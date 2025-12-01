Trajectoire : rencontre avec disiz

Dans le neuvième épisode de son podcast Trajectoire, l’Abcdr du Son reparle avec disiz de ses trente années de carrière. 1h45 à remonter sa musique, ses succès, ses échecs et ses réinventions, de 1995 jusqu’à 2025.

De tous les rappeurs français, disiz était sans doute l’un des plus logiques à faire dans notre podcast Trajectoire. Quatorze albums, trente années de carrière, des succès nationaux, des échecs retentissants, un come-back à plus de quarante ans, et aujourd’hui un nouveau statut d’artiste installé dans le paysage pop francophone… La carrière du rappeur d’Evry avait tout pour être racontée longuement à travers son évolution musicale.

Début novembre, ce fut finalement chose faite. Le temps de près de deux heures, celui dont l’Abcdr du Son chroniquait déjà sa musique quelques semaines après sa création dans les années 2000 il y a 25 ans, a pris le temps de venir discuter avec la rédaction, pour remonter tout le fil d’une carrière musicale aux airs de montagnes russes. Sans détourner le regard de ses échecs, et en analysant aussi ses succès, l’auteur de “J’pète les plombs” a ainsi pris le temps d’expliquer toute son évolution sonore. Un parcours marqué par un amour original du rap, qui l’a ensuite amené à s’émanciper musicalement pour aller vers d’autres territoires, tout en gardant un regard tendre sur la musique qui l’a fait découvrir. C’est l’histoire que raconte cet épisode de Trajectoire.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:18 Un enfant du hip hop

00:24:50 Aimer et quitter le rap français

00:40:57 Se libérer musicalement

01:01:17 Raconter l’humain

01:23:22 Une passion intacte

01:41:39 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS