.

A : Quel est ton mode de réflexion quand tu travailles avec ce type d’artiste ? Est-ce que tu essayes de t’adapter à leur son, ou est-ce que vous vous rencontrez au carrefour de vos influences ?

C.S. : Je ne réfléchis jamais, je vais simplement être moi-même, à 100 %. Si ça leur plaît, c’est cool, et si ça ne leur plaît pas, je suis OK avec ça aussi. Si je réfléchis trop, ça va être mauvais, et je ne me sentirais pas moi-même. Avant, je pensais beaucoup à tout ça, mais maintenant, j’essaye simplement d’être sincère et honnête, et quand je fais ça, en général, le résultat est bon.

A : C’est vrai que sur “Burn” par exemple avec Rapper Big Pooh, tu arrives à garder ton identité, tout en apparaissant sur le titre de quelqu’un d’autre. Quand on t’écoute, on te reconnaît immédiatement.

C.S. : Hier, un pote à moi me disait que mon son avec Blu & Exile était joué sur la radio Soulection. Je ne le savais pas. Il m’a appelé en me disant « Yo, j’ai écouté cette chanson, et j’ai entendu une voix sur le refrain, et j’ai su direct que c’était toi qui chantais ! ». Et je me suis dit que c’était dingue, car avant j’étais mal à l’aise à l’idée d’avoir une voix différente de tout le monde. Maintenant, c’est justement ce qui me plaît. C’est cool d’être différent.

A : Comment est-ce que tu réussis à rester toi-même, dans ta musique ? C’est l’une des choses les plus difficiles à faire en tant qu’artiste.

C.S. : C’est quelque chose qui arrive avec l’expérience. Ça vient avec le fait de perdre des choses, de connaître des victoires et des échecs. Tout cela enlève petit à petit les couches de ce que tu croyais être « cool ». Et tu te dis « putain, mec, je vais être moi-même, que ça plaise ou non, peu importe ». Au début, tu cherches l’approbation des autres, tu te demandes si la personne que tu es va leur plaire. Et puis, comme je disais, quand tu perds quelque chose, tu finis par te dire que tu préfères perdre en étant toi-même que gagner en étant quelqu’un d’autre.

A : Est-ce que tu te souviens à quel moment tu t’es rendu compte de ça ?

C.S. : Il y a eu plein de choses. Quand ma grand-mère est morte, ça a changé quelque chose en moi. J’ai aussi perdu mon équipe de management, je me suis fait virer de mon label. Mais j’ai vu tout ça comme une étape de plus vers ce que j’étais censé devenir. Je ne vais pas m’arrêter, je ne le peux pas, et ça a été juste une épreuve avant que je devienne meilleur.

A : Tu as beaucoup changé de nom. Tu es passé de Rocki Evans, à Chauncy Sherod, et maintenant tu es C.S. Armstrong. Est-ce que c’est lié à cette volonté d’évolution, comme une manière de laisser le passé derrière toi ?

C.S. : Il ne s’agissait pas d’oublier le passé, parce que tu ne peux pas te débarrasser de ce qui est arrivé. Je suis très attaché au passé. Comme je le disais, ma grand-mère est morte et je me suis mis à me faire appeler par mon vrai nom, Chauncy Sherod. Rocki Evans était un nom que j’avais inventé car je ne voulais pas que des gens en dehors de ma famille m’appellent Chauncy, je me disais que c’était quelque chose qui n’était réservé qu’à mon cercle proche. Quand ma grand-mère est décédée, je me moquais que des gens m’appellent Chauncy ou n’importe quel autre nom.

A : Le blues est une partie essentielle de ton identité artistique. Sur ton site web, tu te décris comme un « bluesman » et tu as même un tatouage « BLUESMAN » dans le dos. Pourquoi est-ce que cette musique est si importante pour toi ?

C.S. : Le blues est mon premier amour. J’ai découvert le blues à l’église, en écoutant des pasteurs comme G.E. Patterson et C.L. Franklin [père d’Aretha Franklin, NDLR], c’étaient mes premières sources d’inspiration. Quand je parle du « blues », je parle de l’esprit de cette musique. Tu peux l’appeler comme tu veux, mais le blues est comme la musique sacrée pour moi, c’est du Gospel, la spiritualité. Et je suis quelqu’un de très spirituel, je suis un homme du Gospel. Par extension, je suis un bluesman.

A : C’est intéressant, parce qu’à l’époque, le blues était perçu comme la musique du diable, les gens de l’église ne voulaient rien avoir à faire avec ça.

C.S. : Oui mais pour moi, c’est similaire, c’est la même source.

A : Est-ce que le chanteur Bobby Blue Bland t’a inspiré ?

C.S. : Ouais, mec. [Il s’approche de la caméra pour montrer un tatouage qu’il a sur l’index de la main droite, deux « B » en lettres capitales, comme Bobby Bland]. C’est mon gars. Une petite anecdote puisque tu mentionnes Bobby Bland : quand je suis arrivé à Los Angeles, mon superviseur musical m’a demandé de faire une reprise de la chanson « Ain’t No Love In The Heart Of The City ». À cette époque, je ne savais pas où dormir, je passais la nuit sur des canapés, ce genre de trucs. J’ai enregistré ce son dans un placard, sur Garage Band, et c’est devenu mon titre le plus écouté. Et je l’ai enregistré le jour de l’anniversaire de Bobby Bland !

