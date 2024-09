Luxe Timeless, l’art d’être intemporel

Luxe Timeless fait partie des forces singulières du rap français de par son parcours international entre les États-Unis et la France, et multidisciplinaire entre le break, le graff et le rap. Retour avec lui sur ses derniers projets, ses réflexions profondes sur la société et ses ambitions.

La définition littérale d’intemporel est : qui est indépendant du temps. En plus de cela, LuXe Timeless s’affranchit aussi de la majorité des règles conventionnelles de l’industrie. Celle qui a souvent mis de côté les OG’s de la première génération, corps de garde du bastion du hip-hop, ceux avec qui LuXe a pu battre le pavé new-yorkais. Tout arracher et apprendre à la dure, c’est ce que les loups autodidactes font. Afin de maîtriser sa carrière de A à Z et de calibrer précisément un flingue surchargé d’expériences, le rappeur réalise tout : de l’enregistrement au mixage, de la cover au clip, du financement à la promotion entre struggle et hustle.

Seul, la réussite paraît lointaine dans une ère où bien rapper ne suffit plus pour briller tant les artifices annexes à la musique ont pris une place prépondérante dans le jeu. Alors LuXe s’entoure de ce qu’il a de plus cher pour gérer son business avec lui. La famille qu’il s’est construite dans la rue et dans des battles de breaks fougueux dans les années 2000 : le 95Zoo. Une époque révolue dont l’énergie se ressent à travers la photo qui fait office de cover du projet Business Moves avec Bessy Bess, son acolyte de toujours. « Une pièce d’histoire infalsifiable ».

Une histoire qui rassemble d’autres histoires qui ont forgé le street knowledge de LuXe Timeless.

Abcdr du Son : Depuis ta dernière interview avec B2, en 2019, tu as rajouté Timeless derrière LuXe. Tu perdures depuis des années dans la culture hip-hop. Quelle est ta vision et ton rapport avec le temps ?

LuXe Timeless : Le temps est une illusion. Je suis un fervent croyant, je suis musulman. Dans le Coran, il est dit que quand tout sera fini, tout ça n’aura été l’équivalent que de quelques heures. À nous d’interpréter « ça », tu peux le voir comme toute ta vie ou l’histoire de l’humanité toute entière. Ensuite, quand tu observes avec l’expérience, la sagesse ou juste avec la connaissance, il y a des choses qui se répètent, il y a des cycles qui reviennent à l’infini. Le fait de dire que les jeunes ne veulent plus travailler, ça existe depuis l’Antiquité par exemple. Je ne suis vraiment pas fan des analogies récurrentes avec le film Matrix mais finalement c’est un très bon outil social pour comprendre plein de trucs du monde d’aujourd’hui, malheureusement. Il y a plein de glitchs, des trous dans le code où si t’arrives à mettre ton œil dans le truc précis, tu vois qu’il y a une couille. Quand tu vois justement toutes les théories qui sont basées sur une pratique, qui ont essayé de prouver une certaine continuité linéaire de la chose, les théories et les recherches qu’on essaye de faire sur l’origine de l’univers, tu as toujours des nouveaux éléments qui entrent en compte. On se rend alors compte qu’on ne sait rien ou on ne sait pas à quel point on avait d’informations disponibles. D’un côté, il y a un manque de connaissances abyssal et de l’autre une surabondance de choses qui sont disponibles et on a pas encore, collectivement, les capacités pour organiser tout ça. Après, il y a aussi les expériences personnelles qui me font comprendre que le temps est une illusion.

A : Est-ce que tu te considères comme anticonformiste ?

L.T : Oui peut-être parfois par réflexe, par survie, par instinct, des fois c’est peut-être ma manière de me socialiser. Comme il y a des gens qui se socialisent en étant comme tout le monde. J’ai eu une immense partie de mon éducation grâce et uniquement au hip-hop, très proche de sa forme originale qui est très anticonformiste. Tu rends cool ce qui n’est pas censé être cool, tu rends frais ce qui n’est pas censé être frais. À la base, on n’a pas d’argent, on ne veut pas de nous, on ne rentre nulle part. On a réussi à faire quelque chose de gigantesque collectivement.

A : Quand on parle des Zulu Kings et des Black Spades à qui tu es affilié, on pense souvent aux années 1970 – 1980. Tu as déjà raconté ton rite d’initiation. Est-ce que ces deux entités sont encore actives aujourd’hui ?

L.T : Il y a eu des transitions on va dire. Pour t’expliquer, la vie de rue à New-York est beaucoup plus codifiée que dans pas mal d’autres endroits. C’est le centre business du monde mais il y a un côté très tribal en même temps. Mais tout va super vite, la rue change. Le gros changement a été de voir des Bloods et des Crips à New-York. Ce qui est marrant, c’est qu’une grande majorité de Bloods importants de New-York sont des petits cousins, petits neveux de Black Spades. Le sang, sans mauvais jeux de mots, crée un lignage, une hiérarchie, une continuité de facto. Mais au-delà de ça, oui ces deux entités sont encore actives. Et d’autres encore comme les Savage Nomads, La Westside Familia à Harlem etc.

