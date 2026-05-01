Le rap francophone du premier trimestre 2026
Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap francophone, l’Abcdr du Son discute du virage 100% rap de Bigflo & Oli et du retour aux affaires de Makala.
Mi-mars, Bigflo & Oli faisaient leur retour avec KARMA, un album 100% axé sur le rap. Après dix années passées à livrer une musique destinée au très grand public, le duo toulousain présentait sur 13 titres un bilan de son début de carrière, tout en parlant de sa place ambivalente dans le rap français. Une réussite ?
Après plusieurs années de silence, le rappeur suisse Makala agitait le rap francophone fin 2025 avec « HOTEL YOTSUYA », une claque de trois minutes sans aucun refrain. Une baffe que le Genevois a décidé d’essayer de prolonger le temps de 8 titres en janvier avec YAMOTO. Makala a-t-il passé un nouveau palier avec cette sortie ?
À RETROUVER DANS LE PODCAST
- 00:00:00 Générique
- 00:02:00 Partie 1 : Bigflo & Oli, retour au rap
- 00:57:38 Le coup de coeur de Neefa : Al Walid – BIG MAN TINGS
- 01:01:00 Le coup de coeur de Paul : ZL50 et SSMatt
- 01:02:56 Partie 2 : Makala, méchant méchant
- 01:28:49 Le coup de coeur de Yaniss : TH – E-MUSIC
- 01:31:00 Le coup de coeur de Brice : Tess Kirby – BADDIEGENZCORE
- 01:32:05 Conclusion
CRÉDITS
Un podcast animé par Brice Bossavie avec la participation de Neefa, Yaniss et Paul Huot.
Enregistré le 6 avril 2026 à l’Espace Niemeyer
Moyens techniques : L’Abcdr du Son
Enregistrement et réalisation : zo.
Visuel : Sébastien Le Gall
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