A : Ta voix est râpeuse, comme celle de Bobby Bland. Il fait le genre de musique que tu as envie d’écouter pendant la nuit, en buvant un verre et en réfléchissant à plein de choses. Ta musique est similaire.

C.S. : Mec, je ressens ça aussi.

A : Qu’est-ce qui te plaît chez Bobby Bland ?

C.S. : Ce que j’aime le plus, c’est son honnêteté. Si t’es un vrai fan, quand il commence à prendre sa voix râpeuse là [Il imite le son de sa voix], tu deviens dingue à chaque fois. J’adore ce truc. Il a fait un album avec B.B King, et je suis un très grand fan de B.B King aussi. C’est comme ça que j’ai découvert Bobby Bland.

A : Sur le titre “Real (Where I Come From)”, tu prends ton inspiration chez les bluesmen du Delta, comme Charley Patton, Son House… Est-ce que tu peux nous décrire comment ce son a été construit ?

C.S. : Ça a été produit par J.LBS, c’est lui qui a fait « Lockdown », d’Anderson .Paak et Jay Rock récemment. C’est moi qui joue de la guitare là-dessus [Il imite le motif avec sa voix]. On s’est éclatés. J’aime toujours mettre des références à l’endroit d’où je viens dans ma musique. Comme vous pouvez le voir, je viens de Houston [Il montre le jersey de l’équipe NBA des Houston Rockets qu’il porte sur lui]. Quand j’écris, je pense à Pimp C, à UGK, et je laisse Dieu s’occuper du reste. « Real (Where I Can From) » est l’un de mes sons favoris.

A : Si on parle de Soul maintenant, tu rends hommage à Sam Cooke sur « Nobody », où tu parles notamment des épreuves par lesquelles tu es passé. Est-ce que Sam Cooke a été quelqu’un d’important pour toi ?

C.S. : Mec, son nom pourrait être l’un de mes nouveaux tatouages, il faut juste que je trouve le bon endroit où le faire. J’ai l’impression que les gens l’ont sous-estimé. Les Marvin Gaye, Al Green, Otis Redding et Curtis Mayfield sont tout le temps célébrés, mais Sam Cooke était une bête. Il était trop fort. Et les gens ne savent pas qu’il a aussi lancé la carrière de Bobby Womack. Donc ouais, à fond, je suis beaucoup influencé par lui, probablement plus que par quiconque. C’est une icône.

A : Au début de cette interview, on disait qu’il était facile de te reconnaître, mais ce n’est pas entièrement vrai. Tu peux rapper, chanter, être un bluesman ou un chanteur de Soul, et c’est parfois difficile de savoir où tu te situes. Un artiste comme Screamin’ Jay Hawkins était comme ça aussi, avec plein de facettes différentes. Est-ce que c’est pour ça que tu as repris son « I Put A Spell On You » ?

C.S. : Absolument, c’est l’une des raisons. J’ai repris cette chanson à plusieurs moments de ma carrière. La dernière fois que je l’ai fait, c’était avec Taz Arnold, du groupe Sa-Ra. Taz est un gars très stylé, pas seulement au niveau de son style vestimentaire, mais aussi dans sa manière d’envisager sa musique. C’était son idée et je l’ai exécutée. On a enregistré ça en une prise, à cinq heures du matin. J’aime beaucoup ce titre.

A : Sur “FYALL”, tout est chaotique, presque confus, et sur un son comme “Let It Flow », on dirait que plusieurs personnes chantent en même temps. Comment est-ce que tu travailles ce genre de beats ?

C.S. : Je pense que ça me vient de Dr. Dre. Dre est quelqu’un de très stratégique. Il va te faire travailler sur l’intro, puis sur le premier couplet, le refrain, le second couplet, etc. Je travaille avec lui depuis trois ans, mais quand je suis sans lui, quand je suis dans mon propre processus créatif, je fais les choses différemment. Je ne découpe pas autant le beat en plusieurs sections. Quand j’en écoute un, je me demande juste ce que je vais pouvoir faire pour rendre toutes les parties aussi singulières que possible, et je vais toujours essayer de les améliorer jusqu’à ce qu’elles soient spéciales.

A : Ta façon de séquencer ta musique, la manière dont tu l’écoutes, tout ça t’est venu de Dre ? Qu’est-ce que cette collaboration t’a apporté ?

C.S. : Absolument, à 100 %. J’ai appris à tirer le meilleur de chaque section du beat, à le faire respirer et à apprendre à lui laisser de l’espace. J’ai appris tellement de choses auprès de Dre que l’on pourrait en discuter pendant des heures, ce pourrait être le seul sujet de l’interview. Maintenant que je parle de ça à voix haute, je me rends compte à quel point c’est quelqu’un de concentré sur ce qu’il fait, et il t’apprend des choses que tu peux appliquer à ta vie de tous les jours. Quand les gens écoutent vraiment ma musique, ils se rendent compte, comme tu l’as dit, qu’il y a des voix et des flows différents, et tout ça est intentionnel. Plein de choses se passent en même temps, mais il n’y a qu’un seul élément qui guide toute la chanson.

A : Pourquoi est-ce que tu fais des chansons aussi courtes ? Beaucoup durent moins de deux minutes.

C.S. : Plein de gens me demandent pourquoi mes sons sont aussi courts. Mais je ne fais pas ça exprès. Parfois je fais des titres plus longs et je me demande moi-même pourquoi. Si le deuxième couplet n’est pas aussi bon que le premier, je ne vais pas forcer et laisser ça tel quel.