A : Tu es aussi issu du break. Comment tu expliques que le rap a été l’enfant gâté du hip-hop au détriment des autres disciplines ?

L.T : La distinction s’est faite assez tôt. J’ai eu la chance de pouvoir être formé entre autres par Grandmaster Caz, le roi du Bronx pendant la période créatrice du rap tel qu’on le connaît aujourd’hui. Ce mec là, qui m’a beaucoup appris et que j’ai eu la chance de côtoyer… Son parcours te montre que très tôt, à la fin des années 1970, début des années 1980, le rappeur avait un produit à vendre, le disque. Le break, il n’y avait pas encore ce truc-là. Il y a eu des essais, mais ça n’a pas été fructueux. Le graff, c’était encore trop sauvage. Il n’y avait pas encore le truc de juste vendre des tableaux. Il y avait certains mecs qui le faisaient. Par exemple, Basquiat avait peut-être plus accès au New-York gay. Le Downtown New-York, c’est ces mecs-là. Ce sont des débats compliqués. Le gros truc, c’est qu’il y avait un produit. Le consensus de tous ceux qui s’y connaissaient avant moi et qui étaient là à cette époque, ils te diront que c’est ça la différence. Il y avait un produit. Comme il y avait un produit, il y a eu des investissements qui ont été débloqués. Il y avait une industrie qui était déjà plus en place et plus malléable. Elle pouvait donner une place à un nouveau genre. L’industrie de la danse ou de l’art, c’était des trucs très classiques, des bobos de base. Maintenant, tu les vois. Tu regardes à Paname les galeries d’art ou les organismes de danse. Ce sont des gens avec qui tu ne peux pas discuter plus de cinq minutes. Tu leur parles de business, ils ne pensent pas à ça. Il y avait ce côté business dur qui était installé dans l’industrie du disque. Il y avait le disco, le funk et la soul. Tous ces territoires de la black music au sens large (même latino) étaient installés commercialement. Le rap est arrivé en dernier. C’est pour ça que James Brown dit qu’il est le daron à tous les rappeurs. C’est un peu ça le truc. « J’ai fait le travail pour que vous veniez et que vous puissiez prospérer. » Ce qui est vrai. « Vous m’avez pris le groove, le rythme, le funk, les samples. Vous m’avez pris le côté black excellence, le côté fierté, le côté business, le hustle, etc. » Que Dieu le bénisse. Il a fait un travail gigantesque. Si on me demande le plus grand artiste musical de tous les temps. Il n’y en a qu’un seul. Il n’y a personne qui puisse rivaliser. Michael Jackson lui-même l’a dit. Je ne me prononce même pas à sa place. Je ne peux pas me prononcer à sa place. Il a parlé.

A : Tu es né dans le 93 de parents iraniens, tu as vécu aux États-Unis et dans le 95. Quelles sont les différences entre être un rappeur en Iran, aux États-Unis et en France ? On pense à Toomaj Salehi qui a été condamné à mort pour avoir critiqué le régime iranien, notamment.

