Le rap américain du deuxième trimestre 2024

Avec WE DON’T TRUST YOU et WE STILL DON’T TRUST YOU, Future et Metro Boomin ont marqué le printemps, musicalement et médiatiquement. Deux albums entre trap d’Atlanta et excursions R&B qui ont rappelé l’influence des deux artistes avant d’enclencher la guerre Drake/Kendrick Lamar. Mais que valent ces deux disques ?

On ne l’attendait presque plus : Chief Keef a finalement sorti son album Almighty So 2 en mai dernier. Un disque aux airs de célébration (accompagné d’une mixtape avec Mike Will quelques semaines avant) venu reposer une question : Chief Keef est il un des rappeurs les plus influents des années 2010 ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:00 Partie 1 : Future et Metro Boomin, la confiance reine

00:26:54 Le coup de coeur de Hugues : Mach-Hommy, Sam Gendel – SUR LE PONT d’AVIGNON (Réparation #1)

00:31:48 Partie 2 : Chief Keef, retour d’une icône

01:02:18 Le coup de cœur de Brice : Anycia – PRINCESS POP THAT

01:04:14 Le coup de coeur de Pap’s : ShooterGang Kony – OPPS CAN’T HAVE FUN

01:08:07 Conclusion

