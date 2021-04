Le rap français du premier trimestre 2021

Rassemblés autour du producteur Madizm, les rappeurs Aketo, Carson, Djado Mado, Yara et MMG ont déboulé en ce début d’année avec le morceau “Le Son des bandits”. Collaboration unique, collectif informel ou équipe de freestylers, les choses sont désormais plus claires : Double M est un label formé par Madizm et M’Baye, dont le but est de mettre en lumière des rappeurs qui ont faim. Et c’est le cas de le dire, les mecs ont la dalle : Djado Mado a sorti deux albums en moins d’un an, Ulhaq et Noor ; Aketo a sorti les EPs, Confiserie et Monsieur Bourbier ; et Carson a délivré Falconia 1 et 2. L’occasion pour nous en cette première moitié de podcast de revenir sur cette union, sur les parcours solos des rappeurs et sur la patte sonore de Madizm.

Considérés comme jeunes espoirs au moment de leurs premiers freestyles et morceaux sur les réseaux, voire jeunes surdoués par rapport à leur jeune âge pour certains, Nahir, Frenetik et Zikxo ont tous les trois sorti un long format en ce début d’année (mixtape pour le premier et premier album pour les deux autres). Moyen de confirmer les attentes sur un format homogène, il s’agit d’une étape décisive dans la carrière d’un rappeur. Lequel a réussi à franchir le cap ? Qui l’a pris à la légère ? Qui n’en n’avait pas forcément besoin à ce stade de sa carrière ? Réponses dans la seconde partie de cette émission.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique et introduction.

01:05 : « Le Son des bandits », acte de naissance du label Double M porté par Madizm et M’Baye : quelles promesses ?

27:40 : Meta de Sako & Céhashi, le coup de cœur de Manue.

33:52 : Les trois long-formats de Nahir, Frenetik et Zikxo ont-ils permis à ces rappeurs de franchir un cap ?

01:01:05 : Laws Babyface, « Guernica » de Balafré et « Affamé 8 » de Zamdane, les coups de cœur de Raphaël et Mahmoud.

