ADM, émotion collective

L’histoire de cet entretien commence par un simple post Instagram : en octobre 2023, le média La Room, spécialisé dans les talents émergents, partage quelques secondes d’un morceau d’un rappeur marseillais nommé ADM. Dans le flot du scroll infini de la plateforme, le titre, nommé « falzareries », va attirer notre attention pour ses placements habiles, son clip ingénieux avec son éclairage au projecteur dans le noir, et son ambiance nocturne à souhait. Quelques semaines plus tard, un rendez vous important de l’Abcdr du Son arrive alors : celui du bilan annuel du rap français et américain. Parmi les différentes rubriques que la rédaction fait généralement se trouve une petite dernière depuis 2017, l’Abcdr du Fond. Comme son nom l’indique, cette dernière partie de nos bilans vise à mettre en avant chaque année une sortie d’un artiste (encore) confidentiel qui a marqué chaque rédacteur du site. Et au moment de commencer à réfléchir à qui mettre en avant cette année, le nom d’ADM réapparaît. Coup de chance : le jour même où l’auteur de ces lignes repense à cette rubrique, le jeune rappeur marseillais vient de sortir un 9 titres (son premier long format) nommé FALZAR. La curiosité musicale va alors nous pousser à lancer le premier titre, « RED ALPHA », juste pour voir. Le résultat : une belle claque de quatre minutes et trente-cinq secondes, tant musicale que visuelle.

Seulement âgé de 20 ans, ADM évolue en bande depuis cinq années maintenant à Marseille pour mieux ausculter ce qui le fait vibrer au fond de lui. Tout en apportant un soin particulier à ses placements, son écriture, et ses choix de productions sonores, le jeune rappeur a en effet réussi à relever le pari de composer depuis sa chambre un premier essai aussi personnel qu’aventureux dans ses sonorités. On y entend ainsi à la fois des moments de rap dans leurs formes les plus pures (« LES SECRETS D’ULYSSE ET VAHAN », « TOUT EN SOUPLESSE ») des grandes envolées émotionnelles et planantes (« NEO NOSTALGIA », « DEGUN QUI CAPTE ») ou même des escapades techno (« MOLESKINE », « RAZ DE MAREE SPORTO KANTESQUE ») tout en découvrant la personnalité du jeune marseillais, autant positif lorsqu’il évoque son entourage et son amour de la musique, que pessimiste lorsqu’il se livre à des phrases sur le monde qui l’entoure.

Encore aux balbutiements de sa carrière, ADM arrive finalement avec FALZAR à développer, dès son premier essai, un vrai univers musical et visuel avec sincérité. Une belle prouesse qui a donné envie à l’Abcdr d’aller plus longuement discuter avec ce dernier. Pour découvrir un peu plus la mentalité du Marseillais. Et (aussi) comprendre pourquoi il a utilisé le mot « falzar » pour nommer son premier long format.

Abcdr du Son : Comment es-tu entré dans le monde du rap ?

ADM : J’ai grandi à Marseille et ça fait environ cinq ans que je rappe. Je n’ai pas commencé directement à faire des sons mais je suis plutôt d’abord passé par la case écriture. Et j’ai surtout d’abord été auditeur. J’ai grandi dans un environnement où la musique était assez omniprésente : mes parents m’ont transmis leurs goûts musicaux, plutôt axés sur le rock, la variété. Et c’est à partir du collège quand j’ai commencé à faire mes propres recherches et à écouter mes propres trucs que j’ai eu une révélation avec le rap. Quand tu es en 5eme, que ton sac à dos est plus grand que tes épaules et que tu te prends « Gédéon » de SCH, dans ta tête, ça te remets les idées en place. Et par mimétisme je me suis d’abord dit : « Pourquoi je ne pourrai pas essayer d’écrire des trucs moi aussi ? ». Donc j’ai commencé à écrire. Et la suite logique, c’était d’essayer de poser sur une instru. Donc je suis allé en chercher sur YouTube, et je me suis fait kiffer. C’est comme ça que j’ai commencé, à la fin du collège / début du lycée, avec mon cousin LA¥EN, qui apparaît sur mon dernier projet. C’est comme mon frère pour moi, on a le même âge.

