Le rap francophone du premier trimestre 2026

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap francophone, l’Abcdr du Son discute du virage 100% rap de Bigflo & Oli et du retour aux affaires de Makala.

Mi-mars, Bigflo & Oli faisaient leur retour avec KARMA, un album 100% axé sur le rap. Après dix années passées à livrer une musique destinée au très grand public, le duo toulousain présentait sur 13 titres un bilan de son début de carrière, tout en parlant de sa place ambivalente dans le rap français. Une réussite ?

Après plusieurs années de silence, le rappeur suisse Makala agitait le rap francophone fin 2025 avec « HOTEL YOTSUYA », une claque de trois minutes sans aucun refrain. Une baffe que le Genevois a décidé d’essayer de prolonger le temps de 8 titres en janvier avec YAMOTO. Makala a-t-il passé un nouveau palier avec cette sortie ?

À RETROUVER DANS LE PODCAST

00:00:00 Générique

00:02:00 Partie 1 : Bigflo & Oli, retour au rap

00:57:38 Le coup de coeur de Neefa : Al Walid – BIG MAN TINGS

01:01:00 Le coup de coeur de Paul : ZL50 et SSMatt

01:02:56 Partie 2 : Makala, méchant méchant

01:28:49 Le coup de coeur de Yaniss : TH – E-MUSIC

01:31:00 Le coup de coeur de Brice : Tess Kirby – BADDIEGENZCORE

01:32:05 Conclusion

CRÉDITS

Un podcast animé par Brice Bossavie avec la participation de Neefa, Yaniss et Paul Huot.

Enregistré le 6 avril 2026 à l’Espace Niemeyer

Moyens techniques : L’Abcdr du Son

Enregistrement et réalisation : zo.

Visuel : Sébastien Le Gall