L.T : Je vais être un peu bourrin dans ma réponse. La France, de tout temps, a eu une excellence française. Elle a existé. J’ose espérer qu’elle existera. Mais il y a toujours eu une majorité médiocre. Une majorité qui n’est pas encline à l’optimisme. Pas ouverte. Qui n’est pas dans le truc de pouvoir s’amuser mais bien. Si tu t’amuses, c’est que tu fais des trucs pour la chicha qui sont dégueulasses. Mais tu n’arrives pas à faire un son fun. Ce qui est important, c’est de faire du bon son. Je ne demande pas à tout le monde de faire du Mobb Deep. Ce qui est important, c’est de faire du bon son. La France, je vais mettre les pieds dans le plat, nique ce qui est beau. C’est la majorité médiocre qui fait ça. Je déteste la politique et tout ça, je préfère m’axer sur les faits, mais si tu t’axes sur les faits, la France c’est un putain de pays de délateurs. Mais pour autant, il y a toujours, on dirait de tout temps, en tout cas de ce que j’en sais, une minorité de gens extrêmement courageux, extrêmement intelligents et des gens incroyables, brillants. Moi-même, dans mes expériences personnelles, j’en ai connus et j’en connais. J’espère en connaître même plus et j’espère de tout cœur que cette minorité-là aura un impact démesuré sur la suite de ce pays. Les élites mauvaises ont fait un boulot sur la majorité tellement dur, que c’est elle même qui fait le boulot maintenant sur son environnement social, au lieu des élites. Là j’ai un peu posé le côté français. Les cainris, c’est des gens qui aiment l’ardeur. L’ardeur au travail. « Push it to the limit. » Ils aiment ce qui est grand, ce qui est beau. Ils aiment prendre tout ce qu’il y a de beau partout et en faire un gigantesque mix et le faire mieux que tout le monde. Ils aiment créer et exécuter. Ils ont ça dans le cœur. Et le fait que ça vienne de là-bas, que c’est culturellement installé, il n’y a pas autant de stigma que ça. En France, ce n’est plus stigmatisé maintenant. Absolument, tout le monde rappe. Ça rappe même plus qu’aux States là maintenant. Genre là, ça y est, il y a eu la pandémie, frère, le coronavirus, « j’ai plus de temps, je vais devenir rappeur. » Ceux qui n’y arrivaient pas, c’était : « je vais devenir un créateur de contenu, je vais dire aux gens comment devenir riche sur Instagram etc. » Moi, par exemple, j’ai toujours été fan des interviews parce que ça a été un moyen important d’avoir des connaissances pour ceux qui n’avaient pas accès à certaines personnes, qui n’avaient pas forcément la capacité ou la chance d’avoir pu voyager comme je l’ai fait, même si c’est un truc que j’ai arraché à la dure. Mais j’éprouve une certaine haine envers les anciens qui vont trop perdre leur temps comme ça en podcast. Je trouve ça super triste. Je trouve ça cheum, je trouve que c’est du gossip la plupart du temps. Ça dégomme le legacy qu’ils veulent laisser. Le pire, c’est qu’on leur fait croire que c’est comme ça qu’ils vont laisser un legacy parce que maintenant, « c’est comme ça que les choses se font. Si tu ne fais pas ça, les gens vont t’oublier. » Et c’est peut-être vrai d’un côté, mais moi, je préfère me battre. Je préfère me battre sur le terrain compétitif pour le faire de la bonne manière parce que sinon, frère, moi aussi, je peux aller dans tous les podcasts de France et de Navarre et prononcer les blases de tout le monde. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Il y a un standing qui vient avec le fait d’être un rappeur, t’es censé être un super-héros un peu. T’es censé être un « G ». Un homme d’honneur. Un homme d’honneur ne passe pas son temps avec le blase des autres hommes dans la bouche. Sauf ses ennemis. Et ses ennemis, même moi, je ne préfère pas en parler. Je ne préfère pas leur parler, je préfère faire ce que j’ai à faire. Ou ne pas faire ce que j’ai à faire et laisser entre les mains de Dieu. Il y a différentes manières de gérer ça. Mais je pense que la manière de gérer ça, ce n’est pas d’arriver dans les podcasts et dire « ouais, il y a eu ça, il y a eu ça ». Tu vois ce que je veux dire, ce n’est pas comme ça. Pour moi, en tout cas. Mais je sais que je suis une minorité. Les gens aiment bien ça, parce que c’est des voyeurs, ils veulent tout savoir. Ils veulent savoir exactement quelle était la relation de X avec Y à tel moment. Pourquoi est-ce qu’un mec, il a fait ça ? Parce que c’est des voyeurs, ils ont besoin de ça. Et maintenant, l’Iran. Bah l’Iran, c’est à la lumière de ce qui se passe actuellement. J’ai un avis qui n’est pas très orthodoxe. J’ai le sentiment qu’une grande partie de la jeunesse iranienne est victime d’une propagande occidentale. Ça veut dire qu’ils ont acquis une forme de haine de soi. Moi, par exemple, qui ai été déraciné toute ma vie, je n’ai jamais pu y aller. J’ai envie de leur dire, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir vous lever dans un pays ravagé de sanctions, soit, mais ravagé de sanctions parce que, quoi ? Parce qu’il s’est levé contre l’impérialisme américain ? Parce qu’il s’est levé contre l’impérialisme israélien ? Vous ne vous rendez pas compte de ça ? Il n’y a pas de bon dans ça ? Vous ne voyez pas que dans le reste du monde, les gens sont misérables malgré leur richesse relative et qu’ils se battent contre ça avec le peu de moyens qu’ils ont ? Pour en venir au rôle du rappeur. Le rap, socio-psychologiquement, vient en partie de la souffrance qui a été imposée par l’impérialisme occidental. Du coup, ça devient un exercice très compliqué quand t’es un rappeur et que par automatisme, peut-être, tu te dresses contre le gouvernement alors qu’il est la cible numéro un, j’oserais dire, de l’impérialisme occidental. C’est problématique. Je ne peux pas dire que ce n’est pas problématique, mais quand tu creuses le sujet, c’est plus compliqué que de dire « regardez les fils de pute en haut de l’État ». Moi, je déteste tout ça. Parce que comme j’en sais trop sur ce sujet, je n’aime pas. Du coup, ça me fait chier de passer du temps dans une interview à parler de ça. Mais au final, en le faisant, je comprends pourquoi ça peut peut-être être pertinent. Parce que j’ai un point de vue que les gens n’auront pas. Mais en même temps, je ne vois pas l’utilité du débat ou de creuser trop sur ce sujet. Les gens ne veulent pas de débat. Les gens pensent ce qu’ils veulent penser. Tu peux leur mettre tous les arguments factuels derrière, ils s’en battent les couilles. Moi, je n’ai pas d’âme à gagner. Je ne suis pas en campagne. Je fais du gros son.