A : Tu as quel âge, d’ailleurs ?

ADM : J’ai 20 ans, lui aussi. On a commencé à faire ça ensemble, un peu pour déconner. Et surtout il m’a initié à pas mal de choses : il était à fond sur les Rap Contenders, et il me montrait pas mal d’extraits. Et quand je voyais ça, je me disais « Wow, ça claque ». Donc le rap et l’écriture c’était devenu notre truc à nous, on se disait : « Vas y, on se fait kiffer », on écrit et on rappe nos trucs”. Donc quand il y avait les dîners de famille on montait dans la chambre, et on se rappait ce qu’on avait écrit sur des instrus. C’était vraiment des supers moments.

A : Tu parlais de SCH. Tu te souviens des premiers artistes qui t’ont marqué ?

ADM : J’ai commencé à écouter du rap au début du collège, donc je me suis aussi pris Nekfeu. J’écoutais “On verra” comme tout le monde, une grande partie des gens de mon âge ont des souvenirs rattachés à ce morceau, tout comme « Ma dope ». Et à côté de ça j’avais une petite fierté d’avoir découvert SCH avec des potes. C’était à l’époque de son morceau en solo sur R.I.P.R.O 1 de Lacrim. [« Millions », en 2015 ndlr] Il n’avait pas la même ampleur en termes de public et d’audience que Nekfeu à ce moment-là, un pote à moi m’avait montré le clip. Sa dégaine, comment il posait c’était trop puissant. En plus de ça il venait de Marseille, donc je m’identifiais un peu. Les deux plus gros coups de cœur que je me suis pris dès le début avec le rap, c’est SCH et Nekfeu.

A : Tu revendiques beaucoup la ville de Marseille dans ta musique. Pourtant, ce que tu fais ne sonne pas forcément “Marseillais” à proprement parler. C’est un choix de ta part ?

ADM : Comme tu peux l’entendre, je n’ai pas d’accent marseillais. Quand je suis sur Paris et que je dis aux gens que je viens de là-bas, on me dit « Quoi ? Mais tu n’as pas l’accent marseillais ». Alors qu’en vrai, à Marseille, tout le monde n’a pas l’accent. [rires] Mais c’est vrai qu’en grandissant je suis devenu super fier de cette ville parce que j’ai appris à la connaître, notamment musicalement. Ce qui ressort beaucoup de Marseille, notamment avec la bombe qu’a été « Bande Organisée » , c’est que le rap en ville, c’est beaucoup ça, des sons plutôt d’été. Alors qu’en vrai, il y a de plus en plus de rappeurs qui ne font pas que ça. Et puis, dans ma manière de vivre en ville, je suis quelqu’un de très casanier, je ne vois pas tant que ça la mer par exemple. Donc peut-être aussi que je ne suis pas dans ce côté-là de la musique marseillaise assez festive. L’autre chose, c’est que j’ai aussi vécu un an à Paris dans le 93. Le côté mélancolique et hivernal qu’il y a parfois dans mes morceaux, c’est peut être aussi ce que j’ai aimé en vivant là-bas et qui ressort dans mes morceaux.

A : Derrière le mainstream marseillais, il y a toute une scène avec des gens qui font des choses différentes ?

ADM : Carrément, même si le son Jul est la vitrine de Marseille, et c’est super positif. Parce qu’au final c’est un son qui a sa particularité, et on est beaucoup à le kiffer, moi le premier. Mais c’est vrai qu’ il n’y a pas non plus que ça. Je pense notamment à deux grosses têtes là comme-ça, Zamdane et Stony Stone. Pour les artistes comme ça en ville, j’ai l’impression que le chemin n’est pas… je ne dirais pas plus dur, mais ça va être un autre chemin à emprunter, qui va être peut être un peu plus long.